อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ มองปมลิขสิทธิ์ละคร ชี้ให้เคารพกฎหมาย-อย่าใช้อารมณ์

อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ รับปริญญา ม.กรุงเทพธนบุรี มองปมลิขสิทธิ์ละคร ลั่นให้เคารพกฎหมาย-อย่าใช้อารมณ์
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2568 ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้กำกับมากฝีมือ อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง เดินทางมาร่วมรับปริญญาบัตร ก่อนจะเริ่มลงทะเบียนและเข้าหอประชุมใหญ่ อ๊อฟ ได้ให้สัมภาษณ์เผยความรู้สึกกับการได้รับปริญญาบัตรในครั้งนี้
“ขอบคุณที่ ม.กรุงเทพธนบุรี ที่ให้เกียรติ ยังไม่ได้ซ้อมเมื่อวานทำงาน แต่ก็เตรียมตัวไว้เพราะทราบข่าวมานานแล้ว เราเรียนมาทั้งชีวิต ทางม.กรุณามอบให้เป็นปริญญาที่ใช้เวลาเรียนทั้งชีวิต ไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวแล้วจะให้ ถามว่าภรรยาทราบไหม ทุกคนก็แสดงความยินดีด้วยนะ แต่บอกให้พ่อไปเองนะ” นายพงษ์พัฒน์กล่าว
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงมุมมองเรื่องลิขสิทธิ์หนังหรือละคร ที่ตอนนี้กำลังเป็นข่าวอยู่ ในฐานะผู้กำกับ-ผู้จัดมีความเห็นอย่างไรบ้าง?
นายพงษ์พัฒน์ กล่าวว่า “ทุกอย่างมันตรงๆ อยู่แล้ว ถ้าคุณละเมิดลิขสิทธิ์คุณก็ผิดๆ ทั้งจรรยาบรรณ ผิดทั้งกฎหมายบ้านเมืองด้วย แต่ว่าผิดถูกยังไง คนที่ถูกละเมิดก็ไปเถียงกันในศาล เราเองรับรู้เพียงข่าวสารเท่าที่เขาอยากให้รู้ เราตัดสินไม่ได้ ก็เป็นเรื่องของสองคนที่ละเมิดกับที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด”
เมื่อถามว่า ที่ผ่านมาเคยมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่? นายพงษ์พัฒน์ กล่าวว่า “ไม่มีครับ มีแต่ถูกละเมิด เพราะว่าสมัยก่อนเราทำละคร เรื่องที่เราทำเป็นลิขสิทธิ์ของเราๆ แต่งเอง เซ็นให้เขาตอนนี้จะมารีเมกไม่ได้ ทั้งๆที่เป็นของตัวเอง (ถูกแก้ไขยังไง?) ก็เปลี่ยนเรื่อง แค่นั้นเอง เรื่องที่แล้วก็คิดเอง ทำไมเรื่องใหม่จะคิดไม่ได้ แค่นั้นเอง”
เมื่อถามว่า เรื่องที่ถกเถียงกันในตอนนี้ มีใครเคยมาปรึกษาหรือไม่? นายพงษ์พัฒน์ กล่าวว่า“เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ต้องมาปรึกษาเลย เอาไปปรึกษานักกฎหมายดีกว่า แต่ว่าทำให้ถูกต้องดีกว่าครับ อันไหนที่คิดว่าเราจะละเมิดสิทธิ์บอกเจ้าของเขา ผมว่ามนุษย์เรามีความเมตตาอยู่ในจิตใจอยู่แล้ว โดยเฉพาะคนไทยด้วยกันเอง คนในวงการด้วยกัน หยวนได้นิดนึง ก็ว่ากันไป ประนีประนอมกัน
ผมว่าเรื่องลิขสิทธิ์หรืออะไรก็ตามคุยกันไว้ก่อนดีแน่ ไม่อย่างนั้นปวดหัวทีหลัง หลายๆ ครั้งที่คนทำละคร ซีรีส์ หนัง เกี่ยวกับเจ้าของที่มีลิขสิทธิ์ไปแล้วมาปวดหัวทีหลังทีเยอะแยะ แล้วมาโดนเรียกทีหลังมากกว่าอีกนะ อาจจะคิดค่าละเมิดด้วย”
เมื่อถามว่า เราเคยฟ้องใครหรือไม่? นายพงษ์พัฒน์ กล่าวว่า“ผมฟ้องเมียอย่างเดียว ผมไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเท่าไหร่ แต่ทุกวันนี้ผมจะร้องเพลงของตัวเองต้องขออนุญาตด้วย คนแต่งซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ถูกต้องของเขา แชะต้องเสียเงินให้กับบริษัทต้นสังกัด เราก็ทำตามกฎของเขา นักร้องทุกคนสัญญาเป็นแบบนั้น ก็ต้องเคารพสัญญาก็อยู่กับมันมา 40 ปีแล้ว”
เมื่อถามว่า แก้ด้วยกฎหมายอย่าแก้ด้วยอารมณ์ใช่หรือไม่? นายพงษ์พัฒน์กล่าวว่า “มีตั้งแต่ด่ากัน ต่อยกัน ยิงกัน ฆ่ากัน เยอะแยะถ้าใช้อารมณ์นะ ก็ต้องตั้งสติให้ดี ปัญหาไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้ ถ้าใช้อารมณ์แก้ไข ผมก็ว่าบันเทิงแหละครับ”