‘กันย์ ดอนเมือง’ หลั่งน้ำตา ให้กู้ไถ่เบนซ์ 4.8 แสน สุดท้ายโดนแจ้งยักยอกทรัพย์ น้องชายแอนนาแจงอีกมุม

กลายเป็นจำเลย! “กันย์ ดอนเมือง” เพื่อนซี้ “แอนนา” หลั่งน้ำตาสุดช้ำ ให้กู้ไถ่เบนซ์ 4.8 แสน สุดท้ายโดนน้าแจ้งยักยอกทรัพย์ น้องชายแอนนาโฟนอินชี้แจงอีกมุม
กรณี “เจ๊กันย์ ดอนเมือง” ถูกน้าของ “แอนนา ทีวีพูล” เพื่อนสนิท “แตงโม นิดา” ฟ้องในข้อหายักยอกทรัพย์ เหตุรถเบนซ์ที่แอนนาซื้อในชื่อน้า ถูกน้องชายนำไปจำนำ กำลังจะโดนยึด เจ๊กันย์ให้เงินกู้เพื่อไถ่ถอนคืนมา 4.8 แสน โดยน้องชายนำรถไปฝากไว้ที่บ้านเจ๊กันย์ ดอนเมือง ทำให้เจ๊กันย์ ดอนเมืองเครียดจัด เพราะที่ผ่านมาช่วยเหลือแอนนาและครอบครัวตลอดเวลา ตั้งแต่รู้จักกัน
รายการ โหนกระแส วันที่ 25 กันยายน ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” สัมภาษณ์ กันย์ ดอนเมือง มาพร้อม นิกกี้ ขยี้ข่าว , โบกัส ซุปตาร์ เพื่อนสนิทแอนนา , ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล
ร้องไห้มั้ย?
กันย์ : ร้องค่ะ เครียดค่ะ หนูเซนซิทีฟ
เรื่องเกิดอะไรขึ้น?
กันย์ : แอนนาก็เป็นเพื่อนกันย์ ตอนเขาแย่ๆ เราก็อยู่กับแอนนาตลอด เราก็สนิทค่ะ
รู้จักกันได้ยังไง?
กันย์ : เล่นไพ่ด้วยกันค่ะ
คุณตอบตรงๆ พี่ผิดเอง เจอกันเพราะเล่นไพ่ แล้วยังไง?
กันย์ : เหมือนคุยกันแล้วถูกคอค่ะ นานแล้วค่ะ 7-8 ปี เขาก็ทำธุรกิจค้าขาย แรกๆ ทำดีค่ะ หลังๆ เริ่มสะเปะสะปะ จนเขาล้มค่ะ เราเข้ามาไม่ทันตอนเขาล้ม เพราะเราเตือนเขาแล้ว แต่เขาไม่ฟัง กันย์เป็นตัวแทนขายครีม เขาทำครีมโอเค เราเป็นคนช่วยวางการตลาดให้ แต่หลังๆ เริ่มใช้ชีวิตแปลกๆ แล้วก็ไม่ฟังด้วย มันก็ล้ม ใช้เงินเกินตัว ฟุ้งเฟ้อค่ะ เราขอดูหลังบ้านเรื่องภาษี คอมมิชชั่นเด็ก มันขาดทุน เตือนแล้วเขาไม่ฟัง จนเขาล้ม พอเขาล้มเราก็เลยช่วย
เขาขายกล่องสุ่ม คุณรู้มั้ย?
กันย์ : ทราบค่ะ แต่การันตีว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เคยมีเชื่อมโยงถึงเรา
เคยเตือนเขามั้ย?
กันย์ : มันไม่ใช่กล่องสุ่มทิพย์ มันมีของ แต่ของที่เอามา เหมือนทุน 500 คุณขาย 199 มันก็เป็นงูกินหาง กินตัวเองไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นไม่มีของส่ง ซึ่งเราเตือนแล้วอย่าทำอย่างนี้ เราเห็นคนวายวอดเพราะทำอย่างนี้มาเยอะแล้ว ถ้าคุณหมุนไม่ได้ คุณไม่เก่งจริง คุณก็ตาย แต่เขาบอกว่าคนแนะนำยังอยู่สภาพนี้อยู่เลย เดี๋ยวเขาจะทำให้ดูว่านักธุรกิจทำยังไง
แล้ววันนี้สภาพเป็นยังไง?
กันย์ : ก็นั่นแหละ 100 ปีเลย
รู้จักครอบครัวแอนนามั้ย?
กันย์ : รู้จักตอนแอนนามาอยู่ด้วยค่ะ เพราะแอนนาไม่มีเงินแล้ว ออกจากคอนโด ไม่มีที่อยู่ หนูเลยให้เขาไปอยู่ด้วย ปลูกบ้านให้เขา
รู้จักในวงไพ่ แล้วพาไปปลูกบ้านให้เขาอีก วงไพ่ไม่ใช่เข้าบ่อนนะ?
กันย์ : ไม่ เล่นกันเอง
แล้วไงต่อ?
กันย์ : ปลูกบ้านให้เขาอยู่ ท้ายที่สุดมันอยู่บนที่ดินของเรา มันก็เป็นของเราไงคะ หลังจากนั้นมีเรื่องครอบครัวแวะเวียนมาเรื่อยๆ
ตอนเขามาอยู่กับคุณ มีรถมามั้ย?
กันย์ : มีค่ะ เป็นรถตู้ รถเบนซ์มาทีหลัง เขาบอกให้น้องชายใช้ น้องชายชื่อแนนค่ะ
รู้จักน้าเขามั้ย?
กันย์ : ไม่รู้จักค่ะ
ใครซื้อรถเบนซ์ให้แอนนา?
กันย์ : แอนนาซื้อเอง แต่เขาใช้ชื่อน้าเขาออก หลังจากมีเรื่องแล้วนะคะ ทราบตอนมีเรื่องแล้ว
รถคันนี้แอนนาเช่าซื้อเองจากไฟแนนซ์ จากนั้นปรากฏว่ามารู้ทีหลังว่าเป็นชื่อน้า เพราะแอนนาเหมือนมีปัญหา ก็เช่าซื้อไม่ได้ ก็เลยเอาชื่อน้าเป็นตัวแทน แล้วยังไงต่อ?
กันย์ : ที่เขาเล่าให้เราฟัง เขาซื้อรถใหม่ เขาเลยยกรถให้น้อง หนูทราบแค่นี้ จนตอนที่เขามาอยู่กับหนู แม่เขา ครอบครัวเขาแวะเวียนมาหาหนูบ่อย มาร้องห่มร้องไห้บอกว่าจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้น อยากได้ความช่วยเหลือจากเรา พูดบ่อยค่ะ เราก็เลยถามว่าต้องทำยังไง เขาถึงจะไม่ยุ่งกับแอน เพราะช่วงนั้นแอนอาการหนักขึ้นเรื่อยๆ
คนยุ่งคือน้า?
กันย์ : แม่กับน้อง เขามาขอเงิน เราฟังจากฝั่งเพื่อน เวลาเพื่อนร้องไห้มาเล่าให้ฟัง เราก็เลยไปคุยกับฝั่งครอบครัวว่าทำยังไงถึงจะไม่มายุ่งกับแอน เขาบอกถ้าเราช่วยเรื่องนี้ ถ้าเขาได้เงินก้อนนี้ เขาจะไม่ยุ่ง
คุณให้เขากู้ยืมเงิน?
กันย์ : แอนไม่ได้ยืมค่ะ แอนแค่ระบายให้ฟัง เขาบอกไม่มีกะจิตกะใจทำงาน ซึ่งหนูมองว่าเขาเป็นคนเก่ง ทำงานเก่ง ขายของเก่ง ไม่ได้ให้เงินเขา เรียกแม่กับน้องเขามาคุย เขาเลยบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องรถเบนซ์ เขาเอาไปจำนำเพื่อเอาเงินมาช่วยแอน จนตอนนี้ถูกส่งต่อไปโน่นแล้ว เป็นเรื่องราวใหญ่โต ถ้าหนูช่วยตรงนี้ เขาจะไม่ยุ่งกับแอนอีก หนูขอ 3 เดือนให้แอนได้พักฟื้นสภาพจิตใจเพื่อทำงานกลับมาใช้หนี้คนอื่นเขา เพราะเราก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหาย ถ้าแอนใช้หนี้คนอื่นหมด มันก็ต้องมาใช้หนี้หนู หนูคิดอย่างนี้ถึงช่วยมัน
แอนนารู้ตั้งแต่แรกว่าน้องเอาไปจำนำ?
กันย์ : ใช่ ตอนนั้นแอนนายังไม่ได้เข้าเรือนจำ
คุณทำยังไง?
กันย์ : ทำสัญญาเงินกู้แบบไร้ดอก ให้เงิน 4.8 แสน ไปไถ่รถออกมา ไม่รวมเงินสด มีเงินสดต่างหาก แต่หนูให้ลงแค่นี้
ในนี้เป็นสัญญากู้ยืมเงิน ทำ 14 พ.ค.67 ผู้กู้ยืมเงิน 4.8 แสน ลงชื่อเรียบร้อย นำรถประกันไว้คืออะไร?
กันย์ : รถคันแรก ฟอร์จูนเนอร์ วางประกันแค่ตัวหนังสือนะคะ แนนใช้ คันที่สองเบนซ์ แอนใช้ คันที่สามกระบะ พ่อเลี้ยงใช้
คุณให้เงินเขาไป 4.8 แสน แล้วบอกว่าวางประกันรถ 3 คันเอาไว้ แต่รถก็ไม่ได้อยู่กับคุณ คุณก็ให้เขาเอาไปใช้นั่นแหละ ถ้าวันนึงผิดสัญญาก็ต้องเอารถมาคืนคุณ?
กันย์ : ใช่ เขาบอกว่าจะยกรถให้เรา ซึ่งเราไม่เอาหรอกพี่ ดอกยังไม่เอาเลย ในนั้นมีบอกอยู่ว่าให้ผ่อนหนูเดือนละ 3 หมื่นจนกว่าจะหมด
ทนายแก้ว : แต่ภาษานี้ใช้บังคับไม่ได้ครับ เป็นการพูดสร้างความเชื่อถือเพื่อเอาเงิน ความจริงถ้าผิดนัดตัวคุณกันย์ต้องไปฟ้อง แล้วค่อยยึดรถ 3 คันนี้ครับ
คุณมีสัญญาเป็นกระดาษเปล่าๆ รถก็ไม่ได้อยู่กับเรา รถเขาเอาไปใช้ 4.8 แสนไปถอนรถเบนซ์มาหรือเปล่า คุณรู้มั้ย?
กันย์ : ไม่ทราบ แต่แนนเขาเล่าเมื่อวานว่าพอได้เงินมา เขาก็เอาเงินไปให้แอน
คุณก็โดนเพื่อนหักหลังสิ?
