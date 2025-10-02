อั้ม พัชราภา ขอพักปีนกำแพงเมืองจีน กลับมาดูซีรีส์ไทย ยังไม่ใจอ่อนรับงานละคร เพราะไม่มีเวลา
ปังเกินต้านจริงๆ สำหรับซีรีส์เขมจิราต้องรอด ที่ทำเอาซุปเปอร์สตาร์ตัวแม่ อย่าง อั้ม พัชราภา ยอมปีนลงจากกำแพงเมืองจีน เพื่อกลับมาดูซีรีส์ไทย อีกทั้งเจ้าตัวยังดึงตัว 2 คู่จิ้นสุดฮอตและนักแสดงนำของเรื่องเขมจิราต้องรอด เก่ง หฤษฎ์ และ น้ำปิง นภัสกร มาร่วมเปิดตลาด “AUM AUM” ครั้งที่ 3 ณ Grand Hall และ Fashion Hall ชั้น G เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค โดยภายหลังจากจบงาน อั้มได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่า
อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องจิ้มเลือกเก่ง-น้ำปิงมา?
“จริงๆ อั้มดูหนังจีนอยู่แล้ววันนั้นโปสเตอร์มันขึ้นมา หนังผีแน่เลย ดูดีไหมนะ กดไปนิดนึง สีของหนังสวย ทำดี แล้วก็ภาพดีแต่กลัวผีเลยหยุดแค่นั้น แล้วก็โทรเรียกเพื่อนมานอนที่บ้านหน่อยอยากดูเรื่องนี้ พอดูปุ๊บ โอ้โหพ่อครูเอ้ย แต่งตัวแน่นทุกฉาก ขนาดเดินอยู่ตามทุ่งพ่อครูแหวกอกขนาดนี้แล้วก็น้องน้ำปิงก็น่ารักน่าสงสาร เขาจะเป็นแนวหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู เราก็อุ้ย สนุก ก็เลยกลายเป็นว่าเราติด ก็เลยไม่ได้ดูจีน พักจีนก่อน แล้วมาดูของน้องเขา มาไทยอยู่ตอนนี้หลายเรื่องแล้ว”
มัน 8 อีพีแล้ว เราชอบซีนไหน?
“ชอบทุกซีนเลย อั้มชอบทุกคนที่เล่นด้วย อยากบอกว่าแค่สองคนไม่ได้ แต่ทุกคนที่เล่นดีทุกคนเลย แม้แต่ตัวเล็กตัวน้อยเล่นดีหมด ผีน้องกรีนน่ากลัว กลัวจนนอนไม่ได้เลย ล่าสุดเพื่อนผลัดกันมาเพื่อจะดูหนังเรื่องนี้ ดูไม่จบสักที เพราะว่าเพื่อนกลับก่อน”
แล้วทำไมถึงตัดสินใจว่าอยากให้เขามางานเรา?
“อยากโดนปราบผี อยากเจอพ่อครู (ไม่เป็นมัมหมีของน้องเขมเหรอ?) ได้นะเป็นมัมหมีก็ได้ เพราะน่ารักน่าเอ็นดู ชอบ เอ็นดูค่ะ”
ตอนติดต่อไปกังวลไหมว่าน้องจะคิวเยอะ?
“คือจริงๆ แล้วตอนเราทำผมอยู่ก็นั่งคิดกับช่างทำผมว่าตอนนี้ใครกำลังฮอต เขาก็พูดชื่อมา เราก็ไม่รู้หรอก เราก็นึกว่าเก่ง-น้ำปิงคนเดียวกัน พอผ่านไปๆ ผ่านมานานมาก 2 เดือนที่แล้ว จนดูไปนิดนึงแล้วพูดกับพี่ยุ้ย (ปาป้า) อุ้ย อยากให้เก่ง-น้ำปิงมาที่ตลาดอั้มอั้มจังเลย พี่ยุ้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ติดต่อให้พี่รู้จัก ก็ได้มา ขอขอบคุณทางค่ายนะคะ (ไหว้ย่อ)”
นี่เป็นครั้งแรกที่เราเอาเงินจ้างเขา?
