แจ็คสัน หวัง เล่าความประทับใจคอนเสิร์ตที่ไทย ฝากถึงแฟนๆ รักตัวเองและหาตัวเองให้เจอ
เรียกเสียงกรี๊ดกันสนั่นห้าง เมื่อศิลปินชื่อดังระดับโลก แจ็คสัน หวัง ได้เดินทางมาร่วมงานฉลองการเปิดตัว “UNDER THE CASTLE” (UTC) จาก TEAM WANG design ซึ่งก่อตั้งโดย แจ็คสัน หวัง และ เฮนรี่ จาง ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้า EMSPHERE ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก โดยมีเหล่าดาราเซเลบริตี้ชาวไทยมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
ทั้งนี้แจ็คสัน หวัง ยังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เปิดใจถึงงาน UNDER THE CASTLE” (UTC) พร้อมด้วยเผยถึงโมเมนต์ความประทับใจในคอนเสิร์ต Jackson Wang MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025–2026 in Bangkok ที่จัดขึ้นในวันที่ 3-4 ตุลาคมที่ผ่านมาให้ฟังว่า
“สวัสดีครับ(ยกมือไหว้)ผมแจ็คสันหวังนะครับ”
พูดถึงงานวันนี้หน่อย?
“สำหรับงานในวันนี้ก็คืองาน UNDER THE CASTLE ซึ่งเกิดขึ้นหลังคอนเสิร์ตที่เพิ่งจัดในไทยไป 2 วัน และงานในวันนี้ก็จัดขึ้นที่ เอ็มสเฟียร์นั่นเอง ซึ่ง UNDER THE CASTLE เป็นงานของผมเองที่ได้สร้างมาประมาณ 2-3 ปีแล้ว และตอนนี้ก็ได้มาจัดที่ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายนเลย ก็เลยอยากจะขอเชิญชวนครอบครัวเพื่อนพี่น้องแล้วก็แฟนๆ ทุกท่านมาร่วมเยี่ยมชม UNDER THE CASTLE กันได้”
จัดที่ประเทศไทยครั้งนี้มีความพิเศษอะไรบ้าง?
“ซึ่งตัวงานก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเกิดขึ้นหลังจากคอนเสิร์ตของผมด้วย และก็เป็นงานที่เกิดขึ้นแบบฟูลแพ็กเกจเลยที่มาทั้งตั๋วเครื่องดื่ม ทั้งอาหาร พร้อมกับรถบั๊ม พร้อมกับบ้านผีสิง แล้วก็ของที่ระลึกต่างๆ ที่ผมได้ขนมาในงานครั้งนี้ด้วย ก็อยากให้ทุกคนเอ็นจอยกับงานครั้งนี้”
มันสร้างสรรค์ประสบการณ์พิเศษยังไงให้กับแฟนคลับบ้าง?
“มันเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับฮาโลวีนที่ทุกคนจะได้มาสัมผัส ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดจาก 2 ตัวละครหลัก ก็คือ “น้องพัมกิ้น” และ”น้องสปุ๊กกี้” นั่นเอง ซึ่งเขาก็มีเรื่องราวมากมายต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาไว้ใน Under the castle เรื่องราวจะเป็นยังไงรอติดตามกันครับ”
ฝากหน่อย?
“พาแฟนๆ พาคนรัก พาครอบครัว พาเด็กๆ พาทุกคนเลยมาร่วมงานที่ UNDER THE CASTLE ได้เลย (น่ากลัวไหม?) มันมีความ เอ็นเตอร์เทรนมากกว่า”
ความรู้สึกของคอนเสิร์ตในครั้งนี้?
“หวังว่าแฟนๆ จะเอ็นจอยกับคอนเสิร์ต magic man ที่เกิดขึ้น 2 วัน ไม่อยากแค่ให้เอ็นจอยแค่ไปดูคอนเสิร์ต แต่อยากให้เข้าใจและได้รับเมเสจต่างๆ ที่ผมสื่อสารผ่านคอนเสิร์ตกลับไปด้วย”
ประทับใจอะไรในคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยบ้าง?
“คนไทยเอเนอร์จี้ที่สุดมากๆ เหมือนกับว่าคนไทยโฟกัสไปที่คอนเสิร์ตมากๆ แล้วก็รู้สึกอินกับคอนเสิร์ตมากๆ เลย”
มีเสียน้ำตาที่คอนเสิร์ตด้วย?
“ใช่ครับ (เล่าความรู้สึกให้ฟังหน่อย?) อัลบั้ม Magic Man 2 เป็นอัลบั้มที่ผมสร้างมาให้ตัวเอง ซึ่งผมเดบิวต์มาสักพักนึงแล้วแต่ยังไม่เคยเล่าให้ทุกคนฟังเลยเกี่ยวกับว่าตัวเองเป็นใคร ทุกคนรู้จักผมในนามศิลปินไม่ว่าจะเป็น K-pop หรือว่า C-pop ซึ่งค่อนข้างจะมีความคอมเมอร์เชียลมากๆ เกินไป เพราะฉะนั้นเลยอยากออกอัลบั้มสักอัลบั้มนึงที่จะเป็นอัลบั้มที่แฟนๆ รู้จักว่าจริงๆ แล้วแจ็คสันเป็นใคร”
ให้แจ็คสันขอบคุณแฟนๆ ชาวไทยหน่อย?
‘ขอบคุณครับ (ยกมือไหว้) พี่แจ็คบอกว่า (พูดไทย) อยากให้แฟนๆ ทุกคนดูแลสุขภาพถ้ามีเวลาก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยว “UNDER THE CASTLE” และที่สำคัญคือเมจเสจที่เคยบอกในคอนเสิร์ตเลย คืออยากให้ทุกคนหาตัวเองให้เจอและดูแลตัวเอง เพราะในโลกอินเตอร์เน็ตมันเป็นโลกที่เราสามารถสูญเสียตัวตนได้ง่ายมากๆ เลยอยากให้ทุกคนกลับมารักตัวเองและหาตัวเองให้เจอนั่นเอง ขอบคุณครับ”