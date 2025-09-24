ป๋าเต็ด ไม่หวั่นโดนเปรียบเทียบ จัดเวทีทอล์กโชว์ชน ‘โน้ส อุดม’ ลั่นแพ้แน่ๆ อยู่แล้ว – ส่งกำลังใจเหตุการณ์ถนนทรุด หน้าวชิรพยาบาล
เรียกว่าเป็นทอล์กโชว์ครั้งแรกในชีวิตของป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม เลยก็ว่าได้ สำหรับ “ป๋าเต็ดทอล์กโชว์ เดอะ มิวสิก-คั่น-ทอล์ก” ซึ่งเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้ ที่จะพาทุกท่านได้สนุกสนาน เฮฮา และเรียกรอยยิ้มไปกับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนในวงการดนตรี พร้อมกับมีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่มาเซอร์ไพรส์แฟนๆ
ล่าสุดวันที่ 24 กันยายน ป๋าเต็ดมาร่วมงาน Sound of Thailand Music Awards: Kick Off Party ณ คริสตัล บ็อกซ์ ชั้น 19 เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท แยกราชประสงค์ ก็ได้เผยถึงความพิเศษของป๋าเต็ดทอล์กโชว์ พร้อมกันนี้ป๋าเต็ด ยังส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
“กำลังจะทำป๋าเต็ดทอล์กโชว์ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆ น้องๆ สื่อมวลชนด้วย อยากทำสแตนด์อัพคอมเมดี้ แล้วด้วยความที่เราอยู่ในวงการเพลงมานาน ก็มีเรื่องเกี่ยวกับศิลปิน น้องๆ ผู้คนในวงการที่อยากจะเอามาเมาธ์ ก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่เวทีนี้จะใช้เป็นเวทีที่จะเมาธ์ แต่เมาธ์แบบสนุกสนานเฮฮา ใครเคยทำอะไรไว้บ้างหลังเวทีบิ๊กเมาน์เท่น หรือตอนที่ผมเป็นดีเจ หรือแม้กระทั่งตอนที่ทำรายการทีวี ทำหนังสือ ก็จะเก็บมาเล่าให้ฟัง สนุกสนาน”
“จะเรียกว่าแฉก็ได้ แต่เป็นแฉแบบน่ารักๆ ขำๆ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆ ที่เราสนิทกันอยู่แล้ว แล้วบางเรื่องมันเก็บไว้ฟังคนเดียวมันก็เสียดายไม่อยากให้มันจมหายไปก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟัง”
เขาว่ามันมีมิวสิคัลด้วย?
“เราเรียกมันว่ามิวสิคคั่นโชว์ เพราะว่าผมเองก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทำสแตนด์อัพคอมเมดี้ ก็เลยอยากที่จะอยู่กับสภาพแวดล้อมที่คุ้นชิน เราทำงานในวงการเพลงก็เลยชวนวง Friday มาเป็นวงดนตรีเล่นดนตรีร้องเพลงคั่นกับการทอล์กโชว์ แล้วก็จะมีแขกรับเชิญ เนื่องจากช่วงหลังที่ผมก็ทำรายการป๋าเต็ดทอล์ก ซึ่งจริงๆ ชื่อของงานมันชื่อป๋าเต็ดทอล์กโชว์ มันก็เลยต้องมีบรรยากาศเหมือนกับทำรายการป๋าเต็ดทอล์กสดบนเวทีด้วย สองรอบที่ทำก็เลยมีแขกรับเชิญมานั่งสัมภาษณ์กัน รอบบ่ายก็จะเป็นคุณโอม Cocktail ก็จะถามกัน แต่ไม่ถามเรื่องซีเรียสนะ คุยกันสนุกสนาน เฮฮา และรอบค่ำก็จะเป็นคุณทิม พิธา ก็จะมาคุยกันในเรื่องมุมเบาๆ ของทิม แล้วก็ลองดูกันว่าถ้ามีโอกาสอาจจะเปิดให้ผู้ที่มาร่วมชมได้ยกมือถามคำถามด้วย”
มีคนในแวดวงการเมืองมาร่วมด้วย?
“จริงๆ แล้วมันอดไม่ได้หรอกที่จะต้องมี แต่ว่ามันก็จะเป็นมุมเบาๆ สนุกสนานมันก็จะออกไปทางเมาธ์มากกว่าที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรที่มันซีเรียส ผมว่ามุมซีเรียสมีคนทำเยอะไปละ เราก็จะมาทำมุมที่มันเบาๆสนุกสนานดีกว่า”
แต่ระดับป๋าเต็ดคนคาดหวังให้วิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมือง?
