จิ๊บ วสุ โดนบริษัททัวร์เท แถมเผ่นตปท. ชี้ถูกโกงเงินราว 3 แสน ผู้เสียหายอื้อ สูญกว่าสิบล้าน

จิ๊บ วสุ เหวอ โดนบริษัททัวร์เท ครั้งแรกในชีวิต โกงเงินราว 3 แสน เผยผู้เสียหายอื้อ สูญกว่าสิบล้าน
เป็นครั้งแรกในชีวิต ไม่คิดว่าจะเจอกับตัว สำหรับนักร้องรุ่นใหญ่ จิ๊บ-วสุ แสงสิงแก้ว ถูกบริษัททัวร์โกงเงิน หลังจองทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศกับภรรยาสาว จ๊ะจ๋า พริมรตา จ่ายเงินทั้งหมดไปตั้งแต่ต้นปี แต่กลับถูกบริษัทเท ปิดเพจหนีไปต่างประเทศ
มีโอกาสเจอ จิ๊บ วสุ ในงานแถลงข่าวละครซีรีส์ “ขมจนขำ” Retired, not Expired ณ สตูดิโอ 5 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ อสมท ได้เปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ล่าสุดเป็นผู้ประสบภัยโดนโกง?
“ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ เราทำธุรกรรมในโซเชียล ไม่คิดว่าจะโดนเรื่องการท่องเที่ยว ปกติผมกับคุณจ๊ะจ๋า เราชอบเดินทางกัน กรณีนี้ที่เกิดขึ้นเราตั้งใจจะไปประเทศมองโกเลีย เทศกาลประจำปีของเขาที่ย้อนยุคไปในสมัยเจงกิสข่าน ก็จองล่วงหน้ากันไปครึ่งปี จองตั้งแต่ต้นปี ด้วยความที่เป็นลูกค้าที่ดี จ่ายสดหมดตั้งแต่แรก ตั้งแต่มัดจำและจ่ายครบไปเลย เพราะอยากจะยืนยันการเดินทาง ปรากฏว่าเทศกาลจัดช่วงกรกฎาคม พอใกล้วันทำไมไม่มีการติดต่อมา เริ่มเอ๊ะ โทรไปเบอร์ที่เคยโทรได้ ก็ปิด เริ่มใจไม่ดี ก็ใช้ไลน์ เขาก็บอกว่าทุกอย่างยังโอเค อยู่ต่างประเทศ โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ เราเดินทางบ่อยเรารู้ ถามรายละเอียดอะไรไปเริ่มตอบกำกวม ข้างๆ คูๆ พอถึง 3-4 วันก่อนเดินทาง คุณจ๊ะจ๋าจัดกระเป๋าเสร็จหมดแล้ว สุดท้ายถึงทราบว่าถูกเทแล้ว ก็เริ่มเช็กว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง บริษัทนี้เริ่มไม่ซื่อตรงกับลูกค้าตั้งแต่ช่วงสงกรานต์เป็นต้นมาแล้ว มีผู้ประสบภัยเหมือนผมร้อยคน”
เสียหายไปเท่าไหร่?
“หัวละแสนกว่า รวมกันสองคนก็ประมาณ 3 แสน ก็มีคนเสียหายเยอะกว่าผมอีก เพราะว่าเขาหลายสิบโปรแกรม บางคนก็โดนมากกว่านี้ สุดท้ายก็มีทักถามกันในโซเชียล ผู้เสียหายรวมๆ กันน่าจะหลักสิบล้าน เท่าที่ทราบตอนนี้บริษัทปิดไปแล้ว หนีไปต่างประเทศแล้ว
เหวอ (หัวเราะ) นั่งมองหน้ากันสองคน เกิดอะไรขึ้นเนี่ย จริงๆ แล้วมูลค่าของค่าทัวร์ที่เสียไปยังไม่เท่ากับงานที่เราปฏิเสธในช่วงนั้น ประมาณ 10 วัน เพราะเราจองไว้ตั้งแต่ต้นปีเราก็ต้องล็อกช่วงวันเดินทางล่วงหน้าเอาไว้ เราก็ปฏิเสธหมด งานร้องเพลง งานพิธีกร งานอีเวนต์ต่างๆ
ครั้งแรกในชีวิต ก็ทราบข่าวมาเรื่อยๆ ไม่คิดว่ามันจะโดนกับตัวเรา เพราะว่าบริษัทที่เลือกแล้วก็ดูไม่ใช่แนวขาจร เป็นบริษัทที่เขาดำเนินการมาหลายปีแล้ว คนติดตามในเพจก็หลายหมื่น แล้วก็มีการเดินทางเกิดขึ้นตลอด ผมเข้าใจว่ามีการสะดุดติดขัดตั้งแต่ช่วงสงกรานต์เป็นต้นมาที่เขาเริ่มไม่ซื่อ
เสียดายความรู้สึกมากกว่า จริงๆ เรามีรุ่นน้องที่สนิททำอยู่ในแวดวงธุรกิจทัวร์ท่องเที่ยว ทักถามมาพี่จิ๊บกับน้องจ๊ะจ๋าเกิดอะไรขึ้น เขาบอกมาเที่ยวกับผมก็ไม่มีปัญหาแล้ว
ไม่เข็ด จองล่วงหน้าไว้อีก 3 ที่ เที่ยวนี้เราก็ดูทุกอย่างเลย ชัดเจนเรียบร้อยครับ”