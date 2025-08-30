‘หมาก-คิม’ แจงชัดยังไม่ท้อง! ขอโฟกัสเรื่องงานก่อน ลั่นณเดชน์-ญาญ่า แต่งเสร็จพร้อมมี
หลังจากที่พระเอกหนุ่มหมาก ปริญ สุภารัตน์ และนางเอกสาวคิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส แต่งงานและจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็ทำเอาแฟนๆ ลุ้นกันหนักว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะมีข่าวดีเรื่องเบบี๋กันสักที
ล่าสุดทั้งคู่ได้โพสต์คลิปสุดหวานลงในอินสตาแกรม เป็นภาพยืนกอดกันและมีน้องหมาอยู่ด้วย พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “เราสองสามสี่คน” ซึ่งทำเอาหลายคนต่างคาดเดาว่าทั้งสองแอบบอกใบ้ข่าวดีเรื่องเบบี๋หรือไม่ งานนี้เมื่อเจอหมาก-คิมมาร่วมงาน“SAWASDEE KOREA: KOREA WELCOMES YOU” มหกรรม K-Culture สุดอินเทรนด์ ณ ชั้น 7 สุราลัย ฮอลล์ ไอคอนสยาม ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าว
แคปชั่นเราสองสามสี่คน?
คิมเบอร์ลี่ : “หมายถึงหมา งงเลยว่าเป็นข่าวได้ยังไง ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นข่าวเลย หมาตัวแรกที่เราเลี้ยง โอ้ยยย…(ลูบท้อง) อ้วน! เหตุนั้นที่เราลง ก็เป็นของแฮรี่กับแฮมเมอร์ ก็เป็นหมา 2 ตัวที่เราเลี้ยง ก็เลยเป็นเราสองสามสี่คน ถ้าเราไม่เอ่ยถึงแฮมเมอร์ แฟนคลับจะถามถึง แฟนคลับเขารักของเขา”
คนแสดงความยินดีกันเยอะมาก?
คิมเบอร์ลี่: “เอาจริงๆ นะที่บ้านก็ทักมา ว่าท้องแล้วเหรอทำไมไม่เห็นบอกเลย เราก็บอกเดี๋ยวก่อน ท้องอะไร งงมาก”
หมาก : “ถ้าท้องคงไม่ลงแค่นั้นหรอกเนาะ คงมีอะไรที่พิเศษกว่านั้น”
มีโมเมนต์น้องหมาเข้าไปแสดงความยินดีกับเราด้วย?
คิมเบอร์ลี่: “คือแฮรี่เขาจะไม่ชอบให้เรากอดกัน เวลาเราแสดงความรักเขาก็อยากจะมีส่วนร่วม เขาก็อยากมาอยู่ด้วยแค่นั้น”
ที่บ้านโทรมาถามเราตอบเขาว่ายังไงบ้าง?
หมาก: “แม่ส่งมาถาม ผมก็งงเหมือนกัน ใครไปบอกว่ามีข่าวอะไรหรือเปล่า ก็ยังไม่ได้ตอบอะไรเลยนะ (หัวเราะ) เขาก็คงรู้ว่าถ้าเกิดขึ้นจริงๆ เราก็คงบอกอย่างเป็นทางการ”
มันก็เป็นสัญญาณหรือเปล่าว่าเขารออยู่เหมือนกัน?
คิมเบอร์ลี่: รอไปก่อนค่ะ (หัวเราะ) (ความกดดันเป็นยังไงบ้าง?) ก็กดดันทุกวัน ทุกคนกดดันหมดเลย เหยียบออกจากบ้านก็มีคนถามแล้วว่าเมื่อไหร่นะ เร็วๆ รีบตามมานะ จะเจอคำถามทุกวันเลย”
หมาก: “ช่วงนี้เราคุยเรื่องนี้กันบ่อยมาก แล้วก็ไม่ได้คุยแค่เรา เราคุยกับเพื่อนๆ เยอะมากเลยเรื่องนี้ เป็นวัย มันอยู่ในข้อสนทนาเราแล้ว กำลังจะมีหลายคนที่เตรียมตัว (ปรึกษาเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง?) ก็อิน
คิมเบอร์ลี่: “ก็นึกถึงอนาคตว่าจะต้องเตรียมตัวยังไง ทำบ้านเพิ่มไหมอะไรอย่างนี้ แต่ว่ายังไม่มีแพลนเลยนะคะ บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวระวังเคล็ด ทำก่อนเดี๋ยวจะมีเคล็ดหรือเปล่า เราก็เลยยังปรึกษาเรื่อยๆ แค่คิดเฉยๆ”
หมากบอกว่ามีเวลาจังหวะไว้แล้วว่าเมื่อไหร่ ให้มาถามคิมเอา?
