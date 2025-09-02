นัท นิสามณี อัพเดตอาการ หลังผ่าตัดหน้าบวมหนอง จากการฉีดกับหมอกระเป๋า 

นัท นิสามณี อัพเดตอาการหลังผ่าตัด 10 วัน ปากบนยังชา – หน้ากลับมา 80 เปอร์เซ็นต์ เผยไม่กลัวเสียโฉมกลัวตาย!
หลังจากที่อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่าง นัท นิสามณี หรือ นัทสะบัดแปรง ได้ออกมาแชร์อุทาหรณ์เกี่ยวกับการฉีดหน้ากับหมอกระเป๋า ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่ทำให้เธอต้องเข้าผ่าตัดฉุกเฉินด่วน เนื่องจากพบก้อนขนาดใหญ่ผิดปกติบนใบหน้าและเป็นหนอง
ล่าสุด วันที่ 2 กันยายน นัท นิสามณี ได้มาเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินรอบสุดท้ายของ “FACE of THAILAND 2025” เพื่อค้นหาเรียลโมเดลตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันประเทศเกาหลี ณ EM SKYE ชั้น 14 เอ็มทาวเวอร์ เอ็มสเฟียร์ พร้อมอัพเดตอาการหลังผ่ามาแล้ว 10 วัน และเล่าความรู้สึกหลังต้องเผชิญเรื่องดังกล่าว และที่สำคัญเธอยังออกมาวอนขอให้เลิกอาชีพนี้เถอะ อย่าเอาเปรียบคนอื่นเพราะความสวย
“ตอนแรกว่าจะไม่ได้พูดเรื่องนี้ในสื่อของนัท เพราะมันเป็นเรื่องที่ผิดพลาด แต่คิดว่าออกมาพูดดีกว่าจะได้ไม่ต้องโดนแบบเรา แล้วก็อยากให้การฉีดหน้ากับหมอกระเป๋าหรือของเถื่อนมันจบลงในเจนนัทได้แล้ว ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าสิ่งที่ทำไปเมื่อ 10 ปีที่แล้วมันจะมาเพิ่งออกผลหลังจากนี้ ซึ่งมันเป็นอะไรที่เครียดมาก เพราะหมอก็บอกว่าเตรียมใจไว้เลยเพราะว่าหน้าอาจจะไม่เหมือนเดิม แต่ ณ วันนั้นเราต้องเลือกว่าจะไม่ผ่ากลัวเสียโฉมกับหนองเข้ากระแสเลือดก็ตาย งั้นก็เสียโฉมก็ดีกว่าเสียชีวิต สุดท้ายแล้วเข้ารับการผ่าตัดแบบด่วน ตอนนี้ก็อัพเดตนะคะเพิ่งออกงานหลังจากผ่าตัดได้วันนี้วันที่ 10 คือปากก็ยังแบบเส้นประสาทพูดตรงๆ ยังไม่เข้าที่ แต่ก็ขอบคุณทีมแพทย์ที่เค้าก็ช่วยเราไว้ เพราะว่าตอนนี้หน้าก็กลับมาได้ 80% แล้ว”
ความรู้สึกตอนนี้? “คือคนจะเป็นห่วงว่าถ้าหน้าไม่สวยเหมือนเดิมจะเครียดไหม บอกเลยว่าไม่เครียดเลยเพราะ ณ วันนั้นหมอบอกว่าไม่ผ่าก็ตาย คือถ้าสวยน้อยลงหน่อยแต่ไม่ตายมันก็โอเคแล้ว ก็พยายามดูแลตัวเองเยอะมากหลังผ่า คนก็เป็นห่วงเพราะหน้าตอนแรกที่ออกสื่อมาแบบหน้าเหมือนหมาโดนผึ้งต่อย คือส่องกระจกแล้วก็จำตัวเองไม่ได้ มีบางครั้งก็ร้องไห้เพราะการฉีดหน้าโดยไม่คิดเยอะของเราในตอนเด็กมันทำให้เรามาจุดนี้ แต่ก็รู้สึกว่าอย่างน้อยสิ่งที่พูดมันน่าจะเตือนสติใครหลายๆ คนที่อยากจะสวยแต่ว่ายังไม่พร้อม ก็เลยจะบอกทุกคนว่าอยากสวยไม่ผิดแต่ต้องพร้อมเพราะถ้าคุณฉีดตอนไม่พร้อมคุณจะต้องไปเสียเงินอีกเยอะมาก แล้วตอนนั้นพูดตรงๆ ฉีดหน้ากับหมอกระเป๋า 4000 แถมแก้ม วันนั้นจะไปฉีดคางหมอแถมแก้มแล้วก็ดีใจมากเลยหมอแถมให้ด้วย ผ่านมาทุกวันนี้เสียเงินไปแบบไม่รู้กี่ล้านแล้วมันก็ยังไม่จบ ทุกวันนี้หมอก็ยังบอกว่ายังเอาออกได้ไม่ 100% คือมันก็จะอยู่กับนัทไปเรื่อยๆ”
