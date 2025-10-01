เกินฝันเด็กตจว. ‘เก่ง-น้ำปิง’ ปลื้ม ขึ้นแท่นคู่จิ้นห้างแตก ดีใจซีรีส์ประสบความสำเร็จ
นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักคู่จิ้นสุดฮอต เก่ง หฤษฎ์ บัวย้อย และ น้ำปิง นภัสกร ปิงเมือง ที่เป็นที่รู้จักกันในบทบาทพ่อครูภรัณ และ เขมจิรา ในซีรีส์สุดโด่งดัง “เขมจิราต้องรอด” ที่คนดูติดกันทั่วบ้านทั่วเมือง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 กันยายน ทั้งคู่ควงกันมาร่วมงานฉลองครบรอบ 11 ปี THE FACE SHOP ณ ลาน Eden ศูนย์การค้า Centralworld และเปิดตัวแบรนด์เป็นแอมบาสเดอร์ของแบรนด์ THE FACE SHOP โดยบรรยากาศภายในงานมีแฟนคลับมาคอยให้กำลังใจทั้งคู่กันอย่างล้นหลาม ทำเอาห้างแทบแตก
ซึ่งภายหลังจากจบงานเก่ง-น้ำปิง ได้เปิดใจถึงความรู้สึกกับสื่อมวลชนหลังจากขึ้นแท่นคู่จิ้นห้างแตกไปเป็นที่เรียบร้อย
ขึ้นแท่นคู่จิ้นห้างแตกแล้ว รู้สึกยังไงบ้าง?
เก่ง : “รู้สึกดีใจ ภูมิใจ ปลื้ม มันเดินทางมา 8 อีพีแล้ว เหลือ 4 อีพีที่คนจะได้ดูครบ รู้สึกว่าอยากอยู่กับเขมจิราทุกวัน อยากอยู่กับบรรยากาศแบบนี้ไปเรื่อยๆ มีคนมาให้กำลังใจ ซัพพอร์ต เป็นโมเมนต์ที่สนุก อยากให้อยู่แบบนี้ไปนาน ๆ”
น้ำปิง : “คิดภาพไว้ว่าจะมีคนมาตามเยอะ ๆ แต่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ ส่วนตัวพวกเราอยู่มาตั้งแต่ยังไม่เป็นพาร์ตเนอร์ จนมาเป็นพาร์ตเนอร์กัน ไม่มีงาน ต้องมานั่งคิดว่าทำยังไงกันได้บ้าง จนมาถึงวันนี้ที่ผลงานออกมา ทุกอย่างไปสู่คนดูจริงๆ การตอบแทนความเหนื่อยากมันมาในรูปแบบความรักที่แฟนคลับให้ เลยรู้สึกว่ามันเกินความฝันเด็กต่างจังหวัดสองคนนี้มากแล้ว หวังว่าความรักที่ได้แฟนคลับที่มาหาจะอยู่ไปเรื่อยๆ”
มันหายเหนื่อยยังไงบ้าง?
