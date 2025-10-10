เจฟ ซาเตอร์ ลั่นทำเพลงกับ แบมแบม ได้ออกจากเซฟโซน เปรียบมันๆ นัวๆ เหมือนอึ่งไชโยช็อต
เป็นอีกหนึ่งศิลปินไทย สำหรับ เจฟ ซาเตอร์ ที่ได้ร่วมโปรเจ็กซ์ Hometown อัลบั้มไทยของ แบมแบม กันต์พิมุกต์ โดยล่าสุดในงานเปิดตัว 𝐁𝐚𝐦𝐁𝐚𝐦 𝐄𝐏 [𝐇𝐎𝐌𝐄𝐓𝐎𝐖𝐍] 𝐋𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 – 𝐇𝐎𝐌𝐄𝐂𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐘 ที่ UOB LIVE, EMSPHERE ก็ได้เปิดใจถึงการทำงานร่วมกันครั้งนี้ว่า
ได้ทำงานกับแบมแบมอีกครั้งนึงเป็นยังไงบ้าง?
“จริงๆเป็นอะไรที่เราแพลนกันมานานแล้ว รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้มาอยู่ในอัลบั้มเดียวกับแบมด้วย ได้ทำเพลงที่ออกจากเซฟโซนของตัวเองบ้าง เพลงผม More than Friend ไม่ใช่ผมประมาณ 50% เหมือนเป็นความเป็นแบมแบม 50% แล้วก็เป็นผมเข้าไป แล้วผมบอกว่าผมขอแต่งท่อนตัวเองแล้วกัน แบมก็บอกว่าพี่เจฟลุยเลยท่อนตัวเองแต่งได้เลย”
เพลงนี้เป็นยังไงบ้าง?
“เราสปอยเนื้อได้ไหม เอาเป็นว่าความหมายรวมรวมก็คืออยากให้ฉันเป็นมากกว่าเฟรน แต่ว่าเธอจะยังไง จะมากกว่าเฟรนหรือไม่มากกว่าเฟรน จริงๆ เนื้อหาเพลงแบบนี้ตัวผมเองก็ไม่เคยมีมาก่อน มันเป็นคอนเซปต์ที่แบมเขาคิดมาอยู่แล้วและอยากจะดึงเราออกมา แล้วก็ทำให้เป็นแนวเพลงที่เราไม่ได้ทำปกติ”
แล้วรสชาติเพลงที่แบมเขานำเสนอเราเราโอเคไหม?
“ผมว่าเจ๋งดีนะ มันมีความนัวๆ เหมือนอึ่งไชโยช็อต เมื่อกี้เพิ่งคุยกับแบมมาเรื่องอึ่งไชโยช็อต คือเราแค่ลองคุยกันว่าอาหารอะไรที่แปลกและเราไม่เคยกิน”
ตอนที่เราบอกว่าจะขอแต่งท่อนเราเองแบมว่ายังไงบ้าง?
“แบมก็บอกว่าเอาเลยพี่เพราะในฐานะที่เราทำงานด้วยกันถ้าพี่อยากทำอะไรทำเลย ก็เสริมความเป็นตัวผมเข้าไป ใส่ฮาร์โมนี่ ใส่เมโลดี้ใหม่เข้าไป เขียนเนื้อเองทั้งหมดเลยในช่วงพาร์ทของผม (ไม่มีการแก้งาน?) ใช่ ไม่แก้อะไรมาเลยครับ ก็ดีมากเลยครับขอบคุณมากที่ชอบ เราใช้เวลาบ่มเพาะกันมานานตั้งแต่รายการช่วง เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนนั้น แล้วแบมก็ส่งเพลงมาให้เลือก แต่ก็บังคับเลือกเอาเพลงเดียว (หัวเราะ) คือจริงๆ ทั้งเพลงมันเสร็จมาหมดแล้ว เวิร์ส 2 จริงๆ มันมีมาอยู่แล้ว ผมตัดของเขาออกเพราะผมอยากเขียน อยากจะร้องท่อนนี้แล้วเขียนด้วยตัวเองด้วย“
เขาบอกไหมเหตุผลที่เป็นเพลงนี้อยากให้เจฟร้อง?
”เขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ใช่พี่เจฟดีครับ ไม่เคยเห็นว่าพี่มีเบสหนักๆ แบบฮิปฮอป ก็เลยบอกแบมว่าผมไม่เคยเห็นตัวเองแบบนี้นะ (แล้วชอบไหม?) ก็ชอบนะ รู้สึกว่ามันต่างออกไปถ้าไปเล่นในคอนเสิร์ตไวป์ต่างออกไปดี“
ขยายความเรื่องรสชาติ อึ่งไชโยช็อต?
”คือมันนัวร์ มันๆ นัวร์ๆ เมื่อกี้ก็พยายามอธิบายให้แบมฟังว่าทำไมมันถึงไชโยเพราะมันต้มแล้ว มันเหยียดออก แล้วมันมีพุงด้วย (หัวเราะ)“
ฝากเพลงนี้หน่อย?
”ก็ฝากเพลง More Than Friend ฝากอัลบั้ม Hometown ฝากเพื่อนๆ ณิชา, ธามไท, อิ๊งค์ แล้วก็แบมแบมด้วยครับผม“