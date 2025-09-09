บรรยากาศสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้าย ‘ณรงค์ จารุจินดา’ ผู้กำกับดัง-ฌาปนกิจพรุ่งนี้
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ณ ศาลาพ่วงจินดา สถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล นายณรงค์ จารุจินดา ผู้กำกับชื่อดัง สามีของผู้จัดละครชื่อดัง กอบสุข จารุจินดา และเป็นพี่ชายของนักแสดงอาวุโส ดวงดาว จารุจินดา ซึ่งเสียชีวิตอย่างสงบในวัย 75 ปี ด้วยโรคประจำตัวที่รักษามานาน โดยในค่ำคืนนี้บุตรธิดาและครอบครัวจารุจินดา เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้าย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแม้จะมีฝนตกลงในบางช่วง แต่ก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยให้กับผู้กำกับดังแต่อย่างใด โดยคนบันเทิงทยอยเดินทางมาไว้อาลัยให้กับผู้กำกับดังแบบไม่ขาดสาย อาทิ
หนุ่ม สันติสุข, อาโย ทัศน์วรรณ, จุ๊บแจง วิมลพันธ์,ไก่ วรายุฑ,ธงธง มกจ๊ก, แก๊ป ชนกสุดา,ยิ่งยง ยอดบัวงาม, เด่นคุณ งามเนตร,กลัฟ คณาวุฒิ, อ๊อฟ พงษ์พัฒน์, แดง ธัญญา, กิ๊ก มยุริญ, ดิลก ทองวัฒนา, ยิหวา ปรียากานต์ และหลิงหลิง คอง เป็นต้น ท่ามกลางบรรยากาศที่ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
สำหรับพิธีฌาปนกิจ ในวันพุธที่ 10 กันยายน ในเวลา 10.30 น. สวดพระพุทธมนต์ มาติกา บังสุกุล ถวายภัตตาหารเพล จากนั้น 16.30 น. เวียนเมรุ และเวลา 17.00 น. ประชุมเพลิง ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ เมรุ 1