เกรท วรินทร ปาดเหงื่อ น้ำท่วมร้านทองเจ๊กุ้ง เสียหายเกินคาด ลุ้นลูกคนแรก ‘เจมส์จิ’ ลั่นอยากเห็นลูกสาว
หลังจากที่พระเอกหนุ่ม เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเกิด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ที่ลามไปถึงหน้าร้านทองเจ๊กุ้ง ซึ่งเป็นร้านทองของคุณแม่ ท่ามกลางแฟนๆ ต่างส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม
ล่าสุดหนุ่มเกรทมาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ “ซ้ำวัน กับ Someone” ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ ก็ได้เปิดใจถึงสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมเล่าโมเมนต์ที่พระเอกหนุ่มเจมส์ จิรายุ ประกาศข่าวดีว่า โฟม ภรรยาสาวกำลังตั้งครรภ์ให้ฟังว่า
สถานการณ์ที่บ้านน้ำท่วม เป็นยังไงบ้าง?
“ช่วงที่ผ่านมาก็เป็นครั้งที่หนักมากเหมือนกัน แต่ต้องบอกว่าที่บ้านน้ำท่วมแทบจะเป็นอีเวนต์ประจำปี แต่ไม่ได้เยอะ ไม่ได้สูงมาก แต่ถือว่ารอบนี้หนักพอสมควรเลย เพราะน้ำสูงถึงขั้นเข้าบ้าน ซึ่งขนาดนี้น่าจะเคยเจอเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา แต่ปีนี้มาเร็วและมาแรง แต่ถ้าพูดตรงๆ คือเคยมีปีที่หนักกว่านี้ แต่ปีนั้นเราตั้งรับทัน ความเสียหายก็เลยน้อย แต่ปีนี้ตั้งรับไม่ทัน เพราะมันหนัก อาจจะหนักไม่เท่าปีนั้น แต่ตั้งรับไม่ทัน ก็เลยมีความเสียหายเยอะพอสมควรครับ”
ทางการมีแจ้งเตือนมั้ย?
“ก็มีแจ้งเตือนครับ แต่ตอนนั้นเราอยู่กรุงเทพฯ กัน แม่ก็กลับไปถึงช่วงบ่ายๆ แต่พอไปถึงก็คือน้ำเข้าบ้านแล้วประมาณเข่า ไม่ได้สูงมาก แต่เราไม่สามารถจะยกสิ่งของได้ทัน อย่างพวกกระเป๋า พวกเสื้อผ้าที่ไว้เป็นของแถมให้ลูกค้าก็เสียหายหมดเลย แต่ก็ยังมีหลายบ้านที่มีผลกระทบมากกว่าเรา แสดงว่ามันมาเร็วและไม่ทันจริงๆ อย่างบ้านที่ขายอาหารสัตว์ ขายปุ๋ยอะไรแบบนี้ก็ไม่ทัน ที่เห็นก็เสียหายหลายที่เหมือนกัน รอบนี้ค่อนข้างมาเร็วและต้ังตัวไม่ทัน”
คุณแม่เป็นยังไงบ้างพอเห็นสภาพบ้าน?
“จริงๆ ก็มีประกาศเตือนแหละครับ ก็ทันส่วนนึง ไม่ทันส่วนนึง มันก็เสียหายอยู่ดี แต่เมื่อคืนก็คุยกันอยู่ เพราะเขาประกาศว่าจะมีมาอีก แต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง แต่อุ่นใจได้อย่างนึงคือตอนนี้บ้านเรากำลังเคลียร์สิ่งเก่าอยู่ ก็แสดงว่าเราน่าจะตั้งรับทัน เพราะบางอย่างเรายกไว้แล้ว แต่สิ่งที่น่าจะเหนื่อยต่อไปก็คือมันไม่สามารถที่จะป้องกันได้ ก็เตรียมตัวทำความสะอาดใหม่อีกรอบนึง ถ้าเกิดว่ามันหนักเท่าเดิมก็สงสารแม่กับน้องกับพ่อที่อยู่ที่บ้าน”
คนที่จะมาซื้อขายทองก็ต้องเลื่อนไปก่อน?
“เลื่อนไปเลยครับ เพราะร้านผมตรงนั้นมันเป็นสี่แยก นักข่าวก็จะผ่านและทำข่าวเยอะ อย่างที่เห็นว่าของผมเป็นแบบนั้นแล้ว แต่มีที่อื่นที่หนักกว่าตรงนั้นเยอะมากเหมือนกัน เราเห็นตรงนั้นมาตั้งแต่เด็ก เรารู้ว่าอาจจะเป็นโซนพื้นที่ที่ต่ำกว่า ถ้าเกิดตรงผมท่วมขนาดนี้ ตรงที่ต่ำกว่านั้นจะท่วมขนาดไหน อันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างเห็นอกเห็นใจมากๆ และลูกค้าที่ร้านส่วนใหญ่ก็คนในอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงทั้งนั้น”
ตีมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่?
