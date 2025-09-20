‘เขต ธาราเขต’ ทุ่มเงินล้านเปิดร้านอาหาร ‘ติ่มซง ติ่มซำ’ เผยยังรับงานในวงการ ลุ้นเล่นซีรีส์วาย
เรียกว่าหายหน้าหายตาจากงานละครไปพักนึง สำหรับนักแสดงหนุ่ม เขต ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส ที่ล่าสุด เจ้าตัวก็ได้ผันตัวมาทำธุจกิจร้านอาหารร่วมกับแฟนสาว เพลง ชนารดี ชื่อร้าน dimsong dimsum ติ่มซง ติ่มซำ โดยได้ฤกษ์เปิดร้านวันแรกเมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา
ทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวได้มาร่วมงานเปิดตัวร้าน dimsong dimsum ติ่มซง ติมซำ ที่เมืองทอง หนุ่มเขตก็ได้เปิดใจกับมติชนออนไลน์ ถึงการเริ่มต้นทำธุรกิจร้านอาหาร พร้อมอัพเดตชีวิตหลังห่างหายจากวงการบันเทิงไปเกือบ 1 ปีเต็มให้ฟังว่า
วันนี้ฤกษ์ดีเปิดร้าน?
“ที่จริงเปิดวันนี้เป็นวันที่ 3 แล้ว”
วางแผนนานไหม?
“เกือบครึ่งปีที่ผ่านมาได้ แบบว่าน้องเพลง (ชนารดี) ทำร้านติ่มซำอยู่แล้วที่ขอนแก่น ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราลองมาทำที่กรุงเทพฯไหม แต่เราก็ทำการรีสูตรใหม่ทั้งหมด รีโปรดักซ์ รีรูปทรง ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่หมดเลย เป็นของเขตกับน้องสองคน”
จุดเริ่มต้นที่มาทำร้านติ่มซงติ่มซำ?
“จุดเริ่มต้นทั้งผมและน้องชอบทานติ่มซำ อยู่แล้ว ผมก็พยายามไปทานหลายๆ ที่ แล้วก็ลองดูว่าถ้าเรามาทำเองจะเป็นยังไง แล้วก็ลองผิดลองถูกกันมาเพื่อที่จะหาสูตรที่มันลงตัวที่สุด รวมทั้งเรื่องซาลาเปาเรื่องหน้าติ่มซำต่างๆ และตัวน้ำจิ้มของตัวติ่มซำด้วย”
ทำไมเลือกโลเกชั่นตรงนี้?
“1.ไม่ไกลบ้าน 2.อยู่ดีๆ มาเจอโลเกชั่นตรงเมืองทองมันมีที่ว่างพอดีก็เลย พอเข้าไปถามดูก็รู้สึกว่าพอไปได้ เมื่อก่อนเป็นร้านบาร์บีคิว แล้วก็ค่อยๆ เคาะซ้ายเคาะขวาให้โล่งที่สุด ให้โปร่งที่สุดครับจนมาเป็นร้านนี้แหละ นี่ยังแต่งไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เพราะว่าเราได้ฤกษ์เปิดวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมาจากพระไง เราก็เลยเปิดก่อนเลย แต่ระบบอะไรก็รันเรื่อยๆ เมนูยังมีมาใหม่เรื่อยๆ แล้วก็ตัวติ่มซําเขตจะรีหน้าติ่มซําทุกๆ 2 เดือน ก็จะเปลี่ยนทุก 2 เดือน เพราะถ้าใครมากินบ่อยๆ แล้วเดี๋ยวเผื่อจะเบื่อ เราก็เลยทําการเปลี่ยนทุก 2เดือนเพื่อจะได้อะไรใหม่ๆ แต่อะไรที่ยังเป็นเมนูแนะนำที่อร่อยอยู่ก็ยังจะเอาไว้ให้อยู่ครับ”
ลงทุนไปเยอะไหม?
