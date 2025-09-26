สุดเศร้า วันดี ศรีนคร นักร้องดังเสียชีวิตในสวนมังคุด เผยนาทีพบร่าง
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ต.ท.วัฒนชัย พรหมโชติชัย สารวัตร (สอบสวน) สภ.นบพิตำ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตภายในสวนมังคุดแห่งหนึ่ง ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลนบพิตำ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจ
ที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ น.ส.ศิริพร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี สภาพศพเสียชีวิตอยู่ในชุดนอนสีชมพู เจ้าหน้าที่จึงนำร่างลงมาชันสูตรศพเบื้องต้น คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมง
จากการสอบสวนทราบว่า น.ส.ศิริพร ผู้ตายนั้นเป็นนักร้องลูกทุ่งที่รู้จักกันในชื่อ “วันดี ศรีนคร” มีผลงานเพลงเป็นที่รู้จักคือเพลง “สาวนากับเจ้าทุย” เคยร่วมร้องเพลงคอนเสิร์ตของ เอกชัย ศรีวิชัย ศิลปินชื่อดัง ก่อนจะออกมาร้องเพลงกับวงดนตรีในพื้นที่ “วงกำแพง” กระทั่งออกจากวงกำแพงได้ 2-3 เดือน
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับแม่ที่บ้าน ก่อนเกิดเหตุได้แต่งชุดนอนแล้วหายตัวออกจากบ้าน จนกระทั่งมีคนไปพบเสียชีวิตอยู่ในสวนมังคุดแล้ว ส่วนสาเหตุทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่า น่าจะมาจากปัญหาส่วนตัว
หลังเกิดเหตุการณ์ทำให้เพื่อนฝูงในวงการต่างพากันโพสต์แสดงความเสียใจเป็นอย่างมาก ในขณะที่ญาติระบุว่า ปกติ น.ส.ศิริพร เป็นคนร่าเริง เคยมีครอบครัวมีลูกด้วยกัน 1 คนแต่ได้เลิกรากันไป และยังคงร้องเพลงตามที่ตัวเองชอบ
นอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการรำมโนราห์แสดงบนเวทีของ เอกชัย ศรีววิชัย ด้วย เป็นที่ชื่นชอบของทั้งเพื่อน ๆ ในวงการเพราะเป็นคนอัธยาศัยดี กระทั่งมาก่อเหตุสลดดังกล่าว ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ทำการชันสูตรพลิกศพเสร็จแล้วจึงมอบให้กับญาตินำไปจัดการตามประเพณีต่อไป