กันย์ : ถ้าเป็นอย่างที่แนนพูดมันก็คือนั่นแหละ เหมือนโดนหลอกนั่นแหละ แต่หนูเชื่อแอนนะ
นิกกี้ : แต่ตอนเขาเล่าให้กี้ฟัง เขาก็เล่าอีกแบบนึง เขาบอกว่าที่ครอบครัวเป็นหนี้เพราะเอาเงินมาช่วยแอนนา ตัวน้องชายกับแม่เขาช่วยแอนนา แต่มีคำเอ๊ะคำนึงว่าตัวเขายังรับจ้างแอนนาอยู่เลย แล้วเขาจะมีเครดิตพอไปกู้เงิน 4-5 แสนมาให้แอนนาเหรอ เมื่อวานคุยกับเขาชม.นึงเหมือนกัน
แต่ที่แน่ๆ ปัญหาเกิด เพราะแอนนาอยู่ในเรือนจำไปแล้ว คุณจ่ายเงินสด 4.8 แสน น้องชายแอนนาเอาเงินกลับมาให้แอนนา แต่มุมคุณเข้าใจว่าเขาเอาเงินก้อนนี้ไถ่รถเบนซ์ออกมา แสดงว่าเงินนี้อยู่ไหนกันแน่ รถเบนซ์ถูกจำนองจริงมั้ย เมื่อวานนี้มีเรื่องเกิดขึ้น เจ๊กันย์โดนน้าแจ้งความ ไปถามน้องใหม่ แนนตอบว่าเงินนั้นไม่ได้ไถ่รถ เอาไปให้แอนนา?
กันย์ : ใช่ เขาตอบแบบนั้น เอาเงินให้พี่แอน
สงสัยต้องได้เข้าไปถามแอนนาแล้ว?
กันย์ : ไม่ๆ เหนื่อย ประสาทอ่ะพี่ แทนที่เราจะเป็นคนวิ่งฟ้อง คนนั้นคนนี้ยืมเงิน มีแชตอีก น้องสาวแอนก็ยืมอีก 1.5 แสน เราก็ให้ เขามาร้องไห้ จะ kill ตัวเอง
เงินก้อนนี้ไปอยู่ไหน คุณรู้มั้ย?
โบกัส : ไม่ทราบค่ะ มันก็มีบางอย่างที่เคยวิเคราะห์เอง เพราะแอนนาติดหนี้หลายคนเยอะ พอติดหนี้เยอะ แอนนาก็เอาเงินเจ๊กันย์ เพื่อไปใช้หนี้คนนั้นคนนี้ เพราะตอนนั้นแอนนาเริ่มทำกล่องสุ่มทอง เจ้าหนี้ตามติดลูกวัน แอนนาต้องหาเงินมาใช้หนี้
หลังไม่ได้เงิน 4.8 แสน เอารถมาเก็บเอาไว้?
กันย์ : แอนนาโดนจับ รถก็จอดอยู่ที่เรา ที่บ้าน
น้าแอนนาเลยไปแจ้ง?
กันย์ : เขาไม่ได้แจ้งทันที มีการคุยกันก่อน
คุณรู้ว่ารถคันนี้ติดไฟแนนซ์ ติดหนี้อยู่ 5 หมื่นกว่าบาท หลายเดือน โอนเงินให้น้า บอกว่าเอาเงินไปจ่ายค่ารถแอนนา น้ารับเงินไป แต่ไฟแนนซ์ก็ยังทวง ไม่รู้เงินไปไหนแล้วก็มาแจ้งความกันย์อีก น้าเขาแจ้งความด้วยสาเหตุอะไร เคยติดต่อน้า น้องชายให้มาเอารถคืนไปมั้ย?
กันย์ : ไม่เคยติดต่อค่ะ แต่เขาติดต่อมา เราไม่ได้ติดต่อใครอยู่แล้ว เพราะหนูถือว่าเราไม่ได้เป็นคนเริ่มเรื่อง การที่คุณเอารถมาวางไว้ เอาเงินไป หนูก็ไม่เคยขับ แล้ววันที่คุณเดือดร้อน ค่างวดไม่จ่าย 4 งวด คุณก็เป็นคนทักเรามา
ใครทักมา?
กันย์ : น้า เลขบัญชีก็ชื่อน้า ต.ค.67
คณโอนให้เขาเลย 57,630 เขาบอกว่าเป็นค่าอะไร?
กันย์ : ค่างวดรถ 3-4 งวด แม็กซ์แฟนแอนนาก็บอกให้กันย์จ่ายไปก่อน เดี๋ยวได้เงินประกันตัวแอนนาแล้วจะคืนให้ กันย์ก็จ่ายไป แม่แอนก็ยืม 7 หมื่น
คนละก้อนกับ 4.8 แสนเหรอ?
กันย์ : คนละก้อนนะ ไม่แน่ใจ หลายครั้งค่ะ แต่ให้เขาลงแค่นั้นแหละ
แสดงว่าน้ารู้อยู่แก่ใจตั้งแต่แรก ว่าคุณเป็นคนจัดการให้?
กันย์ : ค่ะ
ทนายแก้ว : กรณีค้างค่างวดเขาก็รู้ว่ายอดหนี้ที่ต้องชำระเท่าไหร่
กันย์ : ใช่ หลังจ่ายรอบนี้ไป พอเดือนถัดมาก็มีข้อความาบอกว่าให้จ่ายอีก กันย์ก็อ้าว ใครมีหน้าที่รับผิดชอบก็รับผิดชอบไป
ทนายแก้ว : ทำไมเขาถึงให้เราจ่ายค่างวดรถ
กันย์ : เขามองว่ารถอยู่ที่เรา ถ้าแอนนาไม่จ่าย ก็ให้เราช่วยบี้ทุกคน
แกเข้าใจว่าอำนาจสิทธิ์ขาดให้คุณตัดสินใจได้เลย ว่าจะจ่ายค่ารถ จะเอารถไปใช้ก็ได้ ไม่งั้นเขาจะมาขอเงินจากคุณทำไม แสดงว่าเขาเข้าใจอยู่แล้วว่ารถคันนี้อยู่กับคุณ แต่สุดท้ายทำไมเขาถึงไปแจ้งความว่าคุณยักยอก?
กันย์ : เพราะกันย์ไม่จ่ายแล้ว กันย์บอกใครจะเอารถคันนี้ไปไหนก็เอาไป กันย์ต้องมานั่งจ่ายเดือนละหมื่นกว่าทุกเดือนๆ ใครจะไปจ่าย รถหนูก็ไม่ได้ใช้ ใครจะเอารถไปไหนก็เอาไปเหอะ ถ้านครนายกมันไกลเกินไป หนูเอาขับจอดที่บางกะปิ แล้วให้มาเอาที่บางกะปิ ที่บ้านลูกชาย
มาเอามั้ย?
กันย์ : ก็ไม่มีใครมาเอาอีก ก็บอกแม็กซ์ ผัวแอนนา
คุณรู้เรื่องราวพวกนี้มั้ย?
โบกัส : ไม่ทราบเลยค่ะ
แอนนาเขาเครียดเรื่องอะไร?
โบกัส : เครียดหลายเรื่อง เครียดเรื่องแม่ เรื่องที่บ้าน เรื่องเพื่อน
เขาก่อเหตุจริงๆ ใช่มั้ย?
โบกัส : ต้องบอกว่าทุกคนคงทราบกันดีว่าแอนนาเป็นผู้ป่วยจิตเวช ตอนแอนนาอยู่ในเรือนจำ จะมีเพื่อน 3-4 คนอยู่ข้างใน ไม่ว่าแอนนาทำอะไรผิดสังเกต เพื่อนในเรือนจำจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ ก็เลยเกิดคำว่าแอนนาจะคิดสั้นหรือเปล่า แค่แอนนาถือเชือก คนรอบข้างก็คิดแล้วว่าแอนนาจะคิดอย่างนั้นมั้ย แค่นี้เองพี่ เรื่องเจ๊กันย์หนูไม่ทราบเลย หนูเพิ่งมาทราบตอนที่เจ๊กันย์บอกหนูว่าเจ๊กันย์โดนแจ้งความยักยอกทรัพย์ หนูถึงได้รู้เรื่องในวันนั้น
น้าแจ้งความวันไหน?
นิกกี้ : เขาลงบันทึกประจำวัน ก.ย.ปีที่แล้ว แต่วันที่ไม่แน่ใจ มีแจ้งความอีกรอบ ต้นเดือนต.ค. 67 ตร.แจ้งมานะคะ ประเด็นคือแจ้งความเสร็จมาของวดรถนี่สิ อันนี้แปลก ตร.เป็นคนยืนยันค่ะ
แจ้งความต้นเดือนต.ค. แต่ปลายเดือนต.ค.ขอเงินคุณเพื่อจ่ายค่ารถ สุดท้ายเขาไปจ่ายมั้ย?
กันย์ : น่าจะจ่ายแหละค่ะ หนูคิดเองนะ
วันนี้จะเอายังไง?
นิกกี้ : มีการโทรหากันย์ จะให้กันย์ไปไกล่เกลี่ยที่สน.รัตนาธิเบศว์ น้าเขาอ้างว่าเขารู้จักผู้ใหญ่ ให้มาคุยกับตร. ซึ่งไม่รู้เท็จจริงเป็นยังไง เราก็ถามว่าสน.นี้คนไหนเป็นญาติเขา เป็นผู้ใหญ่ของเขา หลังจากนั้นเขาอยากให้เราไกล่เกลี่ย ตร.ก็อยากให้ไกล่เกลี่ย แต่เราบอกว่าเพื่อนเราเสียหายนะ ทำไมต้องให้ไกล่เกลี่ย คนต้องแจ้งความคือกันย์ ไม่ใช่ฝั่งโน้น อีกอย่างคนเอารถมาคือแอนนา น้อง และแม่ ทำไมแจ้งความกันย์คนเดียว ทั้งที่กันย์ไม่ใช่คนเอารถมา เขาเป็นผู้เสียหายด้วย เสียเงินด้วย การไกล่เกลี่ยคืออะไรคะ เราคิดว่าไม่แฟร์กับเพื่อนเราค่ะ
รถมาเอาไปหรือยัง?
กันย์ : มาเอาไปแล้วค่ะ วันที่ 2 ก.ย. กุญแจวันที่ 11 ก.ย. 68 ค่ะ
แต่ไม่ถอนแจ้งคดี?