“ก็หลักล้านนะครับ พอสมควร อันนี้ก็ใหม่มากสำหรับการทำร้านอาหาร แต่น้องเพลงพอมีประสบการณ์เขาจะช่วยกันไป ผมก็รันระบบให้”
เมนูเด็ดๆ ที่แนะนำ?
“มีเมนูที่ผมได้คุยกับเชฟแล้วผมรู้สึกว่าอยากได้ก็คือ เสี่ยวหลงเปา เพราะผมเป็นคนชอบทานเสี่ยวหลงเปา ผมก็ไปดูหลายๆที่รวมถึงต่างประเทศด้วย ก็เลยคุยกับเชฟว่าผมอยากได้เสี่ยวหลงเปาที่เป็นลูกใหญ่ แต่อยู่ในลูกมะพร้าว ซึ่งปกติมันจะอยู่ในเข่ง แต่คุยกับเชฟไว้ว่าผมชอบทานมะพร้าวด้วยพอดี ก็เลยเป็นเสี่ยวหลงเปาน้ำมะพร้าวอ่อน เราก็เลยมีน้ำมะพร้าวอยู่ในเสี่ยวหลงเปาด้วยแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวอยู่ในเสี่ยวหลงเปาด้วยและเสิร์ฟบนลูกมะพร้าว ซึ่ง ต่อวันจะมีแค่ 10 ชุดและไม่สามารถทำเสิร์ฟได้ ต้องมีการจอง อันนี้เป็นสเปเชียลเมนูแนะนำเลยซึ่งมีจำกัดต่อวัน กับฮะเก๋า ก็มีจำกัดต่อวัน ต้องโทรมาจอง ลูกค้าที่มาทาน 2 วันนี้เขาเริ่มรู้แล้ว ก็จะมีการโทรมาเช็กละว่า 2 เมนูนี้หมดหรือยัง จองก่อนเข้าร้าน ที่แนะนำเลย คือฮะเก๋ากับเสี่ยวหลงเปาน้ำมะพร้าวอ่อน และเมนูจานเดี่ยวเราก็มีเยอะเหมือนกัน ได้เชฟมาให้คำปรึกษาก็น่าจะเห็นไลน์เมนูพอสมควร มีหลายอย่างมาก เป็นจานใหญ่ในราคาคุ้มค่า ไม่ได้เสิร์ฟราคาแพงแล้วเสิร์ฟหน่อยเดียว มันยังมีความไฟน์ไดนิ่งที่เสริมเข้าไปในอาหารด้วย ให้คนรู้สึกว่าติดแกลมได้ถ่ายรูปหน่อย”
เข้ามาในร้านก็คือเสิร์ฟชาก่อนเลย?
“อันนี้เป็นปกติครับ เราไปอาหารจีนหรือไปบ้านคนจีน การเสิร์ฟชาให้ทานฟรีเป็นเรื่องที่เวลคัมอยู่แล้ว อันนี้เป็นชาของทางร้านอยู่แล้ว ให้ทานฟรีอยู่แล้ว ไม่คิดเงิน เสิร์ฟให้ฟรี นอกเหนือจากน้ำดื่ม ซาลาเปาจะอยู่ที่ 29 บาท ส่วนติ่มซำก็จะมี 39 49 69 แค่นี้
ซึ่งก็ได้เชฟอ้อยมาคอนเซ้าท์ให้ ก็ฝั่งคุณพ่อคุณแม่น้องเพลงรู้จักกับเชฟอยู่แล้ว เราก็เลยได้เจอกัน ได้คุยกัน เชฟก็เลยลงมาทำไลน์เมนูให้ วางหลายๆ อย่างและคอนเซ้าท์ร้านอาหารให้ เชฟก็ทำให้ทุกอย่างก็ดูเรื่องสูตรเรื่องอะไร ปรับทั้งตัวซอส สำหรับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเดอะเบสท์ และก็ตีนไก่ มันจะไม่ติดจีนจนเกินไป ยังมีความคนไทยเหมือนเรากินส้มตำที่มันต้องนัวหน่อย ถ้าจีนอาจจะไปติดเค็มติดอะไรคนจีนมา แต่นี่คือยังใส่ความเป็นไทยเข้าไปด้วยก็เลยเลือกทานได้ง่าย และด้วยความราคาที่ ตั้งแต่ระดับกลางถึงล่างทานได้ ราคา 39 โห สบาย แล้วคุณภาพดี อาหารอร่อยและได้ชิมฝีมือจากเชฟด้วย”
2 วันแรกเป็นยังไงบ้าง?
