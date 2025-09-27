‘เอ ศุภชัย’ เผยปั้นใครให้ดังเท่า ‘อั้ม’ ยาก เลยขอปั้นตัวเองสู้ ชี้เป็นดาราหญิงที่ครองใจคนทุกวัย
เป็นนักปั้นมือทองที่ปั้นใครก็โด่งดังเป็นพลุแตก สำหรับ เอ ศุภชัย ล่าสุดเจ้าตัวมาเปิดตลาด“A fair” อร่อยเกรดเอ ณ เทอร์มินัล21 พระราม 3 ก็ได้ตอบประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าในสังกัดเอ ศุภชัยจะไม่มีผู้หญิงอีกแล้ว?
“ตอนนี้ก็อาจจะต้องมีหญิง-หญิงบ้าง จะต้องเอากลับมาบ้าง ตอนนี้เราทำชาย-ชาย ซึ่งในเรื่องก็มี หญิง-หญิง แต่หญิง-ชายตอนนี้ยังไม่มี แต่จะดังให้เท่ากับพี่อั้ม (พัชราภา) หรือแบบพี่อั้มคงไม่มีแล้วตอนนี้ ก็เลยพยายามทำตัวเองให้เท่ากับอั้มอยู่ ในเมื่อปั้นผู้หญิงแล้วยังสู้อั้มไม่ได้ ก็ปั้นตัวเองเสียเลยแต่ก็ยังสู้ไม่ได้เหมือนกัน
จะหาคนดังแบบอั้มชาตินี้พันปีมีคนนึง กล้าพูดเลย พี่อั้มเขาอยู่มานานจริงๆ เด็กเดี๋ยวนี้ 3 ปีก็หายไปแล้ว พี่อั้มเข้าวงการตั้งแต่ 2540 ตอนนี้ 2568 แล้ว ใครเคยเห็นผู้หญิงที่อยู่บนโลกใบนี้ในวงการบันเทิงไทยที่สถิติความเป็นนางเอกยาวนานขนาดนี้ไหม พี่เอก็คงจะปั้นใครมาแทนพี่อั้มไม่ได้ งั้นก็แต่งหญิงปั้นตัวเองไปสู้พี่อั้มดีกว่า ตอนนี้ก็เลยไปไหนมาไหนด้วยกัน ยังเป็นมดแดงแฝงพวงมะม่วงกันไปได้อยู่”
จะหาคนปั้นแล้วดังแบบอั้มได้อีกไหม?
“ตอบไม่ได้ เราปั้นใครเราทำสุดพลังทุกคน สุดท้ายประชาชนจะเป็นคนตอบว่าเขารักคนของเราไหม คนรักอั้มตั้งแต่รุ่นเด็กจนถึงรุ่นป้า ตอนนี้ก็ยังรักอยู่ เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มาก เขาเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจจริงๆ เอาจริงๆ การปั้นผู้หญิงให้ดังโอกาสมามากกว่า เพราะทั้งหัวจรดเท้าของเขาขายพรีเซนเตอร์ได้หมด ได้มากกว่าผู้ชาย แต่มันก็ยาก บางทีพี่เออาจจะดวงถูกกับผู้ชาย แต่ของผู้หญิงตัวแม่ก็ยังครองคือพี่อั้ม“
อั้มยังครองดาราหญิงที่มีค่าตัวสูง?
”ดีใจค่ะ เพราะพี่เอได้เปอร์เซ็นต์ ถ้าค่าตัวพี่อั้มสูงมากพี่เอก็ได้มาก ถ้าค่าตัวพี่อั้มถูกพี่เอก็คงร้องไห้ ทุกวันนี้ค่าตัวพี่อั้มก็ยังเรตเดิม มีแต่จะเพิ่มขึ้นกว่าเดิม สินค้ายังติดต่อได้ตลอด ตอนนี้บริบทของพี่อั้มก็เปลี่ยนไปด้วย ตอนนี้เป็นซีอีโอสาวของบริษัทอั้มอั้ม มีช่องทางเพิ่ม เวลาสินค้าตัวไหนสนใจพี่อั้มก็มีช่องทางการขาย สินค้าที่พี่อั้มเป็นพรีเซนเตอร์ ก็เอาไปออกบูทขายที่งานอั้มอั้มได้วันนึง 1-2 ล้าน ก็คุ้มกับค่าตัวที่จ้างพี่อั้มเล็กๆ น้อยๆ แล้ว แล้วก็มาขายที่งานพี่เอด้วย เรามีช่องทางหมดเลย เหลือแค่ไม่ได้เปิดสะดวกซื้อเอง ถ้าเราเปิดสะดวกซื้อเองเราก็อาจจะมีแพคเก็ตนี้แถมในการเป็นพรีเซ็นเตอร์ด้วย เราช่วยพรีเซนต์แล้วเรายังช่วยจุดจำหน่ายด้วย จ้างพี่อั้มได้ครบหมดทุกอย่าง”