ทนายแก้ว : เขาคงมองว่าความผิดสำเร็จไปช่วงก่อนหน้า 67 แล้ว มีมุมที่จะสู้ได้ สัญญากู้ตั้งแต่พ.ค.67 มีการบอกให้เห็นว่าเจ้าของรถ ได้นำรถมาอยู่ในความครอบครองของเรา การที่จะผิดยักยอก ดูตรงที่รถมาอยู่ในความครอบครองของเราด้วยความสมัครใจหรือเปล่า เท่าที่ดูในสัญญาแสดงให้เห็นว่าตัวแม่ น้องชายเอารถมาให้ ต้องมาโต้เถียงว่ารถเป็นชื่อของน้า แล้วน้ารับรู้การเอารถมาอยู่ในการครอบครองของเราหรือเปล่า
กันย์ : เขาบอกว่าน้าไม่รู้ตอนแรก แต่ตอนหลังรู้แล้ว ถึงได้ให้เราโอนเงินให้
ทนายแก้ว : จริงๆ ความผิดมันยอมความกันได้เรื่องของการยักยอก ก็แปลกใจว่าในเมื่อเขายอมรับค่างวดแล้ว มันน่าจะจบในคดีความ
นิกกี้ : มีอีกเรื่องนึงค่ะ น้าโทรมาบอกให้กันย์ช่วยปิดไฟแนนซ์ให้ด้วย
ทนายแก้ว : แล้วเขาจะมาแจ้งความอีกรอบทำไม
กันย์ : กันย์ไม่ทราบเลย ตรงนี้เป็นเงินยืมนะคะ ครอบครัวพวกเขาต้องเอามาคืนด้วย เพราะยืมจ่าย หนูไม่ได้สมัครใจจ่ายนะ หนูยืมจ่ายเพราะเขาตีกัน หนูก็ยังไม่ได้เงินคืนนะคะ ทั้ง 5.7 หมื่น และ 4.8 แสน กันย์ทำประกันให้ด้วยอีก 3 หมื่น กลัวเพื่อนเกิดอุบัติเหตุ กลัวอันตราย
นิกกี้ : เปลี่ยนยางรถเปลี่ยนอะไรให้ด้วย
คุณใช้มั้ย?
กันย์ : ไม่ได้ใช้
แล้วเปลี่ยนทำไม?
กันย์ : กลัวเพื่อนเดินทางไกล เขาขึ้นศาลบ่อย
ปลูกบ้านให้เพื่อน เอาเงินให้แม่เพื่อนใช้ เอาเงินให้น้องเพื่อนใช้ จ่ายค่ารถให้เพื่อน จ่ายค่างวดรถให้ ทำประกันให้เพื่อน?
นิกกี้ : ถ้ารู้อีกเรื่องจะช็อก ไปประกันตัวเพื่อนแล้วโดนด่าทั้งโซเชียลว่าทำไมต้องประกันตัวแอนนา ทำไมไม่เอาเงินไปใช้หนี้
กันย์ : โดนตามด่าว่าทำไมไม่เอาเงินตรงนี้มาจ่ายผู้เสียหาย มันไม่ได้เกี่ยวกับเรา ทำไมเราต้องเอาไปใช้หนี้ อันนี้เราแค่เอาตัวเขาออกมาเพื่อให้ได้ทำงาน มันไม่ทำก็ไม่เกี่ยวกับหนู ถ้ามันออกมาแล้วมีความคิดก็มาทำงานใช้หนี้
นิกกี้ : คนสาปนางด่านางว่าประกันตัวออกมาทำไม
กันย์ : แต่หนูก็ปากแซ่บอยู่แล้ว
นิกกี้ : ตอนนี้สภาพจิตใจนางไม่ปกติ นางแซ่ดเรื่องเพื่อน
กันย์ : หนูเสียใจ หนูเชื่อว่าถ้าแอนอยู่ตรงนี้ หนูเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เกิด เพราะแอนไม่มีทางให้ใครมาฟ้องหนูหรอก (ร้องไห้)
แต่อย่าลืมว่าเงิน 4.8 แสน น้องชายเอาเงินไปให้แอนนะ?
กันย์ : บางทีคนมันเดือดร้อน ก็ต้องมีตอแหลบ้างพี่
ยังเข้าข้างเพื่อนอีกเหรอ?
กันย์ : หนูคิดว่าทุกคนมีความจำเป็นหมด
คิดมุมกลับ แอนนาอาจบอกน้องชายให้ไปยืมเงิน แล้วบอกรถติดจำนอง พอเงินได้มาก็เอามาให้แอนนา ไม่คิดแบบนี้เหรอ?
กันย์ : ไม่ หนูเชื่อแอน (ร้องไห้)
คุณทำเพื่อแอนนา แต่วันนี้คุณโดนแจ้งความแล้ว?
กันย์ : แฟนแอนนาก็โดนน้าแจ้งความค่ะ เรื่องรถนี่แหละค่ะ โดนเหมือนกัน เขาแจ้งคนอื่นหมด ยกเว้นคนในครอบครัวตัวเอง
แจ้งแฟนยักยอกรถ นิกกี้พาไปแจ้งความแล้วใช่มั้ย?
นิกกี้ : ใช่ค่ะ รับทราบข้อกล่าวหาแล้วแจ้งความกลับเลย ตอนแรกที่เราจะแจ้งความกลับ ตร.บอกว่าให้รอให้อัยการสั่งไมฟ้องก่อนค่อยแจ้ง แต่ด้วยความที่กี้ใจร้อน กี้บอกไม่เป็นไรค่ะ เราขอแจ้งความเดี๋ยวเราไปฟ้องเอง เพราะเรารู้สึกว่าเพื่อนเราเสียเงินแล้ว แต่โดนแจ้งความ มันไม่แฟร์กับเพื่อนเรา แล้วเสียเงินเยอะ เขาพูดเรื่องนี้แล้วร้องไห้ เราต้องมานั่งปลอบ เขาเป็นผู้เสียหาย แต่กลายเป็นเขาผิด เพราะเขาช่วยแอนนา เราเลยรู้สึกว่าเพื่อนต้องปกป้องตัวเองได้
ตอนนี้แอนนาอยู่ในเรือนจำ คุณจะเอาไงต่อไป?
นิกกี้ : ความดีของเขานะคะตัวไม่ไปเยี่ยม แต่เงินถึงตลอด ส่งเสียตลอด
กันย์ : ถ้าหลังจากมีข่าว 2-3 เดือนแล้วมั้งที่ไม่ให้
นิกกี้ : ก่อนหน้านี้ให้ตลอด เดือนละหมื่น เดือนละ 5 พัน
หลังคุณกันย์โดนแจ้งความ แอนนาคิดสั้นยังไง?
โบกัส : หนูทราบเรื่องมาจากน้องชายแอนนา น้องชายพิมพ์ข้อความมาบอกว่าแอนนาคิดสั้นนะ หลังจากหนูทราบเรื่องทั้งหมดก็ไปหาแอนนา หนูไปหาวันจันทร์ก่อน เจ๊กันย์ยังไม่ไปโรงพัก ก็ไม่ได้ถามเรื่องที่เกิดขึ้น ไปเยี่ยมปกติ แต่เมื่อวานที่คุยกับแอนนา ก็ถามว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไง เล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ย คิดสั้นเหมือนที่เป็นข่าวจริงหรือเปล่า เขาบอกว่าเขาเครียดหลายเรื่อง ตั้งแต่เรื่องครอบครัว เรื่องเพื่อน เขาพูดตลอดว่าเพื่อนไม่มาเยี่ยม ปกติแอนนาเพื่อนเยอะ อยู่กับเพื่อนตลอดเวลา ก็ได้ถามอีกครั้งว่าตกลงทำจริงใช่มั้ย เขาก็ไม่ได้พูดว่าทำจริงหรือไม่จริง เขาบอกว่าเพื่อนเห็นว่าแอนนามีอาการผิดสังเกต เขาเลยส่งตัวมาที่รพ.ราชทัณฑ์
อาการผิดสังเกตคือยังไง?
โบกัส : ไม่ถึงกับทำร้ายร่างกายขนาดนั้น อย่างชอบปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียว คนก็จะคิดแล้วว่าแอนนาจะคิดสั้น แอนนาขอตัวไปอยุ่คนเดียว ตอนนี้เขากินยาซึมเศร้าวันละ 9 เม็ด ซึ่งมันแตกต่างจากคนรับยาซึมเศร้า หนูไม่รู้ปกติคนอื่นกินวันละกี่เม็ด ในภาวะการกินยาซึมเศร้า มันเกิดอาการอยากอยู่มุมมืดๆ คนเดียว เพราะทุกครั้งที่ปลีกไปอยู่คนเดียว เพื่อนที่อยู่ในห้อง 3-4 คนก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าแอนนาคิดสั้นหรือเปล่า จากนั้นก็ส่งตัวมารพ.ราชทัณฑ์ ส่วนสาเหตุเป็นเพราะอะไร เขาบอกว่าเขาเครียด สงสารแม่ที่ต้องนั่งรถตู้มาเยี่ยม สงสารตัวเอง ไม่อยากมีชีวิตอยู่ แต่ไม่ได้ระบุว่าเขาทำหรือไม่ทำ
เขาไม่ได้บอกเลยใช่มั้ยว่าสงสารกันย์?
โบกัส : เขาแค่ฝากทิ้งท้ายมาเมื่อวานว่าเขาคิดถึงเจ๊กันย์มาก แต่เขายอมรับว่าเจ๊กันย์จะโกรธเขาทุกเรื่อง เพราะเรื่องข่าวก็เป็นข่าวที่ดังและรับทราบ เขาเห็นข่าวจากข้างใน เขาไม่ได้ฝากขอโทษ เขาบอกว่าคิดถึงมากๆ
เขาคิดถึงคุณ สองเดือนแล้วที่คุณไม่ได้โอนเงินให้เขา?
โบกัส : เขาเป็นผู้ป่วยจิตเวช เขามีภาวะหลายๆ อย่างที่สามารถเกิดขึ้นกับตัวเขาได้ เขาเครียด
ร้องทำไม?
กันย์ : สงสารมัน (ร้องไห้)
แอนนาสงสารกันย์มั้ย?
โบกัส : เข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด เขาไม่ได้พูดว่าสงสารกับหนู แต่เขาแค่ฝากคิดถึงเจ๊กันย์มากๆ เขาเข้าใจนะเหตุผลที่เจ๊กันย์ไม่ได้ไปหาในพักหลังๆ เพราะเกิดเรื่องราว ทั้งเงิน และครอบครัว
นิกกี้ : มีอีกเรื่องนึงนะ เขาอยากเปิดร้านในนั้น ก็มาขอเงินกันย์ (หัวเราะ)
คิดถึงมาก?
นิกกี้ : ใช่ (หัวเราะ) นั่นแหละ
นี่เรื่องจริงเหรอ?
โบกัส : เรื่องจริง หนูจะเป็นตัวเชื่อมเวลาเจ๊กันย์ฝากเงินให้แอนนา นี่คือเรื่องจริง เจ๊กันย์ฝากเยอะจริงๆ เป็นหมื่นค่ะ ทุกครั้งที่เจ๊กันย์ฝากเงินมาผ่านหนู หนูจะส่งหลักฐานให้เจ๊กันย์ตลอด โดยที่ไม่ได้บอกครอบครัวแอนนา
เขาต้องใช้เงินเป็นหมื่นเลยเหรอ?
