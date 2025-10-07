บุ๋ม ปนัดดา ชัดเจนไม่ช่วยน้ำท่วมกัมพูชา รับยังห่วงปชช.ชายแดน เปิดมุมมองสร้างรั้วกั้นประเทศ

บุ๋ม ปนัดดา ชัดเจน ไม่ช่วยน้ำท่วมกัมพูชา เก่งนักก็ดูแลกันเอง รับยังห่วงปชช. ชายแดน เปิดมุมมองสร้างกำแพงกั้นประเทศ
เรียกว่าลงพื้นไม่เว้นแต่ละวัน สำหรับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานองค์กรทำดี ที่ทั้งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม, ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงประชาชนชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ยังมีเรื่องราวให้ต้องช่วยเหลือ โดยล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจ หลังมาร่วมงานเทศกาลอัศจรรย์ความอร่อย “ลิ้นติดโปรแฟร์” อิ่มหนำสำราญ ที่ GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ โดยได้อัพเดตสถานการณ์ต่างๆ ให้ฟังว่า
ลงพื้นที่อุตรดิตถ์?
“ถ้าน้ำท่วมวันนี้ วันนี้ทีมอยู่บางบาลพระนครศรีอยุธยากับอุตรดิตถ์ ความเดือดร้อนคนละแบบกัน อย่างบางบาลจะเป็นน้ำที่สูงมากและท่วมขังนาน เราก็ต้องมีการให้ถุงยังชีพ ดูแลเรื่องของสุขภาพ และดูหลายๆ อย่างเช่น เวลาน้ำท่วมมีหนู ตะขาบงูก็จะขึ้นมาตามบ้านต้องมีดูแลคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้ด้วย แต่เป็นของอุตรดิตถ์เป็นเหมือนน้ำตาพังบ้านเลย ดินหายไปเลยไหลสไลด์ไปทั้งบ้าน อันนั้นก็ต้องดูกันอีกแบบนึง เราก็ต้องเอารถตักดินจากกรุงเทพขึ้นไปเลย เพราะเรามีอาสา เพื่อเคลียร์ทางเคลียร์บ้านให้กับพ่อแม่พี่น้องตรงนู้นด้วย”
เห็นว่าพวกสัตว์มันกัดชาวบ้านด้วย?
“ที่สัตว์พวกเวลาน้ำท่วม ต้องขอเตือนพี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่น้ำที่ต้องหนีเท่านั้น พวกสัตว์ต่างๆก็จะตามน้ำมา เพราะเค้าก็จะหนีน้ำเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นงู ตะขาบ หนู แล้วมีบ้านนึงเป็นคุณตาที่ผู้ป่วยติดเตียง หนูมันหนีขึ้นมาแล้วกัดขาคุณตาทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องพาไปฉีดยา ต้องฝากดูแลผู้ป่วยด้วย ดังนั้นตอนนี้ต้องดูระดับน้ำให้ดีๆ เพราะในหลายๆพื้นที่จะมีพายุเข้ามา ถ้าเกิดระดับน้ำท่วมเข้ามายังไงฝากเตือนนิดนึง ของยกขึ้นที่สูง เก็บของที่มีค่า เอาเฉพาะมีค่าพวกเอกสารแล้วห่อด้วยถุงพลาสติกอีกทีนึง แล้วก็เตือนให้อบยพควรอพยพ ใครมีผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องใช้ออกซิเจนแบบเสียบไฟฟ้าย้ายไปอยู่ที่อื่นเลย เพื่อความปลอดภัยที่สุด”
ชาวบ้านในพื้นที่เป็นไงบ้าง?
“ถ้าเป็นที่บางบาลก็เครียดค่ะ เพราะว่าน้ำค่อนข้างจะมาสูงกว่าปกติ ปีที่แล้วพื้นที่ทำครัวที่บุ๋มเคยทำ บุ๋มเคยอยู่มา 7 ปี พื้นที่ทำครัวตรงนั้นที่ทำมาคือตอนนี้วันนี้ทำไม่ได้ปีนี้ทำไม่ได้ น้ำสูงถึงเข่าแล้ว นี่ขนาดมวลน้ำยังมาไม่สุดนะ ตอนนี้หน้าบ้านชาวบ้านระดับขากรรไกร ตอนนี้ชั้นหนึ่งก็คืออยู่ไม่ได้ น้ำถึงชั้นสองแล้ว”
สิ่งที่เขาต้องการมีอะไรบ้าง?
