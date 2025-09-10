มนต์แคน ดีใจ แม่ทัพกุ้ง มองเห็นนักร้องลูกทุ่งตัวน้อยๆ แซวกินขาดเรื่องร้องเพลง แต่ความหล่อ ต้องยกให้

มนต์แคน แก่นคูน ขึ้นคอนเสิร์ตตะวันแดงบุรีรัมย์ เผยความในใจหน้าเหมือนแม่ทัพภาค 2 เจ้าตัวปลื้ม ‘บิ๊กกุ้ง’ มองเห็นนักร้องลูกทุ่งตัวน้อยๆ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คืนวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ที่ร้านตะวันแดง มหาซน ณ บุรีรัมย์ จัดคอนเสิร์ต มนต์แคน แก่นคูน นักร้องลูกทุ่ง หมอลำชื่อดัง โดยมีแฟนคลับ แฟนเพลง ซื้อบัตรเข้าชมจำนวนมาก
บรรยากาศในงานคอนเสิร์ตเต็มไปด้วยความสนุกสนาน แฟนคลับต่างร้องตามเสียงเพลงกันอย่างกึกก้อง นอกจากจะมีแฟนเพลงแล้ว ยังมีเอฟซีของ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ต่างเดินทางมาชมคอนเสิร์ตของมนต์แคนกันอย่างคึกคัก
นางทองนาค อายุ 64 ปี ชาว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เอฟซีแม่ทัพภาคที่ 2 บอกว่า เดินทางมาดูคอนเสิร์ต เพราะอยากเห็นหน้ามนต์แคนด้วยตัวเองว่าจะเหมือนแม่ทัพภาค 2 หรือไม่ ส่วนตัวชอบการทำงานของแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นคนจริงใจ กล้าคิด กล้าทำ และอยากเป็นกำลังใจให้ท่าน เสียดายที่จะเกษียณอายุราชการ ถ้าเป็นไปได้อยากให่ท่านอยู่ต่อ และอยากฝากไปถึงกัมพูชาที่ชอบรุกรานชาวไทยให้ยุดการกระทำ
น.ส.ชนิสรา อายุ 21 ปี ชาว อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม บอกว่า เดินทางมาดูคอนเสิร์ตของมนต์แคนเพราะพ่อเป็นทหารอยู่แนวหน้าเช่นเดียวกัน พอมาเห็นมนต์แคนก็เหมือนเห็นแม่ทัพภาค 2
ด้านมนต์แคนเปิดเผยหลังจบงานแสดงว่า ยอมรับว่าดีใจที่แม่ทัพภาคที่ 2 มองเห็นนักร้องลูกทุ่งตัวน้อยๆ คนหนึ่ง อยากให้ท่านอยู่กับเราไปอีก
เมื่อถามว่า แม่ทัพภาค 2 ต่างจากมนต์แคนอย่างไร มนต์แคนเผยว่า ถ้าเรื่องร้องเพลงแม่ทัพภาคที่ 2 สู้ตนไม่ได้ แต่ถ้าเรื่องความหล่อหรืออายุเท่ากัน ยอมรับว่าตนสู้ความหล่อของแม่ทัพไม่ได้แน่นอน