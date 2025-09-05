อแมนด้า ลั่นเล่นกีฬาเจ็บตัวเป็นเรื่องปกติ เข้าใจเหตุปะทะ น้ำฟ้า-เก๋ไก๋ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
หลังจากที่นักแสดงสาว อแมนด้า ออบดัม มาร่วมงาน Vichy Collagen 16 : New Era of Youth ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ก็ได้พูดถึงโมเมนต์สนุกๆ ในงานกีฬาของสาวๆ ช่อง 3 ว่าเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ส่วนกรณีดราม่าของช็อตปะทะกันของ น้ำฟ้า ธัญญภัสร์ กับ เก๋ไก๋ สไลเดอร์ ด้วยว่า
กีฬาสีที่ผ่านมา เป็นยังไงบ้าง?
“(โชว์แขนที่ช้ำ) เห็นรอยช้ำไหม ชักเย่อไหมล่ะ (หัวเราะ) ก็สนุกสนาน ตอนแรกก็คิดว่าจะสนุกไหมนะ เพราะมีแต่พวกสาวๆ เนอะ แล้วกีฬาก็เยอะมากเลย แต่พอเล่นจริงทุกคนก็ดูจริงจังกัน แต่สนุกค่ะ (ยิ้ม) เหนื่อยมากนะคะ เหนื่อยตั้งแต่แชร์บอล แล้วก็บอกกับทุกคนว่าด้าเคยเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนมาก่อน แต่พอถึงฟุตบอลรู้สึกว่าเริ่มไม่มีสติแล้ว พอเดินลงไปรู้สึกตาลอย หลิงหลิงเตะบอลมานี่เหม่อ บอลไปนู่นแล้ว ก็เลยขอเปลี่ยนตัว ไม่ไหวแล้วเหนื่อยมาก (ยิ้ม)”
ดราม่า “น้ำฟ้า” ทำ “เก๋ไก๋” ล้ม?
“ข่าวดราม่าก็เห็นอยู่ค่ะ แต่ไม่เห็นตอนเก๋ไก๋ล้ม เพราะสายตาเราอยู่แต่กับลูกบอล หันมาอีกทีก็เห็นเพื่อนรุมเก๋ไก๋กันหมดแล้ว เราก็งงว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เอาจริงๆ ก็เข้าใจได้ค่ะ เพราะว่าเก๋ไก๋เขาตัวเล็กมาก เอาจริงๆ นะถ้าด้าเดินชนเก๋ เก๋ก็มีปลิวได้นะ เอ็นดูเขา แต่ก็เข้าใจได้ว่ากีฬาก็มีเจ็บกันได้ และจริงๆ แล้วน้ำฟ้าเขาก็รู้สึกผิดมาก เขาแทบจะลงไปกราบอยู่แล้ว และเขารู้สึกผิดจริงๆ เพราะเราอยู่สีเดียวกับน้ำฟ้า จำได้เลย ตอนที่เขามานั่งข้างๆ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นหน้าเขาเหมือนจะร้องไห้แล้วค่ะ ซึ่งเราก็บอกว่าไม่มีใครตั้งใจ ไม่มีใครอยากทำให้ใครเจ็บหรือใครล้มหรอก แต่มันคือกีฬา มันเกิดขึ้นได้ค่ะ”
เห็นภาพคลิปที่มีคนถ่ายได้มั้ย ภาพดูค่อนข้างรุนแรง?
“ก็ดูรุนแรง แต่เอาจริงๆ อย่างที่บอกว่าตอนแรกก็คิดว่าเล่นไปขำๆ แต่เล่นไปเล่นมาทุกคนจริงจังหมดเลย ทุกคนจริงๆ เพราะฉะนั้นไม่มีใครตั้งใจหรอกค่ะ”
น้ำฟ้าเครียดขนาดไหน?
“เครียด เขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นหรอก เจตนาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใครเลย มันคือเกม คือกีฬา และเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเกิดการเจ็บตัวกันได้ นี่ยังเขียวอยู่เลย ไม่ได้ล้มเลยนะคะ ยังเขียวเลย แล้วน้ำฟ้าก็ขอโทษแทบจะลงไปกราบเก๋ไก๋อยู่แล้ว เขารู้สึกเสียใจจริงๆ อย่าไปด่ากันเลย มันเรื่องกีฬา มีแพ้มีชนะ มีเจ็บกันบ้าง ก็อย่าไปดราม่าค่ะ เราดูกีฬากันหรือเปล่า เป็นเรื่องปกติมากเลย ขนาดคนที่เป็นมืออาชีพยังขาหัก แขนหักกันได้เลย อย่าไปดราม่ากันเลย เขาไม่ได้ตั้งใจ”