“ก็ได้พี่น้องในวงการนี้แหละครับที่ช่วยกันรีวิว ช่วยกันมา จริงๆ ก็มาอุดหนุนมาทานกันนี่แหละแต่ถ้ามันไม่อร่อย มันก็ไม่มีการบอกต่อ แต่นี่เรายังมั่นใจว่ามันยังมีความไปได้ มีความอร่อย แล้วก็ได้คนในพื้นที่มาอะไรอย่างเนี้ย”
คาดหวังยังไงบ้าง?
“ตั้งใจมาก เพราะว่าเป็นธุรกิจใหญ่ครั้งแรกในชีวิตเลย แล้วก็ตั้งใจว่าการทําธุรกิจอาหารมันคู่แข่งมันเยอะ แล้วของกินผมว่าไม่ว่าเศรษฐกิจเป็นยังไง ของกินมันก็ยังขายได้เรื่อยๆ ของมัน มันอาจจะกระทบมากกระทบน้อยก็ตามกําลัง เราก็เลยหาราคาที่ดีที่สุดที่คนจะสามารถไหวและอยากทานติ่มซำ บางคนอยากทานติ่มซำ แต่อาจนึกว่าติ่มชำต้องไปโรงแรม หรือควอลิตี้ที่เราต้องไปเท่านี้ตรงนี้อะไรอย่างนี้ ก็เลยปรับมาให้เอาจุดเหล่านั้นมาเจอกันกึ่งกลางให้มากที่สุด ได้ทานของโรงแรมดีๆ แต่อยู่ในราคาที่ทุกคนสามารถแตะต้องได้จะดีกว่าไหมอะไรอย่างเนี้ย อยากให้ทุกคนได้ทานของอร่อยเหมือนที่เราได้ทาน”
ราคากันเองมาก?
“ราคาผมบอกเลย เมื่อวานทุกคนหยิบผมตกใจ หยิบเป็นบุฟเฟ่ต์เลย (ยิ้ม) ถ้าคนที่เขาชอบถามเขาจะรู้เลยว่าติ่มชำราคานี้ หรือคุณภาพระดับนี้มันก็สมราคากัน”
นอกจากนี้ก็มีออกบูธด้วย จะเป็นซินหมี่ เป็นหมี่เนื้อปู ก็จะเป็นไลน์อาหารสำหรับออกบูธตามงานเดอะมอลล์ เซ็นทรัล หรืองานใหญ่ๆ ฝากด้วยซินหมี่”
มาทำธุรกิจอย่างนี้งานในวงการเรายังรับอยู่ไหม?
“ยังรับเหมือนเดิม ยังมีติดต่อมา ช่วงนี้มีหลายอย่าง มีวายติดต่อมาด้วย วันนั้นเขามาทานที่ร้าน เหมือนเป็นผู้จัด แล้วถามว่าอยากเล่นไหม ผมก็บอกว่าผมอายุขนาดนี้แล้วไหวเหรอ เขาก็บอกว่าได้ เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไง แล้วก็มีทั้งละครแนวตั้งติดต่อมาด้วย รายการก็ยังมีของเวิร์คพ้อยท์ที่ไปออก”
อย่างตอนนี้เลือกรับงานยังไงบ้าง?