“ผมไม่สามารถตีเป็นมูลค่าเป๊ะๆ ได้ แต่ก็เหนือความคาดหมายเหมือนกัน ก็สงสารแม่เหมือนกัน”
ปาดเหงื่อเลยมั้ย?
“ปาดครับ แต่ทองไม่เป็นไรนะครับ (หัวเราะ) จริงๆ ส่วนใหญ่คนเป็นห่วงทอง ก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไร แต่ต้องยอมรับตรงๆ ว่ามีเปื้อน แต่การเปื้อนนี้ใครๆ ก็ทำความสะอาดได้ อันนี้พูดให้สบายใจเลย ไม่ใช่แค่ทองร้านผมนะ ถ้าสมมุติทองของคุณ ถ้าเป็นทองจริงๆ ต่อให้ไปตกน้ำโคลน เอาน้ำยาทำความสะอาดมาถูๆ ก็ออกหมดครับ ของผมเองก็มีบางส่วนที่โดนเลอะ แต่ก็ทำความสะอาดเรียบร้อย”
แม่ท้อมั้ย?
“แม่ไม่ท้อ หรืออาจจะท้อแต่ไม่ยอมพูด แต่ให้กำลังใจกันตลอด แล้วเราอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้กลับไปช่วย เพราะต้องทำงาน ก็ส่งความเป็นห่วงตลอด เพราะเรานั่งนึกว่าไม่อยู่ในสภาพนั้น และเขาเห็นว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้าง ขนาดเราเห็นตรงนี้เรายังรู้สึกเหนื่อยแทน แล้วน้องกับพ่อจะต้องเหนื่อยแค่ไหนตอนทำความสะอาด เพราะตอนน้ำมันลงมันไม่ใช่น้ำใสๆ มา แต่มันมีโคลนด้วย การทำความสะอาดก็ค่อนข้างเหนื่อย ส่วนตัวก็สงสารแม่ ก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งด้วย (ยิ้ม)”
มีลูกค้าเข้ามาติดต่อบ้างมั้ยที่เราต้องขอเลื่อนในการขายแบบนี้?
“อันนี้น้องดูแลอยู่ครับ ก็คิดว่ามีครับ และมีที่ทางเราแจ้งไปด้วย ซึ่งฟีตแบ็คกลับมาก็ค่อนข้างโอเคเลย ทุกคนก็เข้าอกเข้าใจกัน เพราะมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้”
คิดจะย้ายร้านมั้ย?
“ไม่ๆ ครับ คงอยู่ตรงนั้น ทำเลดีครับ (ยิ้ม) แต่สิ่งที่เป็นห่วงคือกลัวเขาเครียดครับ ก็เลยบอกแม่ว่าก็ต้องค่อยๆ ทำกันไป แต่แม่ค่อนข้างแข็งแกร่ง และแม่ก็รู้ว่าต้องค่อยๆ จัดการไป”
พอน้ำท่วมทุกปีแบบนี้จะมีมาตรการอะไรป้องกันมั้ย?
“จริงๆ ก่อนหน้านี้หน้าบ้านผมเคยปรับถนนขั้นมาแล้วด้วย ที่บอกว่าเคยท่วมหนักๆ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ตอนนั้นถนนยังไม่ได้ปรับ แต่ตอนนี้มันหนักขึ้นทุกปี และทุกอย่างปรับแล้ว แต่ก็ยังท่วมเท่าตอนนั้น ก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติที่น้ำมาแล้วมันก็ผ่านไป มันก็จะอยู่แค่ถนน ซึ่งมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนมาก แต่การเดินทางอาจจะลำบากหน่อย ผมแค่มองว่าการเตือนก็เป็นสิ่งที่ทำอยู่แล้วด้วย บางทีภัยพิบัติหลายๆ อย่างมันไม่สามารถควบคุมได้ แต่การเตือนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่ถ้าให้พูดถึงต้นตอเลยก็คือเป็นเรื่องของธรรมชาติแหละ พวกเราก็คงต้องดูแลรักษาธรรมชาติ อันนี้เบสิกที่สุด ในเรื่องหน่วยงานต่างๆ การเตือนก็ทำได้ดีอยู่แล้ว แต่อาจจะขออนุญาตพูดแทนที่ต่างๆ ที่อาจจะหนักกว่าที่บ้านผม ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึง ก็จะขออนุญาตพูดแทนตรงนั้น เพราะตอนนี้โซเชียลมันค่อนข้างเข้าถึงกันง่ายแล้ว ก็แค่อยากให้หน่วยงานมีมากเพียงพอ หรือได้เห็นว่ามีจุดไหนที่ยังลำบากอยู่ ก็อยากให้เขาเข้าไปช่วยเหลือในจุดๆ นั้น ก็ฝากแค่นี้ครับ”
เรามีแพลนจะกลับบ้านเมื่อไหร่?
