อั้ม พัชราภา ทุ่มจัดงานเต็มที่จนวูบกลางวงสื่อ ‘พก’ โผล่ส่งกำลังใจเปิดตลาด AUM AUM
ทุ่มเต็มตัวกับการจัดงานเปิดตลาด “AUM AUM” ของนางเอกสาว อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ ที่ล่าสุดจัดเป็นครั้งที่ 2 ที่ ลานโปรโมชัน ชั้น1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว ด้วยความที่ทุ่มเต็มที่ตื่นแต่เช้ามาดูแลการจัดงาน บวกด้วยแฟนๆ ต่างมารอชมเจ้าของตลาดคนสวยก็ทำให้อากาศไม่ระบายอย่างเต็มที่ ทำเอานางเอกสาวถึงกับเกือบจะวูบกลางวงสัมภาษณ์ ทั้งนี้เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงการจัดงานครั้งนี้ พร้อมตอบถึงคอมเมนต์ดราม่าไว้ด้วยว่า
เปิดตลาดเป็นครั้งที่ 2 แล้ว
“ดีค่ะ คนก็เยอะในพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มาก ก็ขอบคุณจริงๆ ที่มา ก็ลุ้น อั้มตื่นมาตั้งแต่ตี 5 เพราะเรามีเวลาจัดร้านแค่ 5 ชั่วโมงแค่นั้นเอง เราก็ต้องตื่นมาให้กำลังใจทีมงานตอนตี 5 จะเสร็จทันไหมๆ ก็พยายามดูทุกขั้นตอนที่ทำได้”
รู้สึกยังไงบ้างกับฟีดแบ็กตลาดแตก?
“ก็ดีใจมากๆ ค่ะ เราพยายามคัดร้านค้าที่แปลกใหม่เพิ่มขึ้น พยายามคัดให้ดีที่สุดค่ะ ที่นี่จะได้แค่ 60 บูธ แต่ที่อื่นก็อาจจะ 100-130-150 ก็แล้วแต่ คัดร้านยากมากเพราะครั้งแรกร้านอร่อยหมดเลย ก็ทำใจยากมากที่จะคัดออก มีร้านที่จองล่วงหน้าเยอะ ทุกๆ คนก็อยากมาอั้มเข้าใจ ก็พยายามให้ทุกคนได้มา แต่ก็ขอเปลี่ยนใหม่บ้างเพื่อความหลากหลาย ไม่อยากให้ทุกคนมาแล้วเห็นว่าเป็นเมนูเดิมๆ“
ครั้งหน้าพื้นที่ต้องใหญ่ขึ้น?
“เราก็พยายามหาที่ที่มันสวยๆ แยกกันตามมุมเมืองต่างๆ ไม่อยากจัดใกล้ๆ กัน ก็มีเตรียมไว้แล้วค่ะ ขอในกรุงเทพฯ ก่อนค่ะ อยากดูพื้นที่ให้มันสวยและรองรับคนได้เยอะ เพราะพื้นที่เล็กมันทำอะไรไม่สะดวก เราอยากมีโชว์ที่ยิ่งใหญ่ แต่พอพื้นที่มันจำกัดก็ได้แค่นี้ ส่วนธีมงานจริงเราเน้นเรื่องอาหาร แต่ดาราอย่างพวกเราคือตัวแถมเข้ามาเป็นสีสัน แต่อั้มอยากให้ร้านค้าประสบความสำเร็จมากกว่า”
เห็นฟีดแบ็กแล้วหายเหนื่อยไหม?
“หายเหนื่อยค่ะ เราก็พยายามที่จะมาทุกวัน (แฟนๆ ที่มาก็อยากจะเจออั้ม?) ใช่มั้งคะ (หัวเราะ) จริงๆ แล้วเดือนหน้าเราอาจจะไม่มีการจัด ้พราะจะเปิดสตูดิโอให้นักชิมอาหาร คืออั้มอยากให้คนทางบ้านมาขายในงานเราได้ คนอาจจะคิดว่าเอาแต่ร้านดังๆ มา ร้านไม่ดังก็มาได้ถ้าคุณทำดี อาหารอร่อยและสวยงาม สามารถมาได้ จริงๆ อั้มมองว่าปีนึงอยากจะจัดให้ได้ขั้นต่ำ 9 ครั้ง มากสุดคง 12 ครั้ง คือเดือนละครั้ง แต่มันยากมากนะที่จะจัดแต่ละครั้ง แต่อั้มก็ไม่ได้มาเล่นๆ ใส่ใจมาก เรามี Happy hour ที่จะลดไป 10-15% เลยนะ ช่วงเวลาประมาณ 6 โมง แล้วแต่วัน ลูกค้าก็จะได้รับประทานอาหารที่ถูก และแม่ค้าจะได้ขายของได้คล่องขึ้นด้วย อยากจะช่วยกันค่ะ”
พอเราเปิดตลาดก็เจอแซะรวยแล้วยังมาเปิดตลาด?
“เห็นค่ะ แต่ก็แค่คนเดียวเนอะ แต่ไม่ได้รู้สึกอะไร เขาคงอยากจะพิมพ์ไปอย่างนั้นมั้ง ไม่โกรธหรอกค่ะ อั้มไม่ได้บอกว่ามีตังมาก แต่ต่อให้คนเขามีตังเขาก็ยังทำงานอยู่ เพราะเรามีกำลังที่จะเปิดเราก็ยังทำงานต่อได้ค่ะ”
เพื่อนๆ ก็มาช่วยเต็มที่?
“ใช่ อย่างมะตูม (เตชินท์) กับหนิง (ปณิตา) เนี่ยขาดไม่ได้เลย เขามาช่วยทุกวัน”
อยากบอกอะไรคนที่อาจจะเข้าใจเราผิดไหม?
“ไม่อยากบอกอะไรเลย ไม่ได้อ่านเลย ตอนแรกๆ อ่านอยู่แต่หลังๆ ไม่ได้อ่านเลยไม่มีเวลา”
ทำเพราะเป็นสิ่งที่รัก?
“อั้มเป็นคนชอบกิน ชื่อ อั้ม เนี่ย มาจากตั้งแต่เด็กปาก อั้มๆๆ ตลอด ทุกวันนี้กินบนเตียง มดกัด ถ้าเห็นตามร่างกายคือมดกัดบนเตียง กินตลอด กินจนหลับ ตื่นมารู้ตัวอีกทีค่อยลุกมาแปรงฟัน ตี3-4 เพราะชอบกินเลยไม่รู้จะทำยังไง”
โดยในช่วงตลอดการสัมภาษณ์ อั้ม พัชราภา ก็มีอาการอ่อนเพลีย และด้วยบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าว เนื่องจากแฟนๆ มารอเจอหน้าเธออย่างล้มหลาม ทำให้เจ้าตัวออกปากว่า “ร้อน” และ “อั้มหน้ามืด” แต่ก็ยังแข็งใจพูดคุยเรื่องการเปิดตลาดนี้ จนในช่วงท้ายยังถึงกับนั่งลงไปกลางวงสัมภาษณ์เลยทีเดียว
แต่หลังจากจบการสัมภาษณ์ก็ได้เห็น อดีตหวานใจ พก ประธานวงศ์ พรประภา ที่กำลังถูกจับตามองว่ากลับมารีเทิร์นกันหรือไม่ เดินเข้ามาพูดคุยกันอยู่พักใหญ่ ก่อนที่อั้มจะแยกตัวไปเดินชมตามบูธต่างๆ ในงาน