“ตอนนี้เราก็ขอ เพราะต้องทำถุงยังชีพเป็นพันๆชุด ก็จะมีในส่วนของข้าวสารอาหารแห้ง และจะมีในส่วนของถุงดำ พวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋องทั้งหลาย เทียนไข ไฟแช็ก ไฟฉาย ถ้ามีได้จะขอบคุณมากๆเลยค่ะ”
ก็คือลงพื้นที่รู้วันเลย?
“ตอนนี้ส่วนใหญ่จันทร์อังคารก็วิ่งกลับมาทำรายการ ที่เหลือคือลงพื้นที่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นตรงชายแดน หรือจะเป็นที่นี่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมแต่ละจังหวัด ตอนนี้ก็ดูหลายๆจังหวัดพร้อมกันอยู่”
ภัยพิบัติเยอะเเล้ว ชาวบ้านก็ต้องไปช่วยอีก ล่าสุดมีไปช่วยเด็ก?
“ล่าสุดเป็นเคสนึง เป็นแม่เพิ่งคลอดลูกแล้วโดนสามีเมายาทำร้ายร่างกาย การทำร้ายร่างกายแม่ แม่ก็พอทน แต่พอมาทร้ายลูกโดยการลูกแค่สามสัปดาห์ คอยังไม่แข็ง จับคอลูกโชว์กลางอากาศเพราะอยากให้ลูกเงียบเสียง แม่เขาเลยตัดสินใจว่าทำตัวเองทำได้ แต่ทำลูกเขาไม่ยอม เขาก็เลยขอความช่วยเหลือเรามา เราก็เลยต้องถามเขาจริงจังว่า จะเลิกกับสามีจริงใช่ไหม ถ้าแม่ลงพื้นที่นั่นคือแม่จับเข้าคุกอย่างเดียว เขาบอกว่า เขาไม่อยากอยู่ด้วยแล้ว แต่เขาไม่กล้าเข้าไปเอาเอกสารพวกใบเกิดลูก มันมีของจำเป็นที่ต้องเอา เราก็จัดการให้โดยที่บุ๋มเองไปถึงบ้านนั้นเองตอน 5 โมงเย็น เชื่อไหมมันเมายานอนอยู่อย่างนั้น ไม่ทำการทำงาน ไม่ไปไหนทำอะไรเลย แล้วตำรวจก็เคลียร์บ้านให้ผลปรากฎว่าไปเจออาวุธปืนอีก 2 กระบอกที่ทำเอง คือจะผลิตขายด้วย ซึ่งเคยมีข้อหานี้มาอยู่แล้ว ข้อหาเสพยาก็แล้ว ข้อหาค้ายาก็แล้ว ข้อหาเยอะมากสำหรับผู้ชายคนนี้ เราก็เลยจะมีอะไรจะพูดกับลูกเมียเป็นครั้งสุดท้ายไหม มันบอกว่า 200 บาทกูอยู่ไหน มันทวงเงิน มีอยู่ในธนาคารเมีย ไม่พูดถึงลูกไม่พูดถึงเมียสักคำ เมียก็ร้องไห้เสีย เหมือนทุกอย่างเกิดขึ้นกับตัวเขา แต่เราก็พาส่งบ้านเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ส่วนสามีน่าจะหลายคดียาวไปค่ะ”
สภาพการเป็นอยู่เป็นยังไง?