“ตอนนี้ก็รับเหมือนเดิมทุกอย่าง แต่ทําควบคู่กันไป ตอนนี้มันทําอย่างเดียวอาจจะไม่ไหวแล้ว มันต้องทําหลายๆ อย่าง เหนื่อย ตอนนี้ 2 ยังเอาไม่อยู่แล้วต้องมี 3 4 5 แล้วตอนนี้ และก็ยังก็มีทั้งไลฟ์ขายของด้วยของพี่ยุ้ย จีรนันท์ – พี่ธัญญ์ ธนากร แล้วก็มาทําร้านอาหาร ละครก็ยังรับอยู่ ตอนนี้ก็จะมีทั้งออกรายการ ไลฟ์ของพี่ยุ้ย แล้วก็ทําร้านติ่มชำนี่แหละครับ”
อย่างตอนนี้ยุคเปลี่ยนผ่านวงการบันเทิง ดาราหลายคนงานในวงการน้อยลง และก็หันมาทำอาชีพเสริม เรามองตรงนี้ยังไงบ้าง?
“ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะ แล้วก็ผู้บริโภคหลายๆ คนก็เลือกบริโภคมากขึ้นเนอะ ทุกคนมีช่องทางในการจับจ่ายใช้สอยหรือการดูมากขึ้นครับ อันนี้ก็เป็นสิทธิของเขา เราก็ทําหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ก็ยังโชคดีที่วันนี้ทุกคนยังจำเขต ธาราเขตได้ ก็เป็นความโชคดีของผมอยู่ เวลาไปงาน ไปต่างจังหวัดทุกคนยังจําได้ โลโก้ช่อง 7 ยังอยู่ตรงหน้าอยู่นะ ตอนนี้ทุกคนยังจำผมเป็นโลโก้ช่อง7 อยู่เหมือนเดิม เพราะโตจากที่นั่นมา ทุกคนจะไม่รู้ว่าออกจากช่องแล้ว”
แต่เราก็หายจากวงการไปนานเหมือนกัน?
“พักนึงนะ จะปีแล้วเนี่ย เล่นล่าสุดก็รอยรักรอยบาป แต่มันไปออนในเน็ตฟลิกซ์ไงตอนนี้ มันก็ยังพอประปรายไปได้ แต่มีรายการเพิ่งไปออกร้องข้ามกําแพงมาอะไรอย่างเนี้ย แล้วก็มีไลฟ์ในติ๊กต็อก สตรีมเกมของตัวเองด้วยเพื่อเพิ่มฐานเด็กใหม่ๆ ก็เลยหาวิธีเข้าแก๊งกับเด็กใหม่ๆ เราจะเอาเจนใหม่ๆ เจนวาย เจนซี ก็เลยต้องทำการสตรีมเกม ซึ่งเราเป็นคนเล่นเกมอยู่แล้ว และก็ไปทำของทูบีนัมเบอร์วันด้วย มันก็เลยได้ฐานแฟนคลับเด็กใหม่ๆ เจนใหม่เข้ามารู้จักเรามากขึ้น ได้ยอดฟอลเพิ่มขึ้น”
อย่างมีคนมาติดต่อเล่นวายแล้วรับไหม?
