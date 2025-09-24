บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด ลุยจัดงานมหกรรมสุขภาพแบบครบวงจร ครั้งแรกของไทย

บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด ผู้นำด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์ และอีเวนต์ระดับโลก ลุยจัดงานมหกรรมสุขภาพแบบครบวงจรครั้งแรกของไทย
“Life Expo 2025” ภายใต้คอนเซปต์ Come Explore The Better You ค้นพบตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่า
โดยได้ผนึกกำลังภาครัฐ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมไปถึงพันธมิตรชั้นนำด้าน Wellness & Longevity
ชูไฮไลต์งานเดียวที่รวมครบทุกศาสตร์ของการดูแลตัวเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ
จิตวิญญาณ ความงาม
ตลอดจนนวัตกรรมสุขภาพที่ล้ำสมัย ที่จะช่วยไขความลับการมีอายุยืนยาว สุขภาพดี และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ตั้งเป้ายกระดับอุตสาหกรรม Wellness ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกอย่างยั่งยืน