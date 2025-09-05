ดัง พันกร อัพเดตความพร้อมคอนเสิร์ตใหญ่ สมเป็นยุคทองของแม่นาย ฝากถึงนายกฯคนใหม่

ดัง พันกร อัพเดตความพร้อมคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 15 ปี ฝากถึงนายกฯคนใหม่ ส่งกำลังใจให้ ‘ปิง ฟรุตตี้’ หลังป่วยหลอดเลือดในสมองตีบ
นับว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 15 ปีของแม่นาย ดัง พันกร บุณยะจินดา นักร้องชื่อดังยุค 90 เลยก็ว่าได้ สำหรับ The Golden Era Concert ที่งานนี้แม่นายดังจัดเต็ม พร้อมขนเซอร์ไพรส์มาฝากแฟนๆ เพียบ
เมื่อเจอแม่นายมาร่วมงาน The Butterfly Effect Project ณ Union Hall ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ก็ได้เผยถึงความพร้อมในคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ พร้อมส่งกำลังใจให้เพื่อนร่วมวงการอย่าง ปิง ฟรุตตี้ หลังป่วยหลอดเลือดในสมองตีบ
ก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ ในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ ที่ UOB LIVE Bangkok ชั้น 6 เอ็มสเฟียร์ ก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในรอบ 15 ปี ครั้งนี้เรียกว่าจัดเต็ม”
ความพร้อมเป็นยังไงบ้าง?
“พร้อมมาก ทั้งตัวเพลง ทั้งตัวเอง แล้วก็ทั้ง โปรดักชั่น เวทีคอนเสิร์ต รับรองไม่ผิดหวัง เพราะว่า 15 ปีจัดทั้งทีนึงคือคุยมาแล้วว่าต้องเอาให้ดี แค่เปิดตัวมาก็อ้าปากค้างแล้ว”
กลับมาทั้งทีต้องเอาทุกอย่างของแม่คืน?
“เรียกว่าเป็นยุคทองของแม่เลย”
ความพร้อมตอนนี้เป็นยังไง?
“ตอนนี้ก็อย่างที่ได้เห็นตัวอย่างแล้วว่าพาร์ตของเวทีสเตจจิ้ง เรียกว่าสมน้ำสมเนื้อ สมมาตรฐานแม่นาย”
ในงานจะมีทั้งร้อง ทั้งโชว์ ทั้งเต้นอย่างนี้ไหม?
“เรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ของดัง พันกรเลย เพราะว่าแค่ดัง พันกร มีคอนเสิร์ตใหญ่ก็ถือว่าวิเศษมากแล้ว”
มีรีเควสไหมว่าอยากได้แบบนี้ๆ?
“ก็ต้องมีการพูดคุยกันก่อนอยู่แล้วว่าจุดประสงค์คืออะไร แล้วการจัดขึ้นมาจัดขึ้นมาเพื่ออะไร เหมือนการเฉลิมฉลองความเป็นดังด้วย ตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงปัจจุบันนี้ (มีเกสต์ไหม?) เกสต์มีอยู่แล้วแต่เราขออุบไว้ก่อน ไปลุ้นกันเอาเองในงาน ไม่ประกาศครับ ขอเอาไว้เซอร์ไพรส์ดีกว่า”
15 ปีที่ผ่านมาความคิดถึงมันยังไงบ้าง?
“คอนเสิร์ตใหญ่มันเป็นไรที่ทำเพื่อคนดูจริงๆ เพราะมันต้องผ่านกระบวนการหลายกระบวนการ ทั้งการซ้อมที่หนักหน่วงมาก การเตรียมตัวที่ยาวนาน และทำเพื่องานวันเดียว เพื่อให้คนที่ชื่นชอบผลงานเราจริงๆได้มีความสุขจริงๆ ให้เขาได้ฟินแบบสุดๆกับโชว์ของเราที่เราตั้งใจซ้อมเพื่อเขา”
หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอกับแฟชั่นบนเวทีของแม่นาย?