“อย่าบอกว่าเงินจ้าง เขามาช่วยดูแลเรา.เราแค่มีของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้เขาเอง เพราะว่าเราชื่นชอบเขา (ค่าน้ำมัน?) อย่ามาเรียกค่าน้ำมัน น่าเกลียด หมายถึงว่าเรามีใจให้กันและกันน่ะ”
ในเรื่องพ่อครูเขาใส่แบรนด์เนมทั้งตัวแล้วเราไม่มีแบนด์เนมให้เขาเหรอ?
“ฉันจะต้องเป็นแม่ยก”
เป็นยังไงบ้างพออยู่บนเวทีอาการเราก็เหมือนไม่ใช่อั้ม พัชราภา?
“ใช่ อั้มชอบค่ะ ตอนนี้พูดไม่ถูกเลย ดูไทยเยอะ กลับมาดูไทย ไทยไม่เหมือนเดิมแล้ว ไทยทำดี ต้องชื่นชมทุกคนที่ทำซีรีส์ไทย ทำดีจริงๆ อั้มก็ดูไทยเยอะตอนนี้ (เขาตื่นเต้นมากนะ?) อั้มก็ตื่นเต้นมากนะการเจอเขา”
อาการพี่อั้มค่อนข้างเก็บทรงไม่อยู่?
“ตอนกลางคืนผีก็กลัว เขาหล่อก็หล่อ อีกคนก็น่าเอ็นดู ไม่รู้จะทำยังไงเลย คือดูไปแล้วเคลิ้มเข้าใจความรู้สึกไหม พอกรีนออกรีโมตอยู่ไหน ปิดไม่ทัน แล้วก็รู้สึกว่าเรารอเพื่อนดีกว่า”
หรือว่าเราสคริปต์ผีแล้วไปดูแต่หน้าพ่อครูอย่างเดียวเลย?
“ไม่ได้ ผีก็น่าดู ชอบทุกคนในเรื่องนี้ดีกว่า เอาเป็นว่าอยากจะเชิญมาทุกคนเลย”
เรามีกรอย้อนใหม่บางซีนไหม อีพีล่าสุด?
“อย่าไปพูดถึงตัวนี้เลย ตอนที่เขาอยู่ด้วยกันเราก็ชอบทุกตอน”
เป็นสาววายไหม?
“งงมาก ไม่เคยดูเลย”
ช่วงนี้พี่อั้มลงจากกำแพงเมืองจีน?
“ลงมาค่ะ ลงมาดู เพราะว่าเรื่องนี้สนุกแล้วก็ขึ้นไปบ้าง แล้วก็ปีนลงมาอีก ขึ้นไปแล้วก็ปีนใหม่”
อย่างเมื่อกี้น้องๆ บอกว่าอยากจะชวนพี่อั้มไปดูไฟนอลอีพีเพราะว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์?
“พี่ก็อยากไปดู โอ๊ย เสียอาการ”
พอเรากลับมาดูของไทยแล้วความอยากเล่นละครมันมีไหม?
“ไม่มี (หัวเราะ) จะมีก็ต่อเมื่อมันดูดีๆ ตอนนี้มันเปลี่ยนความคิดอั้มแล้ว เพราะภาพสวย แสงสวย ทุกคนเล่นดี๊ดี มันก็เปลี่ยนความคิดอั้มบ้าง แต่อั้มไม่มีเวลา”
แต่คนอยากร่วมงานกับเรามากเลยนะ?
“เหรอ ถ้าพระเอกเป็นเก่งกับน้ำปิง เราก็เป็นแม่ของพวกเขาไง เผลอๆ อายุมากกว่าแม่เขาอีก”
ถ้ามี 2 คนนี้เล่นด้วยเอาไหม?
“เล่นเป็นแม่เขาใช่ไหม หรือเล่นเป็นคุณน้า เล่นอะไรล่ะ ทำงานทุกวัน เนี่ยตลาดต่อให้ไม่เปิดก็วุ่นวายอยู่ รออิ่มตัวก่อน ตอนนี้ยังไม่อิ่มตัวเลย ต้องช่วยอั้มนะคะ เราก็เห็นหน้าค่าตากันมานานแล้ว ก็หวังว่าทุกคนจะเมตตาตลาดอั้มอั้ม”