“ที่จริงมันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับผม ผมไม่เคยเล่นเลย เพราะเล่นละครมา 10 กว่าปีเราไม่เคยเล่นบทนี้เลย ถามว่าชาเลนจ์ไหม ชาเลนจ์นะ ผมอยากเล่นนะ แต่ก็ดูบท ไม่ใช่เราเรื่องมากนะ แต่อยากได้บทที่เราได้แสดงศักยภาพจริงๆ แต่ไม่ถึงกับ18 + ขนาดนั้น เดี๋ยวนี้วายมันมีหลายเกรดมาก มันมีทั้ง 18 + 20 + อย่างเนี้ย เราอยากได้แบบความรักของผู้ชายที่แบบลึกซึ้ง อินๆ มีอะไรให้เราได้โชว์เรื่องอิโมชั่น เรื่องอารมณ์มากกว่าเรื่องเซ็กส์ หรือเรื่องอะไรอย่างเนี้ย (แต่ถ้ามีบทแบบนี้เข้ามาก็คือรับเลย?) รับ ตอนนี้มันต้องรับแหละ เพราะว่าทุกคนไปเล่นวายหมดแล้ว ยูโร (ยศวรรธน์) สน (ยุกต์) ยังไปเลย สนก็เพื่อนผม ยูโรก็น้อง ทุกคนก็หันไปเล่นวาย ผมว่าสองคนนั้นคงคิดดีแล้ว เพราะผมว่ามันมีอะไรให้เล่น เคมีมันได้อะไรมันได้ เขาก็มีพื้นฐาน เพราะเขาสองคนเป็นพระเอกทั้งคู่อยู่แล้ว”
ตอนนี้วงการบันเทิงมันเปลี่ยนแปลงเยอะ รับมือกับตรงนี้ยังไง?
“ตอนแรกก็แอบช็อกเหมือนกัน เพราะเราก็วางอะไรไว้หลายอย่าง แต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามเวลา เด็กๆ ใหม่ๆ น้องๆ ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอด สิ่งแรกที่เราทำได้ก็คือคงเส้นคงวางมาตรฐานของเราให้ได้ดีที่สุด ทุกๆ งานที่ได้มอบมา เวลาได้รับบทต่างๆ มาไม่ได้มีดร็อปกว่ามาตรฐานแน่นอน เราก็มีคู่มือของเราที่เราสร้างมาไว้เรียบร้อยแล้ว ประสบการณ์ตรงนั้นพอเราได้บทอะไรมาเราก็เต็มที่กับมันดีกว่า ไม่ได้แบบพอไม่ได้เล่นละครนานแล้ว ฝีมือดร็อปลงเขาจะไม่เอาเรามาเล่นแล้ว หรือเราไม่ดูแลตัวเองเลย ก็ไม่ พยายามพร้อมที่สุดเวลาคนเรียกใช้งานก็ได้เลย ไม่ได้ปล่อยตัว
อย่างนี้จัดสรรเวลายังไงเพราะว่างานบันเทิงเราก็ต้องทำ?
“เดี๋ยวถ้าตารางมันออกมาผมว่าการจัดเวลาก็ไม่ยากหรอกครับ ขอแค่มีอะไรเข้ามา การจัดตารางชีวิตไม่ยากหรอก อย่างอื่นค่อยว่ากัน รับก่อน ขอแค่มาให้ได้จัดก่อนเถอะตอนนี้ มันจะนอนจนหมอนแตกแล้วเนี่ย”
ฝากร้านหน่อย?
“ผมก็ฝากร้านติ่มซงติ่มซำด้วยนะครับ อยู่ตรงเมืองทองธานีเลย เปิดทุกวันตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มครึ่งเลย แล้วเดี๋ยวจะเพิ่มไลน์อาหารเช้าด้วยเร็วๆ นี้ ตอนนี้มีโจ๊กมาบ้างแล้ว มีไข่ลวก เดี๋ยวจะมีไข่กะทะ เดี๋ยวจะเป็นไลน์อาหารเช้าที่จะพยายามแปลกใหม่ในโซนนี้ แต่ในราคาที่ทุกคนแตะต้องได้ ซึ่งแถวนี้ข้าราชการเยอะ ออฟฟิศเยอะ ถ้าพี่ๆ ข้าราชการมาจะลดให้เป็นพิเศษ และไม่แน่ในอนาคตสำหรับคนที่มาดูคอนเสิร์ต แล้วถือบัตรคอนเสิร์ตมาทาน ผมจะทำส่วนลดให้ด้วย”