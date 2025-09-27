‘เคน ภูภูมิ’ ชี้ทำธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่มีหนี้ โล่งใจลงต้นทุเรียนแล้ว เตรียมขึ้นแท่นนายหัว
เรียกว่าขยันขันแข็งสุดๆ สำหรับพระเอกหนุ่ม เคน ภูภูมิ ที่ตอนนี้นอกจากเจ้าตัวจะผันตัวมาเป็นนายหัว ทำสวนทุเรียน ในที่ดินกว่า 200 ไร่ ที่จังหวัดสงขลา แล้วนั้น เจ้าตัวก็ยังมีธุรกิจ Ken phu pang (เคน ภู ปัง) และยังมีธุรกิจใหม่ที่กำลังจะเปิดเร็วๆ นี้อีกด้วย
ล่าสุดเจอพระเอกหนุ่มมาร่วมงาน เปิดตลาด “A fair”อร่อยเกรดเอ ของนักปั้นมือทอง เอ ศุภชัย ณ เทอร์มินัล21 พระราม 3 ก็ได้เปิดใจถึงธุรกิจของเจ้าตัว พร้อมเป้าหมายเรื่องธุรกิจในอนาคตให้ฟังว่า
คนมองเราเป็นนายหัว?
“คือเรามีงานเยอะมากกว่าจริงๆ มีอะไรเยอะๆ มันก็มีรายจ่ายเยอะเหมือนกัน มันก็ช่วงสร้างเนื้อสร้างตัว เราก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อย แล้วเราเองก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ไวขึ้นไปอีก”
อย่างตอนนี้สร้างไปไกลอย่างที่เราตั้งเป้าไว้หรือยัง?
“ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้น เหมือนเราก็ค่อยๆ สร้างตึกแบบชั้น 1 ชั้น 2 (ถ้าเปรียบเป็นตึกกี่ชั้น?) เพิ่งขึ้นชั้น 2 เอง คือมันต้องใช้เวลา หลายๆ อย่างมันไม่ง่าย”
เรามีเซ็ตสแตนดาร์ดธุรกิจไว้ไหม?
“จริงๆ ก็มีเซ็ตสแตนดาร์ด แต่ก็ไม่ได้เซ็ตไว้สูงแค่เซ็ตให้มีกำไรก็พอ แล้วเราค่อยๆ ไปดีกว่า เราก็ไม่อยากกดดันตัวเองเยอะ ไม่อยากกดดันกับน้องๆ ในทีมเยอะ ก็ไปให้มันได้ แล้วก็มีไอเดียใหม่ๆ เข้ามาเรื่อยๆ ผมว่าอย่างนี้ก็โอเคแล้ว”
ตอนนี้ดูแลธุรกิจกี่ตัว?
“มีสวน แล้วก็มีเคนภูปัง แล้วก็กำลังจะมีอีกแบรนด์นึงที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ คร่าวๆ ก็ประมาณ 3 แล้วก็มีถ่ายซีรีส์ ก็ยังมีอีกเยอะเลยที่จะต้องถ่ายเร็วๆ นี้”
เคนภูปังคืนทุนยัง?
“คืนทุนแล้วครับ (เปิดกี่สาขา?) ตอนนี้มี 5 สาขา แต่ตอนนี้เรากำลังจะกระจายเป็นแฟรนไชส์ ก็ถ้าใครสนใจแฟรนไชส์ของเคนภูปังก็ติดต่อได้ ไม่แพงครับ ตอนนี้ที่เคาะกันใหม่ๆ ก็น่าจะอยู่ประมาณสักไม่ถึงล้านก็เปิดได้ แต่เปิดสแตนด์อโลนนะ แต่ถ้าอยากเปิดในห้างก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้น เพราะว่าค่าเช่าก็จะเยอะขึ้น แต่สแตนด์อโลนก็ดีนะครับผมว่า แนะนำ”
จริงๆ แล้วมองว่าธุรกิจนี้มันจะโตได้แค่ไหน?
“จริงๆ มันสามารถไปได้ในทุกจังหวัดแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะเปิดออกมาก็คิดว่ามันสามารถไปได้ทุกอำเภอ ก็พยายามที่จะกระจาย”
มันฉีกจากเคนภูปังไหม?
“มันไม่ได้ฉีกกันไปเยอะแต่มันสามารถที่จะ แมส มันเล็กกว่าแต่ก็กระชับกว่า”
อย่างมีธุรกิจเยอะอย่างนี้เราเป็นหนี้ธุรกิจไหมหรือว่าไม่เป็น?
“ไม่มี (เราจัดสรรยังไงบ้าง?) เราไม่ได้เริ่มใหญ่ครับ คือเราเริ่มจากร้านเล็กๆ คือถ้าอันไหนมันไม่จำเป็น อันไหนตัดได้มันก็ต้องตัดให้ไว แล้วก็ไปทางช่องอื่น คืออันไหนยืมไม่ได้ก็ไม่ต้องยื้อ ยืมไม่ได้ก็หาทางใหม่ คือจะไม่ฝืน ผมรู้สึกว่ามันไม่ควรฝืน เราไปทางอื่นดีกว่า เพราะว่าทางอื่นมันอาจจะใหม่กว่าแล้วก็ดีกว่าก็ได้ ก็ค่อยๆ หาทางไปเรื่อยๆ คือธุรกิจมันสามารถมูฟได้ ถ้ามันไม่ได้เราก็ไปทำอย่างอื่น”
เคนมองยังไงกับการที่เอาเงินอนาคตมาใช้ในธุรกิจปัจจุบัน เราไม่รู้ว่าเป้าหมายมันอาจจะไม่สำเร็จก็ได้?
“คือผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจมันไม่จำเป็นจะต้องลงทุนเยอะก็ได้ เพราะว่าช่องทางการขายมันมีเยอะแยะมากมาย มันมีในออนไลน์โดยที่เราทำง่ายๆ ที่บ้านก็ยังได้เลย บางทีมันอาจจะกลายเป็นไวรัล แล้วเราก็อาจจะไม่ต้องลงทุนเยอะตั้งแต่แรก ผมว่าด้วยโซเชียลเดี๋ยวนี้มันทำให้ความเสี่ยงในการลงทุนมันก็น้อยลง แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกช่องทางแบบไหนอะไรอย่างนี้
คือผมไม่อยากทำไรเกินตัวขนาดนั้น เพราะว่าเราไม่ได้มีเงินเยอะ”
หลายคนมองว่าถ้าเป็นดารามันจะต้องตู้มเดียวจะต้องแบบใหญ่ๆ?
“พอเราทำขนาดนี้แล้ว เรารู้สึกว่าการเป็นดารามันก็ดี คือเราได้มีช่องทางโปรโมตมากขึ้น ผมว่ามันก็สนุกดีครับกับการเป็นพ่อค้าหรือว่าการมาทำธุรกิจ ไม่ได้มองว่ามันคือผลเสียอะไร ผมรู้สึกว่าใครที่ทำผมก็ดีใจกับเขาด้วยซ้ำ เพราะว่าเขาจะได้พัฒนาแล้วเขาก็จะได้มีอะไรที่มันท้าทายตัวเองขึ้นเรื่อยๆ อะไรอย่างนี้ (ไม่จำเป็นต้องลงไป 10 ล้าน?) ก็ถ้าเขามีตังค์ก็ไม่เป็นไร คือเราก็ไปตามที่เราไหวดีกว่า ก็ถ้าใครมีตังค์ก็แล้วแต่ ไม่ผิด”
สวนทุเรียนเป็นยังไงบ้าง?
“ตอนนี้ก็โล่งใจไปนิดนึง ก็ทุกอย่างลงต้นอะไรเรียบร้อยแล้ว ก็เหลือแค่เลี้ยงละทีนี้ ก็ดีครับจากตอนแรกที่เรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงว่ามันยังไม่ลงตัวสักที แต่ตอนนี้ก็หายห่วงไปนิดนึง ก็ดีขึ้นครับ”
ประมาณกี่ปีเราจะได้เก็บเกี่ยว ได้เป็นนายหัวสวนทุเรียนแบบเต็มตัว?
“ต้องอีก 4 ปีเลยครับ แต่ 4 ปีก็ไม่นาน แป๊บเดียว”
เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่?
“ตอนนี้ที่ลงไปแล้วประมาณ 70 นิดๆ (ซึ่งกำลังขยายตอนอยู่?) ก็ถ้าปีหน้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะอีกแปลงหนึ่งอีก 30 แล้วก็คิดว่าน่าจะเบรกไว้ก่อน แค่นี้ก่อน เพราะว่าเก็บตังค์ มันก็จะเยอะเกิน เพราะพอเราไปทำจริงๆ เราก็รู้แล้วว่าการดูแลมันควรจะแบ่งเซคชั่นยังไงถึงจะดูแลได้ทั่วถึง เราค่อยๆ ก้าวไป ไม่เป็นไร”
สวนทุเรียนเราก็ไม่ได้เป็นหนี้เหมือนกัน?
“ไม่เป็นครับ เพราะว่าที่ของผมมีอยู่แล้วก็เลยลงทุนแค่การทำเลย์เอ้าต์การปลูกอะไรอย่างนี้ ส่วนอันนั้นก็เป็นเงินที่เล่นซีรีส์มาเราก็เลยต้องรับซีรีส์ต่อ”
เรื่องเศรษฐกิจมีความกังวลไหม?
“ถ้าส่วนตัวไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ เพราะว่าเรารู้สึกว่าส่วนหนึ่งเราขายเองได้ด้วย แล้วก็จะพยายามทำให้มันเป็นพรีเมี่ยมให้ได้ อยากจะส่งออกให้ได้”
ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายธุรกิจในอนาคต?
“ใช่ ส่วนอีกอันนึงก็ใกล้แล้วแหละ ก็อีกสักประมาณเดือนหน้าก็น่าจะได้เปิดตัวอันใหม่ แต่มันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่ใหญ่ เปิดเล็กๆ แต่คิดว่าน่าจะกระจายได้เร็ว เป็นของกินเหมือนกันครับ รอชิมนะ”
ทุเรียนที่ปลูกพันธุ์อะไร?
“ปลูกหมอนทอง แล้วก็มีปลูกมูซานคิง ปลูกพวงมณี ปลูกโอฉี่”
รสชาติมันต่างจากทุเรียนจันทบุรียังไง?
“โดยส่วนตัวคิดว่าถ้าต่อไปความรู้ของคนใต้เป็นอุตสาหกรรมเท่ากับจันทบุรี ผมว่าคุณภาพก็น่าจะไปถึง เพราะว่าทางจันทบุรีเขาทำกันจนแบบมืออาชีพแต่ทางใต้บางทีเขายังทำกันแบบบ้านๆ ชาวสวนเราก็พยายามที่จะหาความรู้อัพเกรดขึ้นไปให้เทียบเท่าให้ได้”
แล้วค่อยวางแผนเอาตรงนี้ไปเผยแพร่?
“ใช่ๆ”