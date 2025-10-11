ธามไท เสิร์ฟหูแมวขายความน่ารัก ปัดตกภาพลักษณ์เซ็กซี่ เขินขึ้นแท่นเพื่อนซี้ แบมแบม เล็งทำเพลงด้วยกันอีก
หลังจากได้มาร่วมงานกัน สำหรับ ธามไท แพลงศิลป์ และ แบมแบม กันต์พิมุกต์ ในเพลง Dancing By Myself ในอีพีอัลบั้มภาษาไทยชุดแรก HOMETOWN ของแบมแบม ก็เคมีเคใจเข้ากันสุดๆ จนขึ้นแท่นเป็นเพื่อนซี้มีโมเมนต์แซวหยอกล้อกันออกมาให้ได้ฮากันอยู่ตลอด ล่าสุดในงาน BamBam EP [HOMETOWN] Launch Event – HOMECOMING PARTY ณ UOB LIVE EMSPHERE เจ้าตัวได้เปิดใจว่า
ฟีดแบ็กหลังจากปล่อยเพลง Dancind by Myself ที่ฟีเจอริ่งกับแบมแบม?
“ดีครับ โล่งอกมากเลยได้ปล่อยอะไรที่เราอยากทำ เพลงนี้หลักๆ แบมเป็นคนทำทุกอย่างเลย เนื้อหาในเพลงประมาณว่าบางทีเราไม่ต้องอยู่กับคนอื่นเยอะๆ บางทีเราอยู่คนเดียวบ้างก็ได้ มีความสุขกับตัวเอง“
ตอนนี้เรียกว่าเป็นเพื่อนซี้กับแบมแบมไปแล้ว?
”ในระดับหนึ่งครับ อันนี้ให้เขาพูดเองดีกว่า(หัวเราะ) ตอนนี้แบมแบมก็ยังเรียกผมว่าพี่อยู่ครับ แต่อาจจะมีนิ้วตามมาด้วย“
เห็นบอกว่าจะเขียนเพลงใหม่แล้วชวนแบมแบมมาทำด้วย?
”วันนี้ว่าจะมาคุยกัน เดี๋ยวรอเขากรึ่มๆ ก่อนจะได้ชวนง่ายๆ ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่เราจะได้ทำเพลงร่วมกันอีก แต่ผมไม่ได้จะมามอมเขานะครับ เพราะเชื่อว่าน้องมอมตัวเองได้(หัวเราะ)“
เร็วๆ นี้แบมแบมจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ แฟนๆ จะได้เห็นเราขึ้นเวทีด้วยหรือเปล่า?
“อยากไปดูเหมือนกันครับ จริงๆ วันนั้นผมมีงาน ไม่ได้เป็นมุขหรอก มีจริงๆ งานต่างจังหวัดด้วย ถ้ากลับมาทันก็มา(ถอดแว่นทำตาล่อกแล่ก) ผมพูดปกติเลยไม่มีอะไร คนอย่างผมจะไปโกหกทำไม”
แฟนๆ แซวไปแล้วว่าคนเซ็กซี่สองคนมาเจอกัน?
“จริงๆ ผมเป็นคนน่ารักครับ (ทำหูแมว) แล้วก็เป็นนักร้องที่ค่อนข้างใช้เสียงร้องเป็นหลัก ถ้าพูดเรื่องความเซ็กซี่ผมยอมให้แบมแบมดีกว่า ยอมให้เขาไปก่อนงานนี้เป็นงานของเขา”
บนเวทีคอนเสิร์ตเซ็กซี่พร้อมกันได้ไหม?
“อาจจะมีต้องรอดูครับ หรืออาจจะต้องบนกันไหมเผื่อได้เจอ (แฟนๆ ต้องบนด้วยอะไรล่ะ?) โอ้โห! จริงๆ ไม่ต้องบนหรอกครับ โอนตังค์มาดีกว่า น่าจะง่ายกว่า ถ้าโอนมาถึงผมไปเลย“