“อ๋อ ผมว่าผมก็จะไปใช้เวทีอื่นในการวิเคราะห์ เวทีนี้จะทำอะไรที่มันฮาๆ มากกว่า แล้วก็ที่เตรียมไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องความลับ มีของแจกมีอะไรที่มันหาที่อื่นไม่ได้ อันนี้ก็ต้องไปดูกันวันที่ 11 ตุลาคม”
อย่างประเด็นสถานการณ์บ้านเมืองจะอยู่ในเวทีทอล์กโชว์ไหม?
“หูย ตอนนี้เพิ่มสคริปต์ไม่ทันเลย แต่อะไรที่มันดูซีเรียส เราก็จะเก็บเอาไว้ เราก็จะพูดเรื่องเบาๆ กัน”
มันกดดันไหม?
“แน่นอนว่ากดดันมาก แล้วจัดครั้งแรกชนโน้ส อุดมเลย อยู่ฝั่งตรงข้ามเลย ก็ไม่มีปัญหาเขาขายบัตรหมดไปแล้ว เพราะฉะนั้นใครซื้อบัตรโน้ส อุดมไม่ทัน ก็มาดูป๋าเต็ดทอล์กโชว์ ผมก็กะจะชวนโน้สมาดูด้วย เพราะว่าผมก็จะไปดูโน้สด้วยเช่นเดียวกัน”
มันใช้เวลากี่ชั่วโมง?
“ตั้งใจว่าแค่ 2 ชั่วโมงก็พอ ผมอยากให้มันกระชับ คือเราเองก็เป็นมือใหม่ด้วยยิ่งยาวมันก็ยิ่งจะต้องเกร็งไปใหญ่ ก็พยายามทำให้กระชับ สนุกสนาน แล้วก็จบ ก็ถ้าติดใจก็มาดูกันอีกในครั้งต่อไปถ้ามี”
กลายเป็นว่าตอนนี้กิจกรรมก็คือเยอะมากหลังจากนี้?
“มันเยอะเกินไปแล้วตอนนี้ (มีอีเวนต์ทุกเดือนเลย?) อันนั้นก็จะเป็นงานหลัก ก็ต้องมีเนื่องจากว่ามันก็เป็นช่วงที่อุตสาหกรรม อีเวนต์ค่อนข้างเติบโตด้วย ก็เป็นงานหลักของเรา เราก็สนุกกับการทำอีเวนต์เหล่านั้นด้วย”
แล้วจัดการยังไง แบ่งเวลาที่จะต้องทำของตัวเอง แล้วมันมีคอนเสิร์ตเยอะมาก?
“ก็ต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พยายามที่จะสอดแทรกทุกอย่าง แล้วอีกอย่างคือเรื่องที่เราเอามาเล่ามันก็เกี่ยวข้องกับงานของเราอยู่แล้ว มันก็เลยทับซ้อนกันได้ในระดับหนึ่ง”
อย่างคอนเสิร์ตปลายปีนี้เป็นยังไงบ้าง?
“ก็เยอะแยะมากครับ ตอนนี้มันกำลังจะหมดฝนก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลดนตรีกลางแจ้งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเมาน์เท่น นั่งเล่น เชียงใหญ่ มอนสเตอร์ เยอะแยะไปหมดเลย ความจริงแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าวงการเพลงมันคึกคักด้วยแหละ มีศิลปินที่น่าสนใจมากมาย เฟสติวัลก็เลยคึกคักด้วย
บิ๊กเมาน์เท่นปีนี้ออกแบบใหม่หมดเลย แล้วก็ต้องการทำให้งานมันสนุกสนาน ประสบการณ์ดีขึ้น งานกระชับ บางคนบ่นเดินไกลก็พยายามทำให้งานมันกระชับกันยิ่งขึ้น แล้วก็ควบคุมจำนวนผู้คนไม่ให้มากจนเกินไป”
แต่มาชนโน้ส อุดมแบบนี้กลัวการเปรียบเทียบเกิดขึ้นไหม?
“ผมไม่กลัวเลย คือผมแพ้แน่ๆ อยู่แล้ว คือเรามองโน้ส อุดมเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยซ้ำ เขาเป็นคนจุดประกายให้ทุกคนในเมืองไทยสนใจเรื่องสแตนด์อัพคอมเมดี้มากขึ้น แล้วก็คำแนะนำผมเองก็จะไปสอบถามจากโน้ส อุดมด้วย หลายครั้งที่ได้พูดคุยกันก็จะพยายามเก็บเทคนิคหรือเคล็ดลับต่างๆ ที่ทำให้อยู่บนเวทีได้อย่างราบรื่นเหมือนที่โน้สเขาทำ”
ก่อนหน้านี้พี่โน้สโดนข้อหาหมิ่นประมาท?
“จริงๆ อันนี้แหละที่เป็นเรื่องที่เราต้องระวัง ก็จะต้องรู้ว่ามันมีข้อจำกัดอะไรบ้าง แล้วก็พื้นที่ที่เราเล่นได้มันคือประมาณไหน ดังนั้นก็จะพยายามที่จะแตะในเรื่องที่ไม่ไปทำให้ผู้คนเสียหาย เสียหายเฉพาะคนที่สนิทที่ขออนุญาตไว้เรียบร้อยแล้ว Paradox เนี่ยจะโดนหนักแน่ จะเสียหายมากๆ แต่ว่าได้บอกไว้แล้ว ได้ขอไว้แล้ว”
ได้ลองซ้อม ลองรันดูหรือยังว่ามันติดตรงไหน?
“ตอนนี้เหมือนรันเป็นช่วงๆ รันด้วยตัวเองอยู่ แต่ว่าเดี๋ยวตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปก็จะเริ่มรันให้ทีมงานเขาดูกัน แล้วเขาจะได้บอกเราว่าตรงนี้ต้องตัดทอนตรงนี้ ต้องปรับเปลี่ยนอะไรยังไง ที่กลัวคือผมเป็นคนความจำไม่ค่อยดีต้องพยายามคิดอยู่ว่ามันจะทำยังไงให้จำได้ทั้งหมด”
ถามเรื่องเหตุการณ์เมื่อเช้าถนนทรุด?
“ก่อนอื่นเลยก็ต้องส่งกำลังใจไปยังผู้คนที่รับผลกระทบ โดยเฉพาะบรรดาเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่โรงพยาบาลวชิรที่ต้องโยกย้ายกันและเชื่อว่าน่าจะทำงานกันลำบาก ก็ส่งกำลังใจไปให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่น่าจะต้องทำงานเร่งกับเวลาเพื่อทำให้มันกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น บ้านผมหน้าหมู่บ้านก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินซะด้วย ตอนนี้ก็เริ่มหวั่นใจแล้ว ก็ฝากช่วยมาดูแลตรวจสอบให้ทั่วถึงด้วย หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอย”
ส่วนจากท่านนายกก็บอกว่าขอใช้เวลาอย่างต่ำปีนึงในการซ่อมแซม?
“อันนี้ผมไม่มีความเห็นเลย เพราะดูจากภาพเหตุการณ์มันก็ดูซีเรียสจริงๆ ด้วย ดังนั้นก็คงต้องรอผลตรวจสอบออกมา แล้วผมก็เชื่อว่าคงคิดคล้ายๆ กับทุกคนว่าคงอยากให้เสร็จลุล่วงไปให้เร็วที่สุด แต่ถ้าสมมุติว่ามันจำเป็นต้องช้าเพื่อให้มันปลอดภัยจริงๆเราก็เลือกทางปลอดภัยไว้ก่อน”
คนก็เอาไปเปรียบเทียบกับการทำงานของประเทศญี่ปุ่น?
“ก็เข้าใจ แว๊บแรกผมก็นึกถึงเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าถ้าจะเปรียบเทียบมันก็ต้องเปรียบเทียบทุกด้านตั้งแต่จุดเริ่มต้นการก่อสร้าง วิธีการ หน่วยงานที่เขาแบ่งเอาไว้ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยเหมือนกันไหม สถานการณ์เหมือนกันหรือเปล่า เพราะฉะนั้นแล้วมันก็อาจจะเปรียบเทียบกันยากอยู่ ผมส่งกำลังใจอย่างเดียวเลยครับ ผมรู้ว่าทุกคนเหนื่อยแน่นอน โดยเฉพาะทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นกำลังใจให้ครับ ถ้าเครียดก็มาดูป๋าเต็ดทอล์กโชว์ จะทำให้กลับไปมีพลังงานทำงานได้อย่างเต็มที่”
แล้วมันต้องจองยังไง?
“ก็เข้าไปที่ EventPop แล้วก็จองได้เลย จองออนไลน์ไม่ยาก แล้วตอนนี้จองได้แล้ว เข้าไปจองได้เลยบัตรไม่แพง แพงสุด 2,200 บาท แล้วก็ต่ำลงมา ถูกมากครับ ซื้อดูคอนเสิร์ตที่ผมจัดเองแพงกว่าเยอะเลย”
ใกล้ชิดแค่ไหน?
“ใกล้ชิดระดับเอื้อมมือถึงกันได้ ยิ่งอยู่ใกล้ของแจกที่เตรียมไว้ยิ่งยื่นถึงได้ใกล้ อยากได้ของแจกอยากได้ของแถมก็เข้ามานั่งดูใกล้ๆ ดูเสร็จแล้วค่อยไปเครียดกับเรื่องถนนถล่มต่อ”