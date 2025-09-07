ชลิต ไม่ห่วงทัวร์ลง ‘น็อต’ บ่อยๆ เชื่อเอาตัวรอดได้ แย้มคิดถึงงานแสดง ถ้าบทดีอาจใจอ่อน

ตุ่ม ชลิต เผยไม่ห่วง น็อต เจอทัวร์ลงถี่ เชื่อเอาตัวรอดได้ รับคิดถึงงานแสดง แต่หมดวัยแล้ว
ควงคู่กันมาร่วมงานเปิดตัวสินค้าใหม่ “JILS Protein (Plant-Based Protein)” วันนี้ (7 ก.ย.) ที่ชั้น 19 Gaysorn Tower สำหรับคู่พ่อลูก ตุ่ม ชลิต และ น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ โดยทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์อัพเดตชีวิตที่นานๆ ฟากคุณพ่อจะเข้าเมืองมาสักที
วันนี้พาคุณพ่อมาออกงาน?
น็อต – อย่าเรียกว่าพาพ่อมาออกงานเลย ต้องเรียกว่าติดตามพ่อมาออกงานดีกว่า (หัวเราะ) เพราะว่าวันนี้เป็นงานหลักของพ่อ จริงๆ การชวนพ่อมากรุงเทพฯทีนึงเป็นเรื่องยากมาก ถ้าไม่ได้มาทำงานก็ไม่ยอมมาเลย
ตุ่ม – ตื่นเต้นมาก นานๆ ได้โผล่ออกมาในเมือง รู้สึกว่าคนในเมืองพลุกพล่านกันจริงๆ น่าจะเป็นการเข้าเมืองในรอบเกือบ 4 ปีเลย ปกติไม่ค่อยได้มากรุงเทพฯ ส่วนมากจะใช้ชีวิตอยู่ในสวน อยู่ทะเล แต่ช่วงนี้ก็จะมาเดือนละ 2 ครั้ง เพราะต้องมาถ่ายรายการกับพี่แนน (ชลิตา)
คิดถึงงานแสดงบ้างไหม?
ตุ่ม – คิดถึงมาก แต่มันก็หมดวัยแล้วเนอะ ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมด นักแสดงรุ่นใหญ่ๆ ส่วนมากก็อยู่กับบ้านกับช่อง ดูแลร่างกายให้แข็งแรง รักษาตัวเองให้ดี ถามว่าถ้ามีคนชวนให้มาเล่นละครสนใจไหม เอาจริงๆ ก็ขี้เกียจแล้ว คนรุ่นใหม่ก็มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ เราก็ขอดูพวกเขาดีกว่า มีความสุขกว่านะ แต่ถ้ามีบทดีๆ ก็ใจอ่อน แล้วถ้ายิ่งเงินดีด้วยก็อ่อนเลย (หัวเราะ) นี่ก็ไม่ได้เล่นละครมา 3-4 ปีแล้ว เรื่องสุดท้ายก็เล่นกับน็อตเขานี่แหละ
ตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้าง?
ตุ่ม – สุขภาพก็เป็นตามวัย ความดัน หัวใจ อันนี้เป็นโรคปกติ กินยาประจำทุกวัน แล้วก็หาหมอเดือนละ 2 หน ถามว่าดูแลตัวเองยังไงให้ดูสดใสแข็งแรง อย่างแรกเลยคือจิตใจต้องดี กินให้อิ่ม นอนให้หลับ ทุกอย่างอย่าไปเครียดกับมัน
ทุกวันนี้ยังเป็นห่วงอะไรลูกๆ บ้างไหม?
ตุ่ม – ไม่ห่วงแล้ว ปล่อยเขาชีวิตเขา เราก็เลี้ยงอย่างนี้มาตั้งแต่ต้น เขาก็ช่วยตัวเอง ดูแลตัวเอง หาเงินเองอะไรเอง เราก็ไม่ให้ด้วย ส่วนเรื่องที่น็อตเจอดราม่าหนักๆ ช่วงก่อนหน้านี้ เราเองเฉยๆ เพราะเราก็เคยโดนมาก่อน วิธีของเราคือจะไม่ถามเขา เพราะรู้ว่าเขาเอาตัวรอดได้ อีกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ อีกอย่างเราเข้าใจว่ามีทั้งคนชอบและไม่ชอบ
น็อต – ผมเองก็โอเคที่เป็นแบบนี้ เพราะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องลำบากใจอะไรของเรา อย่างที่พ่อบอกว่าทุกอย่างก็มีคนชอบและคนไม่ชอบ เวลามีดราม่าแต่ละทีผมไม่เคยบ่นอะไรกับใครเลย เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรก็ได้อย่างนั้น อย่าเรียกว่าชินกับการที่มีทัวร์มาลง แต่เราเข้าใจมากกว่าว่าทำไปมันจะได้รับอะไรกลับมา แรงกระแทกมันมีอะไรบ้าง เราเข้าใจหมดเลย