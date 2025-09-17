ต้อม ยุทธเลิศ ยื่นโนติสเรียก 100 ล้าน ละเมิดลิขสิทธิ์ ‘บุปผาราตรี’ ซัด พิง ทำลายมิตร สร้างศัตรู

ต้อม ยุทธเลิศ ยื่นโนติสเรียก 100 ล้าน ละเมิดลิขสิทธิ์ ‘บุปผาราตรี’ ซัด พิง ทำลายมิตรสร้างศัตรู
หลังจากที่มีประเด็นร้อนปมลิขสิทธิ์หนัง บุปผาราตรี ระหว่าง ต้อม ยุทธเลิศ สิปปภาค ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง และ พิง ลำพระเพลิง พร้อมด้วย ค่าย Be On Cloud ล่าสุด ต้อม ยุทธเลิศ ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงกรณีดังกล่าวว่า
เรื่องบุปผาฯ ณ วันนี้คือยังไง?
“ขั้นตอน ณ ตอนนี้คือยกเลิกสัญญาที่เซ็นให้กับเขาไป ฉะนั้น เขาไม่มีสิทธิทำอะไรทั้งนั้น การยกเลิกสัญญาเพราะผิดสัญญา ผมยื่นโนติสไป เรียก 100 ล้านบาท หรือไม่ก็ติดต่อทนายมา ให้เวลาไป 30 วัน ผ่านไปไม่มีการติดต่อก็เอาหมายศาลไปแค่นั้น 1 รอบ และถ้าเขาดึงดันจะทำต่อ ผมจะไปกระทรวงวัฒนธรรม ผมแจ้งเขาไปแล้ว ถ้าได้รัฐมนตรีแน่นอนก็จะเข้าไปหา เพื่อตามเรื่องตอนเขาขอทุนจากกระทรวง เขาส่งเอกสารยังไง ถ้าเขาส่งเอกสารว่าเขาจะทำหนังที่เป็นบุปผาราตรี อันนี้จะโดนอีก 100 ล้าน”
เขาละเมิดอะไรบ้าง?
“เขาละเมิดตัว IP ซึ่งไม่ใช่แค่ชื่อหนังแล้ว ตัวอย่าง จอห์นวิค ท็อปกัน ไม่ใช่แค่ชื่อหนัง IP หมายถึงอะไรที่เกี่ยวข้อง เป็นที่รู้จักในเรื่องนี้ (เขาบอกใช้แค่โครงเรื่อง?) ก็นั่นไง ละเมิด ผิดอีกแหละ เพราะมายุ่งกับ IP ลิขสิทธิ์ทางปัญญา ชื่อเรื่อง โครงเรื่อง ไม่เกี่ยวกัน เหมือนสตาร์บัคกับสตาร์บัง มันเป็นแบบนั้น”
หลังจากเป็นข่าว มีการติดต่อพูดคุย?
“แม่งไม่มีใครคุยเหมือนเดิม ไม่รู้ว่าเป็นอะไร คุยแต่ในเน็ต เบอร์ก็มี ไอ้พิงก็เหมือนกัน เบอร์ก็มีไปคุยในเน็ต ไม่รู้xxxเป็นอะไร แล้วเราเข้าไปแชตสมาคม พิงอยู่ในนั้น พอเราเข้าไปมันลีฟออกไปเลย จะให้ทำยังไง ไม่มีใครอยากคุยกับกู กูทำอะไรผิด”
มีบทสนทนาที่มี “แจ๊ส-แจง” ที่บอกว่าพิงไม่ได้กำกับ?
“ไอ้แจ๊สมันบอกกับแจงว่าไม่เคยเห็นไอ้พิงเลย ส่วนไอ้พิง กูโทรไปหามันว่าได้กำกับไหม เออกูไม่ได้กำกับแล้ว เขาเปลี่ยนบทกูจนกูรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับกู ไปถามมันว่ามันพูดแบบนี้ไหม จะสาบานวัดพระแก้วอะไร ถามจริงๆ พวกมึงติดต่อไอ้พิงได้ป่ะ”
เสียใจไหม ให้หนังเพื่อนไปทำงาน?