โบกัส : เขาเก็บได้ค่ะ วันนึงฝากได้สูงสุดวันละหมื่น
กันย์ : ฝากให้เดือนละหมื่นค่ะ
โบกัส : แอนนาก็เล่าให้ฟังว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เพราะตอนนี้แอนนากำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อขออภัยโทษในสิ่งที่เคยทำความดี ตอนนี้คดียังไม่สิ้นสุด ก็เลยเขียนเป็นลายมือ ถ่ายเอกสารข้างใน ค่าถ่ายเอกสารก็แพง นี่คือสิ่งที่แอนนาเล่าให้หนูฟังนะคะ
ตอนนี้เป็นจำเลย ถูกแจ้งความ โทษเป็นยังไง?
ทนายแก้ว : จำคุก 3 ปีครับ ในอัตราโทษเขานะครับ ข้อหายักยอก ปรับ 6 หมื่น
นุ่น-ต๊อดให้ทนายแก้วฟ้องอ.อุ๋ยเรื่องจริงมั้ย?
ทนายแก้ว : เรื่องจริงครับ ผมเป็นผู้รับมอบอำนาจ ต๊อดกับนุ่นให้ผมไปฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากับอ.อุ๋ย กรณีพูดถึงนุ่นไม่ถูกต้อง ไปอ้างว่าเขาเช่าพระแม่ลักษมี ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงครับ บอกว่าจะเป็นที่รักของสามี เอาไปอ้างให้คนที่มาเป็นสมาชิกเขา
โทษสูงสุดของอุ๋ย?
ทนายแก้ว : จำคุก 3 ปีครับ มีการอ้างอยู่ 2-3 ช่วงครับ ตอนนี้ขอคลิปอยู่ครับ ตอนนี้ได้ข้อมูลมาแล้วว่าคนคุยกับอ.อุ๋ยคือใคร
คุณได้ข้อมูลมาจากใครเหรอ?
ทนายแก้ว : จากเพจดัง (หัวเราะ) คนๆ นึง (หัวเราะ) ได้จากคนที่นั่งข้างๆ ผมนี่แหละครับ
คุณอย่าพูดอย่างนี้ ได้มาจากเพจดัง?
ทนายแก้ว : ครับ ได้มาจากเพจบิ๊กเกรียน คนที่คุยอยู่ต่างประเทศ ก็ได้สื่อสารกัน และเป็นเรื่องเป็นราว
ตอนนี้มุมน้าคุณเอายังไง คุณยืนยันว่ารถคันนี้ไม่ได้ต้องการยึดเอาไว้ แต่เขาเอามาจำนำไว้จริงๆ?
กันย์ : เอามาวางประกันเงินกู้ ต้องใช้คำนี้ค่ะ
วันนี้รถคืนไปแล้ว แต่เงินไม่ได้คืน?
กันย์ : ใช่ค่ะ
ทนายแก้ว : แต่ต้องให้ความเป็นธรรม คนเอามาไม่ใช่คู่สัญญากับไฟแนนซ์ ไม่ใช่น้าเขานะ ต้องให้ความเป็นธรรมแบบนี้ก่อน ตอนเจ๊กันย์ให้เงิน 4.8 แสน เจ๊กันย์ให้เงินใครไป
กันย์ : ให้แม่กับน้องค่ะ
ระหว่างติดต่อ “แนน” น้องชายแอนนา เรามาพูดเรื่องหมอดูอุ๋ยก่อน เขาไม่ได้เอาคุณนุ่นไปอ้างคนเดียวนะ เอานักแสดงหลายคนไปอ้างนะ?
นิกกี้ : ล่าสุดพุฒกับจุ๋ยค่ะ
อยู่ในสายกับ แนน ตกลงรถคันนี้มันยังไงกันแน่ คุณเอาไปจำนำไว้จริงมั้ย?
แนน : จริงครับ ผมจำนำตามเพจในเฟซบุ๊กครับ เอารถไปจำนำ 3 คัน เป็นเงิน 4.8 แสนครับ
ตอนนั้นเขาจะยึดรถ คุณทำยังไง?
แนน : รถที่จะโดนยึด เป็นฟอร์จูนเนอร์ครับ เพราะตอนหลังไม่ได้ส่งดอก เขาจะยึด เบนซ์ไม่ได้ยึดครับ
ตอนนั้นอยู่ดีๆ ทำไมคุณกับแม่คิดถึงเจ๊กันย์ ไปเอาเงินจากเขาเพราะอะไร?
แนน : ผมไปทวงเงินแอนนา เพราะผมกับแม่ไปกู้เงินมาให้แอนนา ผมไปทวงบ่อยๆ พี่กันย์เขาเห็น เขาคิดว่าผมกับแม่ไปขอเงิน เขาเลยเรียกมาคุยกัน ผมก็เล่าให้เขาฟัง เขาบอกว่าจะช่วยส่วนตรงนี้ และให้เลิกมายุ่งกับแอนสัก 2-3 เดือนนะ ให้แอนพักสมอง ขายของ ผมก็บอกว่าโอเค
คุณจะบอกว่าคุณไปกู้เงินให้แอนนา แล้วแอนนาไม่จ่าย คุณก็เลยมาตามทวง ขณะที่แอนนาบอกกันย์ว่าแม่กับน้องชายพยายามไปขอเงินอยู่เรื่อย ไม่มีเงินให้แล้ว?
แนน : ใช่ครับ เริ่มเรื่องผมเป็นคนดูแลแพ็กของหลังบ้าน แอนนาขายของ ผมเป็นคนดูแลแพ็กของส่งลูกค้า แล้ววันนึงแอนนาเขาล้ม ไม่ได้จ่ายเงินเดือนลูกน้องเดือนแรก เขาบอกให้ผมช่วยก่อน ไปหาจากตรงไหนก็ได้มาจ่ายเด็กๆ มันก่อน ผมเลยบอกว่าตัวกูไม่มีเงินหรอก กูจะเอาเงินมาจากไหน มึงไม่เคยเอาเงินมาทิ้งไว้ให้กูเลย กูได้เงินเดือน เดือนละแค่ 3 หมื่น ผมก็ไปกู้เงินมาให้เดือนแรก 2 แสนบาท จ่ายค่าแรงพนักงาน และค่ากล่อง ค่าสก็อตเทป ค่าอะไร แล้วกู้แบบนอกระบบ เสียดอก ผมก็จ่ายดอกจนเข้าเดือนที่สาม ผมว่าเอาไงเนี่ย ค่าแรงเด็กไม่ได้เคลียร์เลยนะ เข้าเดือนที่สามอีกแล้ว มันก็บอกว่ามึงช่วยกูก่อน ผมบอกว่าถ้าไม่ไหวก็เลิกเถอะ อย่าไปดัน เขาบอกว่ายังไหวอยู่ ช่วยกูดันตรงนี้ไปก่อน ถ้าไม่มีคนแพ็กของให้ กูตายแน่ กูแย่ ผมก็เลยไปหาเงินกู้มาจ่ายค่าแรงเด็กๆ วันนึงแพ็กของวันละ 4 พันออเดอร์ พอสิ้นเดือนเงินเดือนไม่ออก ผมก็สงสารพนักงานที่เขามานั่งแพ็กกัน ถึงเวลาไม่ได้เงิน ผมก็ไปหากู้หาเงินมาให้ ทุกอย่างเป็นดอกหมด ผมจ่ายดอกกันเองกับแม่ แอนนาไม่เคยช่วยอะไรเลย
อันนั้นเป็นปัญหาระหว่างแอนกับแอนนา ไปว่ากัน ตกลงรถคุณไปเอาเงินจากเจ๊กันย์มาจริงมั้ย?
แนน : เอามาจริงครับ 4.8 แสน
แล้วคุณเอาเงินไปไหน?
แนน : เอาไปไถ่รถมาทั้ง 3 คันครับ
แล้วเมื่อวานที่คุณบอกเจ๊กันย์ว่าเอาเงินไปให้แอนนา?
แนน : ผมไม่ได้บอกว่าเอาเงินให้แอนนา ผมบอกว่าแอนนาเดินมาคุยกับผมว่า เงินที่ยืมเจ๊กันย์มา มันจะผ่อนคืนเอง
กันย์ : แต่เมื่อวานมึงบอกกู ตอนโทรคุยกัน กูต้องการแค่ว่าเรื่องฟ้องร้องระหว่างกูกับน้าสาวจะจบมั้ย หรือน้าสาวจะให้กูฟ้องกลับมั้ย หรือจะไม่จบ แล้วแนนบอกว่าเงินที่เอามา ลับหลังพี่กันย์ผมก็เอาเงินให้แอนนา เมื่อคืนมึงพูดด้วย ก็งงว่าทำไมวันนี้มึงบอกว่ามึงเอาเงินไปไถ่รถหมด
นิกกี้ : แนนพูดไม่ตรง
แนน : ผมบอกว่าเงินที่เอาพี่กันย์มา แอนนาบอกว่ามันนะรับผิดชอบเอง ผมก็บอกว่างั้นมึงก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้แหละ ส่วนกูต้องไปรับผิดชอบที่ไปกู้ยืมมาให้มึงอีก แล้วพี่บอกว่าเราไม่ต้องมาคุยกันเรื่องนี้ มาคุยเรื่องที่ว่าทำไมน้ามึงมาฟ้องกู ผมก็บอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลย ที่น้าฟ้อง เพราะน้าเขาไม่ได้บอกอะไรผมเลย เขากลัวผมไปบอกพี่กันย์ เขาเห็นผมสนิทกับพี่กันย์
ทนายแก้ว : ตกลง 4.8 แสน เอาไปเคลียร์รถ 3 คัน
แนน : ใช่ครับ
แสดงว่าเจ๊กันย์ให้ยืมเงินเพื่อเอารถออกมา ถูกมั้ย?
แนน : ใช่ครับ
ทนายแก้ว : ตอนแอนอยู่กับเรา รถอยู่กับเราหรือเปล่า
กันย์ : ไม่ๆ รถขอกลับไปทุกคัน เหลือแค่เบนซ์ที่จอดเอาไว้ เพราะแอนใช้ด้วยวันนั้น
สรุปว่าพอไถ่รถออกมา รถเบนซ์จอดอยู่ที่บ้านเพราะแอนนาใช้ ส่วนฟอร์จูนเนอร์ แนนเอากลับไปใช้ ส่วนกระบะ พ่อเลี้ยงเอากลับไปใช้ เท่ากับว่าเขาไม่ได้ถือครองรถเลยสักคัน คุณไม่มีรถในมือเลย จนแอนนาติดคุกไป รถคันนี้เลยจอดอยู่ที่บ้านคุณ?
กันย์ : ใช่ค่ะ
ยังไงต่อ?
แนน : เงินเอามาจริง พี่กันย์ช่วยจริงตรงนี้
ทนายแก้ว : ตัวน้ารู้มั้ยว่ากันย์ให้เงิน 4.8 แสน
แนน : น้าไม่รู้เรื่องเลยครับ ตอนแรกน้าไม่รู้เรื่องเลย มารู้ตอนแอนนาติดคุกไปแล้ว เขามาถามว่ารถอยู่ไหน ผมก็อ้ำอึ้งไม่กล้าบอก ผมบอกว่าแอนนาเอามาใช้ อยู่กับพี่กันย์ จากนั้นน้าเขาก็ไปติดต่อคุยกัน 3 คน น้าผม กี่กันย์ แฟนแอนนา
ตอนนี้จะเอาเงินคืนเขาเมื่อไหร่?
