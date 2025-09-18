ใบเฟิร์น แย้มผลงานใหม่ปีหน้า อึดอัดต้องเก็บเป็นความลับ ไม่ติดร่วมงาน นาย ณภัทร

‘ใบเฟิร์น’ แย้มผลงานใหม่ปีหน้า ลั่นอึดอัดต้องเก็บเป็นความลับ ไม่ติดร่วมงาน ‘นาย ณภัทร’
นางเอกสาวสุดฮอต ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก มาร่วมงานคลีนดี มี BARRIER SKINTIFIC X BAIFERN ในฐานะพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ล่าสุด สำหรับไลน์โปรดักส์ทำความสะอาดผิวหน้า ณ Sphere Gallery 1 ชั้น M EmSphere หลังจบงาน “ใบเฟิร์น” ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 33 ปี ในวันที่ 30 กันยายนที่จะถึงนี้ พร้อมเผยถึงเป้าหมายในชีวิต และยังแง้มถึงโปรเจ็กต์ละครที่ต้องเก็บเป็นความลับ ซึ่งปีหน้าแฟนๆ จะได้ชมกันอย่างแน่นอน
ใกล้แล้ววันเกิดสิ้นเดือนนี้ มีแพลนไปไหน?
“ไม่มีเลย ปีนี้ทำงานค่ะ”
ปกติทำบุญวันเกิดไหม?
“ทำค่ะ ก็จะทำง่ายๆ คุณพ่อคุณแม่ หรือไม่ก็ผู้จัดการ”
ปีนี้มีแพลนอะไรไหม ชีวิตที่โตขึ้น?
“เต็มที่ก็ตื่นมาไปไหว้พระไหม ส่วนเรื่องเซอร์ไพรส์ก็จะเป็นวีรกรรมเพื่อนๆ มากกว่า”
อยากได้อะไรพิเศษไหม?
“ไม่เลย”
มีผู้ชายฝากถามว่าอยากได้อะไรสักชิ้นนึงไหม?
“ไม่มีๆ ไม่มีจริงๆ เอาอะไรดีล่ะ อยากให้หมานิสัยดีขึ้น ใครจะให้ได้ ให้ครูฝึกเรามาเลย เราขอครูฝึกหมาหนึ่งคนประจำการอยู่บ้าน”
ตั้งเป้าไว้ยังไงกับชีวิต?
“มันมีดาราที่เค้าไม่ตั้งเป้าหมายบ้างปะ (หัวเราะ) อยากทำงานให้ดีแค่นั้นเอง”
หรือว่าเรารู้สึกว่าชีวิตเราลงตัวทุกด้านแล้ว?
“เฟิร์นอาจเป็นคนไม่ได้มีเป้าหมายใหญ่ๆ ในชีวิตมากมายนัก เฟิร์นรู้ว่าเฟิร์นทำอะไร แล้วมีความสุขในแต่ละวัน งานก็อยากทำให้เสร็จแต่ไม่ต้องรีบจบก็ได้ ระหว่างวันก็สนุกดี”
แต่วันเกิดเราไม่ได้มองว่ามันพิเศษอะไรขนาดนั้น?
“ไม่เลยค่ะ ส่วนใหญ่หลังๆ เริ่มระแวงเพื่อนชอบทำอะไรประหลาดใส่ เขาชอบเซอร์ไพรส์กันสำเร็จ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไร”
แต่ทุกครั้งที่เพื่อนมาเซอร์ไพรส์เรารู้สึกยังไงบ้าง?
“เขินอะดิ เกรงใจ แล้วก็จะซึ้ง เดี๋ยวรอบนี้จะลองตั้งมั่นไว้ว่าอย่านะ ชั้นรู้ทันนะ”
ปีที่แล้วเล่นใหญ่มาก?
“ปีที่แล้วร้องไห้เลย ก็ยังโมโหอยู่เลยว่า อะไรมาถ่ายงานที่นี่ ที่นี่แล้วดูเงียบ”
ปีนี้จะใหญ่เหมือนปีที่แล้วไหม?
“ถ้าจะมีอะไรก็มากินข้าวกันธรรมดา เพราะคราวที่แล้วปวดตัวไปหลายวันมาก ปีนี้ขอเบาๆ ค่อยๆ กินข้าวพอ”
แล้วคาดหวังกับรางวัลของละครอย่างไรบ้างในปีถัดไป?