คิมเบอร์ลี่: “ยังค่ะ ยังจริงๆ ช่วงเวลาที่คุยกันก็น่าจะอีกปีสองปี ยังไม่ใช่เร็วๆ นี้ค่ะ ยังมีหลายๆ อย่างที่อยากทำ ยังอยากทำงานอยู่ ส่วนพี่หมากถ้ามีตอนนี้พี่หมากก็ไม่ว่างเลี้ยงเหมือนกัน ต้องรอให้เราพร้อมทั้งคู่จริงๆ”
เรื่องสำคัญที่สุดของคิมคืออะไร?
คิมเบอร์ลี่ : “เรื่องสำคัญที่สุดคือสุขภาพคิม ตอนนี้โอเคแล้วแต่ว่าก็ยังฟอลโลว์อัพอยู่อย่างใกล้ชิด”
ส่วนเรื่องหมอดู ก็ถามแชท gpt แล้ว เพราะว่าเขาให้คำตอบที่ตรงใจเรา (ถามว่าอะไร?) เราก็ถามไปว่ามีลูกปีไหนดี เขาก็จะแบบได้ทุกปีเลยแล้วแต่สะดวกเลยค่ะ (หัวเราะ)”
แล้วเราถามพี่หมากไหมว่าพี่หมากอยากมีเมื่อไหร่?
คิมเบอร์ลี่: “ไม่ถาม (หัวเราะ) พี่หมากเขาก็แล้วแต่เรา (มันดูมีอะไร?) ไม่มี พี่หมากไปเรื่อย (หัวเราะ)”
เขาบอกว่าถ้ามีปีหน้าก็เป็นช่วงที่ณเดชน์-ญาญ่าแต่ง?
คิมเบอร์ลี่ : “ก็นั่นแหละครับ เพราะว่าเขาแต่งงานเราเลยมีไม่ได้ ต้องอยู่ช่วยงานเขาให้เต็มที่ เดี๋ยวดูฤกษ์ 2 คนนั้นก่อน เพราะฤกษ์เขายังไม่นิ่ง (ดูเป็นภาระผูกพันดี?) ใช่ค่ะ ถ้าเขาเลื่อนเราก็ต้องเลื่อน”
แสดงว่าสิ่งที่คนลุ้นว่าจะท้องพร้อมญาญ่าก็คือมีอยู่จริง?
คิมเบอร์ลี่: “(หัวเราะ) อันนี้ไม่รู้ เราก็ต้องเอาเราเป็นหลักแต่ว่าก็อยู่ที่รอให้จบงานของเขาก่อน แล้วเดี๋ยวไปคิดกันใหม่ ขอดูอีกทีนึง ขอโฟกัสเรื่องงานก่อนค่ะ (หัวเราะ)”
มันกดดันไหมคนที่เขาอยากให้เรามีน้องเลย?
คิมเบอร์ลี่: “ถามมาก็ตอบได้ ก็จะเป็นประมาณนี้”
หมากตั้งเป้ายังไงบ้าง เพราะจะต้องทำห้องเพิ่ม?
หมาก: “เก็บตังค์ ก็แล้วแต่เขา ว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่ และต้องเคลียร์งานนิดหน่อย สุขภาพเขาด้วย แค่พยายามเตรียมพร้อมในทุกทางไว้ตอนนี้”
ซึ่งไม่ใช่ปลายปีนี้?
คิมเบอร์ลี่: “ยังๆ รอแปปนึง เดี๋ยวบอกแน่นอนค่ะ คิมว่าหลบไม่ได้หรอก ท้องอ่ะ มันต้องใหญ่ เดี๋ยวก็เห็นเอง (ถ้ามีตอนนี้เดี๋ยวจะใส่ชุดเจ้าสาวไม่ได้?) ใช่ เราต้องวิ่งเหมือนที่เขาทำให้เรา (คู่นั้นแต่งเสร็จพร้อมมี?) ใช่ค่ะ คิดว่า”