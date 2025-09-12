ใบเฟิร์น ไม่รู้ ท็อป จรณ อดีตแฟนหนุ่ม พูดถึงใคร ลั่นมูฟออนนานมากแล้ว 

ใบเฟิร์น ลั่นไม่รู้ ท็อป จรณ พูดถึงใคร มูฟออนไปนานมากแล้ว เผยยังโสดไม่เช็คดีเอ็มกลัวเจอของแปลก
กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอีกครั้ง สำหรับ นางเอกสาว ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ หลังจากที่อดีตแฟนหนุ่ม ท็อป จรณ ได้ไปออกรายการพร้อมเปิดใจถึงความรักครั้งนึงที่รักที่สุดและเฝ้าดูความสำเร็จของกันและกัน ซึ่งหลายคนก็โยงไปว่าใช่ใบเฟิร์นหรือไม่ ล่าสุดในงาน Lenskart แบรนด์แว่นตาระดับโลก เปิดตัว Face of Lenskart ใบเฟิร์นก็ได้เปิดใจว่า
เหมือนผอมลงเยอะเลย?
“จริงๆ ก็ทรงๆ เดิมค่ะ แต่ว่าช่วงนี้ออกกองหนักหน่วงสาหัสสากรรจ์มาก จอนนี้ถ่ายซีรีส์ที่ค่อนข้างมหากาฬหน่อยนึงจะยาวนานมากๆ แล้วโลเกชั่นก็ไม่ได้เห็นตึกเลยค่ะ วันนี้เพิ่งได้เข้าห้างก็ตื่นตาตื่นใจค่ะ ส่วนใหญ่จะเห็นแต่ดินสีแดง ภูเขา ต้นไม้ หน้าตาผู้จัดการที่หงิก ร้อนอยากเข้าห้าง หงิกกว่าดาราค่ะ ดาราต้องบอกว่าใจเย็นๆ นะ แป๊บเดียวเดี๋ยวได้กลับบ้าน วันนี้ก็ทิ้งหนูไปเลยตอนแต่งหน้าทำผม บอกว่าขอเดินห้างหน่อยไม่ไหวแล้ว”
จริงๆ เราคิดว่าผอมลงไหมหรือเท่าเดิม?
“จริงๆ เท่าเดิมค่ะ แต่ว่าเราก็มีเสื้อผ้าที่ช่วยอะไรใดๆ น้ำหนักก็ไม่ได้เปลี่ยน ประมาณนี้มาสักพักแล้ว จะบวกลบ 1-2 โล โดยปกติวันไหนข้าวกองอร่อยก็ขึ้นหน่อย ไม่ถูกปากบ้างก็ลงนิดหน่อย”
อัปเดตงานซีรีส์ที่กำลังถ่ายหน่อย?
“ก็คือไม่มีที่สิ้นสุดค่ะตอนนี้ เสร็จภาพยนตร์ไปเรื่องนึง ตอนนี้ก็เหลือซีรีส์ที่เฟิร์นบอกว่าค่อนข้างยากที่สุดของเฟิร์นในตอนนี้ แล้วก็จะเหลืองานที่คั่งค้างไว้อีกประมาณ 3 เรื่องค่ะ (งานแน่นมาก?) ใช่ไหมคะ ลืมวันลืมคืนค่ะ”
ในขณะที่ดาราคนอื่นงานแสดงน้อยลง?
“อันนี้รับไว้นานแล้ว ก็จะเร่งทำให้เร็วที่สุดค่ะ ทุกวันนี้พูดบทให้กระชับจะได้ปิดกล้องเร็ว (สวนกระแสคนอื่นมากเลย?) ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสทุกคนนะคะ จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ค่ะ จะไม่บ่นว่าโลเกชั่นร้อนหรืออะไรก็ตามแต่ เข้าป่าก็เข้าได้อีกค่ะ ส่วนใหญ่ใหญ่ยาย (ผจก.) บ่นค่ะ เฟิร์นคิดในใจ”
งานเยอะขนาดนี้ยังรับได้อีกไหม?
“ยังรับได้อีกค่ะ อย่าไปพูดอะไรแบบนั้น ถ้าอยู่ในห้างอะไรได้ก็จะขอบพระคุณ จะดีใจเป็นพิเศษแต่ถ้าไกลก็ยินดีค่ะ”
มีเวลาพักไหมหรือทำงาน 7 วันเลย?
“ถ้าพูดตรงๆ ก็ไม่ค่อย ไม่มีว่างเต็มวันเลยสักวัน แต่ว่าเข้าใจได้ไทม์มิ่งมันอย่างซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างยาก นักแสดงเยอะ ถ่ายยากลำบาก ก็พยายาทเทคิวให้เขาให้มากที่สุด”
ยังเป็นบทที่ดุเดือดไหม?
“แน่ะๆ ยายบอกแบบนี้ (โบกมือๆ) พูดไม่ได้เดี๋ยวโดนฟ้อง”
ปีนี้คือไม่ว่างเลย มีงานต่อเนื่องตลอด?
“ปีนี้ยังไม่ได้หยุดเลยค่ะ (มีเคล็ดลับความปัง?) ตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุดค่ะ”
ถามถึงอดีตแฟน ท็อป จรณ ไปออกรายการแบ้วพูดรักครั้งเก่า ซึ่งคนก็โยงไปว่าเขาพูดถึงเรา?
