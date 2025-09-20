‘เขต ธาราเขต’ เปิดใจปมถ่ายรายการจบ 2 ปี แต่ได้ค่าตัวไม่ครบ สุดงง โดนขู่ฟ้องหลังโพสต์ทวงเงิน
จากกรณีที่นักแสดงหนุ่ม เขต ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส ออกมาโพสต์ทวงเงินค่าตัวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังจากไปถ่ายรายการนึง ซึ่งผ่านมาแล้ว 2 ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้เงินครบตามที่ตกลงไว้ โดยได้ระบุข้อความว่า “เงินเมื่อไหร่จะได้ครบครับ.. เลื่อนเก่งมากครับ
ถ่ายจบจะ 2 ปีแล้วครับบบบบบ” พร้อมยังโพสต์อีกว่า “เมื่อไหร่จะจ่ายเงินครับบบบ??! ไม่ชัดเจน เลื่อนไปเรื่อย แต่ใช้ชีวิตปกติ?? ทำงานจบ แล้วเงินหายไปไหนเอ่ย??! จ่ายให้ครบด้วยครับ!!!” ล่าสุด (วันที่ 20 กันยายน) ในงานเปิดตัวร้าน dimsong dimsum ติ่มซง ติมซำ ของหนุ่มเขต ที่เมืองทอง เจ้าตัวก็ได้เปิดใจกับทางมติชนออนไลน์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า
ที่ออกมาโพสต์เรื่องเงินค่าตัว ตอนนี้ได้คืนครบหรือยัง?
“ยังเลย เป็นรายการหนึ่งที่ผมไปทํา แล้วเขาจ่ายมาบ้างบางส่วน แต่ตอนนี้เขาไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย เขาเป็นโรคไส้เลื่อนอยู่ เลื่อนตลอด ก็ 2 ปีละ ก็พยายามทวงทุกๆ อาทิตย์ หรือทุกๆ เดือน ก็จะถูว่าเดี๋ยวแจ้งค่ะอะไรแบบเนี้ย ก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับรับผลิต อย่างทุกวันนี้เขายังทํางานอยู่ (ทุกวันนี้ยังมีรายการไหม?) เหมือนเขาไปอยู่ไหนสักช่องนึง ซึ่งไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่ไม่ได้เงิน เหมือนมีทีมงาน โปรดิวเซอร์ก็ยังไม่ได้ที่ผมไปเช็กมา จริงๆ ผมไม่อยากให้เป็นข่าวลง ผมก็ยังเพลย์เซฟว่าควรโดนฟ้องไหมอะไรอย่างเนี้ย แต่จริงๆ เราเป็นผู้เสียหายนะ เราทํางานจบแล้ว 2 ปีแล้วนะ (ก่อนรับงานมีการเซ็นสัญญาไหม?) มันเป็นความผิดพลาดเรื่องเรายังไม่ได้เซ็นสัญญา แต่เรามีดิจิตอลฟุตปริ้นที่อยู่ในยูทูปที่ออนแอร์ทั้งหมดแล้ว เราถ่ายจบไปนานแล้ว ตอนนี้ยอดที่เหลือน่าจะอยู่ประมาณเกือบแสน ตอนนี้คือเงินมากแล้วนะ ตอนนี้หมื่นนึงก็เงินแล้วนาทีนี้ช่วงนี้ แล้วเขาก็ยังผลัดไปเรื่อยๆ แล้วก็ยังไม่มีอะไรแน่ชัด ถามอะไรไปก็เดี๋ยวแจ้งๆ
อันดับแรกตอนนี้ผมอาจจะต้องไปลงบันทึกประจําวันไว้ก่อน ถึงเวลาผมอาจจะต้องต้องขยับบ้าง ถึงแม้อาจจะไม่ถึงขั้นแจ้งความ เพราะว่ามันแจ้งความไม่ได้ มันยังอยู่ในระบบที่ผมไปลงบันทึกประจำวันได้ ผู้ใหญ่แนะนํามาว่าให้เป็นผมไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน เพราะว่ามีผมเป็นผู้เสียหายแค่คนเดียวตอนนี้ เดี๋ยวผมลองไปเช็กดูว่ามีใครเพิ่มเติมอีกไหม ถ้ามันมากกว่า 2 คนมันก็แจ้งความได้ แต่ไม่ถึงกับฉ้อโกง เพราะว่าที่ผ่านมาเขายังทําการจ่าย แต่ในช่วง 4-6 เดือนนี้ เขาไม่มีอะไรชัดเจนเลย ที่จริงมันควรจบนานแล้วล่ะ แต่ที่รู้มา ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาเงินค่าตัวเราไปจับจ่ายใช้สอยอะไรหรือเปล่า ผมก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นมากกว่า”
ตอนเราโพสต์ เขาได้ติดต่อมาไหม?