แล้วตอนนั้นหมอบอกว่าเราฉีดอะไรเข้าไป? “สารเหลวและกัน เป็นซิลิโคนเหลว แต่ ณ วันนั้นที่เราฉีดเราก็คิดว่ามันเป็นฟิลเลอร์เพราะเค้าก็แบบแกะกล่องให้ดู แต่จะบอกว่ามันมีหลายแบบมากฉีดกับหมอกระเป๋าโอกาสปลอมก็เยอะอยู่แล้ว หรือแม้กระทั่งการฉีดกับบางคลินิกก็เจอฟิลเลอร์ปลอมก็ได้ อุทาหรณ์จากเรื่องนัทก็ขอให้คิดเยอะๆ ก่อนฉีดเข้าร่างกาย”
มีบางคอมเมนต์ที่บอกว่าก็มีตังค์ทำไมมาฉีดกับหมอกระเป๋า? “ บัญชีตั้งแต่เด็กๆ มาก ตั้งแต่ประมาณ 16 ปีที่แล้ว แต่ก็จะบอกคนที่เผลอฉีดไปแล้วด้วย เพราะคนทักมาบอกเยอะมากว่าเคยฉีดไปแล้วเหมือนกันเพราะเราทุกคนก็เคยเด็กกันมาก่อน จะบอกว่าถ้าเคยฉีดไปแล้วยังไม่ต้องเครียดมากพยายามดูแลตัวเองให้ดีอย่าให้มันไปกระแทก เพราะอย่างตัวนัทเองถ่ายงานแล้วมันไปกระแทกโดนหน้า หลังจากนั้นก็คืออักเสบยาวเลย ยังไงถ้ามันยังไม่เกิดอะไรขึ้นก็รักษาตัวให้ดี แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วรีบหาหมอ อย่างนัมถ้าไปหาช้าอีกนิดเดียวหมอบอกว่าถ้าหนองเข้ากระแสเลือดก็แก้ไม่ได้แล้ว มีเงินอีกกี่สิบล้านก็ยื้อไม่ได้แล้ว”
เสียไปประมาณเท่าไหร่กับการรักษา? “ฉีดคางวันนั้น 4000 ตอนนี้เกิน 3,000,000 แล้ว ที่นัทพยายามจะแบบเอาออก แล้วพูดตรงๆ การฉีดหน้ากับหมอกระเป๋าบางที่นัทเอาเงินไปวางนะเค้าไม่รับ เคสแก้ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วทำได้ บางที่เค้าก็ไม่รับด้วย ดังนั้นคิดเยอะๆ ก่อนฉีด”
เข็ดไหม? “เข็ดมาก แล้วนัทจะพยายามใช้พื้นที่สื่อของนัทเลยในการย้ำเรื่องนี้ว่าเวลาจะทำสวยต้องปลอดภัยก่อน เป็นไปได้ต้องฉีดกับหมอแท้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วย”
ยังมีเอฟเฟ็กต์อะไรอยู่มั้ย? “หลังผ่าตัดมา 10 วันพูดตรงๆ ว่าปากบนยังไม่รู้สึกอะไรเลย คือยังชาอยู่ เพราะว่าหมอเค้ากรีดข้างในทั้งหมด ก็ต้องรออย่างน้อยๆ สามเดือน”
มันมีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมขนาดไหน? “หมอบอกว่ายังไงเดี๋ยวจะพูดได้ปกติเลย มันเหมือนเคสการผ่าตัดแผลในปาก มันก็จะมีการที่กล้ามเนื้อยึด แต่รูปหน้าหมอก็พยายามยื้อให้มันเข้าที่ ซึ่งนัทก็แฮปปี้”
จะเอาเรื่องเค้าไหม? “ก็พยายามโทษตัวเองครึ่งหนึ่งด้วยเพราะตัวเราเองก็อยากไปเอง แต่คงไม่ไปแจ้งความเอาเรื่องฟ้อง แต่อยากจะบอกคนที่ทำอาชีพนี้ว่าอย่าเอาเปรียบคนอื่นเพราะเค้าอยากสวยเลย คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณกำลังจะฉีดของที่มันจริงหรือไม่จริง คุณเป็นหมอจริงหรือไม่จริง ดังนั้นมันมีวิธีการหาเงินบนโลกนี้อีกเยอะมากที่มันจะไม่เดือดร้อนคนอื่น ดังนั้นใครที่เป็นหมอกระเป๋าอยู่เลิกทำเถอะ”