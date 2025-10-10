โตเป็นหนุ่มแล้ว แบมแบม โชว์คิสซีนในเพลงใหม่ ณิชา ลั่นแปะหน้าทับได้ตามอัธยาศัย
เพิ่งปล่อยเพลงล่าสุด “WONDERING” เพลงไตเติลประจำอัลบั้ม EP ภาษาไทยชุดแรก HOMETOWN ของ BamBam หรือ แบมแบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล ออกมาให้แฟนๆ ได้ชมกัน โดยได้นักแสดงสาวสุดสวย ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ร่วมแสดงเป็นนางเอกในมิวสิควิดีโอให้ เผยให้เห็นมุมโรแมนติกของแบมแบม ที่งานนี้แฟนๆ ต้องกรี๊ดแน่นอนเพราะมีซีนจูบโชว์ความหวานให้ได้เห็นอีกมุมที่โตขึ้นของแบมแบม
โดยล่าสุดในงานเปิดตัวอัลบั้ม 𝐁𝐚𝐦𝐁𝐚𝐦 𝐄𝐏 [𝐇𝐎𝐌𝐄𝐓𝐎𝐖𝐍] 𝐋𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 – 𝐇𝐎𝐌𝐄𝐂𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐘 ที่ UOB LIVE, EMSPHERE งานนี้ ณิชา ที่มาร่วมแสดงความยินดีก็ได้เปิดใจถึงการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ว่า
ความรู้สึกที่ได้มาเป็นนางเอกเอ็มวีของ แบมแบม?
“ตอนที่ได้รับชวนไปก็ตื่นเต้นค่ะ เป็นเอ็มวีที่ดูจากบอร์ดแล้วน่าสนุกมากๆ พอได้ทำงานกับทีมจริงๆ ก็รู้สึกเอ็นจอยมากๆ (ออกมาสวยมาก?) ขอบคุณค่ะ ก็ลุ้นค่ะ ตื่นเต้น ว่าทุกคนเห็นเอ็มวีแล้วเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้าง”
ตอนแรกต้องปิดเป็นความลับไหม?
“ก็ต้องปิดค่ะ ต้องรอให้โปรเจกต์มันรันไปตามงานเขา ตอนที่แฟนๆ ช่วยกันทายว่าใครเป็นนางเอก ดูแล้วก็ลุ้นๆ ค่ะ ว่าเขาจะทายเป็นใครบ้าง”
บรรยากาศตอนถ่ายทำเป็นยังไงบ้าง?
“สนุกค่ะ ได้ลองเล่น ลองทำอะไรหลายๆ อย่าง ทีมเขาทำงานแบบเร็วมาก แล้วก็น่ารักกันทุกคนเลย เอ็นจอยมากค่ะ (หวานมาก?) มันก็เป็นไปตามเพลงค่ะ”
มีช็อตไหนที่อยากให้แฟนๆ รอดูไหม?
“ก็ทุกช็อตแล้วกันค่ะ (หัวเราะ) จริงๆ เอ็มวีสวยทั้งเอ็มวีเลย แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเอ็มวีที่มีอะไรใหม่ๆ ให้คนดูค่ะ ไม่เคยเล่นแบบนี้เลย แต่หนูเล่นเอ็มวีไม่เยอะด้วยค่ะ แล้วอันนี้มันเป็นอีกมู้ดหนึ่ง ที่ด้วยเพลงอะไรด้วย มันก็น่ารักขึ้นค่ะ”
แฟนๆ จะไปอยู่โพซิชั่นไหนกับเอ็มวีนี้ แฟนสาว หรือ แม่?
“หนูว่าทุกคนน่าจะอยากเป็นแฟนสาวของแบมค่ะ (มีอะไรอยากบอกแฟนๆ เขาไว้ไหม?) ก็อย่าสิงหนูเยอะนะคะ (หัวเราะ) หนูเห็นนะ มีคนบอกว่ารอสิงอยู่ ให้หาพระดีๆ ไว้ด้วย ใครแนะนำพระดีๆ ได้ ก็บอกหนูด้วยนะคะ (หัวเราะ)”
อนุญาตให้แปะหน้าไหม?
“ได้ค่ะ ตามอัธยาศัย (ยิ้ม) ได้เลย เอ็นจอยได้เต็มที่ค่ะ ทำงานออกมาก็อยากให้ทุกคนเอ็นจอยแล้วก็สนุกกับงาน ก็ฝากติดตามด้วยนะคะ ไปเชียร์แบมแบมกันเยอะๆ นะคะ เขาตั้งใจทำมาก ทีมเขาทุกคนก็ตั้งใจมากๆ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะ”