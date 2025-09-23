บุ๋ม ปนัดดา ไม่หวั่นหลังไร้ตำแหน่งโฆษกศบ.ทก. ยันลุยชายแดนต่อ เผยหมด 22 ล้านทำบังเกอร์

บุ๋ม ปนัดดา ไม่หวั่น! หลังไร้ตำแหน่งโฆษก ศบ.ทก ลุยต่อชายแดน เผยหมด 22 ล้านสร้างบังเกอร์-ถนน ฝากถึงนายกฯ อย่ารับสายประเทศที่3 หวั่นซ้ำรอยเดิม
เมื่อวันที่ 23 กันยายน บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี มาร่วมงานประกาศรางวัล “Y Entertain Awards 2025 presented by JisuLife ณ True ICON Hall ICONSIAM จึงได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงการพ้นตำแหน่ง ศบ.ทก โฆษกจิตอาสา จากการเปลี่ยนรัฐบาล ซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจ และพูดถึงสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ตอนนี้ตำแหน่งเรายังไงบ้าง?
“สำหรับตำแหน่ง ศบ.ทก.โฆษกจิตอาสา ตอนนี้หมดหน้าที่แล้วนะคะ เพราะว่า ศบ.ทก. (ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา) มีตามรัฐบาลที่แล้ว ตอนนี้รัฐบาลใหม่แล้ว เลยเห็นเราเปิดฉากอย่างที่เห็น เพราะที่ผ่านมาไม่กล้า ถือว่าเราเป็นภาพประเทศไทยเนาะ เราต้องเรียบร้อยหน่อย พ้นตำแหน่งปุ๊บเราก็จัดเลย เขารักประเทศเขา เรารักประเทศเราเหมือนกัน”
“ประเด็นชายแดน ต้องเข้าใจก่อนว่าทางฝั่งกัมพูชา เขาเป็นม็อบจัดตั้ง อย่าไปหลงกลเขาเด็ดขาด ม็อบตั้งคืออะไร ด้วยกฎหมายของกัมพูชา เขาไม่สามารถชุมนุมได้เกินห้าคน ดังนั้นถ้าเห็นเกินห้าคนคือม็อบจัดตั้งจากกัมพูชา ภาพที่เขา ต้องการคือ ภาพเจ้าหน้าที่ ทหารของไทย ไปทำร้ายประชาชนของเขา เพื่อเอาไปยื่นศาลโลก เลยต้องเปลี่ยนสถานการณ์เป็นผู้ควบคุมฝูงชน ให้ดูซอฟต์ลง ที่ผ่านมาเราไม่หลงกลเขมรเด็ดขาด”
หลายคนงงว่าจากอีสานใต้ เปลี่ยนมาสระแก้วเพราะอะไร?
“เราเพิ่งไปจัดกิจกรรม คืนรอยยิ้มให้ประชาชนที่สุรินทร์ ทีนี้ตอนไปประชุม GBC บังเอิญไปนั่งกินข้าวกับแม่ทัพภาคหนึ่ง ท่านเลยบอกว่ามาจัดให้ผมบ้าง ก็เลยไปจัดที่สระแก้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เลยเป็นที่มาของการไปจัดครั้งที่สอง พอจัดครั้งที่สองเสียงร่ำลือมาก คนมาเป็น 1,000 สนุกมากเลย อาหารเพียงพอ จังหวัดอื่นเรียกร้องอีก เดี๋ยวจะตามไปจัดให้นะคะ ตอนนี้ควบคุมสถานการณ์นิดนึง เพราะเริ่มมีการยิงจากฝั่งโน้น เพื่อทดสอบระบบ ขอใช้คำนี้ก่อน”
เสียดายไหมด้วยความที่หลายคนเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นกระบอกเสียง แต่พอเปลี่ยนรัฐบาลก็ไม่ได้รับตำแหน่งนี้?
“ไม่ได้เปลี่ยนจุดยืนบุ๋มได้ ต่อให้วันนี้ไม่มีตำแหน่งบุ๋มก็ยังลงพื้นที่ของบุ๋มเหมือนเดิม ดังนั้นการทำงานของบุ๋มไม่ได้เปลี่ยนเลย ด้วยตำแหน่งที่เป็นจุดสนใจ ทำให้กัมพูชาเกลียดดิฉันขึ้นเท่านั้นเอง แต่ด้วยไม่มีตำแหน่งก็พูดได้ตรงมากขึ้น ชัดเจนมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องห่วงภาพเท่าไหร่ บุ๋มยังอยู่พื้นที่ชายแดนทุกวันเหมือนเดิม”
เห็นว่าใช้งบประมาณเยอะพอสมควร?
“ตอนนี้ลงกับชายแดนไป 22 ล้าน เพราะว่าทำบังเกอร์หนักมาก ที่ไหนขอเราจัดให้หมด แล้วมีถนนที่ทำเพื่อไปย้ายพื้นที่ชายแดน ถนนแต่ละเส้นใช้เงินเยอะ บังเกอร์แต่ละจุด ฐานใหม่หมดเลย เราทำแบบแข็งแรง เลยหมดเยอะอย่างที่เห็น เงินที่ได้มาคือเงินประชาชน มันต้องถึงประชาชน ยืมเงินมามากเท่าไหร่บุ๋มก็ใส่หนักมากเท่านั้น มันเป็นที่มา”
คิดว่าการเปลี่ยนรัฐบาล และการเปลี่ยนแม่ทัพแต่ละภาคมีผลต่อชายแดนไหม?
“อาจจะมีผลในเรื่องของของขวัญและกำลังใจ ต้องเข้าใจก่อนว่าในการเป็นผู้นำของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน เชื่อว่าทหารไทยมีแนวทางแล้วแหละ ล่าสุดมีคุยกันแล้วว่าเขาก็ไม่ยอม ถ้าจะรบก็คือรบ บุ๋มรอดูการปฎิบัติงานของเขาก่อน เราอาจจะรู้สึกว่า เอาแบบนี้เลยหรอ ก็ได้ เชื่อว่ามันต้องจบในรุ่นนี้”
คิดว่าอะไรจะทำให้จบเร็ว?
“สถานการณ์การยั่วยุจากฝั่งโน้น เขายั่วยุเราไม่หยุดเลย เขาเขียนข่าวเฟคนิวส์ไม่หยุด เขาพยายามติดต่อต่างประเทศให้เป็นตัวกลาง อยากฝากท่านนายกอย่ารับสายประเทศที่สาม กลัวจะเหมือนคราวที่แล้ว ถ้าเปิดศึกไม่ต้องฟังสายที่สาม เราจัดได้เต็มเลย ขอแค่นี้ จุดที่เป็นห่วงคือจันทบุรี และตราด นั่นคือจุดเศรษฐกิจ และกัมพูชาอยากได้ที่สุด ตรงนั้นน่ากลัวสุด”
เห็นด้วยที่กองทัพอยากให้สร้างกำแพง?
“วันก่อนคุยกับกัน จอมพลัง ว่าจะสร้างกำแพงตรงไหน เราคุยกันว่าจะได้ทำต่อกัน มันจะได้เร็ว คิดว่าทุกคนร่วมสมทบทุน เชื่อว่าทางทหารเองก็พร้อมจะสร้างกำแพงอยู่แล้ว ให้ทหารเป็นคนนำทาง เราไม่รู้ว่าเขตแดนที่ถูกต้องที่สุดคือตรงไหน จะไปสร้างเลยไม่ได้นะ ทุนระเบิดเพียบเลย ยังมีอีกเยอะที่ยังไม่ได้กู้ ให้ทหารเป็นคนนำทางเราดีกว่า และบุ๋มเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะมาเป็นพลังให้กับบุ๋มแน่นอน”
ลูกผัวที่บ้านว่ายังไงบ้างไม่เห็นหน้าเลย?
“เห็นค่ะ เพียงแต่ไม่ได้ถ่ายรูปให้ประชาชนดู เพราะหน้าดิฉันสดเกินไป เราไม่อยากเอาเวลาส่วนตัวลูกมานั่งเซลฟี่ลง เราไม่อยากจับมือถือเลย อยู่บ้านแล้วก็จะอยู่กับลูก ด้วยเวลาที่จำกัดมาก บุ๋มใส่สุดวิญญาณแล้ว ดังนั้นคือขอกอดลูกให้ชื่นใจดีกว่า”
หลายคนบอกว่าตอนเราเป็นโฆษก มาลีไม่มาเลย แต่พอเราไม่อยู่เขากลับมา?
“คุณต้องตั้งฉันใหม่ไหม (หัวเราะ) ถ้าทางภาครัฐติดต่อมาให้ทำงาน ก็ยินดีค่ะ เพราะเราอยู่ตรงพื้นที่นั้นอยู่แล้วื เรารู้เรื่องอยู่แล้วว่าชายแดนเป็นยังไง เราเป็นสื่อกลางตรงนี้ได้ ไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งเราก็ใส่เต็มให้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ ไม่รู้ว่ามาลีจะกลัวอะไรดิฉันนักหนา ประชุมคราวหน้าอย่าพลาดนะต้องไปด้วย พร้อมดีเบต”