MEYOU เผยป่วยเป็นโรคเกาต์ ทำน้ำหนักลด 10 กิโล ต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต
เมื่อนักร้องหนุ่มหล่อ MEYOU หรือ มิว ชิษณุชา ตันติเมธ เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวงาน Sound of Thailand Music Awards: Kick Off Party ณ คริสตัล บ็อกซ์ ชั้น 19 เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท แยกราชประสงค์ จากนั้นเจ้าตัวก็ได้สัมภาษณ์ถึงเพลงใหม่ ‘นอนไม่หลับ’ เพลงที่ได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่ได้ถ่ายทอดออกมาให้แฟนๆ ได้ฟังกัน พร้อมเผยถึงอาการป่วยโรคเกาต์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำน้ำหนักลดไปถึง 10 กิโล
ที่มาของชื่อเพลงนอนไม่หลับ?
“เธอไม่มากู้ดไนท์ หรือเธอไม่มาหาก็ได้ จริงๆ หลายคนบอกผมเขียนแต่เพลงเศร้าเยอะแล้ว เถียงได้นะ หรือถ้ารักก็รักไปเลย ก็เลยอยากเขียนเพลงที่บ่งบอกถึงอารมณ์ที่ผมเป็นอยู่บ้าง มาจากตัวเอง (เจอเหตุการณ์อะไร?) นอนไม่หลับครับ เป็นเกาต์ (จริง?) จริงครับ เป็นเกาต์จริง และเกาต์รักเธอด้วย”
เพลงเป็นยังไงบ้าง หลังจากปล่อย?
“กระแสดีนะครับ เพลงมันไม่ใช่เพลงเศร้าหรือเพลงรัก คนจะให้การตอบรับดีไหม แต่ก็ดีนะครับดีกว่าที่คิดไว้”
เกาต์ เป็นนานยัง?
“เพิ่งจะเป็นตอนอายุ 25 (เบญจเพสพอดี?) ก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไป”
ตอนนี้ดีขึ้นไหม?
“ดีขึ้นแล้ว รักษาตลอด เจ็บตามข้อ จำไม่ได้ว่าห้ามอะไรบ้างแต่เยอะไปหมดเลย แต่เราชอบกินเยอะมาก แล้วถ้าสังเกตเราผอมลงนิดหน่อย คนอาจจะคิดว่าไปทำอะไรมาผอม ไม่ใช่อะไรครับ เป็นเกาต์”
เลือกกินเหรอ?
“ต้องกินน้อยลง เลือกกินด้วย แล้วถ้าไปกินอะไรมั่วซั่วจะเจ็บ (ผอมลงเยอะ?) 10 กิโลได้ (มีอาการยังไงมาบ้าง?) มีวันนึงขึ้นคอนเสิร์ต เดินไม่ได้เลยมันเจ็บมาก ต้องให้เขาเอาเก้าอี้มาให้นั่ง โชคดีแฟนๆ น่ารัก เขาเข้าใจ”
กระทบกับงานเลย?
“ใช่ (เครียดไหม?) ก็ไม่เครียดแต่มันเป็นแล้ว ทำไงได้”
ก่อนหน้านี้เป็นซึมเศร้า ตอนนี้เป็นเกาต์อีก?
“เรามีแบล็กกราวน์ที่ดี มีครอบครับที่ดี คนรอบตัวดี ทีมงานที่ซัพพอร์ตดีมากๆ ทำให้เราผ่านมาได้ครับ”
น้อยใจตัวเองไหม ทำไมต้องเผชิญกับอะไร?
“ไม่เคยถามตัวเองเลย น้อยใจไหมเหรอ อืม..น้อยใจนิดหน่อย แต่ก็โทษตัวเองแหละ เราไม่ชอบออกกำลังกาย หมอก็บอกว่าต้องไปออกแล้ว จะทำให้สุขภาพดีขึ้น กินได้มากขึ้นด้วย อาจจะเท่ขึ้นด้วยหรือเปล่า”
ต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต?
“ใช่ๆ ทุกอย่างเลย (ผ่านเบญจเพสมาด้วย?) ผมรู้สึกว่าช่วงที่ไม่ดีของผมมัน 24 เอาจริงๆ มันเจอตั้งแต่ตอนไฟไหม้แล้ว ผมไปกินโอมากาเสะแล้วไฟไหม้ที่ขาที่แขน แต่ถ้าถือว่าเบญจเพสก็ถือว่าได้นะ ตอนนั้น 23 มันเกิดขึ้น แล้วตอนนี้ 25 ก็ขอให้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันก็ไม่มีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นนะ”
แล้วตอนนี้ต้องกินยาเฉพาะอะไรบ้าง?
“กินเป็นวิตามินมากกว่า เอาที่ละเรื่องนะเรื่องซึมเศร้ามันดีขึ้นมากแล้ว ไม่ต้องถึงขั้นกินยาแล้ว ยารักษาเป็นกำๆ เราดีขึ้นมากแล้ว เรื่องเกาต์ต้องกินยา ไม่งั้นมันเจ็บ คือเป็นยาลดกรดยูริก เห็นว่าต้องกินเรื่อยๆ“
ถ้างานไหนเห็นขึ้นรถเข็นก็ไม่ต้องแปลกใจ?
“ไม่ๆ ครับ มันไม่เท่ครับ เรื่องงานก็พยายามเมเนจไม่ให้กระทบ โชคดีมันเกิดขึ้นตอนที่ไม่กระทบงานด้วยครับ”