เก่ง : “มันหายเหนื่อยมากๆ ถ้าทุกคนติดตามเขมจิราต้องรอดคิวถ่ายแทบจะเป็นคิวไนท์ทั้งหมด คือการถ่ายทำที่ยาวนาน ทุ่มเทมากๆ ซึ่งไม่ใช่แค่ตัว เก่ง-น้ำปิง เติ้ล- เฟิร์สวัน ทีมงานทุกคนดีใจมากๆ ทุกครั้งที่ซีรีส์ออนไปหนึ่งตอน ออนไปถ่ายไป กลับไปทำงานพี่ๆ ทีมงานบอกว่าภูมิใจมากเลยที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจ็กต์นี้ มันคือโปรเจ็กต์ที่ทำร่วมกัน ขาดคนใดคนนึงมันจะไม่เกิดโปรเจ็กต์นี้ เพราะมันเกิดจากแพชชั่นของทุกคนจริงๆ ทีมงาน พี่ๆ ทีมอาร์ต ทีมไฟ ผู้กำกับ ทุกคนทุกส่วนดีใจมากที่เป็นกระแส”
น้ำปิง : “ขอบคุณมากเลย เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวัน มันไม่มีสัญญาณบอกว่านี่คือแมสแล้ว ดังแล้ว หรือคนรักเยอะแล้ว มันมีกันอยู่แค่นี้ เลยตอบไม่ได้ว่าแมสแล้วเหรอ จนได้มาสัมผัส ได้เจอคน เห็นเลขสถิติของช่อง แอพพลิเคชั่นดูย้อนหลัง ตัวเลขพวกนี้ทำให้เห็นแล้ว คงไม่ได้คิดกันไปเองว่ามันดีมาก ขอบคุณทุกฝ่าย ตั้งแต่ทีมงานที่ตั้งใจออกกองเข้าป่า โดนยุงกัดไม่รู้กี่พันกี่หมื่นตัว ประสบพบเจอต่าง ๆ นานามากมาย จนมีพวกเรามายืนตรงนี้เป็นตัวแทนทีมงานทุกคนก็ดีใจแล้วก็หายเหนื่อย เชื่อว่าอีก 4 อีพี มันจะไปได้อีก อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไปจบที่ไหน เพราะตอนนี้มันไม่มีอะไรคาดการณ์ได้เลย”
ที่ น้ำปิงเคยพูดพิสูจน์แล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้ไม่ใช่แค่วัยรุ่นดู?
น้ำปิง : “ตอนที่พูดไปคือเห็นสิ่งที่ทำแล้วคิดไปเองว่าสิ่งที่ทำไม่ใช่คนดูกลุ่มเดียว อันนี้คิดเอง แต่จากสถิติตัวเลข กลุ่มฐานคนดูที่ขยายขึ้นในต่างจังหวัด เป็นอะไรที่ใหม่มากกับวงการบอยเลิฟซีรีส์ คิดว่าคงใหม่ในแง่สถิติ พี่ๆ หลังบ้านบอกว่ามันแปลกมากสำหรับสิ่งนี้ เกินความคาดหมายมากๆ หวังว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่านี้อีก”
สิ่งที่เซอร์ไพรส์คืออีพีล่าสุด?
เก่ง : “ใช้คำว่าปลดล็อกความสัมพันธ์ดีกว่า เขินนะ รู้สึกขอบคุณน้อง การที่เป็นนักแสดง หรือเข้าคู่ด้วยกันต้องใช้ความเชื่อใจ ใช้หลากหลายองค์ประกอบมากๆ กว่าจะเกิดซีนนั้นขึ้นมา เกิดจากวิธีคิดที่วางแผนมา เลยรู้สึกว่าขอบคุณตัวเอง ขอบคุณทีมงาน ขอบคุณทุกคนที่ชอบ”
น้ำปิง : “แอบเห็นหลายๆ คนชมซีน NC ของพวกเราเยอะมาก จริงๆ มันเป็นความตั้งใจ ที่สำคัญเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับพวกเรา เป็นครั้งแรกในชีวิตน้ำปิง อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกของเก่ง แต่มันก็เจอกัน เพราะว่าในการเจอกันครั้งนี้เป็นคู่เคมีที่เพิ่งออกสู่สายตา น้ำปิงก็ว้าวในตัวเอง ว้าวในตัวเก่ง เพราะตอนที่เล่นไม่ได้ดู อยากดูพร้อมกับทุกคน พอมันผ่านการตัดต่อทำให้ทุกอย่างร้อยเรียงออกมาอย่างดี อยากตอบคำถามที่ว่ามีการอิมโพรไวส์ในซีนไหม จะบอกว่าทีมเขมจิราต้องรอดไม่ได้ใช้อิมโพรไวส์กับ NC ทุกอย่างเกิดจากการคุยทั้งหมด ซึ่งมีการยอมรับของนักแสดงทั้งสองคน นักแสดงที่ต้องเล่นด้วยกัน มีการใช้ความคิดเห็นระหว่างผู้กำกับ นักแสดง ใช้บล็อกกิ้งและมุมกล้องในการช่วยทั้งหมด ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนสากลที่ถูกต้อง พวกเราคอนเซิร์นเหมือนกัน ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ คุยกันตลอดว่าอันไหนสบายใจ อันไหนมีไอเดียก็จะแชร์กัน ก็จะเป็นไปตามที่แพลน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัดสินใจร่วมกัน อย่างซีนเล่นจมูกอันนั้นตัดสินใจร่วมกัน เป็นซีนที่เป็นจุดที่น่ารัก ถ้าใครได้ดูในซีนสุดท้าย บอดี้การ์ดกับคุณหนูจะมีซีนแบบนี้อยู่ เหมือนอีสเตอร์เอ็กว่า เก่ง-น้ำปิง เติบโตแล้วนะ ถ้าตัดวางด้วยกันจะเป็นภาพการเติบโตของ เก่ง-น้ำปิงอยู่ในซีนนี้ มองว่าเป็นแบบนั้น ไม่อยากให้พี่ๆ เป็นห่วงตีความใหญ่โต อยากให้สบายใจเพราะพวกเราทำทุกอย่างตามสิ่งที่ควรจะเป็น”
มีการซ้อมก่อนไหม?