“โนๆ โกรธเฉยๆ และแค่สมเพชคนอย่างมัน มึงทำลายมิตร มึงสร้างศัตรู ทำลายความรู้สึกคนเป็นพ่อ มึงต้องโดนตีนอย่างเดียว”
พิงโต้ว่า เขายังกำกับอยู่นะ?
“แม่งจะพูดxxxอะไรก็พูดไป มึงไปถามมัน (ที่คุยล่าสุดคือไม่ตรงกัน?) ไปถามมัน (ส่วนตัวคิดว่าได้กำกับจริงไหม?) กูไม่ได้สนใจมันขนาดนั้น เลิกคบแม่งแล้ว (ไม่ยกโทษให้?) ไม่ยก ยกตีนให้อย่างเดียว”
ก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาขอโทษ ที่เอาแชตให้ดู?
“หนังเรื่องลบหลู่ เอาพลอยไปเล่นเป็นบุปผาโดยไม่บอก ผมก็ท้วงไป ไอ้เจ้าของมันไม่มาบอกหรอก แต่ทีมงานมาโดยดี มาบอกขอโทษครับ ก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหา ก็ลบออก กูไม่ใช่คนปัญญาอ่อน ไม่ใช่มาบอกว่ากูมีสิทธิ์ xxxแล้ว อย่างนี้มึงมีปัญหากับกูแล้ว กูเลือกปฏิบัติ”
กลับกันทีมงาน Be On Cloud มาขอโทษบ้าง?
“มาดี๊ มึงมาตอนนี้ มึงมาดี๊”
แต่เขายืนยันว่าอาจจะไม่ใช้โครงเรื่อง ชื่อเรื่องบุปผาฯ?
“ไม่รอด เพราะตั้งแต่แรกที่ขอในกระทรวง มึงส่งเอกสารอะไร ก็ต้องขอดูเอกสารนั้นก่อน รอกระทรวงเปิด”
มุมเราเรื่องนี้จะจบยังไง?
“ไม่เข้าคุกก็ต้องเสียเงิน มี 2 อย่าง (ไกล่เกลี่ยได้ไหม?) ในชีวิตพี่ไม่เคยไกล่เกลี่ย ก่อนนี้มีฟ้อง เพชร กรุณพล ไป 2 คดี แล้วให้ทนายมาไกล่เกลี่ย พี่ไม่ทำ แค่นั้นเอง”
เคสเราเป็นกรณีศึกษายังไงบ้าง?
“ประเทศเรากลัวเป็นเจ้าของงานตัวเอง คุณก็จะโดนคนกลุ่มนี้ คนประเภทนี้มาฉกฉวยผลงานไป เรื่องแบบนี้เคยเจอมาตั้งแต่ 20 ปีที่แล้ว เรื่อง O-negative หลังจากนั้นไม่มีหน้าไหนแตะงานพี่ได้ ส่วนคนอื่นเรื่องของเขา อ่อนแอก็แพ้ไป ช่วยไม่ได้ พี่ถึงบอกว่าเรื่องลิขสิทธิ์ถ้าไม่ยื่นให้เขา เขาเอาไปไม่ได้”
ฟ้อง 100 ล้าน?
“แล้วแต่ อาจจะลด ไม่มีปัญหาเรื่องเงิน ไม่เป็นประเด็น ถ้าขอโทษด้วยก็ลด ถ้ามาเย่อหยิ่งใส่ ก็แล้วแต่ ไม่มีปัญหา”
อยากให้บุปผาฯคืนชีพไหม?
“ไม่ได้ทำมาตั้งนาน แต่พอมีเรื่องเxยนี่ ก็จะทำแม่งแล้วล่ะ ก็มันแมสแล้วไง แมสแบบไม่ตั้งใจ กูให้มึงไปแล้วแต่แรกแต่ก็เสือกเอง กูอยู่เงียบๆ ตั้งนานขุดกูมาอยู่ตรงนี้ทำไม แล้วบอกว่ากูหิวแสง หิวเxยอะไร พวกมึงแหละเอาแสงมาส่องกู”