แนน : เงิน 4.8 แสนเอามาจริง พอแอนนาติดคุกไป มีบ้านอยู่หลังนึง พี่กันย์ไปเยี่ยมแอนนากับผม เขาบอกว่าแอน บ้านกูเอานะ
กันย์ : แนนไม่ต้องเล่าถึงจุดนี้ดีกว่า ถ้าเล่าถึงจุดนี้จะกลายเป็นพี่ฟ้องแนน เพราะพี่พูดกับแนนไปแล้ว เข้าใจไปแล้ว ไม่อยากฟื้นฝอยหาตะเข็บนะ การที่มึงพูดอย่างนี้ กลายเป็นว่ากูเหี้xทันที กูจะเอาบ้านเพื่อมาล้างหนี้ บ้านแม่xโดนยึด พี่บอกแนนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ต้องฟื้น แนนจะเล่าทำไม
แนน : ถ้าผมไม่เล่า ผมโดนโซเชียลด่าฉิxหายว่าผมเอาเงินพี่ แล้วให้ครอบครัวมาแจ้งจับพี่
กันย์ : งั้นให้พูด มึงเล่าเลย
แนนเล่า?
แนน : ตกลงกันว่าจะเอาบ้านเดี๋ยวล้างหนี้ให้ เขาไปเยี่ยมแอนนาในคุก เขาพูดกับแอนนาเอง
นิกกี้ : บ้านโดนยึดไปแล้วไงคะ
กันย์ : บ้านชื่อพุดเดิ้ล
แนน : บ้านไม่มีใครรู้ว่าบ้านหลังนี้เหตุการณ์เป็นไง คนรู้ได้คือพุดเดิ้ลกับอดีตแฟนแอนนา ว่าบ้านอยู่ขั้นตอนไหน ผมกับพี่กันย์ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว เลยดึงพี่กันย์มาในกลุ่ม เพราะตอนนั้นบ้านมีคนเช่า ค่าเช่าบ้านเหลืออีก 3 เดือนสุดท้าย ผมก็เลยเห็นว่าพี่กันย์เอาบ้านแล้ว ก็ให้พี่กันย์เก็บค่าเช่าไปเลย เดือนละ 6 หมื่น 3 เดือน
กันย์ : เดือนเดียวค่ะ เดือนเดียวแล้วลูกค้าออก ลูกค้ามาเรียกกับกูอีก 1.8 แสน แล้วค้างค่าไฟอีก 3 หมื่น แต่กูไปรับเงิน 6 หมื่น ฮัลโหล กูไม่ถือสาหรอก โซเชียลด่ามัน หนูอยู่บนโลกความจริง ไมได้ขี่ม้าโพนี่ แล้วแดกน้ำค้างอยู่บนยอดหญ้าสวันน่า การพูดหรืออะไร มึงอยากพูดมึงพูด กูไม่ถือสามึง มึงกลัวคนด่า แต่กูบอกแล้วนะ ถ้ารื้อมากๆ แล้วโซเชียลด่ากูนะ กูเอาหมด เพราะกูถือว่ากูเป็นคนดีอย่างที่สุดแล้ว เพราะกูรักน้อง รักแม่
ตอนอยู่ในทีวีเป็นคนดีจริงๆ นะ?
กันย์ : ไม่ พี่หนุ่ม เราบอกมันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่ามึงไม่ต้องฟื้นฝอยหาตะเข็บนะ กูไม่อยากประสาทแดก พอกูประสาทแดกปุ๊บ ร่างกูออก หนูบอกแล้วอย่างเรื่องบ้าน มันเป็นบ้านของแอน ใช่ แต่แอนบอกว่าอีกันย์ มึงเอาบ้านไปแล้วหักหนี้ได้มั้ย ไม่ใช่กูเข้าไปในคุก ไปเสนอให้อีแอนค่ะ บ้าเหรอ กูต้องไปจ่ายธนาคาร 16 ล้าน แล้วเอาบ้านมา หักหนี้ทั้งหมดกี่ล้านๆ เกินไปเปล่า บ้านมือสองนะคะ แต่คุยกับน้องว่าเดี๋ยวจะลองคุยกับทางนี้ดูว่าขั้นตอนบ้านถึงไหนแล้ว แต่พอพุดเดิ้ลไปคุยปุ๊บ บ้านยึดไปแล้ว อยู่ในขึ้นตอนขายทอดตลาด ราคาตกลงกันไม่ได้ ก็เลยบอกว่าแนน พี่ยังไม่เอาบ้านนะ เดี๋ยวดูก่อน
พี่ปรับความดันตัวเองไม่ถูก ว่าพี่ควรต้องอยู่ตรงไหน?
กันย์ : ก็พี่หนุ่มบอกว่าอยู่โซเชียลปุ๊บมึงเอาตัวมึงออกมาเลยนะ ก่อนเข้ารายการพี่หนุ่มบอกว่าเซ็นเอกสารให้ก่อน ห้ามพูดคำหยาบในรายการ ได้ หนูไม่พูด กูจะเงียบ ใครอยากทำอะไรทำ แต่ถ้าออกมานอกช็อต ถ้ายิงคำถามไม่โอเค หนูก็พร้อมดีแคร์ตัวเองเหมือนกัน
นี่ไม่ได้ยิงคำถามนะ มันพูดเอง?
แนน : ผมก็โดนด่าเละเทะ ผมก็ต้องเล่าที่มาที่ไป
กันย์ : กูไม่โกรธมึง มึงไม่ต้องกลัว พอรู้ว่าขายทอดตลาด ก็คุยกับมันว่ากูอาจยังไม่เอานะ เดี๋ยวกูดูก่อน เพราะราคาตกลงกันไม่โอเค เขาเรียกราคาเราสูงมาก แนนกับแม่ไปเลยค่ะ ไปขนโซฟา ตู้เย็น ยันโต๊ะกินข้าว ขนออก แต่บอกให้กูหักหนี้ ฮัลโหล เก้าอี้นั่งเล่นมึงก็ไม่เหลือให้กู ขนาดรถเข็นหมา มึงยังเอาเลย แล้วมึงบอกให้กูหักหนี้ อีดอx
แนน : เรื่องเอาบ้านตั้งแต่ม.ค. เรื่องพี่กับผมก็เงียบหาย ตกลงกันแล้วว่าเอาบ้าน ค่าเช่าเดือนม.ค. ก.พ. มี.ค. ก็โอนเข้าพี่กันย์ ผมไม่มีสิทธิ์เอาค่าเช่าแล้ว ถูกมั้ย เดือนละ 6 หมื่น 3 เดือน
กันย์ : เดือนเดียวค่ะ
แนน : มีสลิปครับ
กันย์ : เอามางัดกันเลย เดี๋ยวฟ้องกันเลย เอามั้ยล่ะ
แนน : พี่ไม่มีเหตุผลแล้ว
กันย์ : มึงไม่มีเหตุผล พอกูไม่ฟ้องมึง มึงบอกเป็นคนดี พอกูบอกว่ามึงอย่ามาฟื้นฝอยหาตะเข็บ มึงรับผิดบ้าง มึงจะให้กูผิดให้ได้เลย
แนน : ผมโดนโซเชียลด่า ผมก็ยอมรับว่าผมเอาเงินมาจริง แต่เรามีการตกลงกันแล้วว่าเอาบ้านแล้วหักหนี้
นิกกี้ : แนนพูดไม่เข้าใจเหรอ บ้านโดนยึดไปแล้ว จะหักหนี้ได้ยังไง
แนน : ถ้าพี่บอกตั้งแต่วันแรกๆ ว่าไม่เอาบ้านก็จบ แต่นี่พี่เงียบหายไป 6-7 เดือน แล้วอยู่ๆ พี่มาบอกว่าไม่เอาบ้านแล้วนะ พอพี่บอกว่าไม่เอาบ้าน ผมก็ไปขนของในบ้านมาขายเอาเงินให้แอนนา
นิกกี้ : ตกลงแนนจะให้กันย์ผิดให้ได้ใช่มั้ย
แนน : ไม่ใช่ครับ แล้วพี่จะไม่ให้ผมดีแคร์ตัวเองเลยเหรอครับ
คุณรู้มั้ยว่าบ้านหลังนั้นติดจำนองอยู่?
แนน : ใช่ครับ ติดธนาคาร
ทางนี้ให้เหตุผลว่าในเมื่อติดธนาคาร เขาจะไปเอามาได้ยังไง ?
แนน : เพราะเงียบหายกันไป ผมก็เข้าใจว่าไม่มีอะไรกันแล้ว หักหนี้กันแล้ว เราไม่เคยทะเลาะกันเลย คุยกันปกติ ไปเยี่ยมแอนนา ยังโทรหาเขาเลย ว่าขอสักพันสองพัน ซ้อกับข้าวหน่อย เขาก็โอนให้นะ
4.8 แสนจะคืนเขายังไง?
แนน : ในเมื่อบ้านมาแนวนี้ก็ต้องผ่อนคืนเขา
กันย์ : หนูคุยกับแนนว่าบ้านยังไม่เอา แต่ความหมายของเรา คุณต้องรอการตัดสินใจจากพี่ เพราะแนนไม่มีการมาผ่อนคืนพี่เลยแม้สักบาท สักสลึง ถ้าแนนคิดจะไปขนของมา แนนควรโทรบอกพี่มั้ยว่าจะไปขนโซฟา ตู้กับข้าว ตู้เย็น ยันรถขนหมา สมควรมั้ย พี่ถามแค่นี้ เมื่อคืนมึงไม่ได้เถียงกูแบบนี้ มึงบอกว่าผมทำตามคำสั่งแอนนา แต่พอในรายการ ผมเก่งกับกูอีกแล้ว
แนน : ผมพูดกับพี่เหมือนเดิมทุกอย่าง ไม่มีใส่สี ใส่ไข่เลย ผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ผิด แต่ตอนหลังเรามาตกลงเรื่องบ้าน ผมก็คิดว่าเราตกลงกันจบไปแล้ว ผมกับพี่ไม่มีหนี้กัน วันนึงผมทักไปหาพี่ว่าสรุปบ้านยังไง พี่บอกว่าบ้านไม่เอานะ เพราะมีปัญหาอะไรสักอย่าง ผมก็บอกแอนนาเลยว่าพี่กันย์ไม่เอาบ้าน ทำยังไงดี แอนนาบอกว่างั้นไปดูหน่อยในบ้านมีอะไรขายได้บ้าง โอนเงินให้กูหน่อย อีกสองวันผมก็เข้าไปขนของ แล้วโอนเงินให้แอนนา
คุณรู้แล้วเขาไม่เอาบ้าน ตกลงคุณจะผ่อนจ่ายให้ จะผ่อนยังไง?
แนน : ต้องคุย ต้องเฉลี่ยจ่าย ผมมีหนี้หลายทาง
แล้วของน้าล่ะ?