“ง่ายๆ เลยอย่างที่บอกแค่ซีนแรกก็อ้าปากค้างแล้ว เพราะว่าเราใช้ทีมงานระดับตัวเต็งทั้งนั้นเลยมาทำงานให้ งานนี้ต้องรอลุ้นกัน แล้ว เพลงที่หลายๆ คนคิดถึงตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงปัจจุบัน เชื่อว่าต้องหายคิดถึงกันแน่นอน อยากให้มาชมกัน ก็กดบัตรกันได้ทาง Evetpop วันที่ 7 กันยายนนี้ ส่วนลูกค้าของ UOB ก็สามารถ pre sale ได้ในวันที่ 6 กันยายนนี้”
สำหรับคอนเสิร์ตนี้คิดว่าจะใส่พริกกี่เม็ด?
“กี่เม็ดก็คงไม่พอสำหรับคอนเสิร์ตนี้ คือไม่อยากให้พลาดจริงๆ ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะถ้าพลาดแล้วคุณอาจจะเสียใจสำหรับคนที่อาจจะฟังเพลงเรา เพราะว่าซ้อมเหนื่อยมาก แล้วก็อายุยังพอเต้นระบำได้ โยกย้าย วิ่งเต้น ตีลังกาอะไรยังงี้ได้อยู่ ดีกว่าเปลี่ยนใจดูอีก 4-5 ปี เราอาจจะไม่ได้คึกคะนองเหมือนยุคนี้ก็ได้ เพราะฉะนั้นอยู่ในยุคทองของดัง พันกรต้องมา จะได้รู้ว่ายุคทองของดัง พันกรเป็นยังไง มาตรฐานของแม่นายมันขนาดไหน เรียกว่าคอนเสิร์ตต่างชาติก็ต้องชิดซ้าย เจอโปรดักชั่นของเราไปอะไรอย่างนี้”
เพจตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
“ตอนนี้ก็คึกคัก ตอนนี้ทุกคนน่าจะโฟกัสไปที่การเมืองก่อน เรื่องอื่นเราก็ต้องค่อยว่ากันไป”
ล่าสุดนายกคนที่ 32 ถูกใจไหม?
“ใครก็ได้ ขอแค่คนนั้นทำให้ประเทศชาติเราดีขึ้น ใครก็ได้ ไม่ได้เจาะจงอะไรยังไง ขอใครก็ได้ที่เขารักชาติและดูแลประเทศชาติเราให้ดีขึ้น”
สำหรับพี่ดังอยากให้เขาแก้ไขปัญหาอะไรบ้าง?
“ดังขอให้เป็นเรื่องของการเมืองดีกว่า เรื่องแบบนี้ไม่ค่อยถนัด แต่ขอให้วงการบันเทิงเราเจริญรุ่งเรืองต่อไปเถอะ”
มีอะไรอยากจะให้แก้ไขไหมในเรื่องวงการบันเทิง?
“เดี๋ยวรอสมัครเล่นการเมืองเองก่อน เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง (มีแพลนไหม?) ไม่มีแพลนนะ ถ้าเกิดเขาให้สมัครได้ แล้วใส่กางเกงขาสั้นขนาดนี้ไปทำงานได้ก็อาจจะเป็นไปได้ อนาคตอาจจะมีนายกใส่รองเท้าส้นสูงขนาดนี้ได้ไหม”
เห็นติดตามข่าวสารบ้านเมืองตลอดเป็นยังไงบ้างช่วงนี้?
“จริงๆ เราก็เป็นคนไทยคนนึง แน่นอนเราก็ศึกษาอยู่แล้ว ดูไปรอบๆ ตัวเราว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ก็มีหลายๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงคราม ก็เป็นกำลังใจให้กับทหารที่อยู่ชายแดน แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆ ท่านที่ต้องสูญเสียครอบครัวไป เราก็ต้องทำหน้าที่ประชาชนคนไทยอย่างดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ในความเป็นตัวเรา”
ในฐานะที่เป็นคนไทยสิ่งที่อยากให้แก้เรื่องแรกในมุมของพี่ดังเองอยากให้แก้เรื่องอะไร?
