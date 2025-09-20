‘แคทรียา อิงลิช’ เปิดใจครั้งแรก เคยเกือบหมั้น แต่รักไม่รอด รับตอนนี้มีคนคุย แต่ขอเป็นเรื่องส่วนตัว
เรียกว่าเป็นการออกเปิดใจครั้งแรก สำหรับ นักร้องและนักแสดงสาวมากความสามารถ แคทรียา อิงลิช ที่ออกมาเล่าถึงเรื่องราวความรัก ที่ทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์ไปไม่น้อย โดยแคทรียา ได้เผยว่าตอนนี้มีคนคุยอยู่ แต่ก็เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่อยากให้ใครมาเกี่ยวอะไร เพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าคนจะมาโฟกัสกับหัวใจของเรามากกว่าความสามารถ เรื่องของการงานก็เลยไม่ค่อยพูด
คือจริงๆ ว่าง่ายๆ เลย เคยเกือบหมั้นแล้ว แต่ไม่มีใครรู้ อย่างที่บอกว่ามันเป็นชีวิตของคนสองคน ไม่ใช่คนสองคนกับทั้งประเทศ มันเป็นคอมฟอร์ทโซนของเรา มันเป็นเซฟโซนของเรา ก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะเอาข้างนอกมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้ เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเซฟตรงนี้ แต่ถ้าเราออกมาข้างนอก เราก็เป็นห่วงเขาเหมือนกัน ถ้าคนเริ่มจับตามองเขา ทั้งๆ ที่เขาไม่ใช่ดารา มันก็จะมีผลกระทบกับเราสองคน
เพราะฉะนั้นแคทก็ไม่ค่อยเปิดเผย เพราะไม่อยากให้มันเกี่ยวข้องกับการทำงาน แล้วส่วนใหญ่ก็จะคบกันเป็นปีๆ เลย แล้วถ้าเวลามันเริ่มไม่ตรงกันแล้ว ก็จะเลิกรากันไป
แล้วล่าสุดเรื่องนี้ก็ไม่กี่ปีนี่เอง ก็ซื้อแหวนแล้วด้วย เห็นไหม ไม่มีใครรู้ ก็ซื้อแหวนหมั้นก็กำลังทำอยู่ กำลังดีไซน์ แล้วก็ไปกันไม่ได้ ด้วยนิสัยที่แตกต่าง แล้วมันก็ต้องยอมรับความจริงไง ว่ามันไปไม่ได้
คือมันก็รู้สึกเสียใจอยู่แล้วล่ะ เพราะว่ามันถึงขั้นนั้นแล้ว แต่ว่ามันก็มี รู้สึกเขาไม่ใช่ของเรา มันอาจจะมีคนที่ดีกว่านี้เข้ามา หรืออาจจะคนที่ใช่ คือไม่ได้อยากจะบอกว่าใครดีกว่าใคร แต่จะมีคนที่เคมีดีกับเรามากที่สุด คลิกกับเรามากที่สุด สักวันนึงมันก็ต้องเจออยู่แล้ว
เราไม่ได้คิดว่า อุ้ย อายุจะเข้าเลข5แล้ว .. คือเราอยากแต่งงานตั้งแต่อายุ 20 กว่าแล้ว แต่ก็ไม่ได้รีบ เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น เพราะถ้ามันไม่ใช่ เราก็ไม่อยากพยายามดึงรั้งเอาไว้ ว่ายังไงมันต้องใช่ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทุกข์ทั้งสองฝ่าย เวลาคบกับใครจะคบเรื่องความสบายใจ และเขาต้องเข้าใจในหน้าที่การงานของเรา
สิ่งที่สำคัญที่สุด การให้เกียรติ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลัง แคทก็ต้องเจอคนเยอะ จะทำยังไงให้รู้สึกว่าเขาไว้ใจเรา กับเขาเหมือนกัน เวลาที่เราไปที่ทำงาน ต้องรู้สึกว่าเราสบายใจได้ ก็ส่วนใหญ่อ่ะ ชอบฝรั่ง ถามว่าตอนนี้มีไหม ก็มีคนคุย“