จูเนียร์ ณัฐศิษฎ์ เตรียมแพลนขอแต่ง หนูนา หนึ่งธิดา เร็วๆนี้ ยังไม่คิดเรื่องมีลูก ขอทีละสเต็ป

จูเนียร์ ณัฐศิษฎ์ เตรียมมีข่าวดี แพลนขอแต่ง หนูนา หนึ่งธิดา เร็วๆ นี้ ยังไม่คิดเรื่องมีลูก ขอทีละสเต็ป
เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักกันสุดๆ มักมีคลิปน่ารักออกมาให้ดูบ่อยๆ สำหรับคู่ของ จูเนียร์-ณัฐศิษฎ์ และ หนูนา หนึ่งธิดา แล้วยิ่งตอนนี้หนูนาผอมลงและสวยแบบสุดๆ งานนี้ทำเอาชาวเน็ตทายว่าหรือทั้งคู่เตรียมจะมีข่าวดีเร็วๆ นี้หรือเปล่า
ล่าสุดวันที่ 3 ตุลาคม จูเนียร์ ได้มาร่วมงาน Thailand Influencer Awards 2025 by Tellscore (TIA 2025) ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม พร้อมตอบว่าที่ทุกคนทายๆ กันว่าเตรียมจะข่าวดี ก็คือเป็นเรื่องจริง โดยเล่าว่ามีแพลนเร็วๆ นี้ ยังไงถ้ามีโอกาสก็จะรีบบอกทุกคน
มีเทคนิคยังไงถ่ายรูปแฟนให้หุ่นดี? “ช่วงนี้คนก็ไปแซวเค้าเยอะนะครับ ผอมลงบ้าง หนูนาเค้าดูแลตัวเองดีขึ้นครับ ช่วงนี้เค้าเรียน anti aging เค้าดูแลตัวเองดีขึ้นเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการกินหรือออกกำลังกาย ถือว่าเป็นสิ่งดีที่คนเห็นเค้าแล้วมันมีการพัฒนา ซึ่งผมบอกว่าจริงๆ แล้วหนูนาสามารถทำได้ดีกว่านี้อีก ถ้าเค้าตั้งใจมากกว่านี้ เค้าขุดพลังมาจากปกติที่เขาไม่เคยทำ เค้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมาก ซึ่งผมดีใจมากๆ ที่เค้าทำ”
คนเลยเดาว่าที่มาดูแลตัวเองหรือว่าจะเตรียมเข้าคอร์สว่าที่เจ้าสาว? “คนถามทุกปีเลย จริงๆ ผมก็มีแพลนครับ คิดว่าเร็วๆ นี้ เตรียมและคิดอะไรไว้เรียบร้อย ถ้าเกิดว่าเค้าโอเคนะครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะบอกทุกคนนะครับ แต่ตอนนี้ก็คือผมก็มีแพลนของผมอยู่”
แสดงว่ามีการคุยกันแล้ว? “เค้าชอบแหย่ผมอ่ะ เมื่อไหร่จะขอๆ ผมก็บอกว่าพร้อมไหมล่ะๆ ชวนกันเล่นเฉยๆ แต่ผมเองผมรู้สึกว่าทุกวันที่อยู่ด้วยกันมันมีความสุขมากๆ แล้ว ได้ศึกษาได้เรียนรู้กันผมว่าคู่ผมจะแปลกว่าพวกคู่อื่นหน่อย ทะเลาะกันบ่อย แต่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีคือเหมือนได้ซ้อมการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เพราะว่ามันได้ปรับกันเลยว่าเรามีจุดที่เค้าไม่ชอบตรงไหน ผมชอบเค้าตรงไหน คุยกันตรงๆ ไปเลยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เลยครับ”
สถานที่เตรียมเซอร์ไพรส์มีคิดไว้บ้างหรือยัง? “ก็มีไว้ครับ แต่ว่าขอเก็บไว้ก่อน เดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์ คนมาด่าผมบ่อยมากเลยคลิปที่ก้มผูกเชือกรองเท้า มีคนมาเมนต์ผมเคยไปเห็นแต่มานานแล้วนะคลิปนั้น เนี่ยทำผู้หญิงเค้าผิดหวังเค้าอุตส่าห์รอ แต่เป็นการเตรียมกันก่อนนะอันนั้น เตรียมกันทำคอนเทนต์เฉยๆ แต่รอบนี้อาจจะเป็นจริงแล้ว”
คำว่าเร็วๆ นี้มันประมาณไหน? “อย่ากดดันผมเลย ผมก็พยายามอยากจะให้ทุกอย่างมันลงตัว ให้เร็วๆ นี้ที่สุด ก็พยายามในฐานะผู้ชายคนนึง”
เราวางสเต็ปในการใช้ชีวิตคู่ยังไง? “ผมว่าทุกคู่วางแผนนะครับ คู่ผมก็คุยกันเรื่อยๆ แต่ว่าผมว่าตอนนี้มันยังไม่เป็นรูปธรรม ด้วยการมองเศรษฐกิจด้วย ผมมองเศรษฐกิจเป็นหลักด้วยนะ แล้วก็ทุกวันนี้ถ้าเกิดจะมีลูกซักคนนึงมันค่าใช้จ่ายเยอะมากครับ ไปถามความเห็นหลายคนมากว่าผมจะมีลูกดีไหม หรือจะไม่มีดี คนที่เค้าพร้อมแล้วก็จะบอกว่ามีเลย บางคนที่ยังไม่พร้อมก็บอกว่าอย่าเพิ่งมีมีแล้วเหนื่อย มันก็นานาจิตตัง ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมอาจจะมาบอกพี่ๆ ตอนนี้ยัง เอาขั้นตอนแรกก่อนคือแต่งงาน”
คำว่าพร้อมคือประมาณไหน? “คือจริงๆ พร้อมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะมีเงินในบัญชีสิบล้านร้อยล้าน แต่ในมุมมองของผมพร้อมคือทุกอย่างอยู่ตัวแล้ว รายรับรายจ่ายโอเคลงตัว แล้วมีเงินเหลือเก็บเอาไว้เผื่อลูก เผื่อเกษียณตัวเองในระดับนึงไม่จำเป็นต้องเยอะมากมาย ดูแลตัวเองได้ เผื่อจะต่อยอดทำธุรกิจได้ในอนาคต ทุกคนก็จะรู้ว่าทำงานตรงนี้มันก็จะมีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆ เราแก่ลงทุกวันก็ต้องเตรียมแผนอนาคตเอาไว้ 5-10 ปีเผื่อไว้ก่อน คำว่าพร้อมของผมก็ต้องเตรียมตัวในระดับนึงที่จะต้องมีบัทเจ็ต และสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้กับอีกคนนึงได้”