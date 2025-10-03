ธามไท ลั่น! อิจฉาละสิ เป็นผู้ชายคนแรกที่ แบมแบม ยกนิ้วให้ แย้ม มีคุยโปรเจ็กต์กันอยู่

ธามไท ลั่น! อิจฉาละสิ เป็นผู้ชายคนแรกที่ แบมแบม ยกนิ้วให้ แต่ไม่ใช่คนแรกที่เรียก แบมแบม มึง! แย้ม มีคุยโปรเจ็กต์กันอยู่
มีรูปสุดฮาว่อนอินเตอร์เน็ต เผยถึงความสนิทสนมกันระหว่าง ธามไท กับ แบมแบม ที่ทำเอาแฟนคลับขำไม่หยุด กับรูปยกนิ้วให้เลย
ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่โรงภาพยนตร์ One Ultra Screens ชั้น 5 อาคาร Parade, One Bangkok ธามไท แพลงศิลป์ เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ “อนงค์ 2” จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงการร่วมงานกับ แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล นักร้องสุดฮอตระดับโลก
ร่วมงานกับแบมแบมเป็นไงมั่ง?
“สนุกดีครับ เค้าเป็นคนที่ตั้งใจทำงานจริงๆ เวลาเราทำงานกับคนที่ตั้งใจจริงๆ มันก็จะทำงานง่าย สนุก เป็นเรื่องงานที่สนุกดี”
ฟีดแบ๊กค่อนข้างแรง?
“ใช่ครับ แป๊บเดียว 30,000,000 วิว หลักๆ นี้มาจากเขาเลยครับ ของผมน่าจะได้ 200,000 อย่างน้อยมีชื่อผมอยู่ในนั้นพ่อแม่ภูมิใจแล้วครับ เค้าส่งเพลงมาให้ฟัง แล้วให้ผมไปอัดเพลงที่เกาหลีแล้วไปเจอกันที่โน่น ไปซ้อมเต้นกับอัดเพลงอัดเพลงที่นู่น ตึกใหม่เขาใหญ่โตเลยนะ ผมมาทำไม คนที่นู่นไม่ได้สักกันด้วย แปลกมากครับ”
ถามกันไหมว่าทำไมเป็นเรา?
“ถ้าไม่นับจากหน้าตาก็น่าจะความสามารถ (หัวเราะ) ผมเคยถาม เขาบอกว่าเขาเห็นการทำงานว่าทำเองไม่มีค่าย ทำเองจบโปรเจ็กต์เอง แบ่งหน้าที่กันหลักๆ เขาร้อง ผมทำหน้าที่ออกแบบเนื้อร้องนิดหน่อย ก่อนไปกดดันนะครับ แต่พอไปแล้วผู้ชายเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าทำงานง่าย”
มีละลายพฤติกรรมกัน?
“แบมบอกเป็นคนที่สองเลยที่เขาเรียกผมมึง (หัวเราะ) คนแรก โอ๊ต ปราโมทย์ เหมือนเห็นเป็นเพื่อน อายุใกล้ๆ กัน ผมเพื่อนผู้ชายเยอะ เร็วๆ ก็เรียกมึงก่อนเลย พอทำงานไปเรียกน้องแบมมันก็ห่างเหิน ไม่ได้ๆ ห่างเหิน เขาเรียกผม พี่ธามครับ เป็นคาแร็กเตอร์ที่เขาวางไว้แล้วครับ”
แต่เราเป็นคนไทยคนแรกที่เขายกนิ้วให้?
“ดีใจ ภูมิใจครับ (หัวเราะ) เขาทำขึ้นมาเอง ผมก็โดนแบบนี้บ่อยก็ชินแล้ว แต่ผมไม่รู้ว่าเขาไม่เคยทำมาก่อน อิจฉากันละซี่”
หรือเราไปกวนเขา?
“ไม่กวนหรอก เขาทำตัวน่าโดนแกล้งเอง แต่ผมเสพผลงานเขาแล้ว เขาเป็นคนน่ารักดี เรียบร้อยกว่าผม เขาเรียบร้อยทั้งบ้าน แบมน่าจะตึงสุดในบ้านแล้ว”
ผลงานต่อไปที่ทำร่วมกัน?
“น่าจะมีครับ มีคุยโปรเจ็กต์กันอยู่ เมื่อไหร่ไม่รู้ๆ ต้องหลังเพลงผมปล่อยไปก่อน”
ค่าตัวเขาแพงไหม?
“เขาชอบเล่นเกม ถ้าชนะเขาได้เขาจะให้ฟรี ช่วงนี้ผมก็ฝึก ว่าจะซื้อโต๊ะพูลไว้บ้านแล้ว ไว้เล่นแข่งเขาให้ชนะ เขาชอบเล่นเกม”
เรื่องโฟร์ ศกลรัตน์ เขาคอมเมนต์ด้วย?
“จริงๆ ด่ากันแรงกว่านี้ อยากโดนด่า วอนครับ (ตอนคบกัน?) เขาก็ด่าครับ เหมือนเดิม ชอบโดนด่า”
เขาถามเมื่อไหร่จะโต?
“ก็โตอยู่นะ เรื่องการทำงาน แต่สุดท้ายเขาโตกว่า (ว่าเขาอายุเยอะเหรอ?) ไม่ๆ เขาโตกว่า เดี๋ยวเขาด่าอีก (หัวเราะ)”
ระหว่างสักกับโดนด่า อันไหนเจ็บ?
“พอกันเลยครับ เจ็บพอกัน ด่าแป๊บเดียวก็หายไป สักอยู่นานนะ”