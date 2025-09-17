เต้ย รับคุยหนุ่มนอกวงการ แต่ยังไม่พร้อมเปิดตัว เตรียมอุดหนุนทอง ‘เกรท’ รับขวัญลูก ‘เจมส์-โฟม’

เต้ย เตรียมอุดหนุนทอง ‘เกรท’ รับขวัญลูก ‘เจมส์-โฟม’ รับคุยหนุ่มนอกวงการ แต่ยังไม่พร้อมเปิดตัว
หลังจากที่พระเอกหนุ่มเจมส์ จิรายุ ได้ประกาศข่าวดีว่า โฟม ภรรยาสาว กำลังตั้งครรภ์ ก็สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่เพื่อนๆ ในวงการและแฟนๆ เป็นอย่างมาก
ล่าสุด นางเอกสาว เต้ย จรินทร์พร มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้สุดอบอุ่นหัวใจ เรื่องซ้ำวันกับSomeone ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ ก็ได้เปิดใจถึงโมเมนต์หลังจากทราบข่าวดีว่ากำลังจะมีหลานให้อุ้ม พร้อมกันนี้สาวเต้ยยังได้อัพเดตสถานะหัวใจให้ฟังอีกว่าตอนนี้คุยหนุ่มนอกวงการมาได้สักพักแล้ว
ป้าเต้ยจะมีหลานแล้ว?
“ขอเป็นน้าได้ไหม อายุเท่าๆ โฟมอยู่เรียกน้าได้”
เป็นยังไงบ้าง?
“ดีใจด้วยมากๆ เลยค่ะ แล้วก็พอฟังเรื่องราวของเขามันเหมือนดีใจ เพราะว่าเต้ยก็คุยกับโฟมอยู่เรื่อยๆ ตอนที่เขาเก็บไข่หรือว่าอะไรอย่างนี้ต่างๆ แล้วรู้ว่าน้องมาเองมันก็รู้สึกว่าดีใจด้วย
มันเป็นไปได้ยังไงคะเนี่ยจากเจ้าลิงจิ ที่เคยแบบว่าเร่งทามไลน์ด้วยกัน วันนี้ เอ้า ทำไมแซงไปก่อน (ยิ้ม)”
ช่วงกระบวนการที่จะมีน้องเขาก็ปรึกษาเราตลอด?
“คือจริงๆ เต้ยได้ยินเขาพูดอยู่เรื่อยๆ อยู่แล้ว แล้วก็โฟมก็เป็นคนกลัวเข็มด้วย พอรู้ว่าอันนี้เขามาเองเหมือนเขาได้ในสิ่งที่เขาหวังด้วย เป็นความตั้งใจของเขา ก็ดีใจด้วยมากๆ”
แต่เขาก็เตรียมรับขวัญหลานแล้วอย่างคุณเกรทก็ทอง 10 บาทนะ?
“ให้พี่เกรทรับขวัญแทนเต้ยด้วยเลยแล้วกันค่ะ ลุงเกรทไหมคะ (ของเต้ยล่ะ?) เดี๋ยวเต้ยอุดหนุนทองพี่เกรทได้ค่ะ (เล็งไว้เท่าไหร่?) ขอไปคิดก่อนนะคะ ช่วงนี้ทองขึ้นน่าจะต้องเอาที่มีให้ไป เพราะว่าตอนนี้ซื้อไม่ไหว ทองแพงมาก”
ลุ้นเรื่องเพศกับเขาไหม?
“ลุ้นค่ะ แล้วก็ไม่ยอมบอก แต่ว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่เก็บความลับแล้วก็ทำเซอร์ไพรส์เก่งมาก ตั้งแต่ตอนที่ท้องตอนแรกๆ เต้ยก็ถามว่าท้องป่ะเนี่ย โฟมก็ตอบว่าเปล่า เหมือนเขาเนียนมาก ซึ่งเรื่องเพศก็น่าจะเนียนต่อไป”
เต้ยสังเกตมานานหรือยังว่าเขามีข่าวดีแล้ว?
“มันมีช่วงนึงที่เหมือนคุยเล่นกันอะไรสักอย่าง แล้วเต้ยก็แบบแม่ (โฟม) ท้องป่ะเนี่ย แม่ก็บอกไม่ไม่ได้ท้อง แต่ว่าเต้ยก็เหมือนแยงๆ ไปตอนแรกๆ แล้วค่ะ”
แต่เหมือนบ้านนี้เขาสายมูต้องรอฤกษ์ถึงจะบอกได้?
“ก็เอาตามนั้นเลย เดี๋ยวรอตุลาคมพร้อมทุกคนเลย”
มีแอบเดาไว้บ้างไหมว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย?
