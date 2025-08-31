หม่ำ ซุ่ม 3 ปี เรียนจบรัฐศาสตร์ ฝากถึงผู้นำใหม่ ขอคนคลีนๆ-ตรวจสอบได้ เข้าใจรากหญ้า

หม่ำ จ๊กมก ซุ่ม 3 ปี เรียนจบรัฐศาสตร์ ฝากถึงผู้นำใหม่ ขอคนคลีนๆ-ตรวจสอบได้ เข้าใจรากหญ้าปราบแก๊งคอลสิ้นซาก
ซุ่มศึกษาเล่าเรียนไม่ได้บอกใครแม้กระทั่งลูกเมีย สำหรับศิลปินตลกมากความสามารถ หม่ำ จ๊กมก-เพชรทาย วงศ์คำเหลา ที่ล่าสุดวันนี้ (31 ส.ค. 68) เดินทางมาที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเข้ารับพนะราชราชทานปริญญาบัตร นะดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดย หม่ำ ได้เผยความรู้สึกถึงการได้รับปริญญาบัตรในวันนี้ว่า
“วันนี้ดีใจ ภูมิใจครับ จริงๆ ผมเรียนตั้งแต่ปี 52 ช่วงนั้นหนังเยอะก็เลยไม่ได้มาเรียนถ้าเรียนก็จบปีน้ำท่วม 54 พอดี ก็หยุดไปยาวเพิ่งกลับมาเรียนปี 65 (ไม่รู้เลยว่ามาเรียน?) ลูกเต้ายังไม่บอกเลย (ซุ่ม?) ประมาณหนึ่ง ตอนนี้เมียนั่งรอบัณฑิตใหม่แล้ว”
ทำไมเลือกเรียนสาขานี้?
“รัฐศาสตร์ครับ ผมชอบส่วนตัวเกี่ยวกับการปกครอง แต่ปกครองเมียไม่ได้เลย เขาก็สงสัยนะมาทำไมกรุงเทพธนบุรี เขานึกว่ามาสัมภาษณ์มางานอะไร ลูกเต้าก็ไม่รู้ (ทำไมไม่บอก?) อยากเซอร์ไพรส์ด้วย เห็นลูกเขาเรียนเราก็อยากเรียนบ้าง ขอบคุณม.กรุงเทพธนบุรี ผมมาเรียนวันเสาร์อาทิตย์ วันละ 2-3 ชั่วโมง”
ยืนยันได้เลยว่า ไม่มีใครแก่เกินเรียน?
“ไม่มีใครแก่เกินเรียนหรอกครับ จริงๆ ผมจบกศน.มา ก็มาเรียนที่นี่ครับ บางทีไม่ได้เรียนนาน ไม่ได้เขียนนานก็งงๆ นะ บางทีนิ่งล็อกนะ เขียนๆ อยู่นิ้วล็อก ก็อ่านไปเรื่อยๆ กฎหมายท้องถิ่น การปกครอง เป็นคนชอบอ่านชอบดูอยู่แล้ว ถามว่าหลักสูตรนี้ยากไหม ก็ยากนะ บางทีมีหลายขั้นตอน บางทีเราไม่เข้าใจก็ศึกษาไปทีละหน่อยๆ”
ระหว่างทางมีคนช่วยหรือแนะแนวไหม?
“มีคุณสิทธิโชคคอยดูแลผม เป็นครูที่นี่ เรียนที่นี่ ก็คอยชี้แนะ ผมก็ติวกับเขาครับ รวมๆ ก็3ปีนะ”
ต่อยอดยังไงต่อไหม?
“อาจจะว่าว่างเนอะ มาเรียนดีกว่าได้ความรู้ไปอีกอย่างหนึ่ง (อาจจะลงการเมือง?) ก็ไม่แน่นะๆ (สส.ท่านหนึ่ง?) ก็ไม่แน่นะ ปาร์ตี้ลิสต์อ่ะ หยอกๆๆ (มีคนเคยทาบทาม?) ก็มี ไม่แน่นะ แต่ก็ไม่แน่ ก่อนหน้าเคยบอกว่าไม่ชอบหลายปีแล้ว แก่ตัวไปจะทำอะไรดี ก็ไม่แน่นะ อาจจะเริ่มจาก อบจ.ก่อนก็ได้ (หัวเราะ) หยอกๆ”
ถ้ามีคนมาทาบทามหลังจากนี้?
“เราอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่า นั่งโต๊ะตั้งแต่ 8 โมงถึงเย็น ปกติเคยรีแล็กซ์อยู่หน้าเซ็ตหน้ากล้อง แล้วต้องมาประจำโตํะ 8 โมงเช้าอย่างนี้ พบปะผู้หลักผู้ใหญ่เราจะถนัดหรือเปล่า แต่ก็ไม่แน่นะ (หัวเราะ) หยอกๆ”
สถานการณ์บ้านเราตอนนี้?
