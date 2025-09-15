มดดำยอมรับ เป็นสารตั้งต้น ประกาศชัด จะไม่เชิญผู้วิเศษ-หมอดู มารายการอีกแล้ว ลั่นขอเอาอาชีพเป็นเดิมพัน
ก่อนหน้านี้ มรสุมผู้วิเศษ ดูเหมือนจะได้รับความสนใจจากสังคม กระทั่งคดีใหญ่อย่าง หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ที่ถูกจับกุมไปพร้อมๆกับพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ในข้อหา “ทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ” ตามมาด้วย เจน ญาณทิพย์ ถูกกล่าวหาว่าเรี่ยไรเงินบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัว อ้างจะนำเงินไปซื้อทองสร้างเจดีย์ หรือประเด็นของ เอ จักรพรรดิ อาจารย์ผู้วิเศษอ้างตัวว่าเชี่ยวชาญทางไสยศาสตร์สารพัด อาทิ บริการฝากดวง ขายยาเบาหวาน
จากเรื่องราวดังกล่าว สังคมก็ตั้งคำถามถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อในการนำเสนอ ที่มักเชิญหมอดู และอ้างอิงคำพูด หรือความเชื่อของผู้วิเศษมาพูดในรายการทีวี พิธีกรชื่อดังที่ถูกพูดถึงอย่างมาก ณ ขณะนี้ คงหนีไม่พ้น มดดำ คชาภา ตันเจริญ
ล่าสุด เจ้าตัวเปิดใจผ่านรายการข่าวใส่ไข่ ช่องไทยรัฐทีวี ในประเด็นดังกล่าวว่า ยอมรับทุกอย่าง และน้อมรับทุกคอมเนต์ ถ้าทุกคนจะบอกว่า ตนเป็นสารตั้งต้น มันเป็นเรื่องจริง ปฏิญาณกับตัวเองตั้งแต่วันนี้ ไม่ว่าจะรายการ แฉ คชาพาไปมู ตนจะหยุดเรื่องพวกนี้ทุกอย่าง แต่ยกเว้น อาจารย์ลักษณ์ ราชสีห์ และอาจารย์ช้าง-ทศพร ศรีตุลา นักโหราศาสตร์ชื่อดัง ตนขอไม่หยุด เขาไม่ใช่ผู้วิเศษ ทั้งนี้ มดดำประกาศว่า ถ้ามีเชิญแบบนี้อีก ตนขอลาออกจากวงการบันเทิง ที่ผ่านมาก็ไม่รู้จะรับผิดชอบอย่างไร เพราะฉะนั้นขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ขอโทษจากใจ