ชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์ เพลง ชนม์ทิดา-เป๊ก ลูกชายอนุทิน หลังไร้รูปคู่นานหลายเดือน

ชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์ เพลง ชนม์ทิดา-เป๊ก ลูกชายอนุทิน หลังฝ่ายหญิงโพสต์ปริศนา ไร้รูปคู่นานหลายเดือน
หลังจากที่ เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล ลูกชายของ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คุกเข่าทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาว เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม ลูกสาวสุดรักของนักการเมืองผู้ล่วงลับ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม และนักร้องดัง ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย แต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อปี เดือนธันวาคม 2567 หลังจากที่คบหากันนานหลายปี
นอกจากความรักของทั่งคู่ที่สวีตกันมากแล้ว เรียกได้ว่าจะเห็นครอบครัว อัศวเหม และ ชาญวีรกูล ไปเที่ยวและทำกิจกรรมด้วยกันตลอด อย่างล่าสุด เมื่อเดือนสิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา นายอนุทิน เล่นเปียโน “แฮปปี้เบิร์ธเดย์”เซอร์ไพรส์วันเกิด 61 ปีให้ “ตู่ นันทิดา อัศวเหม” คุณแม่ “เพลง” ทำให้ใครๆหลายคนมองว่า 2 ครองครัวจะเกี่ยวดองกันเร็วๆ นี้
อย่างไรก็ตาม เร็วๆนี้ทำเอาหลายคนจับสังเกตความรักของ เพลง กับ เป๊ก เพราะในช่วงหลังๆ โมเมนต์หวานๆ ของทั้งคู่หายไปจากอินสตาแกรมนาน 5 เดือน ความเคลื่อนไหวที่โพสต์ภาพคู่ด้วยกันล่าสุดคือ การโพสต์คลิปครบรอบความรัก 7 ปี แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีการโพสต์ภาพหวานด้วยกันอีกเลย แต่ทั้งคู่ยังฟอลโลว์ไอจีกันอยู่ รูปคู่ก่อนหน้านี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิม ไม่ได้ถูกลบไป
ประกอบกับเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา วันเกิด “ตู่ นันทิดา” เมื่อเดือน ส.ค. ไร้เงา “เป๊ก” ไปร่วมงาน ซึ่งเป็นที่น่าผิดสังเกต เพราะปกติ “เป๊ก” จะไม่พลาดและจะมาเข้าร่วมโมเมนต์สำคัญของคนในครอบครัวฝ่ายหญิงเสมอ
และในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม “เพลง” ได้โพสต์คลิปผ่านไอจี เล่าถึงเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมา ซึ่งทำให้หลายคนต่างจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งสองมากขึ้นไปอีก
ล่าสุดวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา เพลง ได้โพสต์ถึงธุรกิจใหม่เกี่ยวกับรถยนต์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อ พร้อมข้อความภาษาอังกฤษว่า “Still the same girl, with the same name. Just a different mindset, And a new game – PCA” แปลว่า “ยังคงเป็นผู้หญิงคนเดิม ชื่อเดิม แต่มีทัศนคติที่เปลี่ยนไป และมีเกมใหม่ที่ต้องเล่น”
อีกทั้ง วันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา นายอนุทิน รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 พร้อมครอบครัวมาร่วมในพิธีที่พรรคภูมิใจไทย โดย เป๊ก ลูกชายก็อยู่ด้วย
แต่แฟนๆ ต่างลุ้นว่าจะเห็น “เพลง” มาร่วมยินดีมาในงานด้วย แต่กลับไม่พบ “เพลง” มาร่วมแสดงความยินดีแต่อย่างใด ทำเอาแฟนๆ กังวล และได้แต่หวังว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นไปด้วยดี กลับมาโพสต์ภาพหวานๆ สยบข่าวลือ