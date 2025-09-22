‘ออม สุชาร์’ ขึ้นศาลไกล่เกลี่ย 9 ชม. จบด้วยดี ซื้อหุ้น 48% จากอดีตหุ้นส่วน 25 ล้านบาท
จากกรณีนักแสดงสาว ออม สุชาร์ ถูกกล่าวหาฮุบกิจการแบรนด์ Fleen Beauty จากหุ้นส่วน พริม ณัฐชา หลังเกิดการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นของ ศสา อดีตผู้จัดการส่วนตัว
ล่าสุด นักแสดงสาว ออม สุชาร์ และน้องสาว เดินทางมาพร้อม ทนายติ่ง หม่อมหลวง นำลาภยศ ศรีธวัช พร้อมผู้ช่วย เพื่อเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยที่ศาลแพ่งพระโขนง โดยใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมงในการไกล่เกลี่ย จากนั้นหลังการเจรจา ออม สุชาร์ พร้อมน้องสาว และทนาย ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นดังกล่าวว่า
ทนายติ่ง : เกี่ยวกับคดี ศาลไม่ให้พูดมาก ศาลได้กรุณาทำการไกล่เกลี่ยให้ ใช้เวลาหลายชั่วโมง
ตั้งแต่เช้าจนเย็น เป็นคดีที่ฟ้องกันไปฟ้องกันมาหลายคดี เป็นคดีที่เขาฟ้องเพิกถอนการประชุมเปลี่ยนกรรมการออก แต่ เราคุยตกลงกันทุกคดี ผลการไกล่เกลี่ย สรุปคือทั้งสองฝ่ายต่างตกลงแยกย้ายกันด้วยดี เราได้สิ่งที่เราต้องการ เขาได้สิ่งที่เขาต้องการตามความเหมาะสม
ออม : ความต้องการของออมชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่เป็นข่าวในรายการ ออมชัดเจนว่าอยากขอซื้อหุ้นเขาในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งจริงๆ กระบวนการมันต้องมาอยู่แล้วตั้งแต่แรก ไม่น่าเกิดเหตุสองวันนั้นขึ้นเลย แต่ไม่เป็นไรผ่านมาแล้ว ได้ตกลงซื้อหุ้นเขา 48% มาเป็นของออม หุ้นของ fleen beauty ค่ะ ตัวเลขตกลงกันที่ 25 ล้านบาท สำหรับออมคือออมเหนื่อยแล้ว มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับออม ที่ผ่านมามันไม่เหมาะกับออม ออมอยากทำงานแล้ว อยากเอาเวลาไปรักษาใจของออม วันนี้ต้องขอบคุณทางศาลที่เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ย ให้เกิดข้อยุติได้ดีที่สุด ตัวเลขนี้ไม่รู้ว่าจริงๆ มันควรเท่าไหร่ แต่ตัวเลขนี้ออมโอเคที่จะจ่าย แล้วเขายินดีจะรับ มันเหมาะสมซึ่งกันและกัน
แสดงว่าตอนนี้หุ้นเป็นของออม 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว?
“ใช่ค่ะ ตอนนี้ 100% ค่ะ แต่น่าต้องแบ่งให้น้องสาวแล้วล่ะ(ยิ้ม)”
ทำไมถึงคุยกันยาวนาน สิ่งที่ตกลงกันยากที่สุดคืออะไร?
ออม : “เรื่องเงินนี่แหละค่ะ(หัวเราะ) ออมอยากเดินหน้าต่อ ไม่อยากมานั่งทะเลาะเบาะแว้งในโซเชียลแล้ว อยากเอาเวลาไปตั้งใจทำงาน ตั้งใจทำแบรนด์ พอมาโฟกัสสิ่งนี้สิ่งนั้นมันลดลง แทนที่จะเอาเวลาไปทำงาน ตั้งใจทำแบรนด์ให้ดียิ่งขึ้น เวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับออม เลยอยากจบที่ตรงนี้ดีกว่า ไม่ได้อยากไปต่อกับคดีอะไรแล้ว”
ทนายติ่ง : “ ทุกเรื่องตกลงจบกันหมด ยอมความคดีนี้ ส่วนคดีอื่นถอนฟ้องไป ตอนนี้ทุกคดีจบหมด ไม่มีคดีความอะไรต่อกันแล้ว“
โล่งใจไหม?
ออม : ”ใช่ค่ะ ไม่อยากทะเลาะกับใคร ถ้าศาลเห็นว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ดีที่สุดก็น้อมรับค่ะ การทำสิ่งนี้ต่อสู้กันไปเรื่อยๆ ก็มีแต่เสียเวลาในชีวิตเรา เราเอาเวลาไปทำมาหากินก็จะดีกว่า“
อังเป็นคนสำคัญของออมสำหรับเรื่องนี้ รู้สึกยังไงบ้าง?
อัง : ”อยากให้แบรนด์ไปต่อได้ เพราะพี่ออมจริงจังกับการทำแบรนด์มากๆ ถ้าเรายังมีคดีความต่อกัน เราก็ต้องโฟกัสในเรื่องคดีความในทางศาล ทำให้เราไม่โฟกัสเรื่องงาน แล้วธุรกิจที่เราลงทุนไปมันก็จะติดขัด แบบนี้ก็เป็นวิธีที่ดีเหมือนกัน“
ออม : “วันนั้นที่ไปโหนกระแส วันนั้นออมกลับมาสลบไปสองวัน มันเครียด มันไม่ใช่แค่ต่อสู้พิสูจน์ความจริง แต่ต่อสู้กับอคติของคนที่เขาไม่พร้อมจะเชื่อเราด้วย”
ความรู้สึกต่อคู่กรณีที่มีต่อกันตอนนี้เป็นยังไงบ้าง?