“อ๋อ..ก็แวบๆ แต่ว่าใช่เราไหม (คิดว่าใช่ไหม?) ไม่ทราบจริงๆ มันก็นานมากแล้ว อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆ เพราะว่ามันก็นานมากแล้ว ก็ไม่แน่ใจโดยบริบทก็อาจจะโยงกันไปเอง (ถ้าเขาหมายถึงเรา?) สำหรับเฟิร์นอาจจะไม่ได้แปลกใจอะไร เพราะเฟิร์นเองในทุกความรักที่เคยเกิดขึ้นเฟิร์นมั่นใจว่าเฟิร์นเต็มที่และดีที่สุดในทุกครั้งค่ะ”
เขาบอกว่าสามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ สำหรับเราล่ะ?
“เขาหมายถึงคนไหน (ยิ้ม) อันนี้เฟิร์นตอบแทนเขาไม่ได้จริงๆ ค่ะ แต่สำหรับเฟิร์นไม่มีอะไรเพราะว่ามันก็นานมากแล้ว เฟิร์นก็ใช้ชีวิตมูฟออน ทำงานทำการกันไปนานมากแล้ว”
มีโอกาสได้คุยกันบ้างไหม?
“ไม่เลยค่ะ ไม่ได้เจอ ไม่ได้ติดต่อ”
พอมีคนโยงว่าเป็นเรา เราสะดวกใจไหม?
“ไม่เลยค่ะ คือหลายๆ คนก็โตมากับเราก็จะเห็นพัฒนาการ เห็นประสบการณ์ความรักของหนูอยู่แล้ว ก็เป็นเรื่อวปกติค่ะไม่ได้ติดใจอะไรเลย”
หลายคนบอกเขาพูดถึงเราดีมากๆ?
“ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดอะสิ แต่ว่ามันก็แล้วแต่ความคิดเห็นคนค่ะ”
จริงๆ เราสามารถร่วมงานกันได้ไหม?
“จะให้หนูรับงานเพิ่มตอนนี้เลยหรอคะ อีกประมาณ 2-3 ปีได้ค่ะ เดี๋ยวว่ากัน (ไม่ได้เจอกันเลย?) ไม่เลยค่ะ อย่างที่บอกว่าเฟิร์นอยู่ในป่าในเขา ข่าวก็เพิ่งเห็นก่อนมานี่แวบๆ เองค่ะ ไม่มีสัญญานไม่มีอะไรเลย (ถ้ามีงานด้วยกัน?) เฟิร์นไม่มีปัญหาค่ะ อยู่ที่คิวของเฟิร์นซะมากกว่าว่าจะได้ช่วงไหน (อีก 2 ปีว่าง?) ถ้าความจริงก็เป็นเช่นนั้นค่ะ ความสัจจริง แต่ติดต่อเข้ามาก่อนได้ค่ะ”
มีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษไหม?
“ส่วนใหญ่เงื่อนไขหลักๆ ของเฟิร์นมีแค่คิวเลยค่ะ รองมาก็เป็นบทที่อยากเล่น ท้าทาย อ่านแล้วสปาร์คจอยไหม”
เรื่องหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้าง?
“ว่างมากค่ะ ก็ยังทำงาน 100% ค่ะ แฟนมันหายาก (สวยขนาดนี้เขาก็สงสัยว่าว่างจริงหรือเปล่า?) ใช่ไหมคะ ว่างจริงๆ ใช่ไหมคะ ว่างจริงๆ หัวใจว่างแต่กายไม่ว่างเลย”
มีหนุ่มมาจีบบ้างไหม?
“ไม่มีใครจีบเลย (ไม่ได้เปิดดีเอ็มดูหรือเปล่า?) เคยเปิดครั้งนึงแล้วมีแปลกๆ เยอะค่ะ เลยรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่า มันตกใจนิดหน่อย (มาแนวไหน?) มาแนวพูดตรงนี้ไม่ได้เลย มหัศจรรย์”
อยากมีความรักไหม?
“จริงๆ ตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีนะ แต่ก็ไม่ได้บอกว่าฉันจะปิดใจตลอดชีวิต ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ ก็ยังเชื่อพรหมลิขิตอยู่อย่างนั้น ไม่เหงาเลยค่ะ อยู่กองก็ไม่ได้นั่งเลยค่ะ กลับบ้านก็หมดแรงอาบน้ำนอนได้เลย ไหนจะมีหมาอีกหนึ่ง พูดมากเนอะวันนี้เหมือนไม่ได้เจอคนนาน (หัวเราะ)”
พึ่งพระแม่ มูฯ สักนิดไหม?
“กลัวขอพระแม่มาแล้วดูแลได้ไม่ดีปะคะ คิดว่าเดี๋ยวถ้าจังหวะอะไรมันพร้อมน่าจะได้มีเหมือนคนอื่นเขาแหละ ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ อย่างมีความสุขแหละค่ะ เฮฮาทุกวัน”
มุมมองความรักเรายังเหมือนเดิมไหม?
“ก็ยังสวยงามอยู่นะ ก็ยังอยากมีครอบครัวในวันนึงค่ะ”
สเปคเราเป็นยังไง?
“ผู้ชายไม่มีสเปคจริงๆ ค่ะ”