ก้อง ห้วยไร่ ตัดสินใจ จัด ‘คอนเสิร์ตการกุศล’ ที่น่านตามเดิม แต่ปรับแผน 4 ข้อ เลี่ยงกระทบชุมชน

ก้อง ห้วยไร่ ตัดสินใจ จัด ‘คอนเสิร์ตการกุศล’ ที่น่าน ตามเดิม แต่ปรับแผน 4 ข้อ เลี่ยงกระทบชุมชนมากที่สุด
จากกรณีหลังนักร้องวง “Cocktail” ได้จัดคอนเสิร์ต COCKTAIL 77 EVER TOUR ที่จังหวัดน่าน แบบยิ่งใหญ่มีการจุดพลุช่วงท้ายของคอนเสิร์ต ตามที่ได้ขออนุญาตกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องแล้ว แต่หลังจากคอนเสิร์ตจบแต่เรื่องไม่จบ เนื่องจากมีเพจดังในจังหวัดน่านได้ออกโพสต์ติงว่าจุดพลุตอนเที่ยงคืนสงสารคนในพื้นที่
ส่งผลให้ ก้อง ห้วยไร่ ได้ออกมาประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตที่กำลังจะมาจัดคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม ที่จังหวัดน่าน โดยระบุว่า “ขออณุญาตยกเลิกคอนเสิร์ตที่จังหวัดน่านในวันที่ 5 ธันวาคม 2568 ไปก่อนนะครับ เนื่องจากทางเรายังไม่ได้ขออนุญาต และเกรงว่าจะเกิดผลกระทบทางเสียง”
ซึ่งทำให้ชาวน่านบางส่วนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าศิลปินมาจัดงานที่น่าน ถือเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาดีหลังน่านถูกน้ำท่วมหนักหลายครั้ง กลายเป็นกระแสตีกลับเพจดังกล่าว จนต้องออกมาขอโทษ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 กันยายน ก้อง ห้วยไร่ ได้โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กแจ้งว่าจะกลับมาจัดคอนเสิร์ตที่น่าน โดยระบุข้อความว่า “มิวสิค festival เพื่อเยียวยาหัวใจชาวน่าน
จากเหตุการณ์ความไม่สบายใจของพี่น้องแฟนเพลง จากผลกระทบทางเสียง จนทำให้ผมตัดสินใจยกเลิกเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตร่วมกันกับพี่น้อง ต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง และในฐานะผู้นำที่จะพาน้องๆ ศิลปินต่างค่าย ขึ้นไปทำกิจกรรมรวมถึงนักกีฬาทีมชาติ ที่จะขึ้นไปเตะฟุตบอล ไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อการเคลือบแคลงใจจากกรณีดังกล่าว
วันนี้ทางเราได้หาข้อสรุปและหารือกับทางผู้ใหญ่ ผู้รับผิดชอบพื้นที่ และตัวแทนชุมชน เพื่อทำการขออนุญาตให้กิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินต่อไปโดยเกิดผลกระทบต่อพี่น้องที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงทุกท่านน้อยที่สุด จึงได้ข้อสรุปดังนี้
หลังจากได้รับฟัง เราเข้าใจอย่างมากว่าน่านเป็นจังหวัดที่ไม่ได้มีคอนเสิร์ตหรืองานในลักษณะนี้บ่อยครั้ง ชุมชนอาจไม่มีความคุ้นชิน และอาจได้รับผลกระทบในการดำเนินชีวิตตามปกติ ดังนั้นเราจึงทำการปรับเปลี่ยนแผนงานจากที่เคยเตรียมไว้ดังนี้
– คอนเสิร์ตจะเริ่ม 16.00 น. และสิ้นสุด 22.00 น. เพื่อให้ไม่จบดึกจนเกินไป ไม่รบกวนเวลาพักผ่อน
– เราจะจัดกิจกรรมโดยเน้น แสง สี เสียง ที่กระทบกับชุมชนน้อยที่สุด
– เราจะประสานงานกับชุมชน ในส่วนการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเพื่อให้ไม่มีปัญหากระทบในเรื่องของเสียงและการจราจร
– ประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปตรวจสอบ เงินบริจาคทุกบาทผ่านเว็บไซต์ ในการจะนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยทีมงานพวกเรา แล้วนำเอาอุปกรณ์ไปมอบให้กับโรงพยาบาลน่าน
พวกผมตั้งใจแล้ว ขอโอกาสพวกผมได้ขึ้นไปทำให้มันเกิดขึ้นครับ ขออภัยที่อาจทำให้ไม่สบายใจก่อนหน้านี้ครับ”