“ตอนนี้ยังไม่มีแพลนเลยครับ ถ้ามันผ่านช่วงน้ำท่วมไปได้และมรสุมเริ่มหมด คุณแม่ก็น่าจะเข้ากรุงเทพฯ”
แล้วเก็บทองไว้ที่ไหน?
“ก็เรียกว่าเอาไว้ในที่ปลอดภัย (ยิ้ม)”
จะเอาทองไปรับขวัญหลานมั้ย ลูกเจมส์จิ?
“ก็ต้องรับอยู่แล้ว แต่จะเท่าไหร่ก็อยู่ที่ราคาทองช่วงนั้นด้วย (ยิ้ม) ราคาทองมันขึ้นตลอดเนอะ ตอนนี้ทองบาทนึงก็ห้าหมื่นห้าแล้วนะ สองบาทก็แสนกว่าแล้วนะ จริงๆ ถ้ารู้แบบนี้น่าจะให้ตั้งแต่ทองบาทละหมื่น แต่ให้แน่นอน แต่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยกระซิบมันอีกที (ยิ้ม)”
เจมส์จิมีรีเควสมั้ย?
“อ๋อ มันบังคับครับ (ยิ้ม) เขาบอกให้ 10 บาท โห ห้าแสนเลยนะ ซื้อเกมส์ไปให้แทนแล้วกัน (หัวเราะ)”
เราเองก็อยู่ในโมเมนต์ตอนที่เขาประกาศว่าท้อง?
“ใช่ จริงๆ ผมก็ได้รู้เป็นคนแรกๆ เลย ตอนรู้ก็เซอร์ไพรส์นะ แต่ผมไม่ได้ตกใจขนาดนั้น เพราะเรารับรู้ว่าเขาสองคนตั้งใจมาตลอด แต่ตอนที่เห็นครั้งแรกที่ไม่ใช่ในคลิปนะ ตอนลงคลิปคือรู้อยู่แล้ว แต่เราเห็นก่อนหน้านั้นมันรู้สึกว่าน้องกูที่เคยไปรับไปส่งมันที่กอง เคยไปกองถ่ายด้วยกัน วันนี้เขาเป็นพ่อคนแล้วจริงๆ (ยิ้ม) ความรู้สึกตรงนั้นรู้สึกว่ามาถึงจุดนี้แล้วเว้ยเจมส์ ดีใจกับเขาจริงๆ เพราะตัวเขาและโฟมก็ตั้งใจ และเป็นไทม์มิ่งที่เหมาะสมมากๆ”
มีแซวอะไรกันมั้ย?
“ก็ไม่ได้แซวนะ ได้แต่แสดงความยินดี แต่คนที่มีคู่อยู่แล้วคงกดดัน (ยิ้ม) แต่ผมเฉยๆ เพราะโดนแซวมาตลอดอยู่แล้ว แต่ส่วนตัวไม่ได้กดดันอะไร”
เพื่อนๆ กลุ่มเราก็ไปมีครอบครัวจะหมดแล้ว?
“เอาจริงๆ ก็เห็นคนรอบข้างไปกันหมดแล้ว ผมก็ดีใจกับเพื่อนนะ ไม่ได้จำเป็นว่าถึงขั้นมีลูกนะ หมายถึงมีแฟนแล้วหรือเพื่อนใกล้ตัวผมอย่างพี่กิก ดนัย เจมส์จิ อย่างน้องอเล็กซ์ เรนเดล เขาก็แต่งงานแล้ว รู้สึกว่าเพื่อนเราแต่ละคนเป็นไทม์มิ่งที่เขามีความสุขในอีกแบบนึง ผมก็ดีใจไปกับเพื่อน พี่กิกก็ใกล้ตัวผมมาก ตอนนี้มีลูก และลูกโตก็พาไปเที่ยว ผมก็ดีใจที่เห็นเพื่อนๆ มีความสุข”
อยากเห็นลูกเจมส์จิคนแรกเป็นลูกชายหรือลูกสาว?
“อยากเห็นผู้หญิง (ยิ้ม) ผมรู้สึกว่าเจมส์เขาเป็นคนมีความอ่อนหวาน ด้วยลักษณะของเขา และโฟมก็เป็นสาวแกร่ง ถ้าเป็นผู้หญิงน่าจะมีความหวานๆ น่ารักๆ เซี้ยวๆ ให้กับลูก ก็รอลุ้นกันครับ (ยิ้ม)”
แล้วสถานะเราตอนนี้ล่ะ?
“ยังโสดครับ (ยิ้ม)”