ออม : ”ออมใช้คำว่าเฉยๆ แล้วกัน ไม่ได้อยากโฟกัสกับความรู้สึกที่มีต่อเขา มันไม่ต้องใช้ความรู้สึกอะไรเลย“
แพลนหลังจากนี้จะทำยังไงกับดี?
ออม : ”หลังจากนี้เราต้องกลับมาฟื้นฟูแบรนด์ของเรา เราจ่ายเงินไปเยอะ ต้องตั้งใจไลฟ์มากขึ้น“
จากชื่อเสียงที่กระทบตรงนี้ คิดว่าสามารถกอบกู้ กลับมาได้ไหม?
ออม : “ออมว่าไม่มีอะไรกู้ได้หรอก เราต้องวางเฉยไป มีทั้งคนที่รักเราและไม่รักเรา“
ไปโหนกระแสวันนั้นฟีดแบ็กดี?
ออม : “ชื่นใจเลย ตอนนี้ลิปหมดค่ะ มีแค่หน้าร้าน ออนไลน์ขาดตลาด ถือว่าเป็นกำลังใจที่ทุกคนเห็นความตั้งใจ และมาซัพพอร์ตเรา เพราะเราตั้งใจกับการทำสิ่งนี้จริงๆ”
อยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหม?
ออม : ”อยากขอบคุณทุกคนเลย เพื่อนที่อยู่เมืองนอกได้ดูข่าวเราหมดเลย ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนที่ส่งมาให้ออม ขอบคุณทุกคนที่เชื่อใจตัวออมจริงๆ ขอบคุณมาก ครั้งนี้ทำให้ออมได้เห็นกำลังใจจากทุกคนที่พร้อมสนับสนุนออม เห็นออมลุกขึ้นมาทำแบรนด์ดี ดีใจมาก ออมไม่ถอย กับการที่ออมจะเอาอันนี้มาเป็นของออม มันชัดเจนว่าออมรักสิ่งนี้จริงๆ มันไม่สามารถมีอะไรมาการันตีได้ว่ามูลค่ามันจะเท่านี้ สำหรับออมความสบายใจนะตอนนี้ สุขภาพจิตออมสำคัญมากที่สุด โอเค ณ จุดนี้แล้วค่ะ“
ตอนนี้เรื่องคลี่คลายแล้ว มีพี่หนุ่ม กรรชัย หรืออาจารย์ตฤณ ทักมาบ้างไหม?
ออส : “มีพี่หนุ่มทักมา แกค่อนข้างเป็นห่วงความรู้สึกออม ถามออมเป็นยังไงบ้าง เห็นออมลงมาแล้วร้องไห้เยอะ ออมไม่ได้อยากจะร้อง แต่ลงมาพี่ๆ ถามว่าเหนื่อยไหม ก็เลยร้อง พี่หนุ่มเลยถาม ออมบอกไม่เป็นไรแล้วค่ะ วันนี้จะมาเคลียร์กันอยู่แล้ว จะหา. ลงตัวตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องเป็นราว วันนี้หายเหนื่อยแล้ว เห็นหลายคนบอกว่าพี่หนุ่ม ทนายแก้ว ไม่เป็นกลาง แต่ออมไม่ได้คิดแบบนั้นเลย รู้สึกแกพยายามทำความเข้าใจนะทั้งสองคน แต่เรื่องดีเทลมันเยอะ ด้วยมันเป็นกฎหมายเฉพาะ ขนาดเราเล่าเองยังลำดับงงเลย”
อาจารย์ตฤณ โพสต์ขอโทษเราด้วย?
ออม : “ออมไม่รู้สึกอะไรแล้วค่ะ ไม่ได้จะต้องมานั่งโฟกัสกับการไม่พอใจคนนั้นคนนี้อีกต่อไปแล้ว ออมอยากมูฟออนจากสถานการณ์ตรงนี้ ไม่ต้องมีใครต้องมาขอโทษออม ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆ ตอนนั้นคิดว่าตัวเองพูดรู้เรื่องนะ แต่ออมโดนเพื่อนด่าเลยว่าพูดไม่รู้เรื่องเลย ตอนนั้นออมโดนเข้าใจผิดเยอะมากเลย วันนั้นเรามีเวลาแค่ 2 ชั่วโมง กลัวเวลาจะหมดแล้วไม่ได้เล่า”
อยากให้เครดิตน้องสาวยังไงบ้าง?
ออม : “น้องท้องอยู่ห้าเดือนด้วยนะ คุณแม่สู้มาก”
อัง : “ไม่เครียดเลย เราเล่าตามความจริง ตอนนั้นเราอยากรีบพูด เวลามันน้อยด้วย อยากซัพพอร์ตพอรู้ว่าเขาพูดไม่รู้เรื่อง ที่คนมาโฟกัสก็ไม่ได้อะไร มีเพื่อนๆ ทักมาแสดงความยินดีเยอะมาก“
คุณแอมป์อยู่ด้วยตลอดทั้งวันไหม?
ออม : “เขาอยู่แค่ครึ่งวัน แล้วไปทำงานต่อ เขาให้คำแนะนำว่าถ้าจบได้ก็จบ สุขภาพใจเราสำคัญที่สุด จะได้เอาพลังไปทำงาน ไปสร้างแบรนด์ จริงๆมีอีกหลายรายการอยากให้ไป แต่ไม่ไหวแล้ว ขอเคลียร์แค่ที่รายการพี่หนุ่มดีกว่า”