“ก็มีการเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนยุคเปลี่ยนรุ่นไปตามวาระของมัน ผมก็ชอบดูนะ ดูข่าวทั้งวันทุกช่องด้วย (นายกคนต่อไปอยากได้แบบไหน?) นายกสมาคมตลกเหรอ ผมว่าใครก็ได้ที่มาทำให้บ้านเมืองสว่างไสวขึ้น คนไทยมีอยู่มีกินมีงานมีการขึ้น โปร่งใส คลีนทุกเรื่อง ผมว่าถ้าสีนายกแบบนี้เวิร์กนะ หลายๆประเทศเล็กๆ อย่างสิงคโปร์เขาเป็นประเทศเล็กๆ แต่ประสิทธิภาพเขาสุดยอดเลยนะ แล้วผมสังเกตนะไปสิงคโปร์บ่อยๆ ต้นก้ามปูเยอะมาก ใครสังเกตมั้ยต้นก้ามปูเยอะมากปลูกอะไรกันนักหนา บ้านผมเรียกฉำฉา นั่นแหละการปกครองแต่ละประเทศเขาต่างกัน เสรีหน่อยก็อเมริกา”
อยากให้นายกแก้ปัญหาอะไร?
“ผมว่านายกควรคลีนจริงๆ มีวิสัยทัศน์กับคนล่างๆ ที่เขาหาเช้ากินค่ำ บางคนไม่ได้กินค่ำด้วยกินเช้าอีกวันหนึ่งด้วย เดี๋ยวนี้ก็ต้องปากกัดตีนถีบ โจรผู้ร้ายก็ชุกชุม ยาเสพติดก็เยอะ ส่วนตัวไม่ชอบอยู่แล้วด้วยยาเสพติด บุหรี่ผมยังดูดไม่เป็นเลย ไม่เอาสักอย่างไม่ชอบสักอย่าง ยาเสพติดเรื่องหลักเลย โจร มิจฉาชีพทั้งหลาย คอลเซ็นเตอร์ต้องปราบปรามให้สิ้นซาก เจอผมไปหลายทีแล้วด้วย ใครก็ได้ใสๆ คลีนๆ หน่อย ตรวจสอบได้ จะได้ไม่ต้องมาเถียงกันในสภา ชอบใครก็เลือกเอา”
ถามเรื่อยพี่เด๋อหน่อย ได้อัพเดตกันบ้างไหม?
“ล่าสุดคือเมื่อ 3-4 เดือนก่อน ได้วิดีโอคอลคุยกัน ไม่รู้ใครลงข่าวว่าเขาเสีย โมโหมากเลย ลงข่าวว่าอาจารย์เด๋อเสีย มันเคยลงของผมเหมือนกันนะ ว่าผมป่วยต่าย แล้วมันเป็นภาพเก่าเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว ผมไม่มีโทรศัพท์ถ้าจะดูผมดูจากช่องเมียกับลูกสาวเท่านั้น นอกนั้นมันดูไปลงเป็นเพจปลอมหมด จำกันไม่ได้หรือเปล่าผมไม่มีโทรศัพท์ ไม่เคยถือเลยขี้เกียจ ขี้เกียจคุยกับเมียด้วย ตามจู้จี้อยู่ไหน วิดีโอคอลซิแบบนี้”
ตอนนั้นที่คุยกับอาเด๋อ?
“เขายังพูดคุยปกตินะ ตั้งแต่เดือนเมษายน (โอกาสจะไปเยี่ยมบ้างไหม?) ผมก็ยุ่งๆ ว่าจะโทรไปโทรศัพท์ก็ไม่อยู่กับตัว ส่วนใหญ่จะถามข่าวจากพี่เป็ดมากกว่า กับพี่เป็ดจะเจอกันบ่อย”
ล่าสุดลูกสาวลุ้นว่าอาการดีขึ้น จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว?
“ก็ก่อนหน้านี้อาการพี่เด๋อก็ดีขึ้น ก็เป็นห่วง ศิลปินตลกทุกคนเป็นห่วง แกก็ 74 แล้วปีนี้ เพราะพี่เทพโพธิ์งาม ก็ 75 แล้ว”
ให้กำลังใจกัน?
“ก็อยากให้พี่เด๋อหายไวๆ มาเล่นหยอกกับผม ถ้าเราเจอกันเราสองคนก็จะอำกันตลอด อำกันทุกเรื่อง เจอกันไม่ได้ ชอบอำกัน ก็หลายเรื่อง เรื่องผู้หญิงบ้าง เขาใส่ผมก่อนเลย (ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงเลย?) เรื่องจริงสิ ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงจะมาพูดทำไม ซึ่งพี่เด๋อเป็นคนนิสัยดี เป็นคนไม่เครียด เป็นคนเล่นอะไรก็ได้ อาจารย์เด๋อเล่นได้กับทุกรุ่น ตั้งแต่สมัยไหนแล้ว ก็อยากให้หายเร็วๆ เป็นห่วง”