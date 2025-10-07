ท็อป อัพเดตชีวิต ตุ๊ก ญาณี เบรกงานวงการเพราะสุขภาพ ผันตัวเป็น ‘แม่ค้า’ ทำอาหารขาย

ท็อป ดารณีนุช อัพเดตชีวิต ตุ๊ก ญาณี เบรกงานวงการเพราะสุขภาพ ผันตัวเป็นแม่ค้าทำอาหารขาย
เป็นอีกหนึ่งคนที่พร้อมซัพพอร์ตเพื่อนอย่างเต็มที่ สำหรับ ท็อป ดารณีนุช ที่ล่าสุดหลังจากมาเปิดงานเทศกาลอัศจรรย์ความอร่อย “ลิ้นติดโปรแฟร์” อิ่มหนำสำราญ ที่ GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ก็ได้อัพเดตชีวิตของ ตุ๊ก ญาณี เพื่อนสนิทที่หายหน้าไปจากจอ หันมาทำอาหารขายเล็กๆ น้อยๆ พอได้หายเหงา พร้อมทั้งเผยถึงสถานการณ์การดูแลบ้านหลังน้ำท่วม และแพลนป้องกันในอนาคตด้วยว่า
อัพเดตถึงพี่ตุ๊ก ญาณี?
“ตอนนี้เขาก็มีความสุขกับการลุกขึ้นมาทำอาหารนะ แกเคยทำรายการ ตุ๊กตามสั่ง กับ ตู้เย็นญาณี เขาเป็นคนไม่เล่นโซเชียล แต่ความสุขของเขาคือการส่งบรอดแคสต์ไปตามไลน์เพื่อนๆ ว่า อาทิตย์นี้ฉันทำไก่อบ ทำหมูต้มเค็ม ทำนู่นทำนี่แล้วเพื่อนๆ ก็เลย เราก็เลยเอามาขายในลิ้นติดโปรให้นะ วันแรกเอามา 20 ชุด ตอนนี้ก็เหลือ 9 ชุด“
ความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้าง หายหน้าไปจากจอ?
”คุณญาณีเขายังพอมีบุญเก่ากิน แกก็กินบุญเก่าอยู่ ส่วนเรื่องละครถามว่าทำไมแกไม่เล่น จริงๆ มีติดต่อมาหลายบทที่ดีมาก แต่ว่าตอนนี้เรื่องการเดินเหินแก ขาแก แกบอกว่ากลัวว่า มันไม่เสถียร แกไม่สบายใจ คือเป็นคนรับผิดชอบ ถ้าไปถ่ายๆ อยู่ฝนตกต้องวิ่งหนีอะไรแกไม่ แกไม่อยากไปอะไรแบบนี้ แกปฎิเสธงานนะ มีติดต่อมาเรื่อยๆ เลย แกอยากทำงานมาก แต่ก็อยากให้ตัวเองลุกเดินเหินอะไรได้แบบสมัยก่อน ตอนนี้ก็เดินได้แต่ว่าขาแกพอไปล้มแล้วมันก็ไม่ค่อยดี“
เขาเครียดไหม?
”พี่ตุ๊กเขาเป็นคนเก่งตรงที่เขารักษาใจ แกก็มีความสุขลุกมาทำอาหาร คุยให้ตลก ไม่เคยทำให้คนทุกข์ มีความสุข ตลก ชอบพูดอำเล่นกัน“
หลายคนอยากให้ไปร่วมงานด้วย?
”เพราะความสามารถเขาสูงมาก คนอยากได้แกไปร่วมงานเพราะความสามารถไม่ใช่ธรรมดานะ ใช้คำว่าเหนือชั้นจริงๆ การเล่นละครการทำอะไรต่างๆ แต่ประเด็นคือเรื่องสุขภาพ เรื่องขา พอเขาไม่มั่นใจเขาก็ไม่อยาก“
จะกลับมาเต็มร้อยได้ไหม?
”อนาคตเนี่ยถ้าแกแข็งแรงก็น่าจะกลับมา แต่ว่าจะมารับงานพิธีกรแบบในอดีตก็คงจะยาก แต่เรื่องงานแสดงก็ต้องรอติดตาม พี่ก็รอให้แกฟื้นฟูสุขภาพนะ ถ้าแกแข็งแรงเต็มร้อยก็คงจะได้ชมผลงาน (ไม่เกี่ยวกับเรื่องค่าตัว?) ไม่ๆ คนสู้ค่าตัวเขานะ เขาเป็นคนเลือกบทแล้วก็ทำงานละเอียด ใครจ้างไปคุ้มจริงๆ สำหรับพี่นะ แกเป็นมืออาชีพระดับอินเตอร์อ่ะ วิธีการทำงานของแกนะ ฝีมือของแกดีจริงๆ“
พี่ตุ๊กก็อยากกลับมารับงาน?
”อยาก แกคิดถึงกองถ่าย แต่แกก็ยังออกไปเจอเพื่อนฝูงเจอน้องๆ“
ถ้าแฟนๆ อยากชิมฝีมือพี่ตุ๊ก?
