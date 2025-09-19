แฟนๆอาลัย พระเอกรุ่นใหญ่ ยมนา ชาตรี ตำนานจักรๆวงศ์ๆ เสียชีวิตในวัย 70 ปี

แฟนๆ อาลัย พระเอกรุ่นใหญ่ ยมนา ชาตรี ตำนานจักรๆ วงศ์ๆ เสียชีวิตในวัย 70 ปี
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจดาราภาพยนตร์โพสต์ข่าวการเสียชีวิตของอดีตพระเอกดัง ยมนา ชาตรี ระบุว่า เรื่องเศร้าคนบันเทิง ปิดตำนานนานพระเอกจักรวงศ์คนดัง ซัม ยมนา ชาตรี เสียชีวิตอย่างสงบ สิริอายุ 70 ปี
วงการบันเทิงไทยสูญเสียอีกครั้งกับการจากไปของพระเอกจักรวงศ์คนดัง พี่ซัม-ยมนา ชาตรี หรือชื่อจริง อิสมาแอล (สุเมธ) เพ็ชร์ยาหน เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคประจำตัวเมื่อเวลา 03.00 น. วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 สิริอายุ 70 ปี
โดยจะมีพิธีฝัง วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (บ้านครัว) เชิงสะพานเจริญผล ถนนบรรทัดทอง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ทางเพจได้เผยประวัติของอดีตดาราดังไว้ว่า
ยมนา ชาตรี เป็นที่รู้จักในฐานะพระเอกยอดนิยมแห่งยุคทางช่อง 7 และมีผลงานมากมายทั้งละคร ภาพยนตร์ รวมถึงละครจักรๆ วงศ์ๆ
เส้นทางในวงการ : เริ่มต้นเข้าสู่วงการด้วยละครเรื่อง ขมิ้นกับปูน (ช่อง 7) รับบท ทันพันธุ์ รวมถึงแจ้งเกิดและโด่งดังในฐานะพระเอกคู่ขวัญของมนฤดี ยมาภัย ในละครเรื่อง “ทะโมนไพร”
นอกจากนี้ ยังมีผลงานสร้างชื่อมากมาย อาทิ บทบาทรองในละคร “อุบัติเหตุ” (รับบท เดชชาติ) ส่วนผลงานเด่นด้านภาพยนตร์ ได้แก่ อุกาฟ้าเหลือง (พ.ศ.2523), ที่รักจ๋า (พ.ศ.2527), ลูกทุ่งพเนจร (พ.ศ.2527), ที่รัก เธออยู่ไหน (พ.ศ.2528)
ผลงานเด่นด้านละครโทรทัศน์ อาทิ ขมิ้นกับปูน (ช่อง 7, พ.ศ.2522) – ทันพันธุ์, หลวิชัย-คาวี (ช่อง 7, พ.ศ.2522) – คาวี, ทะโมนไพร (ช่อง 7, พ.ศ.2523) – พฤกษ์ หรือยามแต๋, สางเขียว (ช่อง 7, พ.ศ.2523) – สารวัตรเพชร, โสนน้อย เรือนงาม (ช่อง 7, พ.ศ.2524) – พระวิจิตรจินดา, สี่ยอดกุมาร (ช่อง 7, พ.ศ.2525) – เทวฤทธิ์, อุบัติเหตุ (ช่อง 7, พ.ศ.2526-2527) – เดชชาติ, ตี๋ใหญ่ (ช่อง 5, พ.ศ.2528)
ผลงานอื่นๆ
- ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ (ช่อง 7, พ.ศ. 2524)
- พ่อจอมวุ่น (ช่อง 7, พ.ศ. 2525)
- โรงแรมวิปริต (ช่อง 7, พ.ศ. 2526)
- วิหคหลงรัง (ช่อง 3, พ.ศ. 2526)
- ล่าวิญญาณ (ช่อง 7, พ.ศ. 2527)
- เหล็กน้ำพี้ (ช่อง 5, พ.ศ. 2527) (รับเชิญ)
- เกาะมหัศจรรย์ (ช่อง 7, พ.ศ. 2528) – ดนัย
- เจ้าชายดำรงฤทธิ์ (ช่อง 3, พ.ศ. 2530)
- โอรสหมาป่า (ช่อง 3, พ.ศ. 2531)
- สงครามเก้าทัพ (ช่อง 3, พ.ศ. 2531)
- เจ้าหญิงอัศวิน (ช่อง 3, พ.ศ. 2534)
- บัวแก้วบัวทอง (ช่อง 7, พ.ศ. 2536)
- กระสือ (ช่อง 7, พ.ศ. 2537)
- อัศวินกุมาร (ช่อง 3, พ.ศ. 2539)
- พลังรัก (ช่อง 7, พ.ศ. 2541) (รับเชิญ)
- อิเหนา (ช่อง 3, พ.ศ. 2545)
ส่วนรางวัลที่ได้รับ คือ รางวัลเมขลาประกอบชายดีเด่น ประจำปี 2534 จากละครเรื่อง เจ้าหญิงอัศวิน
หลังห่างจากงานบันเทิง ยมนาได้ไปทำงานประจำเป็นผู้จัดการที่โรงแรมแมนดารินกรุงเทพฯ (สามย่าน) จนอายุได้ 53 ปี เกิดอาการหลอดเลือดสมองตีบ (Stroke) ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ และเซลล์สมองได้รับความเสียหาย กลายเป็นผู้ป่วยอัมพฤกษ์ (Hemiparesis) มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยยังสามารถขยับได้อยู่บ้าง ทำให้ต้องออกจากงานประจำ
ทั้งนี้ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา เขาใช้ชีวิตอยู่กับบุตรสาวคนเดียว คือ น.ส.ฟารีดา (สุวิดา) เพ็ชร์ยาหน ในช่วงท้ายของชีวิต ได้พักรักษาตัวที่บ้านเนื่องจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบจนถึงวาระสุดท้าย จากไปอย่างสงบสิริอายุได้ 70 ปี เมื่อคืนที่ผ่านมา