“งานยังไม่เสร็จเลย ไม่กล้าๆ ตอนนี้อยากให้ออกมาดี สนุก คนดูชอบแค่นั้นแหละค่ะ เพราะปีนี้หนูก็ไม่ได้มีละครออนอะไร”
ได้ชมปีหน้าใช่ไหม?
“คิดว่าได้ชมปีหน้าค่ะ”
เก็บความลับเยอะมาก?
“ใช่ เล่นก็ไม่ได้ จะยื่นไม้อะไรมาไหมว่าอย่าเล่นเยอะนะคะ”
มีบทแบบแฝดๆ บ้างไหมปีหน้าให้ได้ดู?
“คุยอะไรเนี่ย ชิงบ้าไปเลย”
บอกได้ปีหน้าเลย สำหรับผลงานที่ต้องเป็นความลับ?
“เค้าจะให้เราพูดปีไหน จริงๆ อยากพูดทุกวัน ไม่ชอบเก็บความลับเลย ชอบพูดไปหมดทุกอย่าง”
แบบเฟิร์นนี่ต้องเซ็นสัญญา?
“อึดอัดมาก ไม่เล่นก็ได้ค่ะ (ยิ้ม) เค้าบอกว่าเซ็น ก็เซ็น”
ถ้ามีคนมาบอกว่า อย่าบอกใครนะ อะไรอย่างนี้เราเก็บเลยไหม?
“อึดอัดใจมาก ไม่ชอบเรื่องนี้ อย่าขอร้องให้ทำอะไรอย่างนี้อีก”
แล้วเราระบายยังไงกับเรื่องนี้?
“พูดกับตัวเอง จะบอกคนอื่นแล้วนะ จะพูดให้หมด จะเล่าเรื่องย่อด้วย”
กลับไปเรื่องหมานิดนึง หมามันเป็นอะไร?
“นิสัยไม่ดี ล่าสุดฉี่ใส่โซฟา คือเค้าฉี่เป็นที่ แต่เค้าจะฉี่ใส่โซฟา เตียง หรือเสื้อผ้าซักใหม่เรา เวลาที่โกรธเราเท่านั้น สมมุติว่าถ้าหนูรับโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่นาน เค้าจะต้องเห่า หรือบางทีก็อุจจาระตรงกลางบ้าน อย่าขัดใจชั้นนะ”
อันนี้เป็นเหตุการณ์ประจำไหม?
“ประจำค่ะ เป็นความทุกข์เดียวของหนูในช่วงชีวิตนี้”
มีมาตรการอะไรพอเจอปัญหา?
“พยายามมีเวลาให้มากขึ้น เค้าไม่ได้เป็นบ่อย แต่ไม่ใช่ไม่บ่อยแต่ก็เป็นเรื่อยๆ”
วันแรกที่มาเป็นไง?
“วันแรกรู้สึกว่าน่ารักมากลูกชั้น ตื่นมาอีกวันนึง ไม่เหมือนตัวที่ซื้อเลย เพิ่ง 10 เดือนเอง แต่เหมือนเลี้ยงมา 5 ปีแล้ว”
มีแฟนคลับถามว่าถ้าเล่นละคร แล้วมีโอกาสร่วมงานกับนาย ณภัทร?
“ได้หมดเลยค่ะ หนูไม่ติดอยู่แล้ว อย่างที่บอกถ้าเกิดเป็นคิวมันได้ เรียงกันมา หนูไม่ติดเลย”
หลายๆ คนก็เชียร์เรื่องถัดไปอยากให้เล่นคู่กัน
“ถัดไปจากอันไหนคะ (ยิ้ม) อย่าพูดเยอะ ให้มันเป็นไปทีละเรื่องๆ”
จะถึงวันเกิดตัวเองแล้ว แฮปปี้เบิร์ดเดย์ตัวเองหน่อย?
“ได้ค่ะ แฮปปี้เบิร์ดเดย์ใบเฟิร์นนะคะ ขอให้ใบเฟิร์นมีความสุขมากๆ ขอให้หมาไม่ดื้อ ขอให้งานราบรื่น”