ซินดี้ สิรินยา เผยเคล็ดลับ 46 ยังสวยเป๊ะ ปลื้มลูกสาว-ลูกชาย เริ่มฉายแววความสามารถ
สวยเป๊ะไม่สร่างจริงๆ สำหรับนางแบบสาว ซินดี้ สิรินยา คุณแม่ลูกสอง ที่ถึงแม้จะอายุ 46 ปี แล้วแต่ก็ยังสวยเฟิร์มอยู่ตลอดเวลา โดยล่าสุดในงาน Vichy Collagen 16 : New Era of Youth ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ เจ้าตัวก็ได้เปิดเคล็ดลับความงาม พร้อมความปลื้มใจในตัวลูกๆ น้องเลล่า-น้องเอเดน ที่เริ่มฉายแววความสามารถกันแล้ว
อายุ 46 แล้วดูแลตัวเองยังไงบ้าง?
“ก็ครบทุกอย่าง ตอนนี้ซินดี้ให้ความสำคัญกับการนอนที่สุดแล้ว 3 ทุ่มก็นอนแล้ว เพราะส่วนใหญ่ตื่นตี 4 ครึ่ง ต้องมาดูลูกสาว แล้วก็เรื่องของการกินอาหารก็พยายามกินให้หลากหลายไม่ใช่ว่าห้ามทุกอย่าง ก็มีแอบกินช็อคโกแลตนิดหน่อย เน้นโปรตีน ผัก ผลไม้ แล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำ แต่ที่สำคัญตอนนี้รู้สึกว่าจะต้องเรื่องของสุขภาพจิต พยายามไม่ให้ความเครียดเข้าหา แต่ก็เป็นธรรมดา ยิ่งซินดี้มีหลากหลายบทบาทมาก ต้องทำงาน ต้องเป็นคุณแม่ ก็มีนั่งสมาธิด้วยค่ะ”
ลูกสาวก็สวยตามรอยคุณแม่เลย?
“ลูกสาวตอนนี้อีก 2 ซม.ก็จะเท่าซินดี้แล้ว ตอนนี้ก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำ แข่งระดับชาติ มีมาเดินแบบถ่ายแบบบ้าง ชอบเหมือนกัน แต่ว่าเรียนกับว่ายน้ำเป็นหลัก เขาโฟกัสกับว่ายน้ำมากๆ ตอนนี้ติดท็อป 3 ท็อป 10 หลายท่ามากๆ ก็เอาให้ถึงที่สุด งานอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากัน (ตั้งเป้าถึงระดับไหน?) อยากให้เป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะ แต่ก็ต้องดูก่อนเพราะว่าน้องจะเด็กสุดในรุ่น ปีนี้น่าจะไปชิงได้เยอะอยู่ค่ะ”
น้องเครียดไหม?
“ไม่ถึงกับเครียด เพราะเราไม่ได้กดดันมาก คือน้องเป็นคนที่กดดันตัวเองพอแล้ว เลล่าค่อนข้างเป็นคนที่มีวินัยมาก ซินดี้มีหน้าที่พยายามอย่าให้เขาเครียดเยอะ เพราะว่าเขาจะโฟกัสตรงนี้”
แล้วลูกชายล่ะ?
“ลูกชายจะมีความเอนเตอร์เทนเนอร์มากถึงมากที่สุดเลยค่ะก็จะไปร้องเพลง ตอนนี้มีบินไปแอลเอด้วย มีแบบไปแคสติ้งงานที่โน่น ก็ต้องดูก่อนค่ะถ้าได้งานก็อาจจะไป ด้วยความที่ซินดี้ดูแววของเขามาเขาชอบร้องเพลง ชอบแอ็คติ้ง ชอบเอนเตอร์เทนก็ถ้าหนูชอบแม่จะดัน”
มาคนละแนวกันเลย?
“คือพี่จะชอบเป็นนางแบบ ส่วนน้องจะเป็นสายเฮ เขายังเด็กอยู่แต่เรามีหน้าที่ซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะ”