ป๊ายปาย โอริโอ้ เผยเหตุเสียชีวิตของคุณพ่อ ได้อยู่ด้วยจนวินาทีสุดท้าย
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 30 กันยายน ที่ ศาลา1 วัดศรีเอี่ยม เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรม นายเชษฐชัย คูเอกชัย คุณพ่อของนักร้องชื่อดัง ป๊ายปาย โอริโอ้ หรือ ปาย ฉัตรนภา เขียวขำ ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก ตามอายุไทย 77 ปี อายุจีน 82 ปี
หลังเสร็จพิธีรดน้ำศพ ป๊ายปาย เผยถึงความสูญเสียในครั้งนี้ว่า “หลายคนคงจะทราบข่าวเรื่องที่คุณพ่อล้ม จากนั้นท่านก็เข้ารับการรักษามาเรื่อยๆ แต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณพ่อมีอาการเส้นเลือดในสมองแตก กระทบแก่นสมอง มันเป็นอาการที่ต้องทำการรักษาเลย แต่ส่งตัวมาโรงพยาบาลไม่ทัน เลือดคั่งในสมองก่อนแล้ว”
“เนื่องด้วยว่าบ้านปายอยู่บางนา แล้วการที่พาคุณพ่อมาส่งที่ รพ.จุฬาฯ มันใช้เวลานาน กว่าจะหาเตียงได้ ใช้เวลาเกือบวัน ทำให้รักษาไม่ทัน แอดมิตที่ รพ.จุฬาฯ ประมาณ 3 วัน คุณหมอทำเต็มความสามารถ แต่ด้วยอายุของคุณพ่อเยอะแล้ว มีโรคประจำตัว ทั้งเบาหวาน ความดัน คือตั้งแต่วันที่แผ่นดินไหว คุณพ่อก็เข้ารับการรักษาโรคแทรกซ้อนมาเรื่อยๆ ทำให้การรักษามันหลายขั้นตอน”
“ตอนที่ป๊าเข้ารพ. เป็นวันแผ่นดินไหว เรายังจำความรู้สึกวันนั้นได้ดี เราไม่พร้อมกับการไม่มีเขาแล้ว แต่เขาก็ลุกขึ้นสู้เพื่อเรา แต่พอหลังๆ อาการมันทรุดลง กลายเป็นเขาเจ็บปวด เขาทรมาน เวลาที่เขาฉายแสง ป๊าสู้มาก เมื่อวานปายอยู่จนวินาทีสุดท้าย ท่านไปแบบไม่ทุกข์ หลับไปเฉยๆ”
“ด้วยว่าเราใช้เวลากับป๊าค่อนข้างน้อย แต่ทุกครั้งที่มีความผิดพลาดก็จะมีป๊าอยู่ข้างๆ เสมอ ในทุกการเดินทางตั้งแต่เป็นพนักงาน ร้องเพลงเพี้ยน จนถึงวันนี้ ป๊าก็ยังยืนอยู่ข้างปาย รักเขา เคยบอกกับเขาว่า ไม่ต้องการเงินทองของป๊าเลย ขอแค่ให้ป๊าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็พอแล้ว”
ผู้สื่อข่าวถามถึงคำสอนคุณพ่อสอนเรา? “พ่อบอกเสมอว่า เรารักคนข้างนอกได้ แต่เราต้องรักตัวเองเยอะๆ ด้วย เพราะว่าชีวิตต่อให้ล้มหายตายจากก็ยังเหลือตัวเราอยู่ มันเป็นก้าวแรกที่ปายเดินออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้ สำหรับแฟนๆ ทุกคนที่ส่งความเป็นห่วงและกำลังใจมา ปายขอบคุณมากๆ ครับ”
สำหรับกำหนดสวดพระอภิธรรม คุณพ่อเชษฐชัย คูเอกชัย ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. ถึงวันที่ 3 ต.ค. ส่วนวันที่ 4 ต.ค. เป็นพิธีกงเต็ก และวันที่ 5 ต.ค. เวลา 14.00 น. มีพิธีฌาปนกิจ ที่วัดศรีเอี่ยม