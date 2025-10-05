แฟนคลับช็อก! ทอม อิศรา นักร้องหนุ่มประสบอุบัติเหตุ สาหัสกรามหัก 2 ข้าง ตับ-ไตฉีก

แฟนคลับช็อก! ทอม อิศรา นักร้องหนุ่มประสบอุบัติเหตุ นอน รพ.ถึงขั้นสาหัส กรามหัก 2 ข้าง ตับ-ไตฉีก ซี่โครงร้าว
ทำเอาแฟนคลับต่างตกใจกันอย่างหนัก หลัง นักร้องหนุ่ม ทอม อิศรา ได้ออกโพสต์ภาพนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาล พร้อมแจ้งว่า ตนเองประสบอุบัติเหตุ อาการสาหัส จนแฟนๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วง
โดย ทอม ระบุข้อความว่า “ขอโทษที่ออกมาอัพเดทช้านะครับ เพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงรักษาตัว กรามหัก 2 ข้าง กระดูกคางหัก ตับฉีก ไตฉีก กระดูกซี่โครงร้าว นิ้วหัก จากอุบัติเหตุรถล้ม
ยังไงก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกคนนะครับ ตอนนี้ค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ ต้องขอโทษงานที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไปด้วยคับ จะกลับมารับงานและปากแจ๋วได้เหมือนเดิม ช่วง ธ.ค. นี้คับ จ้างเยอะๆ ด้วยนะคับ เหงาไม่ได้ร้องเพลงเป็นเดือนเลย”