“น่าสงสารมากเลยค่ะ เพราะว่าทั้งนมก็มดขึ้น โดนตบตี พูดกันอย่างนี้ ตัวเมียเองก็หน้าปูดหัวปูด ตัวสามีเองก็ไม่ทำการทำงานก็เป็นสภาพนี้ อยากจะฝากบอกผู้หญิงทุกคนที่โดนสามีทำร้ายร่างกาย อยากจะบอกว่าอย่าทน อย่าเชื่อว่าความดี ความอดทนของตัวเองจะทำให้ผู้ชายใจดีขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้เจาจะทำร้ายเราหนัก และหนักขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้องค์กรทำดีกำลังจะทำโปรเจกต์นึง เพราะผู้หญิงหลายคนที่ไม่กล้าจะก้าวออกมาตากครอบครัวแบบนี้ เป็นเพราะว่าไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไร ไม่รู้จะไปทำงานอะไร ตอนนี้องค์กรทำดีเราจะทำโครงการสร้างอาชีพให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยว ทำให้เขาสามรถที่จะอยู่บ้านและขายของได้ อาจจะขายของออนไลน์ และสามารถเลี้ยงลูกได้ด้วย ยังไงบุ๋มเองจะพยายามเข้มแข็งเป็นพลังตรงนี้อยู่ ตอนนี้มันหลายโปรเจกต์เหลือเกิน ทั้งชายแดน น้ำท่วม ทั้งตรงนี้เกี่ยวกับแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วย มัเวลาเดียวกันเลย หลายๆอย่าง แต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ”
แล้วถ้าผู้หญิงเจอเหตุการณ์อย่างนี้เขาต้องเตรียมตัวยังไงต้องรับมือยังไง?
“หนีออกมาให้ดีที่สุดค่ะ หนีออกมาดีกว่า อย่าทน และอย่าคิดว่าตอนเขาไม่เมาก็ดีนะ ตอนเขาไม่ยุ่งกับยาก็ดีนะ อย่ามองในจุดดี มองจุดเสียด้วย คนเราต้องอยู่ด้วยกัน good and bad ก็จริง แต่ไม่ใช่ bad ในเรื่องการทำร้ายร่างกาย การเมายา ถ้าพ่อเมายาสักคนนึง ลูกก็ไม่อยู่ เด็กไม่สามารถเติบโตได้ดี ดังนั้นเราเป็นแม่เราต้องเข้มเข้ม เลือกอนาคตที่ดีของลูกให้ได้”
ตอนนี้อนาคตแม่กับลูกเป็นยังไงบ้าง?
“ตอนนี้บอกได้เลยว่าดีแน่นอน เพราะว่าล่าสุดมีคนไทยใจดีที่อยู่ต่างประเทศยินดีจะช่วยน้องเดือน
ะ 3,000 บาท เยียวยาน้อง จนกว่าตัวแม่จะเข้มแข็งได้ ก็ถือว่าเป็นน้ำใจของคนไทย ขอบคุณมากๆ ที่ให้องค์กรทำดีทำกีเป็นสะพานบุญค่ะ”
ตอนนี้แบ่งหน้าที่กันยังไง น้ำท่วมก็ต้องไป ชายแดนก็เดือด?
“คือรอดูผู้ใหญ่ค่ะว่าจะเอากัมพูชาออกจากพื้นี่ยังไง ถ้าเอาออกแล้วต้องมีการรบกัน ตอนนี้ออกมาได้ 3 ทางเองแค่นั้นเอง หนึ่งถ้าไม่ออกก็ตีกันเลย สองยื้อกันต่อไปมองหน้ากันต่อไปแล้วแจ้งความแจ้งตรงนู้นแจ้งตรงนี้แจ้งศาล หรืออย่างที่สามมึนตรึงกันแค่นี้ ด่ากันไปด่ากันมา เราก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ที่อย่างแม่ทัพภาคที่มาใหม่เขาจะมีนโยบายยังไง บุ๋มก็รอฟังอยู่ แต่ถ้าให้ไฟเขียวจริงๆต้องอธิบายประชาชนต้องเข้าใจก่อนว่า ต่อให้ท่านนายกพูดว่า ให้อำนาจทหารเต็มที่แล้วก็จริง แต่ทหารทำได้แค่ปกป้องประเทศเท่านั้น แต่ไม่สามารถลุกล้ำไปในกัมพูชาได้ถ้านายกไม่สั่ง ดังนั้นถ้ามีการรบจริงๆ เราต้องถึงสัญญาณถึงจุดเดือดของเราจริงๆ ยังไงก็ต้องถึงอนุทินเป็นคนสั่ง แค่นั้นเองค่ะ”
ประชาชนชาวบ้านในพื้นที่เขาว่ายังไงบ้าง?
“สำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนทุกคนบอกพร้อม ตอนนี้เขากลัวกันมากเพราะรู้ว่าฝั่งกัมพูชายิงมั่วกันแน่นอน ยังไงก็มาบ้านเรือนประชาชนแน่นอน แต่ทุกอย่างเตรียมความพร้อมไว้แล้ว แล้วทางองค์กรทำดีเองก็เตรียมความพร้อมกับทางทหารไว้เรียบร้อยแล้ว”
เขาบอกสามเดือนที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้สงบลงได้เลย?
“โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมา แม้กระทั่งพลเรือนอย่างพวกบุ๋มที่เราทำงานกับทางทหาร เรายังต้องออกจากพื้นที่เลย สถานการณ์ความตึงเครียด มันเครียดขนาดนั้นเลย ดังนั้นพลเรือนเองก็ไม่ควรอยู่ในพื้นที่ไปสร้างภาระให้กับเขา ต้องเข้าใจองค์กรทำดีอยู่ข้างในเลย เราทำตรงขอบชายเเดน เรายังต้องออกมาเลย แต่ถ้าเกิดยังอยากจะให้กำลังใจทหารสามารถไปตามจุดที่ทหารบอกได้ว่าให้มอบของจุดไหน เดี๋ยวเขาเอาของไปกระจายกันเอง”
หลายๆคนรู้สึกเหมือนเป็นม็อบก่อตั้งมากกว่าเป็นคนอาศัยอยู่แถวนั้นจริงๆ?
“ทางกัมพูชาที่เห็นคนมายืนอยู่ยังไงเป็นม็อบจัดตั้งแล้ว กฎหมายของกัมพูชาไม่สามารถรวมตัวกันได้เกิน 5 คน ไม่ต่างจากประเทศคอมมิวนิสต์เลย ดังนั้นถ้าเกิดจะเข้าใจในบริบทนี้ การที่เห็นเค้ามายืนรวมตัวกันได้มากขนาดนี้ แสดงว่ายังไงก็จัดตั้งแน่นอน แต่ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่งบหมด”
เห็นว่าได้เงิน 40 บาทจริงไหม ?
“ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ แต่ได้นิดได้หน่อยเขาก็มาแล้ว ตอนนี้ประเทศเขาค่อนข้างที่จะลำบาก (แปลว่าเป็นม็อบเติมเงิน?) ม็อบเติมเงิน เงินหมดก็จบกัน”
ที่เงียบๆ ไปไม่ใช่เพราะเรา?
“ไม่เกี่ยวกับเราเลยค่ะ ไม่มีตังค์”
ในมุมของการสร้างกำแพงมองว่ายังไง?
“บุ๋มดีใจมากเลยที่มีโครงการจากเจ้าฟ้าหญิง ท่านทรงนำทางให้พวกเรา เป็นกองทุนที่ทำให้พวกเรารู้สึกว่าท่านเล็งเห็นความสำคัญความรู้สึกของประชาชนตรงนี้ค่ะ ถ้าตรงไหนที่เราสามารถทำถวายงานได้ก็ยินดีอยู่แล้ว ถ้าท่านจะให้องค์กรทำดีไปช่วยตรงไหนหรือให้ไปเสริมทัพตรงไหนยินดีอยู่แล้วค่ะ เพราะว่านี่คือสิ่งที่ประชาชนคนไทยรออยู่กำแพง การที่จะทำกำแพงก็ต้องรอทางการระบุว่าเส้นตรงนี้หรือตรงนี้ ทำไปต้องชัดเจน ในการสร้างกำแพงระหว่างไทยกับกัมพูชา”
คิดว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนหรือคิดว่าทำได้ไหม?