แนน : ของน้าที่ฟ้อง พอเขารู้ว่ารถไม่ได้อยู่กับผม เขาก็คุยกันเอง 3 คน มีไลน์กลุ่ม มีน้า แฟนแอนนา พี่กันย์ รายละเอียดตรงนั้นผมไม่รู้ยังไง แต่มารู้อีกทีว่าน้าตามรถจากแฟนแอนนาตลอดว่าให้เอารถมาคืน แฟนแอนนาบอกว่ารถอยู่กับพี่กันย์ พี่กันย์ไม่ให้เอารถมา นี่คือคำพูดจากแฟนแอนนา
คุณมีสลิปโอนให้แอนนามั้ย?
แนน : มีครับ แต่ไม่ได้โอนเข้าเรือนจำ โอนให้คนข้างนอก ให้ญาติแอนนาที่เป็นหนี้ในคุก ไม่รู้คือใคร
ทนายแก้ว : เรื่องน้าที่ขอค่างวด 5.7 หมื่น แนนรู้เรื่องมั้ย
แนน : ตอนหลังผมไม่รู้แล้วครับ เขาคุยกัน 3 คน ผมมาตกใจวันที่ไปสน. แล้วพี่กันย์บอกว่ากูเคยโอนเงินให้น้ามึง
คุณรู้ใช่มั้ยมีข้อตกลงว่ามีการกู้เงิน 4.8 แสน รถต้องเป็นของเจ๊กันย์ หนึ่งในนั้นมีฟอร์จูนเนอร์ ทะเบียนลงท้าย 12 คุณใช้ใช่มั้ย?
แนน : ใช่ครับ แต่ตอนนี้โดนยึดไปแล้ว ไม่ได้ผ่อนครับ
คุณเอารถที่ติดไฟแนนซ์มาจำนำเขา?
แนน : มาวางประกันกู้ยืมครับ
คุณต้องจ่ายเงินเขาเต็มๆ ถูกมั้ย?
แนน : ถูกครับ
กระบะที่ลงท้ายด้วย 90 ล่ะ?
แนน : ยังอยู่ครับ คันนี้แม่กับพ่อเลี้ยงใช้
คุณจะเอามั้ย?
กันย์ : ไม่เอา ไม่เป็นไรพี่ ข้ามเลย
ทนายแก้ว : มันเป็นสิทธิ์เจ๊กันย์นะ
กันย์ : หนูอยากให้เขาไปคุยตกลงกันให้รู้เรื่องก่อนดีกว่า แล้วสะดวกจ่ายเรายังไง ทยอยแบบไหนก็ค่อยว่ากัน ถ้าเราเอารถเขามา เขาก็คงทำมาหากินไม่ได้ เพราะพ่อเลี้ยงเขาทำรับเหมาก่อสร้าง เขาต้องใช้รถขนคนงาน
แม่พระ?
กันย์ : อันนี้ร่างหนึ่ง ร่างสองไม่มา แนนอยากพูดอะไรให้มันพูดไป เดี๋ยวพอคุยกับหนู มันก็โดนหนูด่าอีก เราก็เป็นพี่มัน
แนน : พี่ด่าปกติ มันเป็นเรื่องระหว่างพี่กับผม
ทนายแก้ว : จริงๆ แนนน่าจะไปคุยกับคุณน้านะ
แนน : น้าทวงรถกับอดีตแฟนแอนนาตลอด ทวงตั้งแต่ค่างวดยังไม่ได้ค้าง อดีตแฟนแอนนาบอกว่าบ้านอยู่ที่บ้านพี่กันย์ พี่กันย์ไม่ให้เอารถมา ก็โทรตามกับแฟนแอนนาตลอดให้ขี่รถมาคืน จนน้าผมโดนไฟแนนซ์ฟ้อง ไม่ได้ผ่อน 10 งวดนี่แหละ แฟนแอนนาโทรหาน้าผมว่ามาเอารถคืนได้เลย น้าผมก็เลยบอกว่ากูไม่เอาแล้ว กูขอคืนแต่แรก ไม่ให้รถกู เดี๋ยวให้ตร.กับไฟแนนซ์ไปเอารถมา
แต่เขาเอาค่างวดไปจ่ายแล้วนะ?
แนน : อันนั้นผมไม่รู้เขา 3 คนตกลงกันยังไง ผมไม่รู้จริงๆ
ก็เข้าใจในมุมน้าเหมือนกัน พอถึงเวลาชื่อเป็นชื่อเขา เวลาไฟแนนซ์มาตาม ก็ตามกับเขา เพราะรถไม่ได้อยู่กับเขา น้าพยายามบอกทางนี้ว่าให้เอารถมาคืน?
กันย์ : หนูมีแชตที่คุยกับแม็กซ์ แม็กซ์ยังบอกว่าเขาแอบฟ้องอยู่นะ ระวังนะ หนูยังบอกว่าใครจะฟ้องก็ฟ้องเถอะ กูพูดตลอดว่าใครจะลากไปทางไหนก็ลากไปเถอะ กูอำนวยความสะดวก เอารถไปไว้ที่กรุงเทพฯ ให้ขนาดนี้แล้ว ไม่มาขับมา ใช้แต่คำว่า ใครขับไปก็ให้ขับกลับมาให้
แนน : วันนั้นเขาให้ผมไปเจอกับไฟแนนซ์ ไฟแนนซ์บอกว่าจะคืนสภาพเป็นซาก ไฟแนนซ์ไม่รับนะ เพราะรถใช้งานไม่ได้เลย
ตอนนี้น้าโดนไฟแนนซ์ฟ้อง น้าเลยมาฟ้องทางนี้อีกที?
กันย์ : แล้วเขามาฟ้องผิดคนหรือเปล่า เขาฟ้องหนูทำไม
ทนายแก้ว : จริงๆ น้าต้องฟ้องแม่กับแนน เพราะเอารถมาวางเป็นประกัน กันย์เป็นนายทุน เจ้าหนี้ แม่เป็นคนขับรถมาไว้
กันย์ : ก่อนฟ้องมีเรียกไกล่เกลี่ยด้วย นายตร.จะคุยด้วย อย่างนั้นอย่างนี้ เป็นญาติตร. น้าเขาบอกต่อมา
ทนายแก้ว : เวลาไฟแนนซ์ฟ้องน้าผู้เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อก็สามารถชี้ช่องได้ว่าไปยึดรถตรงโน้นนะ รถอยู่กับเจ๊กันย์นะ ไม่เห็นต้องมานั่งฟ้องเจ๊กันย์ข้อหายักยอกเลย
กันย์ : ไฟแนนซ์โทรมาหาหนูรอบแรก ตอนที่เขาปรึกษาให้หนูปิดให้ 8.9 แสน แต่หนูคิดว่าฉิxหายแล้ว 8.9 แล้ว ค่าประกงประกัน กูจ่ายไปแล้ว 7-8 แสน ให้กูจ่ายอีก 8.9 แสน กูต้องโง่ขนาดไหนเนี่ยถึงซื้อรถคันนี้ไว้ หนูไม่เอาหรอก ใครจะเอาไปไหนก็เอาไปเหอะ พอรอบสองเขาโทรมาอีก เขาถามเรา เราก็เล่าให้ฟังว่าประมาณนี้ บอกว่าถ้าปิดไม่สูงก็ปิดช่วยได้อยู่หรอก จะได้ตัดปัญหาไม่ต้องทะเลาะกันภายในครอบครัว แต่ถ้าอย่างนี้มันสูงไป หนูถึงขับไปไว้ที่กรุงเทพฯ เขาไม่ยอมมาเอากันสักที บอกให้มาเอาที่นครนายก เขาก็ไม่มา เราก็เอาไปจอดไว้ที่บางกะปิ จอดอยู่ข้างทาง ไปเอาได้เลย
ทนายแก้ว : เจ๊กันย์คุยกับไฟแนนซ์สามารถเช็กยอดคงค้างได้ว่าคงค้างเท่าไหร่ เพื่อชนกับค่างวดต.ค.67 ที่น้าบอกว่าจะเอาเงินไปจ่ายค่างวด ถ้าต.ค.ได้จ่ายก็จ่าย แต่ถ้าไม่จ่าย ก็แจ้งความฉ้อโกงที่เขาหลอกลวงเอาเงิน 5.7 หมื่นคุณไปได้ น้าต้องแจ้งแนนกับแจ้งแม่
กันย์ต้องไปแจ้งน้า?
ทนายแก้ว : ไม่รู้เขาเอาไปปิดไฟแนนซ์จริงหรือเปล่า
นี่ยังไม่รู้ใครผิดใครถูก งงไปหมดเลย?
แนน : ตอนหลังผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง เขาคุยกัน 3 คน มารู้อีกทีก็มีปัญหากันนี่แหละครับ
เรื่องเงินติดหนี้เขา 4.8 แสน คุณได้คุยกับแม่หรือยัง ต้องใช้เงินเขา?
แนน : ถ้าบ้านไม่เอาแล้ว ก็ต้องตามใช้หนี้เขาครับ
ติดต่อน้า แต่น้าไม่รับโทรศัพท์?
แนน : วันนั้นที่ผมอยู่ไฟแนนซ์บอกว่ารถเป็นซาก สตาร์ทไม่ติด ทำอะไรไม่ได้เลย ไม่รับคืนทุกกรณี ตอนขับรถมา รถขับได้ แต่ไฟหน้าไม่ติด
ยังไงโบกัส?
โบกัส : จริงๆ ก็น่าหนักใจ ที่คุยกับแอนนาก็ถามว่าเรื่องทั้งหมดปวดหัวมั้ย เขาบอกปวดหัว ต้องมารับรู้ปัญหาทั้งหมดของคนที่เขารักทั้งสองคน เหตุผลที่ทำให้เขาเครียดและดิ่งลง เพราะเขาต้องมาเจอเรื่องราวต่างๆ มากมายที่อยู่ข้างนอก วันนี้เขาโดนชดใช้กรรมในสิ่งที่เขากระทำ เขายอมรับ เขาคือคนผิด เขาก็ได้รับโทษว่าเขาคือคนผิด แต่พอเขาอยู่เรือนจำ เขาก็ต้องมานั่งรู้เรื่องราวต่างๆ อีกมากมาย มันเลยทำให้เขาเครียดกว่าเดิม เขาก็มีภาวะดิ่ง แต่เวลาคุยกับแอนนา หนูไม่ได้ลงรายละเอียดว่าใครผิดใครถูก
แอนนาเอาเงินผู้เสียหายไปไหนหมด?
โบกัส : แอนนาใช้เงินมือเติบ
กันย์ : ซื้อเข็มขัด 3 ล้าน เสื้อ 10 ล้าน
โบกัส : เที่ยวต่างประเทศ เดินแบบซึ่งใช้เงินเยอะนะคะ
จ่ายเงินเพื่อให้ตัวเองไปเดินเหรอ?
