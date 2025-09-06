สมศักดิ์ศรี ‘บีบี บียังคา’ สาวน้อยวัย 16 คว้าแชมป์ The Face Thailand Season 6
เดินทางมาถึงบทสรุปของตำนานบทใหม่! The Face Thailand Season 6 ปิดฉาก Final Walk อย่างสมศักดิ์ศรี ตอกย้ำความเป็นรายการเรียลลิตี้ระดับตำนานที่แฟน ๆ ตั้งตารอคอย ตลอดซีซั่นอัดแน่นด้วยดราม่า ความเข้มข้น และแคมเปญสุดหินที่ฟาดกันไม่ยั้งแบบ EP ต่อ EP สร้างไวรัลสุดแซ่บและมีมฉ่ำ ๆ จุดกระแสโซเชียลลุกเป็นไฟ ก่อนทุกอย่างจะถึงจุดไคลแมกซ์ในรอบชิงชนะเลิศที่เดิมพันด้วยเกียรติยศและตำแหน่ง The Face Thailand คนใหม่! ภายใต้ธีม “Power of Self, Own Your Value” เพื่อเฟ้นหาตัวจริงที่ไม่ใช่แค่สวย แต่ต้องเปี่ยมด้วยพลังและคุณค่าในแบบของตัวเอง
ประเดิมรันเวย์ด้วย โชว์สุดอลังการ ที่ขนผู้เข้าแข่งขันทั้ง 15 คนกลับมารวมตัว พร้อม 3 เมนเทอร์ มารีญา, แอนโทเนีย และแพนเค้ก พร้อมการปรากฏตัวของ Master Mentor แอน ทองประสม บนรันเวย์ท่ามกลางบรรยากาศสุดอลังการจาก Kantana Virtual Production Studio ที่เนรมิตรันเวย์ “สุดจึ้ง” ขึ้นมาโดยเฉพาะ
พร้อมไฮไลต์ของ Final Walk ที่รวมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมตัดสินชี้ชะตา The Face Thailand คนที่ 9 ของประเทศ ได้แก่ ป้าตือ สมบัษร ถิระสาโรช, พี่ม้า อรนภา กฤษฎี, หนุ่ม อภิวัฒน์ ยศประพันธ์, พี่ติ๋ม พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์, หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล, สตางค์ ดิษย์ลดา ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก และ Master Mentor แอน ทองประสม
ในการตัดสินรอบ Final Walk ผู้เข้าแข่งขันตัวแทนทั้ง 3 ทีม ไฮดี้ – อมันดา อแมนด้า เจนเซ่น, บีบี – บียังคา ณฐมน โพลัค และ กวาง – กฤษฎา วันเพ็ญ ต้องสู้กับบททดสอบสุดท้ายในแคมเปญสุดหินภายใต้โจทย์การแสดงที่ต้องสวมบทเป็น พระวิสุทธิกษัตรีย์ จากบทละคร กษัตริยา เป็นบทประพันธ์โดยคุณทมยันตี ที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์แนวดราม่าอิงประวัติศาสตร์ในปี 2546 ที่มาในรูปแบบมิวสิคัลเธียเตอร์แบบร่วมสมัย โดยได้รับเกียรติจาก ครูเล็ก ภัทราวดี ศิลปินแห่งชาติ มาร่วมตัดสิน ซึ่งนับว่าเป็นแคมเปญที่หินและยากที่สุดที่ The Face Thailand เคยทำมา”
และผู้ที่ชนะแคมเปญนี้ คือ “บีบี – บียังคา ณฐมน โพลัค” สาวน้อยวัย 16 ปีจากทีมเมนเทอร์ แพนเค้ก ที่ถ่ายทอดทุกอารมณ์ของการแสดงได้อย่างสมบูรณ์ จนได้คว้าชัยชนะไปครอง
และแม้จะมีกติกาใหม่ระบุชัดว่า ผู้ที่ไม่ชนะในแคมเปญการแสดงสุดท้ายจะหมดสิทธิ์ร่วมเดิน Final Walk แต่ Master Mentor แอน ทองประสม จากที่ใคร ๆ คาดว่าจะออกมาฟาด กลับพลิกบทเป็น “แม่พระ” เพราะทุกความทุ่มเทของทั้ง ไฮดี้ และ กวาง ทำเอาคณะกรรมการและผู้ชมขนลุกไปทั้งสตูดิโอ พร้อมประกาศให้ทั้ง ไฮดี้ และ กวาง ได้สิทธิ์ร่วมเดิน Final Walk คู่กับผู้ที่ชนะแคมเปญ ทำเอาเสียงเฮดังสนั่น สร้างโมเมนต์ซาบซึ้งและประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำอีกครั้งของ The Face Thailand
