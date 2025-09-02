สิ้นผู้กำกับมากฝีมือ ณรงค์ จารุจินดา สามีผู้จัดละครดัง ‘กอบสุข’ ฝากผลงานเพียบ

สิ้นตำนานผู้กำกับ ‘เล็ก ณรงค์ จารุจินดา’ สามีผู้จัดละครดัง ‘กอบสุข’
ณรงค์ จารุจินดา – เมื่อวันที่ 2 กันยายน ดาราภาพยนตร์ โพสต์ข่าวเศร้า ปิดตำนานผู้กำกับคนดัง เล็ก – ณรงค์ จารุจินดา เสียชีวิตอย่างสงบ ด้วยโรคประจำตัวที่รักษามานานหลายปี
ทั้งนี้ เล็ก-ณรงค์ จารุจินดา เป็นสามีของผู้จัดละครชื่อดัง “กอบสุข จารุจินดา” และเป็นพี่ชายของนักแสดงอาวุโส “ดวงดาว จารุจินดา”
ณรงค์ จารุจินดา เป็นผู้กำกับมากฝีมือที่ฝากผลงานไว้มากมายอาทิ ยุกยิกหัวใจหยิกกัน (2540) ,เพื่อนกันเฉพาะวันหยุด (2539), ม.6/2 ห้องครูวารีเทอม 2 (2539), สมศรี422 Rโปรแกรมปีนี้มีน้อง (2538), ม.6/2 ห้องครูวารี (2537), สมศรี โปรแกรมบี ปีนี้ 2ขวบ (2536), สมศรี 422 อาร์ (2535), ใช่แล้วหลุดเลย (2532), ตลาดพรหมจารี(2531)
กำหนดการสวดพระอภิธรรม ณ ศาลาพ่วงจินดา (ศาลาฝั่งด้านหลังเจดีย์ขาว) วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน วันที่ 3 – 9 กันยายน 2568 เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม
พิธีฌาปนกิจ วันพุธที่ 10 กันยายน 2568 เมรุ 1 เวลา 17.00 น. สื่อดีสังคมดีดาราภาพยนตร์ และแฟนเพจขอแสดงความเสียใจด้วย