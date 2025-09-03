อาร์ต พศุตม์ ใจหาย สูญเสีย เล็ก ณรงค์ ผู้มีพระคุณในวงการ เผยเคารพเหมือนพ่อคนที่ 2
นับเป็นข่าวเศร้าที่ได้สูญเสียบุคลากรคนสำคัญของแวดวงบันเทิงอย่าง ณรงค์ จารุจินดา ผู้กำกับชื่อดังที่ฝากผลงานไว้มากมายอาทิ ยุกยิกหัวใจหยิกกัน (2540) ,เพื่อนกันเฉพาะวันหยุด (2539), ม.6/2 ห้องครูวารีเทอม 2 (2539), สมศรี422 Rโปรแกรมปีนี้มีน้อง (2538), ม.6/2 ห้องครูวารี (2537), สมศรี โปรแกรมบี ปีนี้ 2ขวบ (2536) และ สมศรี 422 อาร์ (2535) เป็นต้น ซึ่งจากไปอย่างสงบในวัย 75 ปี
ทั้งนี้ในคืนสวดพระอภิธรรมคืนแรกของผู้กำกับดัง คนบันเทิงได้เดินทางมาร่วมงานกันอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งก่อนจะเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรมในเวลา 18.30 พระเอกหนุ่ม อาร์ต พศุตม์ ได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อผู้กำกับดังผู้ล่วงลับให้ฟังว่า
“อย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ 2 คนพี่กอบสุขและพี่เล็ก ณรงค์ ก็ไม่มีอาร์ต พศุตม์วันนี้ เขาเป็นทุกอย่าง ให้อนาคต ให้ความรู้ ให้ทุกอย่างในชีวิต ผมเรียกว่าพ่อคนที่ 2”
“ละครเรื่องแรกของผมที่พี่เล็กกำกับก็คือแม่ครัวคนใหม่ ตอนนั้นผมยังเป็นเอ็กซ์ตร้าเมนอยู่เลย แล้วก็ได้โอกาสจากพี่กอบสุขและพี่เล็ก ณรงค์ ได้มาเล่นแม่หัวลำโพงเรื่องแรก พี่เล็กเป็นผู้กำกับเรื่องแรก แล้วเรื่องนั้นก็ได้เรตติ้งสูงมาก เขาก็เป็นคนที่อดทนกับเราพอสมควร เพราะคนเล่นเรื่องแรกก็ไม่ได้คล่องอะไร ผมก็ได้ความรู้เยอะจากพี่เล็ก และก็เป็นเหมือนลูกบ้านนี้ เราใกล้ชิดกันตลอด เพราะว่าปีนึงแทบจะเจอกันเกือบทุกวัน เพราะถ่ายละครเสร็จต้องไปเช็กเทปกับพี่เล็กตลอด และได้เล่นละครกับบ้านนี้ตลอด ปีนึงต้องมี 2 เรื่อง พอเทศกาลสำคัญ ก็จะเข้าไปไหว้ไปขอพรตลอด”
“สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่เล็กก็คือไม่ต้องห่วงเด็กคนนี้แหละ เด็กคนนี้เคยรับปากว่า จะดูแลตัวเองให้ได้ คือพี่เล็กเขาจะห่วงมากเวลาผมไปหาหรือไปไหว้ พี่เล็กจะถามว่าหนี้สินเป็นยังไงบ้าง เก็บเงินได้ขนาดไหนแล้ว ดูแลพ่อแม่ดีไหม ถ้าพี่เล็กได้ยินอยู่ ทุกอย่างที่พี่เล็กห่วงผมทำได้หมดแล้ว มีเงินเก็บ 80 ล้านแล้ว ดูแลพ่อแม่ดีแล้ว มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้ว ไม่ต้องห่วงอะไรกับเด็กคนนี้ แต่ว่าก็แอบใจหาย”
ตัวผมเองรู้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งพี่กอบสุขไม่เคยบอกใครเลยว่าพี่เล็กเป็นโรคๆ นึง เขาบอกผมสัก 3 เดือนที่แล้วว่าพี่เล็กป่วยอยู่นะ ต้องบอกว่าพี่เล็กเป็นคนเข้มแข็งมาก ถ้าป่วยแทบจะไม่ให้ใครเจอเลย ผมมีโอกาสเจอพี่เล็กปีกว่าๆ ที่แล้วที่ผมลงคลิป นั่นคือครั้งสุดท้ายที่เจอ พอตอนป่วยก็ไม่ได้เจอเลย พี่สุขบอกแล้วว่าพี่เล็กไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ยังโอเคอยู่ เราก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ ก็กะว่าปีใหม่ปีนี้ยังไงก็ต้องไหว้ให้ได้ เพราะพี่เล็กแกก็ 70 กว่าแล้ว แต่ไม่ทัน เราเองก็เหมือนลูกบ้านนี้ ก็มาช่วยงาน จริงๆ ก็บินมาจากลำปางเพื่อมาช่วยงาน”
“คือต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยสูญเสียครั้งใหญ่เลย พ่อแม่ยังอยู่ครบ เราก็ยังงงๆ อยู่ ตอนได้รับข่าวจากพี่อุ๊ ลูกสาวพี่เล็ก นึกว่าเฟซบุ๊กโดนแฮ็ค เราถึงโทรไปถามทั้งลูกชายและลูกสาวของพี่เล็กว่าจริงเหรอ ปรากฏว่าจริง เราขายของอยู่ก็รีบตะเกียกตะกายหาตั๋วเครื่องบินกลับมาช่วยงานวันแรก”
“ส่วนคำสอนของพี่เล็กที่ผมยังจำและนำมาใช้ตลอดก็คือ พี่เล็กจะสอนตลอดว่าไม่ให้ผมทำงานสาย ผมอยู่วงการมา 17 ปีสาย 3 วัน ซึ่งพี่เล็กรู้ด้วยว่าสายวันไหน แล้วก็เรื่องการใช้ชีวิต เราเข้ามาวันแรกเป็นยังไง ให้เป็นแบบนั้นไปตลอด พี่เล็กจะเข้มงวดเรื่องนี้มาก พอมีข่าวมีอะไรอย่างนี้เขาก็จะถามว่าเป็นยังไง เราก็จะบอกว่าโอเค เอาอยู่
ซึ่งการใช้ชีวิตส่วนใหญ่นอกจากพ่อคนแรก พ่อคนแรกเขาไม่ห่วงเพราะรู้ว่าเราเป็นยังไง แต่ด้วยความที่พี่เล็กมาสัมผัสเราได้ 10 กว่าปีเอง เขาก็จะแอบห่วงนิดนึงเพราะเขาจะเจอช่วงที่เราขึ้นสุด เพราะว่าผมมาอยู่นี่ก็เป็นพระเอกที่เขาปั้นมา เขาเลยค่อนข้างกลัวว่าเราจะเหลิงกับชื่อเสียงไหม จะเก็บตังค์ได้ไหม เขาจะซีเรียสมากเรื่องเก็บเงิน เรื่องเลี้ยงดูพ่อแม่ เมื่อไหร่ที่ผมไหว้พ่อผมก็จะเข้าไปไหว้พี่เล็กกับพี่กอบสุขเกือบทุกครั้ง ผมพูดได้เต็มปากว่าเขาเหมือนพ่อแม่คนที่ 2 เป็นผู้มีพระคุณในวงการ 2 คนที่มี ถ้ามีอะไรต้องมาช่วย”