เก่ง : “อย่างที่บอกว่ามันอยู่ในขั้นตอนคุยกับผู้กำกับ คุยกับทางทีมงาน รวมถึงตัวพวกเราสองคน ตอนที่ทำก็ฟังบรีฟจากผู้กำกับ มองว่ามันคือจุดที่ทุกคนจะได้เห็นว่าตัวละครแต่ละตัวมีความรักที่จะแสดงออกมายังไง พ่อครูอย่างที่บอกเขาอยู่ในกรอบมาตลอด อยู่ในพื้นที่บำเพ็ญศีล พออยากเป็นมนุษย์ธรรมดาทำให้เห็นว่าพอครูมีความคิดบางอย่างที่พัฒนาขึ้น”
น้ำปิง : “หนึ่งในความสวยงามที่เกิดขึ้น เป็นเพราะว่าเราค่อนข้างไว้ใจ เชื่อใจกันมาก ๆ ปล่อยให้เราโตไปกับตัวละคร อารมณ์ แล้วดีไซน์มันออกมาอย่างที่ควรจะเป็น อย่างซีนที่อยู่ใต้ถุนเป็นจูบแรกของเขมจิรา จะมีอินเตอร์แฟนบอกว่าทำไมจูบแบบนั้น ดูไม่เป็นมนุษย์ อยากบอกว่ามันเป็นตัวเลือกและการตีความของผู้กำกับ จูบของคนเพิ่ง 20 ไม่เคยจูบใครมาก่อนมันไม่มีทางโปรอยู่แล้ว ด้วยความที่พ่อครูอายุ 30 มันคือความสวยงาม เหมือน Coming Of Age ว่าตัวเขมจูบแรกเป็นแบบนี้ อีกจูบเป็นแบบนี้ มันคือความสวยงามที่ดีไซน์ออกมา อยากอธิบายให้หลายคนได้เข้าใจ”
ฝากซีรีส์หน่อย?
เก่ง : “อีพีต่อไปรับรองว่าขมยิ่งกว่าตะบองเพชร ฝากด้วย อีพี 9 เป็นตอนที่หลังบ้านบอกว่าสนุกมาก ๆ อยากให้ทุกคนได้ติดตามกัน”
น้ำปิง : “ฝากติดตาม อีพี 9 ของเขมจิรา ดูสดได้ทางช่อง One31 ตอน 3 ทุ่มครึ่ง อีพี 9 เตรียมทิชชู่ไว้ให้ดี เพราะเท่าที่ทิ้งท้ายไว้ในอีพี8 ค่อนข้างหนัก สะเทือนอารมณ์ค่อนข้างเยอะ เตรียมใจเยอะ ๆ
ฝากติดตามเพลงต่อไปของเก่งด้วย คือซีนที่อยู่ใต้ถุน จะได้ฟังกันเต็มๆ แน่นอน ฝากติดตาข่าวสารในแอคเคาต์เขมจิรา”