“มันเดาไม่ถูกแล้ว ถ้าเกิดเขามีแฝดล่ะ ยังไม่รู้เหมือนกันทายไม่ถูกแต่ว่าเต้ยเดาว่าเจมส์เหมือนจะผูกพันกับผู้หญิงค่อนข้างเยอะ สุนัขที่เลี้ยง 2 ตัวก็เป็นเพศเมีย แล้วก็รักภรรยามาก คิดว่าเจมส์น่าจะได้ลูกสาว”
แต่คนรอบตัวเราก็มีครอบครัวหมด แก๊งเฟอร์บี้ก็มีแล้ว ล่าสุดมิ้นต์ก็บอกว่าจับมือกับเรา 2 คนตอนนี้ใครจะไปก่อน?
“มิ้นต์จะมาจับมือกับพี่ทำไม (เขาให้เราไปก่อนด้วยนะ?) ห๊ะ เอาอะไรมาไปก่อน ไม่เป็นไรไปก่อนได้เลยค่ะ”
เราไม่รีบ?
“จริงๆ ก็รู้สึกว่าเรามาทำอะไรอยู่ตรงนี้อายุเท่านี้แล้ว แต่เต้ยเชื่อว่าทุกคนก็มีเวลาเป็นของตัวเอง ของเราก็อาจจะยังไม่ใช่ ตามพื้นดวงก็อาจจะมีคู่มาช้าหน่อยอะไรอย่างนี้ ก็ต้องรอดูไปแต่ว่าการแต่งงานมันไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิต สำหรับเต้ยมันก็คือต้องเจอคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้ชีวิตไปด้วยยาวๆ เอาให้ชัวร์ดีกว่า”
สำหรับเต้ยความรักตอนนี้มันเป็นยังไงบ้าง รีวิวหน่อย?
“ความรักช่วงนี้ ก็มีคนคุยอยู่ ก็เป็นคนที่ไม่น่าจะมีใครคาดเดาได้แน่นอน เพราะว่าไม่ใช่คน ล้อเล่นๆ พูดไปเรื่อย ก็มีคนที่คุยอยู่ เป็นคนนอกวงการก็ได้ค่ะ นอกโลก นอกไปเลย (วันนี้มาด้วยไหม?) ถ้ามาก็ดี แต่ว่าไม่ได้มา เดี๋ยวลองดูไปก่อน เพราะว่า ก็อยากจะคุยกับใครแล้วก็ถ้าอยากจะเปิดตงเปิดตัวอะไรก็อยากที่จะให้เขาเป็นคนที่เรามั่นใจแล้ว ไม่อยากเปิดๆ ปิดๆ”
กับคนนี้เรียกแฟนได้ไหม?
“ก็คุยๆ ไปก่อน ขอดูๆ ไปก่อน”
เขาน่ารักยังไง?
“ก็น่ารักในแบบของเขา ก็ใหม่ดี ก็ต้องทำความเข้าใจ เรียนรู้ เพราะแต่ละคนก็มีพื้นฐานอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน”
ระยะเวลาคุยกันนานหรือยัง?
“ก็สักพักใหญ่ๆ แล้ว ก็ปีกว่าๆ (เรียกแฟนได้แล้ว?) ไม่รู้เดี๋ยวดูๆ ไป ถ้าเกิดว่าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวลงรูปเลย (หัวเราะ) (วันนี้?) ยังค่ะ”
เหมือนกับเต้ยมั่นใจแล้ว เพราะครั้งที่แล้วถามบอกไม่มีคนคุย?
“ครั้งที่แล้วก็บอกว่ามีคนคุย แต่คุณจะไปเขียนไงว่าเป็นฟงเป็นแฟน เราก็เลยต้องห้ามปรามเขาไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่ง เดี๋ยวก็โดนเรื่องเปิดๆ ปิดๆ ความรักหลายรอบ มันน่าเบื่อ”
จริงๆ ระยะเวลาปีกว่าๆ แล้วไม่ได้ลงรูป ฝั่งทางนั้นเขาจะมีความเข้าใจไหม?
“เข้าใจค่ะ เข้าใจหรือเปล่าไม่แน่ใจ ฟังรู้เรื่องหรือเปล่าไม่แน่ใจ (หัวเราะ)”
หรือกลัวโดนวาร์ป?
“อย่าวาร์ปเลย ขอลองศึกษาไปเรื่อยๆ ไปดีกว่า”
ได้เอาไปแนะนำเพื่อนๆ หรือยัง?
“เพื่อนกลุ่มไหน (เฟอร์บี้?) จริงๆ ก็ยังไม่ค่อยมีใครเจอเท่าไหร่ (แสดงว่ามีคนเจอเหมือนกัน เจมส์เจอยัง?) ไม่เจอค่ะ”
เวลาคุยกันคุยภาษาอะไร?
“นั่นแน่!! ภาษาคน (หัวเราะ)”
ระยะเวลาปีกว่ายังไม่ได้พามาหาเพื่อนเลยเหรอ?
“ยังไม่ได้พามาค่ะ”
ติดระยะทาง?
“(ยิ้ม) ซ้ำวันกับsomeone เป็นหนังที่ดีมากเลย (ไม่หลุดเลย?) ก็หลุดมาเยอะอยู่นะคะ ก็ถลอกอยู่ตอนนี้”