”ความพิเศษคือเป็นสูตรของคุณแม่เขา แล้วพี่ตุ๊กเนี่ยรสชาติการทำอาหารมันเหมือนฝีมือการทำงานของเขา จะเต็มที่ เข้มข้น ถ้าอยากจะติดตามไปติดตามในเฟซบุ๊กพี่ก็ได้เพราะแกไม่เล่นโซเชียล เพราะทำขายแกจะลงในไลน์ บางทีแค่เพื่อนก็หมดแล้ว ถ้ามีเราก็ลงให้แก“
ที่บ้านเราวิดน้ำออกหมดหรือยัง?
“มวลน้ำก้อนใหญ่หมด เหลือมวลย่อย ความสกปรกความชื้นยังอยู่เยอะ ตอนนี้กำลังรอดอกเห็ดค่ะ ตามเฟอร์นิเจอร์เขาบอกว่าเดี๋ยวออกมาแน่เพราะเราเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ คือสิ่งที่คนน้ำท่วมเราเข้าใจ และหลังน้ำท่วมน่ากลัวกว่าคือไม่ว่าจะเป๋นการทำความสะอาดหรือความเสียหายต่างๆ เรื่องสุขภาพ เดินเข้าไปในบ้านเรารู้สึก อยู่ได้หรอ ต้องใช้เวลาฟื้นฟูและเมื่อมันเกิดแล้วใช่ว่าจะไม่เกิดซ้ำ ก็ยังอยู่ในฤดูฝนเดี๋ยวมันก็มาอีก เราอยู่ตรงนั้นมา 60 ปีแล้ว ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ ปีนี้เป็นปีที่หนักมาก แล้วเราเลยมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากอะไร ก็คือในซอยตอนนี้มีที่พักอาศัยเยอะขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นคอนโดร่วม 20 แห่ง แล้งท่อน้ำทิ้งมันไม่พอใช้ แต่ละบ้านก็พยายามถมสูงกันหมด ความเปลี่ยนแปลงของเมืองด้วย และมันไม่มีการลอกท่อมาประมาณ 2-3 ปีแล้ว งานเขาเยอะหรืออะไรไม่รู่อ่ะ มันเลยเกิดผล ล่าสุดที่พี่ใช้ไปสำหรับการลอกท่อทั้งบ้านเป็นประจำ ในช่วง 2-3 ปี พี่หมดไป 1.3 หมื่นนะ ก็นึกว่าเราเสียทำไม รู้งี้เก็บไว้จ้างคนมาทำความสะอาดบ้านดีกว่า ลอกให้ตายน้ำเราไหลไปตรงกลาฃแต่เขาไม่ได้ลอกน้ำมันก็กลับมาบ้านพี่ ชื่นใจวัยรุ่นเลยอ่ะ”
เพื่อนบ้านรอบข้างเป็นเหมือนกัน?
“คนในพื้นที่บางบ้านเป็นนะคะ บ้านที่เขาเพิ่งทำรีโนเวทถมสูงก็รอด”
เห็นถาม กทม. อยู่ไหน อยากให้เขามาช่วยเหลืออะไร?
“ตอนหลังนี่พอออกข่าวไปก็มีท่านรองผู้ว่าฯ มาที่บ้านแต่พี่ไม่อยู่ไปอุดร มีหัวหน้าเขตมา มีหัวหน้าเทศกิจมา เขามีหน่วยงานเยอะมากในการดูแล แล้วแกก็บอกว่าอีกประมาณ 3 วันจะมาลอกท่อ เดี๋ยวรอดู ท่านมาเมื่อวันอาทิตย์ ยังไม่ครบเนอะ”
หลังจากนี้ต้องเตรียมความพร้อม?
“ตอนนี้แผนระยะสั้นคือเตรียมรอรับ ตอนนี้มีไดโว่ 5 ตัวสำหรับดูดน้ำออก มีบูทไว้กันไฟดูดไฟรั่ว มีที่คราดน้ำครบทุกคน ทุกคนเป็นนักรบในการสู้น้ำ แล้วบ้านเราก็มีบ่อดินเป็นเหมือนแก้มลิงเพื่อจะดูดน้ำออก แต่พ้นจากน้้นเราทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม้ได้ทำผนังกั้นน้ำ ไม่ได้ทำประตูน้ำในการกั้นไม่ให้น้ำจากข้างนอกไหลเข้ามา อันนี้ก็ต้องเสี่ยงดวงเอา แล้วก็ระยะยาวคือต้องเอาบ้านคุณพ่อออกแล้วถมดินใหม่หมด แล้วต้องให้วิศวกรเขามาดูว่าบ้านเราควรเอาออกด้วยไหม ปลูกใหม่เป็นบ้านชั้นเดียวง่ายๆ แต่สูงหน่อย แล้วทำระบบท่อน้ำไว้สำหรับรองรับให้ตัวเองได้อยู่ในพื้นที่นั้นต่อไปอีก 30 ปี”