“แก้ไขอย่างแรกคือเปลี่ยนมายด์เซ็ตของตัวเองใหม่ก่อน มองทุกอย่าง เปลี่ยนให้เรามีความสุขก่อน อย่างเช่นวันที่ 7 ก็กดบัตรมาดูคอนเสิร์ตดัง พันกร มันก็จะเป็นการแก้ไขอย่างแรกที่ดีที่สุด เริ่มต้นใหม่ที่ดีที่สุดในยุคทอง เพราะเมืองไทยคือสุวรรณภูมิ ก็เป็นเมืองทองคำอยู่แล้ว อันนี้ก็เป็น The Golden Era เหมือนกัน ก็เป็นธีมเพลงเข้ากันกับคนไทย ฉันก็ไปเรื่อยเหมือนกันนะ”
อยากให้ขับเคลื่อนเรื่องดนตรียังไงบ้าง?
“จริงๆ ดนตรีอยู่คู่มนุษย์อยู่แล้ว เราก็มีทุกๆ เจเนอเรชั่น จะมีนักดนตรีนักร้องที่เก่งๆ.มาตลอด ก็อยากให้เปิดโอกาสกับบุคคลเหล่านั้นมากขึ้น อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับดนตรีมากขึ้น แล้วก็อยากให้มองว่ามันคือศิลปะที่มีคุณค่าแล้วก็ช่วยฮีลใจให้กับคนไทยและมนุษย์เราทั่วโลก ดนตรีคือสิ่งที่รักษาทุกอย่างได้ ดนตรีบำบัดจริงๆ”
ถามว่าคาดหวังให้มันดีขึ้นไปอีกไหม มันก็คาดหวังไม่ได้ มันก็ต้องไปตามยุคตามสมัยมากกว่า เราทำธุรกิจเพลงเ ราต่างหากที่ต้องศึกษาว่ารอบๆ ตัวเราเปลี่ยนแปลงไปยังไง แล้วเราจะปรับตัวยังไงให้เข้ากับโลกที่มันหมุนไปเรื่อยๆ ถ้าอยู่กับสิ่งเดิมๆ มันก็จะเป็นอะไรที่เดิมๆ มันก็จะไม่ไปไหน ชีวิตมันก็คือการเรียนรู้ การพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราอยู่กับที่แล้วเรารู้สึกว่าเราเรียนมาเยอะแล้วมันก็จะไม่เจริญก้าวหน้าได้มากกว่าที่เราต้องการ การร้องเพลงก็เหมือนกัน เรียนร้องเพลงทุกวันมันคือการเพิ่มเติมประสบการณ์ มันคือการเรียนรู้สำหรับดังด้วยเหมือนกัน ก็ทุกวันก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ไปเรื่อยๆ ชีวิตคือการเรียนรู้แล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นไปเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเพลง”
อย่างล่าสุดพี่ปิง ฟรุตตี้ป่วยหลอดเลือดในสมองตีบ พี่ดังพอจะทราบข่าวไหม?
“ทราบข่าว ก็เป็นห่วงอยู่ จริงๆ แล้วพี่ปิงก็อยู่ RS แล้วก็เจอดังช่วงแรกๆ เหมือนกัน จริงๆ แล้วพวกเราศิลปิน นักดนตรี นักร้องทุกคนเราก็เปรียบเสมือนพี่น้องกันอยู่แล้ว เราก็รักกันอยู่แล้ว เป็นห่วงเป็นใยกันอยู่แล้ว มีอะไรให้ช่วยเหลือก็ยินดีเต็มที่”
เห็นว่าจะมีจัดคอนเสิร์ตช่วยเหลือมีติดต่อพูดคุยอะไรบ้างหรือยัง?
ยังไม่มีใครโทรมาเลยเดี๋ยวต้องเช็กข่าว ก็ขอส่งกำลังใจให้พี่ปิงหายไวๆ แล้วกันนะครับ”
จากอาการป่วยพี่ดังทราบมากน้อยขนาดไหน?
“ยังไม่ทราบ แต่ว่าทราบว่ามีอาการป่วย ก็ฝากไว้ด้วย ฝากทุกคนให้กำลังใจให้พี่ปิงด้วย ขอให้หายไวๆ จริงๆ เดี๋ยวนี้หมอไทยเก่งเชื่อว่าเดี๋ยวก็หาย เดี๋ยวก็แข็งแรงใหม่”