มาถึงรอบ Final Walk ยังคงจัดเต็มไม่เคยทำให้แฟน ๆ ผิดหวัง เมื่อเวทีถูกเนรมิตให้ลุกเป็นไฟด้วยการยกทัพ อดีตเมนเทอร์ตัวแม่ระดับ legend อาทิ หญิง–รฐา, พลอย–เฌอมาลย์, ริต้า–ศรีริต้า, หมู อาซาว่า และโทนี่ รากแก่น มารวมพลังบนรันเวย์ ขณะเดียวกัน “ครอบครัว The Face Thailand” ตัวจี๊ดทั้ง ซาบีน่า – ไมซิงเกอร์ แชมป์คนแรก The Face Thailand Season 1, ติช่า – กันติชา ชุมมะ แชมป์ The Face Thailand Season 2, จีน่า – วิรายา วงศ์ศิริ แชมป์ The Face Thailand Season 4 All Stars , ฟิลลิป – ณัทธนพล ทินโรจน์ แชมป์ The Face Men Thailand Season 1 และ บอส – ธฤต ธีรพงศ์ชัย แชมป์ The Face Men Thailand Season 2 ก็กลับมาตบเท้าเติมความเผ็ด สร้างสีสันให้โชว์สุดพิเศษกับเพลง “Diamond” ที่ทั้งแซ่บ ทั้งหรูหรา และแพงสมการรอคอย
โดยความพิเศษของ Final Walk ครั้งนี้คือ เหล่าผู้เข้าแข่งขันทั้งสาม พร้อมด้วยเมนเทอร์ ต้องร่วมกันสร้างสรรค์โชว์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Walk For Your Own Value” โดยใช้ธีมสีที่เมนเทอร์สุ่มได้ เพื่อถ่ายทอดตัวตนและพลังอย่างเต็มที่บนรันเวย์ นำโดย บีบี – บียังคา ณฐมน โพลัค จากทีมเมนเทอร์แพนเค้ก ที่มาพร้อมโชว์ในธีม Age Is Limitless ต่อด้วย ไฮดี้ – อมันดา อแมนด้า เจนเซ่น ทีมเมนเทอร์มารีญา ที่ขนพลังความมั่นใจมาในธีม Earth Is Our Only Home และ กวาง – กฤชญา วันเพ็ญ ทีมเมนเทอร์แอนโทเนีย ที่สับรันเวย์ในธีม Born Beyond Limits ก่อนจะปิดท้ายด้วยการแบทเทิลสุดเดือดบนรันเวย์ของทั้ง 3 ผู้เข้าแข่งขันบนเวที Final Walk ที่ทำให้บรรยากาศในสตูดิโอร้อนระอุ
และแล้วช่วงเวลาที่ใครหลายคนรอคอยก็มาถึง ผู้ชนะ The Face Thailand คนที่ 9 ของประเทศไทย คือ ‘บีบี – บียังคา ณฐมน โพลัค’ สาวน้อยวัย 16 ปีจากทีมเมนเทอร์แพนเค้ก ที่ถือว่าเป็นผู้ชนะที่อายุน้อยที่สุดใน The Face Thailand ด้วยเอเนอร์จี้สุดล้น และความสามารถที่เกินวัย ทำให้เธอโดดเด่น และคว้าแชมป์ The Face Thailand คนที่ 9 ของเมืองไทยไปครอง
สำหรับผู้ชนะ The Face Thailand Season 6 จะได้ร่วมงานกับ TRESemm? แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับโลก ในฐานะ Brand Endorser of TRESemm? พร้อมทั้งได้ถ่ายแฟชั่นขึ้นปกนิตยสาร Hashtag Legend Thailand ที่ประเทศฮ่องกง โดยทีมงานมืออาชีพระดับตำนานของวงการ อีกทั้งยังได้รับโอกาสเป็น The Face of AHC เพื่อร่วมงานกับแบรนด์ AHC และได้เป็น Friend of Vaseline ทำงานร่วมกับแบรนด์ วาสลีน ประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 1 ปี
นอกจากนี้ยังได้รับของรางวัลจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย อาทิ Samsung, SOLAURA, คอมบูฉะ ไฟเบอร์ มายเดลี่, IN2IT, SHU, Leila Amulets และอีกหลายแบรนด์ พร้อมทั้งได้เซ็นสัญญากับ กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมมูลค่ารางวัลกว่า 1 ล้านบาท