โบกัส : เพื่อสร้างให้ตัวเองมีชื่อเสียง พอมีชื่อเสียงจะได้มีเครดิต ช่วงนั้นแอนนาเริ่มทำกล่องสุ่ม แอนนาต้องมีเครดิต แต่ช่วงชีวิตที่แอนนาใช้เงินมือเติบ เราไม่ได้เข้าไปอยู่ในชีวิตเขาแบบนั้น แต่เขากำลังสังเกตว่าเขาเอาเงินไปไหนหมด ก่อนเงินเข้าคุก เขาบอกว่าเงินหมดแล้ว เลยต้องเอาตัวเองไปอยู่ในคุก
เป็นหลายสิบล้านนี่นะ?
โบกัส : น่าจะ 100 ล้านค่ะ ใครซื้อทองกับแอนนา 9 หมื่นบาท แอนนาจะคืนเงินให้ในราคา 1.2 แสนบาท นี่เป็นการเปรียบเทียบนะคะ สมมติเจ๊กันย์ซื้อ 1 รหัส ก็จะได้กำไร 3 หมื่น คนก็ซื้อกัน 9 รหัส 10 รหัส 9 แสน แต่นางต้องหาเงินคืนเขาประมาณ 1.2 ล้าน ส่วนต่างที่แอนนาเอาเงินมาหมุน สุดท้ายขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้ เพราะหมุนเงินไม่ทัน ก็เลยกลายเป็นลูกหนี้ที่เกิดขึ้นประมาณ 300 คนค่ะ
เป็น 100 ล้าน?
โบกัส : น่าจะเกิน 100 ล้าน แต่บางคนได้กำไรคืนแล้วค่ะ
กันย์ : สมมติเขาซื้อ 17 ล้าน เขาฟ้อง 17 ล้าน แต่เงินเข้าบัญชีเขาไปเกิน 17 ล้านแล้ว ซื้อรอบแรก 5 ล้าน โอนกลับไปได้ 6 ล้าน ก็เอามาลงซื้อใหม่ แต่เวลามาฟ้องเขาเอาบิลมาฟ้อง เพราะบิลแอนนาอยู่ร้านทอง มันซื้อทองจริง แต่ทองขึ้นตลอด
โบกัส : ใช่ ยิ่งทองขึ้น แอนนาก็จะขาดทุน
กันย์ : หนูเคยแอบไปเอฟเหมือนกัน พอรู้ว่าชื่อหนูมันก็ตัดออก เอาเงินมาคืน บอกว่าอย่าทำแบบนี้ เดี๋ยวกูฉิxหาย แค่นี้มันก็ฉิxหายแล้ว หนูก็อ้าว ทำไมมึงทำกับคนอื่นได้ มันถึงบอกว่าทำอะไร นางกำลังหมุนเงินอยู่ อย่าเอาเงินเข้ามา หนูก็เลยบอกให้หยุด ถ้าหยุดตอนนี้สามารถปรับได้ แต่นางบอกว่ากูหยุดไม่ได้ เหมือนางเปิดวันนี้ เพื่อส่ง 15 วัน พอครบ 15 วันก็เปิดใหม่ เพื่อมาส่งอันนี้ ยอดก็เลยกลายเป็นดินพอก
โบกัส : ก็จะได้เงินหลายสิบล้าน แล้วเอามาโปะอันเก่า ระหว่างโปะอันเก่าก็ใช้ชีวิตหรูหรา เที่ยวต่างประเทศ ซื้อของแบรนด์เนม นางผิดจริงๆ พอกลายเป็นงูกินหาง สุดท้ายหมุนไม่ทัน พอหมุนไม่ทัน ความน่าเชื่อถือไม่มี พอเปิดใหม่ก็ไม่มีใครมาเอฟแล้ว
พอรู้มีปัญหา คุณยังช่วยเขาอีกเหรอ?
กันย์ : ช่วยค่ะ เขาเป็นคนเก่ง ขายเก่ง ตอนขายแบบสุจริตใจ เขาทำกำไรเดือนนึง 20 กว่าล้าน
ให้คุณ?
กันย์ : เปล่า ให้ตัวเขาเอง
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณ ที่ทำให้คุณต้องช่วยเขา?
กันย์ : มันเป็นเพื่อน เราอยากให้มันกลับมายืนได้ คนเราไม่มีใครมีโอกาสบ่อยๆ และไม่มีใครหยิบยื่นโอกาสให้เราบ่อยๆ ถ้าหนูเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยมันได้ แค่ช่วยประกันให้มันกลับมาใช้ชีวิตทำมาหากิน ถ้ามันประสบความสำเร็จอีกครั้ง เจ้าหนี้ก็ได้เงินคืนหมด ตัวมันเองก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ มันคือการทำบุญอย่างนึงนะ ร่างหนึ่ง
โบกัส : วันที่แอนนาจะเข้าเรือนจำ จริงๆ แอนนาประกันตัวได้นะคะ แต่แอนนาไม่ให้ประกันแล้ว เจ๊กันย์ก็เตรียมเงินจะไปประกันในวันนั้น เขาน่าจะตัดปัญหา ไม่ต้องมาใช้หนี้ใครแล้ว เขาโดนทวงหนี้เยอะมาก
มันก็ไม่แฟร์กับผู้เสียหายสิ เอาตัวเองไปอยู่ในเรือนจำ?
กันย์ : เหมือนก่อนหน้านั้นไม่ถึง 7 วัน หนูเพิ่งประกันไปถึง 2 แสน หนูพิมพ์ไปว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่กูจะช่วยมึง เพราะตั้งแต่มึงออกมา มึงไม่เคยออกมาทำงานทำการให้เห็นเลย มึงไปอยู่กับนางงาม ทำอะไรก็ไม่รู้ ไม่ได้ทำงานใช้หนี้ให้กูเห็น ดังนั้นนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแอนนา ก่อนเขาเข้าไป เขาไปนั่งเฝ้าหนูอยู่ 2 วัน นั่งมองทุกวันแต่ไม่พูด พอวันรุ่งขึ้น นางบอกว่ากูไปศาลนะ ไม่ได้บอกว่าจะไป เราตื่นมาอีกทีตอนบ่ายโมง พิมพ์มาบอกว่ากูไปแล้วนะเพื่อน ทนายโทรบอกว่าเขาห้ามโทรปลุกคุณกันย์ เพราะคุณกันย์น่าจะมาช้า เพราะมาจากร้านที่นครสวรรค์ แล้วก็ปล่อยให้มันนอน ไม่ต้องเล่าอะไรให้มันฟัง ไม่ต้องให้ประกันทั้งสิ้น ยอมติดคุก เพราะไม่งั้นคนที่จะวิ่งอีกครั้งก็ไม่พ้นเรา แต่วันนั้นนางเตรียมเงินให้ผู้เสียหาย 2.5 หมื่น แต่เขาติด 9 หมื่นหรือเท่าไหร่หนูไม่แน่ใจ ทนายบอกว่าผู้เสียหายให้โทรหาเพื่อนแอน ให้เอาเงินมา 9 หมื่น แต่แอนบอกทนายว่าถ้าวันนี้คนนี้ทำได้ ผู้เสียหายเขามีกลุ่ม เขาจะบอกต่อๆ กัน สุดท้ายคนเดือดร้อนวิ่งหาเงินคือกันย์ ดังนั้นอย่าเป็นภาระให้กันย์ ยอมติดคุกซะ
วันนี้จะเอาไงกับเรื่องนี้?
กันย์ : ถามหนูไม่ได้ ต้องถามน้าเขา ถ้าน้าเขาชนป้าย หนูก็ชนป้าย สู้กันไปเลย ก็ต้องแล้วแต่น้าเขาค่ะ
นิกกี้จะดูแลยังไง?
นิกกี้ : ถ้าเขาไม่ถอนฟ้องเพื่อนเรา เราจะจัดทนายสู้เหมือนกัน เดือนหน้าวันที่ 23 ตร.ให้ทำคำให้การ แล้วไปสถานีตร.
กันย์ : หนูมองว่าเขาฟ้องผิดจริงๆ ควรฟ้องญาติ ไม่ใช่ฟ้องหนู วันนั้นหนูร้องไห้ หนูถามเขาว่ามีหลักฐานอะไรถึงออกหมายเรียก คุณบอกว่ากฎหมายไทยคือการกล่าวหา หนูเอาเอกสารมาดีแคร์ตัวเอง แล้วไม่คิดจะรับฟังหนูเลยเหรอคะ ใช้คำว่าติดธุระ ต้องรีบไป ฟังหน่อยหนู ทำไมตอนเขามากล่าวหาหนู เขาใช้หลักฐานอะไรเหรอ คุณถึงออกหมายเรียก หนูอยากได้คำตอบตรงนี้ เขาบอกว่าเราไม่ได้ทะเลาะกันเนอะ เอาเป็นว่าผมทำตามกฎหมาย ทำตามหน้าที่ ก็นั่นแหละ เอาหลักฐานไหนโยงมาหาเรา ทั้งที่จริงๆ ควรเป็นแนนกับแม่ไม่ใช่หนู เขาแจ้งแม็กซ์ไปแล้ว ทำไมสุดท้ายต้องวนมาหาหนูจนได้ อีกันย์ต้องมาเคลียร์ที่สน.ให้ได้ เพราะอะไรที่ต้องเป็นหนูมาไกล่เกลี่ย นี่คือสิ่งที่หนูคับข้องใจ ก่อนหน้ามีหมาย ก็บอกให้หนูมาที่สน. หนูถามว่าโอเค สน.ไหนดี แถวบ้านได้มั้ย ใกล้ๆ หรือแถวบางกะปิ หรือยังไง หนูอยู่นครนายก เขาบอกว่าให้มาสน.รัตนาธิเบศว์เท่านั้น มีผู้ใหญ่โน่นนี่นั่น ทำไมต้องเป็นกูวะ ทำไมไม่เป็นญาติเขา หนูบอกไม่ไป จนกว่าจะมีหมาย แล้วก็มีหมายมาจริงๆ ก็เลยอยากรู้ว่าหมายที่ออก เอาหลักฐานอะไรมาออกหมาย
ทนายแก้ว : ถ้าตร.ออกหมายโดยไม่ได้พิจารณาพยานแวดล้อมให้สิ้นกระแสความก่อน ออกหมายเร็วแบบนี้ เราสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนได้ แต่พนักงานสอบสวนเขามีสิทธิ์ปิดพยานหลักฐานผู้กล่าวหาได้ เวลามีคนมาแจ้ง เขามีเอกสารส่งไปให้พนักงานสอบสวนพิจารณาอยู่แล้ว ตรงนั้นเราไม่มีสิทธิ์รู้ แต่เขาจะรู้ว่ามันเข้าข่ายข้อหายักยอก แต่สงสัยว่าทำไมมันเนิ่นนานเป็นปีกว่าจะออกหมาย แจ้งความ 67 เพิ่งมาออกหมาย 8 ก.ย.68 ช่วงนั้นตัวผู้เสียหายเองที่เป็นน้าก็รับทราบว่าได้รับเงินค่างวดไป 5.7 หมื่น แสดงว่าเขาขาดเจตนา ผู้แจ้งก็รู้ทั้งรู้ว่ารถมาอยู่ในความครอบครอง เพราะกับแนนเอามาให้เขา และไฟแนนซ์ก็ตามมาหาเขา
คุณไปเยี่ยมแอนนาอยู่ เขาเคยคิดหนีมั้ย?