“ปัญหาก็คือต้องเข้าใจอย่างนี้ หลายๆพื้นที่ในกัมพูชาก็คือรุกรานเรามานาแล้ว ถ้าเกิดบุ๋มถามคุณว่าวันนี้เขตแดนไทยกัมพูชาจริงๆ อยู่ตรงนี้ แต่กัมพูชาวันนี้มาอยู่ตรงนี้ นี่คือประเทศไทยนะ แต่กัมพูชาเข้ามาอยู่ คุณจะยอมทำกำแพงตรงนี้หรอ คุณก็ไม่ยอมถูกไหม ยังไงก็ต้องการเส้นนี้ ถ้าจบก็คือการดันกัมพูชาออกไป เราอยากได้ตรงนี้ของเรา แล้วหลายๆ พื้นที่ที่ผ่านมา เราอาจไม่ได้ใส่ใจไว้ใจเขามากเกินไป หลายพื้นที่ที่กัมพูชารุกล้ำเข้ามา ดังนั้นถ้าเราจะสร้างกำแพงได้เราต้องสร้างตรงเส้นของเราจริงๆ ซึ่งต้องใช้เวลาจริงๆ”
คิดว่าการสร้างกำแพงจะทำให้ยุติปัญหาต่างๆได้มากน้อยแค่ไหน?
“ยุติไม่ได้หรอกถ้าผู้นำเขายังเป็นอย่างนั้น (ตอนนี้ผู้นำเขาก็เงียบ?) วางแผนใหม่กันอยู่ค่ะ”
รอไตรมาสสุดท้ายของปี?
“รอประชุม UN กันใหม่ค่ะ ยังไงก็ฝากถึงประชาชนชาวกัมพูชาในฐานะคุณเองก็ติดตามดิฉันก็เยอะ อยากจะบอกว่าคุณดูผู้นำของคุณอยู่สุขสบายกันแค่ไหนและประชาชนรากหญ้าที่เเท้จริงอยู่ลำบากกันแค่ไหน คุณจะรู้ว่าความเป็นอยู่ที่แท้จริงของกัมพูชาไม่ควรเป็นแบบนี้ ดังนั้นคิดใหม่ อย่าตามผู้นำคุณค่ะ”
รู้สึกยังไงหลายคนมองว่าบ้านเขาน้ำท่วมแล้วเขาถามว่าทำไมประเทศไทยไม่ช่วย?
“ถ้าถามปนัดดา อย่างปนัดดาเป็นคนช่วยน้ำท่วมประชาชนชาวบ้านคนไทย ถ้าเกิดชาวกัมพูชามาถามว่าคนไทยทำไมไม่ไปช่วยกัมพูชา ช่วยทำไมคะ จะให้ไปตีกันรึไง ดิฉันช่วยคนไทยให้ก่อนค่ะ กัมพูชาจะเป็นยังไงก็ช่าง คุณทำตัวเองกันค่ะ ช่วยเหลือตัวเองกันไป เก่งนักไม่ใช่หรอ”
ถ้าย้อนกลับไปมันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เราก็ยังจะช่วยเหลือเขาใช่ไหม ?
“ถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้ พูดตรงๆ ถ้าย้อนไปเมื่อก่อนปนัดดาไปช่วยค่ะ ปนัดดาสายรักเด็กรักชาวบ้านอยู่แล้ว ใครอยู่ในพื้นแผ่นดินไทย หรือคุณน้ำท่วมอะไรต่อให้เป็นต่างชาติ เพื่อนบ้านดิฉันไปช่วยมาหมดมาแล้ว แต่ไม่ใช่ตอนนี้ค่ะ ชัดเจนค่ะ”
มีประเด็นที่งานวัด เขารูปไปเป็นเป้าให้ยิง แล้วฮุนเซนโกรธมาก?
“สำหรับเป้ายิงปืนใช่ไหมคะ คุณต้องภูมิใจนะที่คนไทยสนใจคุณมากขนาดนี้ ป้ายคุณขายดีมากเลย น่าจะทำเพิ่มอีกเดี๋ยวคราวหน้าดิฉันไปซ้อมยิงปืนเดี๋ยวก็คงจะใช้”
คิดว่าเค้าโกรธง่ายไปไหมเรื่องแค่นี้?
“เขาใส่ใจหมดแม้กระทั่งปืนหนังสติ๊กก็ยังเอามาด่าทอเลย บางทีเขาใส่ใจเมืองไทยเกินไปติดตามข่าวทุกอย่างของเมืองไทย ต้องขอบคุณเขาแหละที่ระดับผู้นำกัมพูชายังสนใจข่าวงานวัดบ้านเราต้องขอบคุณค่ะ”