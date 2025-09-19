ศสา แจงไม่มีเจตนา พูดพาดพิง คิมเบอร์ลี่ ในโหนกระแส ลั่นขอไม่กล่าวถึงอีก
จากกรณีนางเอกสาว คิมเบอร์ลี่ เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม ประกาศชัดหลัง ศสา อดีตผู้จัดการ ไปออกรายการโหนกระแสกับ พริม คู่กรณีและหุ้นส่วน ออม สุชาร์ ที่กำลังมีปัญหาพิพาทปมธุรกิจ แล้วมีการพูดพาดพิงถึงสาวคิมว่าตัวเองเคยเป็นผู้จัดการคิมนั้น
อ่านข่าว – คิมเบอร์ลี่ ลั่นจบกันไปเกิน 10 ปี ตอนนั้นยังเด็กมาก ขอต่างคนต่างอยู่ อย่าอ้างชื่ออีก
ล่าสุด ศสา ก็ได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้แล้วว่า “ศสาขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงนะคะ ที่ศสาได้ตอบคำถามในรายการโหนกระแส โดยบอกว่าเคยเป็นผู้จัดการให้ดาราบางท่านในช่วงหนึ่งนั้น”
“เป็นการตอบคำถามตามข้อเท็จจริง โดยศสาไม่ได้มีเจตนาพาดพิง กล่าวอ้างหรือทำให้เกิดความไม่สบายใจ ใดๆเลยจริงๆค่ะ หากคำพูดดังกล่าวทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ ศสาต้องขออภัยอย่างจริงใจและจะไม่กล่าวถึงอีก”