โบกัส : ไม่เคยค่ะ
แต่ผมรู้ว่าเขาเคยคุยกับบังแจ็คนะ เขาขอให้บังแจ็คช่วยให้เขาไปอยู่อเมริกา แต่บังแจ็คไม่เอาด้วย จนตอนหลังบังแจ็คถึงรู้ว่าแอนนามีคดีอยู่เมืองไทย?
กันย์ : ไม่เคยค่ะ แอนนาไม่เคยคิดหนี บังแจ็คเมากาวแล้ว ถามหนูดิ อยู่ด้วยกันทุกวัน ทุกคืน ตอนแรกหนูบอกด้วยซ้ำ อีแอน เราหนีไปอยู่ด้วยกันมั้ย หนีไปเงียบๆ แล้วก็ไปทำมาหากิน ไม่ต้องออกโซเชียล มันบอกว่าหนีทำไม เราทำผิด งั้นก็ต้องทำมาหากิน เพื่อไปจ่ายหนี้เขา
โบกัส : เมื่อวานได้คุยกับแอนนา เขาก็ยังฝากบอกลูกหนี้ทุกคน ว่าถ้าเขามีโอกาสได้กลับไปข้างนอก เขาก็อยากกลับไปทำงาน เพื่อชดใช้หนี้ให้ทุกคน ไม่งั้นเขาจะยอมเขียนข้อความทั้งหมด แล้วพอตัดสินครบ 3 คดี เขาจะรู้ว่าเขาจะติดกี่ปี ตอนนี้หนูกับน้องสาวแอนนาอีกคน พยายามรวบรวมสิ่งที่เขาเคยทำดีเพื่อสังคมทั้งหมด เพื่อขอยืนในความดี พิจารณาลดโทษได้กี่ปี เพื่อได้ออกมาทำงานคืนลูกหนี้ เพราะมีลูกหนี้ที่ยังไม่ได้ฟ้องแอนนาอีกประมาณ 100 กว่าคนค่ะ หนูเข้าใจว่าโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคน วันนี้ถ้าแอนนาได้กลับมา สิ่งที่เขาทำได้คือโอกาสกับทุกคน ถ้าเขาออกมาเขาจะชดใช้หนี้ให้กับทุกคน อย่างน้อยนึกถึงความดี นึกถึงเสียงหัวเราะเคยสร้างความสุขให้ทุกคน เชื่อว่าแอนนาไม่ว่าทำอะไรก็เป็นประเด็นและเป็นกระแส
ทนายแก้ว : ศาลพิพากษาเท่าไหร่
โบกัส : ของเขาเป็น 100 คดี แต่เชื่อว่าโทษสูงสุดไม่เกิน 20 ปี รับสารภาพ ทำความดี ยื่นเอกสารที่เคยเป็นคนดัง มีชื่อเสียง สร้างวัด สร้างโรงเรียน หนูว่าไม่เกิน 10 ปี เขาบอกว่าถ้ามีโอกาสได้กลับมาทำงาน เขาจะชดใช้หนี้ทุกคน
บังแจ็คส่งข้อความมาว่า ต้องถามกลับแอนนาว่าทำไมถึงอยู่อเมริกานานขนาดนั้น?
โบกัส : เขาไปเที่ยวค่ะ
กันย์ : รอบล่าสุดแอนนาไปอเมริกา ยืมเงินอีกันย์อีกแล้ว ไปหิ้วกระเป๋าเบอร์กิ้น บอกว่าถ้าเอามาขายจะได้กำไร ไม่มีใครให้ยืมแล้ว อีกันย์หาเงินมาให้กูก่อน หนูก็เอาทองของลูกที่ซื้อไว้ เอาไปขายให้เพื่อน 1.4 ล้าน เพื่อนคืนมา 8 แสน อีก 6 แสน นางบอกให้ไปเอากับพี่ณวัฒน์ ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะ
เรื่องหมอดูอุ๋ยนี่ยังไง?
ทนายแก้ว : ฟ้องแน่นอนครับ ผมในฐานะผู้รับมอบอำนาจและทนายความของคุณต๊อดและคุณนุ่น ดำเนินการร่างฟ้องเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับ กำลังพิจารณาค่าเสียหายส่วนแพ่งว่าเรียกร้องค่าเสียหายเท่าไหร่อยู่ครับ เพื่อให้ดูเรื่องงบการเงิน รายการของคุณต๊อดเอง บัญชีรับจ่ายเอง เพื่อให้ศาลพิจารณาว่าเขาเสียหายกับชื่อเสียงเท่าไหร่ครับ
การเอาชื่อไปอ้างไม่ถูกต้อง เขาไม่มีการไปทำแบบนั้นด้วย?
ทนายแก้ว : ใช่ครับ เขาไม่ได้ประสงค์จะไปเช่าของหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำให้บุคคลเข้าใจว่าผัวรักผัวหลง การที่เขาได้ทรัพย์สินจากสามีต่างๆ นานา มันเป็นในเชิงธุรกิจอยู่แล้ว มันไม่ได้เกี่ยวกับไสยศาสตร์หรือเรื่องดวงอย่างที่อาจารย์คนนี้ไปพูดเลยครับ
โทษกี่ปี?
ทนายแก้ว : 3 ปีครับ หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา มีหลายกรรมที่เขาพูด มีหลายคลิป 3-4 ครั้ง ตอนนี้กำลังไล่อยู่ ไล่เวลาเรื่องเสียหาย คิดว่าน่าจะ 2-3 กรรม
แสดงว่าพยานต้องมี?
ทนายแก้ว : มีครบหมดครับ พยานหลักฐาน บิ๊กเกรียนให้ข้อมูลมา ผมประสานงานกับคนที่ไปคุยกับอ.อุ๋ย เขาให้ชื่อสกุลเรียบร้อย มีทั้งแชตคุย มีทั้งข้อความผู้เสียหายรายอื่น ที่เขาไปกล่าวอ้าง มีอีกหลายท่านครับ ดาราดังๆ ทั้งนั้น
อยากแนะนำสำหรับนักแสดงหลายๆ คน ดารา หรือนักร้อง มีบุคคลใดบุคคลนึงเอาชื่อเราไปแอบอ้าง เอาไปหากิน คุณต้องไปแจ้งความไว้ เป็นการรักษาสิทธิ์?
ทนายแก้ว : ไม่งั้นจะกลายเป็นว่าคุณรู้แล้วคุณปล่อยปละละเลย คุณไปร่วมกระบวนการปกปิดข้อความจริงกับชาวบ้านเขา ชาวบ้านเขาหลงเชื่อเพราะชื่อเบอร์ใหญ่ๆ ทั้งนั้น ชาวบ้านเขาก็เลยไปเช่า ไปศรัทธา ไปสร้างอย่างนั้นอย่างนี้
มีหลายคนมั้ย?
โบกัส : หลายคนค่ะ ส่วนใหญ่ที่ทราบมาก็เป็นชื่อที่ได้ยินเหมือนกันหมดค่ะ
นิกกี้ก็เก็บเรื่องนี้เหมือนกัน?
นิกกี้ : ใช่ค่ะ มีผู้เสียหายเยอะ
ยื่นฟ้องเมื่อไหร่?
ทนายแก้ว : น่าจะวันจันทร์-อังคารนี้ ขอเซ็นเอกสารนิดเดียวครับ ตอนแรกคุณต๊อดเองมองว่าเรื่องขอโทษคงเกินจุดนั้นไปแล้ว เพราะเขาพูดหลายครั้ง เหมือนเอาคำนุ่นวรนุชอย่างนั้นอย่างนี้ มันเป็นการใช้โดยติดนิสัย เจอใครเขาก็เล่า หมายถึงอ.อุ๋ย ทางครอบครัวสามีเขาไม่ยอม ตอนแรกคุณนุ่นอยากให้เขียนจดหมายขอโทษ เพราะฝ่ายผู้หญิงไม่อยากมีปัญหา แต่ตัวสามีรู้สึกว่าเกินความเป็นครอบครัวเขาแล้ว ล้ำเส้นคุณต๊อด เขาเลยบอกว่าพี่แก้ว งั้นก็ฟ้อง เลยให้ผมเซ็นรับมอบอำนาจสู้ไปครับ
อยากรู้อบทองคืออะไร?
กันย์ : พนักงานค่ะ น้องเขาผิดปกติทางร่างกาย เป็นคนปากแซ่บ เป็นหนี้เป็นสินเยอะ ไม่จ่าย บิดเยอะ หนูเอามาอยู่ให้โอกาส ให้ทำงานใช้หนี้ใช้สินคน ปกติมันไลฟ์สด แล้วมีคนมาดูมันเยอะ แต่นางก็ไม่ใช้หนี้ใคร แต่พอมาอยู่กับเรา นางก็เริ่มใช้หนี้ใช้สิน นิกกี้สะกิด พี่หนุ่มไม่แสดงความยินดีกับนิกกี้หน่อยเหรอ เพราะศาลพิพากษามาแล้ว เขาไม่ได้ผิด กรณีเขามาออกรายการกับต้นอ้อ ที่โซเชียลลงโทษเขา
ทนายแก้ว : วันนั้นมาอกรายการ ต้นอ้อนำเสนอเรื่องราว
นิกกี้ : ต้นอ้อบิดเบือนว่านิกกี้ตบทรัพย์ บิดเบือนหลายเรื่องโดยที่กี้เสียหาย ณ วันนั้นกี้ไม่มีโอกาสได้พูดอะไรเลย เพราะอ้อแทรกตลอด พอแทรกปุ๊บกี้เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวกี้ใช้สิทธิ์ทางกฎหมาย กี้เลยไปฟ้อง 7 กรรม พรบ.คอมพ์ฯ ศาลก็ให้ต้นอ้อมาขอโทษที่บิดเบือนให้นิกกี้เสียหาย ต้นอ้อก็ขอโทษ ทนายแก้วก็โดนฟ้องด้วย
ทนายแก้ว : ผมก็โดนนิกกี้ฟ้องด้วยครับ (หัวเราะ) ก็เลยไปขอโทษ อธิบายกันให้เข้าใจ
นิกกี้ : ทนายแก้วเขาไม่เข้าใจ เหตุการณ์ทุกอย่างกี้ก็ดีแคร์ตามเปเปอร์ให้ทนายแก้วเห็นเหมือนกันว่าจุดเริ่มต้นคือตรงไหน ตอนนั้นต้นอ้อต้องการบิดเบือนตั้งแต่แรก ต้นอ้อรู้อยู่แล้วว่าไม่มีเหตุการณ์นั้น ต้นอ้อบิดเบือน ตัดคลิปทำให้ทุกคนเข้าใจกี้ผิด กี้เลยฟ้อง 7 กรรม