“ตอนผมโพสต์อันแรก สิ่งแรกที่ผมได้กลับมา ฟ้องนะคะ ผมงง เดี๋ยวก่อนนะ ฉันแค่ลงว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้เงินสักอย่าง ผมงง นี่กูคนผิดเหรอ ผมก็ใช้พื้นที่ส่วนตัว พอหลังๆ มาผมก็เริ่มลงแล้ว เพราะว่าผมก็มั่นใจว่าผมไม่ได้อ้างอิงไม่มีชื่อไม่มีการเอ่ยถึง ใครร้อนก็คือคนนั้น เดี๋ยวนี้กฎหมายมันซับซ้อนขึ้นเยอะไง ผมก็เลยระวังคำพูด ระวังการโพสต์ ก็เลยพูดลอยๆ มากกว่า ผมก็บอกว่าไม่เป็นถ้าพี่จะฟ้องก็ฟ้องเลย เพราะเราไม่ได้เงินจริงๆ อาจจะพลาดที่เราไปออกรายการแล้วไม่มีสัญญา แต่เรามีดิจิทัลฟุตปริ้นที่มันถูกออนแอร์ในช่องสาธารณะเรียบร้อย ลงในยูทูปเรียบร้อย มันมีทั้งหมด”
มีได้พูดคุยกับทีมงานที่เขาก็ไม่ได้เงินเหมือนกันไหม?
“มีครับ มีคุยกับโปรดิวเซอร์ เหมือนเขาก็ยังไม่ได้ แต่เขาไปทํารายการอื่นด้วย ที่ได้ยินมา แล้วก็เหมือนยังจ่ายไม่ครบรึเปล่าไม่แน่ใจ อันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลให้แน่ชัดอีกทีว่าเป็นของใคร แต่โปรดิวเซอร์ก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้ฉันจะทวงยังไงแล้วอะไรอย่างเนี้ย “
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ต้องสแกนการรับงานมากขึ้นไหม?
“ไม่สแกนรับงานมากขึ้นก็ต้องรอบคอบเรื่องสัญญามากขึ้น นี่ขนาดผู้จัดการผมรอบคอบแล้วนะ ยังงงกันอยู่เลย ผมคิดว่า เร็วๆ นี้อาจจะต้องไปลงบันทึกประจำวัน ถ้าเดือนนี้ยังไม่ได้ผมอาจจะต้องขยับไปลงบันทึกประจำวันไปก่อน เพราะมันเป็นเรื่องของเรา”
มีขีดเส้นไว้ไหมว่าต้องวันไหน?
“เคยขีดเส้นตาย เคยให้ทนายโนติสไปแล้วด้วย เขาก็ยังละเลยอยู่ ยังไม่มีการแน่ชัด จะให้เซ็นเอกสารรับสภาพหนี้ก็ยังไม่ชัดเจน ก็ยังไม่ยอม”
มีอะไรอยากบอกเขาไหม?
“จ่ายเถอะครับ จะได้จบๆ ผมเหนื่อยแล้ว ยอดตอนนี้น่าจะ 9 หมื่นถึงแสน มันก็พอสมควรนะ (เพราะตอนนี้ก็ลงทุนทำธุรกิจ?) ใช่ ร้อนนะตอนนี้ ไม่ใช่แค่อากาศอย่างเดียว เงินด่วยนะ (หัวเราะ) มันต้องใช้เงินทำร้าน”