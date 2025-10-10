อิ้งค์ วรันธร ลั่นไม่ได้ตั้งใจเปิดหน้าหวานใจ กลางคอนเสิร์ต แบมแบม ยังแซว ดีใจได้ร่วมงานกัน
เป็นโมเมนต์ที่หลายคนฮือฮา เมื่อมีการเปิดหน้าหวานใจ อิ้งค์ วรันธร นักร้องสาวคนสวย กลางคอนเสิร์ตใหญ่ของเธอที่ผ่านมา โดยล่าสุด เมื่อเจ้าตัว ได้มาร่วมงาน BamBam EP [HOMETOWN] Launch Event – HOMECOMING PARTY ณ UOB LIVE EMSPHERE โดยเป็นหนึ่งในศิลปินไทยที่ได้ร่วมทำเพลง ‘ไฟเขียว’ กับ แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล ในอัลบั้ม HOMETOWN โดย อิ้งค์ ได้เปิดใจว่า
ร่วมงานกับแบมแบมครั้งแรกเป็นยังไงบ้าง?
“รู้สึกดีใจมากค่ะ เราเห็นน้องมาตลอดเพราะเขาก็เป็นศิลปินระดับโลก พอเขาชวนมาเราก็ตกลงทันที คิดว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ร่วมงานกับศิลปินที่เก่งมากๆ แล้วก็เป็นโปรเจ็กต์ที่เขาตั้งใจมากๆ เพราะตั้งใจทำเป็นภาษาไทยเลย ในอีพีอัลบั้มนี้เราได้ร่วมร้องในเพลงที่มีชื่อว่า ไฟเขียว ฟีลเพลงน่ารักๆ แบมแบมบอกว่าฟังเพลงของเรามีแต่เพลงอกหัก เลยอยากให้เราร้องเพลงสดใสบ้าง เพลงนี้บินไปอัดร้องที่เกาหลี น้องก็เป็นคนคุมอัดคุมร้องด้วยตัวเองคือเก่งมาก”
แบมแบมรู้ว่าเรามีแฟนหรือเปล่า เลยอยากให้เราสดใส?
“ว้าย! เขาเห็น (คลิปเปิดตัวแฟนที่เป็นไวรัล?) แล้วเขาก็แซวหนูแล้ว(หัวเราะ) ชีวิตตอนนี้ก็ตรงกับเพลงนี้เลย ไฟเขียวค่ะ”
งั้นย้อนถามเลยทำไมถึงตัดสินใจเปิดตัวแฟนในคอนเสิร์ตใหญ่?
“จริงๆ หนูไม่ได้ตั้งใจจะเปิดตัว ภาพที่ทุกคนเห็นเป็นภาพที่เขาถ่ายมาก่อนหน้านั้น เพราะตอนที่พูดขอบคุณจริงๆ ไม่ได้ขึ้นโอบี แต่คนไปโยงกันเอง เอารูปมาแปะกันเอง แต่จริงๆ หนูตั้งใจว่าจะไม่ได้เปิดหน้า แต่ว่าตอนนั้นกล้องดันไปถ่ายพี่เต(ตะวัน) แล้วก็ถ่ายเฟย(ภัทร) แล้วทีนี้ดันติดเขาอยู่ด้วยข้างๆ ทุกคนก็เลยแบบคนนี้ใช่ไหม“
พอโดนเปิดวาร์ปแล้ว โอเคไหม?
”หนูก็โอเคค่ะ ส่วนเขาก็ตกใจ เพราะตอนนั้นทั้งเป็นเรื่องนี้หมดเลย แต่เขาก็โอเคค่ะ (กลุ่มทวงคืนคูมอิ้งค์ถามว่าล่มสลายไปหรือยัง?) คิดว่าอาจจะกำลังฟอร์มตัวใหม่อยู่ แต่จริงๆ แฟนคลับทุกคนเข้าใจค่ะ น่ารักมาก“
ฝากเพลง ไฟเขียว หน่อย?
”ฝากเพลงที่สดใสๆ อย่าง ไฟเขียว ในอัลบั้ม HOMETOWN ของแบมแบมแบมด้วย รอฟังกันนะคะ“